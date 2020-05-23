" Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров"

За последние сутки оккупационные власти Крыма не пустили на полуостров 75 автомобилей из России.

Об этом заявил оккупационный замначальника полиции МВД РФ по Крыму Александр Смаглин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". По его словам, за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество россиян.

"2672 единицы к нам вчера прибыли, из них 75 – это рекордное число – пропущены не были. Мы фиксируем, что люди едут беспричинно. На убытие – 3038 единицы, и 25 мы не выпустили, так как не было оснований из выезда", – добавил Смаглин.

Накануне сообщалось, что оккупанты фиксируют увеличения трафика через Керченский мост.

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Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов просил россиян не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.

29 апреля Аксенов поручил, чтобы всех приехавших в Крым, не имеющих жилье и собственность на территории полуострова, помещали в обсерватор на 14 дней.

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На оккупированном полуострове зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, умерли – 9 пациентов. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 154 человек, двое умерли.