Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина

Предприниматели по инициативе кандидата в президенты Польши Танайно вышли на акцию протеста с требованием поддержки от государства. Самого Танайно задержали за нарушение физической неприкосновенности полицейского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Инициатор акции — кандидат в президенты Павел Танайно.

Протестующие говорят, что требуют реальной государственной поддержки, а не "ограничения свобод под прикрытием пандемии".

Репортеры отмечают, что протестующие сначала пытались соблюдать дистанцию ​​в 2 метра. Полицейские озвучивали предупреждения в мегафон, что собрание является незаконным.

Протестующие выложили на асфальте крест из свечей и цветов, что должно было символизировать бремя, сваленное на предпринимателей в результате правительственных ограничений на ведение бизнеса.

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Участники акции попытались пройти маршем к президентскому дворцу, но полиция заблокировала их возле памятника Копернику.

Танайно после этого звонил по экстренному номеру, заявляя, что он "гражданин, который вышел пройтись, но его окружили 200 полицейских", сообщает Onet.

В итоге его задержали; как объясняет полиция в Twitter – за нарушение физической неприкосновенности полицейского.

"Атаки на полицейских неприемлемы. Если кто-то пытается прикоснуться к стражу порядка, он заставляет нас действовать решительно. Подтверждаем, что в связи с нарушением физической неприкосновенности сотрудника полиции Павел Танайно был задержан", - говорится в сообщении.

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Полиция идентифицировала и записала данные людей, которые пришли на протест без масок.

Павел Танайно, по результатам последних соцопросов, не среди лидеров рейтингов. Наибольшую поддержку имеет действующий президент Анджей Дуда, хотя за последний месяц его рейтинг упал на 20%.

На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковський, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%, а на третьем, с 15% - антисистемный кандидат Шимон Головня, которого сравнивают с Владимиром Зеленским.