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Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина

Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина

Предприниматели по инициативе кандидата в президенты Польши Танайно вышли на акцию протеста с требованием поддержки от государства. Самого Танайно задержали за нарушение физической неприкосновенности полицейского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Инициатор акции — кандидат в президенты Павел Танайно.

Протестующие говорят, что требуют реальной государственной поддержки, а не "ограничения свобод под прикрытием пандемии".

Репортеры отмечают, что протестующие сначала пытались соблюдать дистанцию ​​в 2 метра. Полицейские озвучивали предупреждения в мегафон, что собрание является незаконным.

Протестующие выложили на асфальте крест из свечей и цветов, что должно было символизировать бремя, сваленное на предпринимателей в результате правительственных ограничений на ведение бизнеса.

Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Участники акции попытались пройти маршем к президентскому дворцу, но полиция заблокировала их возле памятника Копернику.

Танайно после этого звонил по экстренному номеру, заявляя, что он "гражданин, который вышел пройтись, но его окружили 200 полицейских", сообщает Onet.

В итоге его задержали; как объясняет полиция в Twitter – за нарушение физической неприкосновенности полицейского.

Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина 02

"Атаки на полицейских неприемлемы. Если кто-то пытается прикоснуться к стражу порядка, он заставляет нас действовать решительно. Подтверждаем, что в связи с нарушением физической неприкосновенности сотрудника полиции Павел Танайно был задержан", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных. ФОТОрепортаж

Полиция идентифицировала и записала данные людей, которые пришли на протест без масок.

Павел Танайно, по результатам последних соцопросов, не среди лидеров рейтингов. Наибольшую поддержку имеет действующий президент Анджей Дуда, хотя за последний месяц его рейтинг упал на 20%.

На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковський, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%, а на третьем, с 15% - антисистемный кандидат Шимон Головня, которого сравнивают с Владимиром Зеленским.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8405) протест (5857) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хоч поляки не обирають Шимона Головню, тобто польського бубочку.
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23.05.2020 19:06
+7
Один ты сидишь гордым и нищим как чмо в своей халабуде... с ватными мыслями в пустой голове)))
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23.05.2020 19:50
+3
Помнится я как то проверял, при Порошенко и даже при Януковиче такого не было ...
Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2577 Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 4556
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23.05.2020 19:09
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Правила форума Совет форумчан
Хоч поляки не обирають Шимона Головню, тобто польського бубочку.
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23.05.2020 19:06 Ответить
Вот и посмотрим - во что превратили СМИ лохторат за последние десятилетия...
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23.05.2020 19:19 Ответить
Хоть Дуду и критикуют внутри Польши, но у него самая большая поддержка. Да и сделал он реально много (не в смысле глобальных реформ, а в систематических и последовательных действиях).
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23.05.2020 21:19 Ответить
Помнится я как то проверял, при Порошенко и даже при Януковиче такого не было ...
Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2577 Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 4556
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23.05.2020 19:09 Ответить
Різниця є:
- для росіян мова це зброя - заборона української в «ДНР» ...

Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2173
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23.05.2020 19:22 Ответить
Ну ничего, вот рабы из Украины подъедут и будет у них всё норм
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23.05.2020 19:28 Ответить
А где рабы поляки? В Германии?)))
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23.05.2020 19:40 Ответить
В Германии, в Швеции, во Франции - везде, только не в польше...
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23.05.2020 19:47 Ответить
Один ты сидишь гордым и нищим как чмо в своей халабуде... с ватными мыслями в пустой голове)))
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23.05.2020 19:50 Ответить
Мне похер где поляки рабы или батраки, мне за земляков обидно за то, что подались в добровольное рабство. И к тому ещё гордятся этим, тьфу пля, позорище
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24.05.2020 00:02 Ответить
А в чем собственно рабство? Человек сам выбирает где ему работать и сколько и за какую оплату.
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24.05.2020 11:01 Ответить
И почему МЫ в Польше рабы по твоему? Не стесняйся, расскажи.
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23.05.2020 21:21 Ответить
Давай, спочатку, как-цапо-мовний, поясни всім присутнім на форумі, чому ти чомусь вважаєш себе НЕрабом?
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23.05.2020 22:38 Ответить
Я считаю ТЕБЯ дебилом. Этого достаточно?

Развелось на сайте больных.....
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23.05.2020 22:44 Ответить
Ти на форумі, а не на сайті, как-цап.
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23.05.2020 22:48 Ответить
Прикольно, его окружили 200 копов, и обвинили в нарушении неприкосновенности полицейских, он к ним прикоснулся.))
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23.05.2020 19:47 Ответить
Это очередной клоун, который не пройдет, но попиариться хочет. И тема митинга - идиотизм. Кого могут - поддержали, даже уработников из Украины, которые работают по умове злецения (договор подряда) выплатив разово около 2000 зл.
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23.05.2020 21:23 Ответить
Ти по якому праву, как-цапо-раб огорнувся в польський прапор?
Зовсім здурів від заробітчанства?
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23.05.2020 22:40 Ответить
Ты идиот? Я живу в Польше.
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23.05.2020 22:42 Ответить
Ти не живеш в Польщі, а ти РАБ в Польщі.
Погодься, це різні речі.
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23.05.2020 22:47 Ответить
Ты инвалид и это единственная возможность для тебя получить хоть какие то эмоции? Сочувствую, но все равно - в спам.
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23.05.2020 22:53 Ответить
Якщо ти ще плекаєш надію, на те, що я тебе пожалію, за те, що ти став РАБОМ, то марна справа, как-цап https://censor.net/user/461959.
Для мене заробітчани - бидло.
Мати таку шикарну територію і не стати рабовласником - ГАНЬБА.
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23.05.2020 23:03 Ответить
Ты лечиться не пробовал? Я отвечаю тебе только из-за того, что бы ты смог своими высерами заработать себе на бутылку пива. Убогим нужно подавать, а я не жадный.
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23.05.2020 23:06 Ответить
У твоєму сприйнятті світу, де раб - господар, я звичайно, виглядаю хворим. Ти спробу стати на місце свого господаря, який тебе експлуатує. Тоді, ти - звичайний раб.
В тебе 100-відсоткові ознаки хвороби Дауна.
І схоже, ти згодом опинишся там, де тобі належить бути.
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06.06.2020 22:23 Ответить
Українці!
1. Не варто пишатися тим, що ви працюєте на когось.
Пишайтеся тим, що хтось працює на вас.
2. Не варто пишатися тим, що ви знаєте мову окупанта.
Зробіть так, щоб КОЖЕН как-цап БЕЗДОГАННО знав українську мову, І ПИШАВСЯ ЦИМ і цурався свого как-цапського язика, так само, як більшість присутніх на цьому форумі, цураються української мови.

ОСЬ ТОДІ, ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД.

А поки що я бачу продажних как-цапо-мовних ХОХЛІВ.
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23.05.2020 22:58 Ответить
Пиши еще, а то скучно вечером. Приятно поржать с идиота.
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23.05.2020 23:03 Ответить
Как-цапо-мовний поляк?
Ти в Польщі ложки чи вилки миєш?
Чи туалети?
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06.06.2020 22:16 Ответить
Идиот? Тебя даже в спам жалко посылать. Что, больше тем нет, где можно хрень писать и ты нашел двух недельную новость? Тебе пора в психушку.
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07.06.2020 12:07 Ответить
Якщо я наймаю поляків, а ти на них працюєш, тоді я ідіот, а ти НЕідіот?
Якщо я на українському форумі розмовляю українською, а ти - хохлорагуль, розмовляєш мовою как-цапомовного окупанта твоєї Батьківщини, тоді я ідіот, а ти НЕідіот?
Можливо, не мені, а тобі "...пора в психушку."
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04.07.2020 20:27 Ответить
Дурню.Поляки молодці.Вимагати підтримки від влади під час пандемії-це право нації.Українці не є нацією,бо 29-ть років повзають на колінах перед постсовковою мажорнею 90-х з розпавшогося совка(совіцької окупації),яка й досі за заклик ввести террористичні війська не посадила жодного до буцигарні,як,скажімо,в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ Тому ні мова,ні армія,ні віра не зробить раба,чи навіть рабовласника звільненим від кріпацько-феодальної системи допоки Закони Нації не будуть визначатися спільною Національною Ідеєю українців,як Держави.У Вільному Світі усі заробітчани,але існує Закон.У США ,наприклад-стимул чек від Трампа на 1200 доларів для усіх громадян вже вдруге видають,бо пандемія,а в Україні ще й досі совкові штрафи з тебе здирають,бо пандемія.Гидко дивитися,як пакують мітингарів під офісом медвечука,що закликає ввести путлерівські війська.То який з тебе,нафіг,українець-ти ж сам і є бидло,яке тупo не розуміє,що Закон Нації є фундаментом Держави.
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24.05.2020 10:46 Ответить
 
 