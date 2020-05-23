В Китае с начала эпидемии впервые ни одного нового случая COVID-19 за день
С начала пандемии в КНР в течение суток впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса.
23 мая материковый Китай впервые сообщил об отсутствии больных коронавирусом с симптомами, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "24 канал".
По состоянию на 23 мая в Китае зарегистрированы 79 симптомных больных коронавирусом, а еще 390 пациентов не имеют симптомов и просто находятся под наблюдением врачей.
За все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом. 17 332 человека выздоровели, 4 638 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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не допустили распространения вируса по стране
Украина не имея заболевших разнесла
по всей стране /есть чем гордиться /