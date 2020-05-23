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Новости Коронавирус и карантин
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В Китае с начала эпидемии впервые ни одного нового случая COVID-19 за день

В Китае с начала эпидемии впервые ни одного нового случая COVID-19 за день

С начала пандемии в КНР в течение суток впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса.

23 мая материковый Китай впервые сообщил об отсутствии больных коронавирусом с симптомами, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "24 канал".

По состоянию на 23 мая в Китае зарегистрированы 79 симптомных больных коронавирусом, а еще 390 пациентов не имеют симптомов и просто находятся под наблюдением врачей.

За все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом. 17 332 человека выздоровели, 4 638 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Автор: 

карантин (16729) Китай (2933) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
я їм вірю як і нашому зеленому лайну
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23.05.2020 18:27
+2
ага і якщо судити по штатам, то в китайців шалений імунітет до цієї хвороби...
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23.05.2020 18:28
+2
Они и в начале заявляли что все в порядке, больных нету...
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23.05.2020 18:35
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Перехворіли... Всі півтора мільярда....
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23.05.2020 18:27 Ответить
ага і якщо судити по штатам, то в китайців шалений імунітет до цієї хвороби...
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23.05.2020 18:28 Ответить
я їм вірю як і нашому зеленому лайну
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23.05.2020 18:27 Ответить
Ну что вы ...он у нас самый честный,идейный борец с коррупцией,нелох, миротворец и просто классный парень.... 73% взрослого населения это подтверждают
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23.05.2020 18:34 Ответить
Они и в начале заявляли что все в порядке, больных нету...
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23.05.2020 18:35 Ответить
ОНИ НАВЕРНОЕ ПОД ВИДОМ ВСЕОБЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ, ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ ОТ КРОНВИРУСА.
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23.05.2020 18:49 Ответить
У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день - Цензор.НЕТ 4941
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23.05.2020 18:51 Ответить
Вот пусть правительства всех стран вначале на себе испытают рекламируемые вакцины.
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23.05.2020 19:44 Ответить
У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день - Цензор.НЕТ 9864
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23.05.2020 19:08 Ответить
не обсуждать
а поучиться
не допустили распространения вируса по стране
Украина не имея заболевших разнесла
по всей стране /есть чем гордиться /
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23.05.2020 19:14 Ответить
Союз РАБссии и Китая по поводу Короны Вируса закончлся.Сила Сибири в дерьме...
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23.05.2020 19:27 Ответить
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
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23.05.2020 20:11 Ответить
Постоянно твои сообщения мелькают и в большинстве случаев не в тему. Причем тут рф вообще? Я понимаю что агрессор, но это не значит что надо сообщения о рф в любую тему тулить, хотя дело твое конечно.
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23.05.2020 23:31 Ответить
Комунякам косооким нема довіри.
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23.05.2020 21:59 Ответить
как говорил Высоцкий: верю!
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24.05.2020 00:14 Ответить
 
 