Врач о ситуации в областной инфекционке Харькова: "Обстановка в больнице на грани взрыва!"

Значительная часть медперсонала больны COVID-19, многие увольняются, а лечить людей нечем.

Об этом пишет на своей странице в Facebook профессор Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов, рассказывая о недавнем визите в Харьковскую областную инфекционную клиническую больницу, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был на консилиуме в отделении интенсивной терапии (ОИТ) больницы, осматривал заведующую одного из отделений, которая попала туда с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Пока хватает обычной оксигенотерапии, но создается впечатление, что это ненадолго", - пишет Корсунов.

Он отмечает, что, кроме этой заведующей, "COVID-19 болеет еще директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий ВИТ, три анестезиологи и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала".

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По информации профессора Корсунова, "больница месяц подряд загружена на 100% и более, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19".

Все это привело к тому, что, как утверждает Корсунов, "сотрудники ежедневно увольняются, а обстановка в больнице на грани взрыва".

Также он прокомментировал и информацию о том, что все больницы полностью обеспечены всем необходимым для лечения больных с коронавирусом: "Кстати о том, что все обеспечено и все есть, а коррупционеры-врачи направляют родных по лабораториям и аптекам - директор больницы покупает себе лекарства за собственные средства, а на лекарство для заведующей отделением, которая сейчас находится в ОИТ, собирают средства всей больницей. Вот такая жизнь на самом деле".

Напомним, по состоянию на 23 мая в Харьковской области количество случаев COVID-19 возросло до 892, из которых 36 - летальные, 281 - выздоровление.