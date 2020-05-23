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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров

Россиян, которые

За последние сутки оккупационные власти Крыма не пустили на полуостров 75 автомобилей из России.

Об этом заявил оккупационный замначальника полиции МВД РФ по Крыму Александр Смаглин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". По его словам, за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество россиян.

"2672 единицы к нам вчера прибыли, из них 75 – это рекордное число – пропущены не были. Мы фиксируем, что люди едут беспричинно. На убытие – 3038 единицы, и 25 мы не выпустили, так как не было оснований из выезда", – добавил Смаглин.

Накануне сообщалось, что оккупанты фиксируют увеличения трафика через Керченский мост.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов просил россиян не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.

29 апреля Аксенов поручил, чтобы всех приехавших в Крым, не имеющих жилье и собственность на территории полуострова, помещали в обсерватор на 14 дней.

Также на Цензор.НЕТ: КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня, - Госпогранслужба

На оккупированном полуострове зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, умерли – 9 пациентов. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 154 человек, двое умерли.

Автор: 

Крым (26371) россия (95393) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Роися превращается в гетто .где SSесовцы в виде полицейских вершат твою судьбу. Остатки тоталитаризма в мозгах властей откидывают страну в царские времена.... что то похожее зарождается и здесь.спасибо ослику собакову и клистерной трубке
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23.05.2020 18:44
+14
Роися превращается в гетто, а Крым в военную базу с пропускным режимом
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23.05.2020 19:11
+12
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 17 ч

Ливийцы показали трупешник российского ихтамнета. Предлагаю принести его на заседание Совбеза ООН и положить на стол рашистской делегации

https://twitter.com/i/status/1263956661905108994
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23.05.2020 19:15
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Роися превращается в гетто .где SSесовцы в виде полицейских вершат твою судьбу. Остатки тоталитаризма в мозгах властей откидывают страну в царские времена.... что то похожее зарождается и здесь.спасибо ослику собакову и клистерной трубке
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23.05.2020 18:44 Ответить
Роися превращается в гетто, а Крым в военную базу с пропускным режимом
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23.05.2020 19:11 Ответить
Так это уже 6 лет как открыто и с момента независимости частично.... вот тогда Лёне нужно было гнать любителей бояры и дидов на палке за поребрек.ибо нефик тут вам ловить.всё ради дешевого газа для бени и внебрачного сына кучмы
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23.05.2020 19:16 Ответить
Ну и в чем достижение, не пустили 75 из 2672 машин. Да и вообще бред, если есть причина то проезжай, опасности заразить крымчан нет.
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23.05.2020 18:45 Ответить
Кацапчик. А тебе не странно, что граждане ********* должны обосновывать свое перемещение по Расеи?
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23.05.2020 19:03 Ответить
Лапоть, не пались так, только для лаптей перемещение в Крым это перемещение по России.
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23.05.2020 19:08 Ответить
Лапоть- твоя фамилия. Расскажи мне про "чей Крым?" И откуда тебе известно, по причине кацапы едут в Крым или просто так? так что кто еще спалился уже понятно
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23.05.2020 19:13 Ответить
О еще и тупой лапоть, в статье сказано что разворачивали тех кто ехал без причины.
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23.05.2020 19:39 Ответить
Настоятельно прошу рассказать таки чей Крым. И кстати. Это только вы мокши, в лаптях ходите. ты еще про ватник и валенки вспомни,
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23.05.2020 20:12 Ответить
Кто туда едет,в эту помойку,в которой все засрано дикарями мокшанскими.
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23.05.2020 19:50 Ответить
Це точно?
Минулого літа їздили без проблем.......
Погано якщо це правда.
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23.05.2020 19:59 Ответить
та блин, что тут странного? карантин по всему миру, расея не маленькая, какого черта растаскивать вирус по территории, если нету спец.причин. ? куда по Украине вы сейчас можете поехать поездом или автобусом? или самолетом? да по киеву даже, где и метро не работает?
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23.05.2020 20:09 Ответить
перед мостом как я понимаю
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23.05.2020 19:21 Ответить
Так как "мост" - это стратегический объект, то КПП с двух сторон
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23.05.2020 19:37 Ответить
Король КоровиRUSa Путлер зна шо делае
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23.05.2020 18:52 Ответить
В Чечне ваще комендатский час ввели,хай скажут спасибо Хмырю КГБэшному...
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23.05.2020 18:54 Ответить
Буду ржать когда после Крыма и Ичкерии ,московия запретит жителям других регионов пересекать границу региона.вот тогда кацапстан точно посыпится на народные республики.... стягиваем танки к границам , готовимся признавать ростовскую воронежскую крымскую краснодарскую белгородскую курскую и брянскую народные республики..... так поди скоро будем с китаем и казахстаном граничить
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23.05.2020 19:06 Ответить
Э..абидна,однако,про республику эвенков забыль сказать..
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24.05.2020 00:19 Ответить
в республиках своя власть, что хотят то и устраивают (демократия во всей красе)
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23.05.2020 19:22 Ответить
Росіян, які "без причини" їдуть до Криму, не пускають на окупований півострів - Цензор.НЕТ 4256
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23.05.2020 19:00 Ответить
Крым опасен
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23.05.2020 19:12 Ответить
Как коронавирус.
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24.05.2020 00:21 Ответить
Анекдот.
Где-то на России в ФСБ.
Офицер открыл личное дело, внимательно посмотрел на меня и громко спросил: «Цель вашего рождения?»
Я замялся.
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23.05.2020 19:05 Ответить
Ехать к таврам без причины - это признак дурачины
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23.05.2020 19:10 Ответить
почтовый ящик гоблин.
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23.05.2020 19:15 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 17 ч

Ливийцы показали трупешник российского ихтамнета. Предлагаю принести его на заседание Совбеза ООН и положить на стол рашистской делегации

https://twitter.com/i/status/1263956661905108994
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23.05.2020 19:15 Ответить
Правильно, правильно!
И так воды не хватает!
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23.05.2020 19:34 Ответить
Люблю, когда мокшане давят друг друга морально и физически,забавное зрелище.
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23.05.2020 19:49 Ответить
да все правильно, карантин все-таки
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23.05.2020 20:05 Ответить
ниче, зеля пообещал, шо крым скоро тю-тю, а зеля - не лох, свое слово держит
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23.05.2020 20:10 Ответить
оно и видно очень ярко! чего только не обещал, того и не выдержал))
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23.05.2020 20:16 Ответить
громадяни, шось я вас не розумію! що тут такого дивного, що не пускають у крим? зрештою карантин по всьому світу, якого хріна той вірус розвозити по території? сильно по україні транспорт їздить? окрім приватних чи там вантажних перевезень - ніщо не їде, навіть метро в києві стоїть закрите.
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23.05.2020 20:15 Ответить
БандЄравцы и русоХВобы...
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23.05.2020 20:30 Ответить
Патомушта они все тупо геи.
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23.05.2020 21:06 Ответить
" Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров"

Кримчани! Що за лібералізм? Козломордих потрібно знищувати а не просто "не впускати".
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23.05.2020 21:08 Ответить
Ну это как бы правильно или чо...
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23.05.2020 22:19 Ответить
А через Україну пускають?
Ну, якщо є мета - підтримка анексії Криму, наприклад, чи відвідаування родин "законних асвабадітєлєй"...
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23.05.2020 23:41 Ответить
Через Украину их пропустят к автозаку.... незаконное пересечение госграницы 204-1 коап Украины
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24.05.2020 00:21 Ответить
Ташовинекажете... А чєрєз кудой проводить ротацію та отримує матзабезпечення групіровка іхтамнєтов у Придністров'ї?
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24.05.2020 14:09 Ответить
Мудре рішення! Нєхій їхати козломордим в наш Крим, нехай в Тагіл чи Чилябінск йдуть загорати.
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24.05.2020 03:13 Ответить
Фактично тут вони праві. Не пускають нікого. Зате хворих мало.
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24.05.2020 10:07 Ответить
КАЦАПИ ВАЛІТЬ З КРИМУ І ЗАБЕРІТЬ З СОБОЮ КОЛАБОРАНТІВ І СЕПАРСЬКУ НЕЧИСТЬ
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24.05.2020 10:46 Ответить
 
 