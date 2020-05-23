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Новости Правосудие
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Подозреваемого в убийстве семи человек на Житомирщине отправили под арест без права залога, - Офис Генпрокурора

Подозреваемого в убийстве семи человек на Житомирщине отправили под арест без права залога, - Офис Генпрокурора

Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая к подозреваемому в убийстве семи человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве 7 человек на Житомирщине заявил, что "это была самозащита". ФОТО

Автор: 

суд (25081) убийство (6479) юстиция (758) массовое убийство (71) мера пресечения (452) Офис Генпрокурора (2461) Житомирская область (1388)


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Топ комментарии
+11
Постановление суда. Приговор.

"Если бы приехали с удочками, то были бы живые. ...."
Крапка.
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23.05.2020 20:09
+11
З усіма вісьмома ? Говорилося, що 6-ро пішли спати, а він сидів за столом з двома.
Знову ж таки: йому погрожували зброєю чи словами ?
На нього накинулися і били ? Є сліди ?
Коли його було поранено в руку: хтось з убитих ним встиг зробити постріл у відповідь, бо оборонявся від вбивці ? Чи невже хтось із жертв вистрілив першим ?
На 8-х чотири одиниці зброї. Значить, стріляв по 4-х беззбройних ?

Не тримається його версія купи. Якщо люди стільки років знайомі - не може бути, щоб за такий час не було суперечок, а завжди усе ідеально. Також: вживали алкоголь РАЗОМ не один і не два рази. Тобто, теж знаєш, як людина себе поводить, коли випила.
За час війни вони теж на різні теми говорили. Я не вірю, що щось сталося вперше: з*явилася НОВА НЕВІДОМА тема непорозуміння.
Якщо всі сварки закінчуватимуться розстрілом усіх присутніх - то далеко ми не підемо.

=болЄЗь сєрдца= вбивати не завадила ?

Когда все кончилось, я не скрывался, хотя мог.

Я мог и не сообщать обо всем, но я - честный человек...



???
Це на яких дебілів розраховано ? Хай балакає та не забалакується.
І де ж би персонаж =скривался= "хворий і поранений" ? Все рівно б знайшли.
Що значить: міг і не повідомляти, "чесний" ? На нього першого і так вийшли б.
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23.05.2020 20:49
+11
Хочеться почути, що говорить 8-й.
А цього дядька треба добре попитати, з усіх сторін: тоді точно всі нестиковки вилязуть.
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23.05.2020 21:03
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дєдушка сємєрих рекетіров угандошил і йєщо Зє!біла с ****** пєрєживьот!
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23.05.2020 22:42 Ответить
гаразд, ти вбивцю підтримуєш?
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23.05.2020 22:52 Ответить
перша озвучена в новинах інформація про цю подію виявилась особистою інтерпретацією гантона хєращєнка однієї із версій подій і називалась "масове убійство" шо вже містила скороспєлу юридичну оцінку
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23.05.2020 23:01 Ответить
кстаті, хто убіл Катю Ґандзюк?
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23.05.2020 23:23 Ответить
взагалі то сама померла.
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24.05.2020 16:35 Ответить
питання риторичне
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23.05.2020 22:41 Ответить
карочє, приїхали комсомольці с гонором раскулачівать куркуля - а дєдушка оказався козацького роду - продразвьорстку наглим мєнтам-рекетірам взял і іспортіл. Наканунє бєз трупов, а тут рібята напросілісь на звіздуліну канкрєтную - у дєдушкі-продолжатєля дєла Степана Бандери рука нє дрогнула - от шо значть олдскул - угандошіл супєр-пупєр-спєцназ - тє даже пікнуть нє успєлі - только пукнулі впослєцтвії
Слава Україні! Героям Слава! Рабів до раю не пускають!!!
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23.05.2020 22:56 Ответить
«Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил», - рассказал журналист о причинах массового убийства."
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23.05.2020 23:06 Ответить
ну, крохобор хотів десяць тищ щомісяця та ще риби - рожа і луснула
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23.05.2020 23:15 Ответить
кнопка СПАМ - АРГУМЄНТ СЛАБОУМНИХ ІМБІЦИЛОФФ, которийє нє способни аргумєнтіровать конструктівно
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23.05.2020 23:11 Ответить
все их "конструктивные комментарии" - это назвать того кто пишет неудобные вещи, кацапом. На большее мозгов нет.
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24.05.2020 18:13 Ответить
все правильно... якщо це був не самозахист, а цинічне вбивство то прокурор має довести це в суді. ми же знаємо, що прокурори в нас кваліфіковані.
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23.05.2020 23:15 Ответить
Да кто его знает что там произошло.Меня смущает то что у одного погибшего на фото с места проишествия в руках калаш.С каких это пор на пикники ходят из боевым запрещенным оружием.
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23.05.2020 23:19 Ответить
то мисливський карабін, напівавтоматичний
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24.05.2020 16:36 Ответить
В этой истории больше вопросов ,чем ответов , ровно пять дней назад этот человек сдал начальника райотдела полиции за взятку10000грн , приехали братки на разборки плс водка плюс три акм , у полиции одна версия , у других вторая
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23.05.2020 23:57 Ответить
У кого саме "другіх"?

Навіть родина загиблого говорить про буху сварку...
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24.05.2020 01:27 Ответить
Точніше і родини загиблих, і родина вбивці - так правильніше. Уже ж виступали родичі затриманого!
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24.05.2020 01:27 Ответить
Общество давно поняло, что как только начинается много версий и элементарных не стыковок, это МУТНЯК от власти и самого Авакова с его верными "профи" ....
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24.05.2020 00:32 Ответить
Это ваши первые жертвы, слизь зеленая? Вашего законотворчества о продаже украинской земли, или просто так , случайный инцидент?
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24.05.2020 00:57 Ответить
Явный ватник, должен получить пожизненное заключение.
Вот что бывает, когда граждане безоружны, мог бы застрелить и 50 человек.
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24.05.2020 02:24 Ответить
какие граждане безоружны? У них 4 ствола было, вообще-то.
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24.05.2020 18:15 Ответить
Не знаю првда ли, но один из украинских ресурсов написал, что он семерых убил, а одного отпустил, потому что тот умолял его не убивать и говорил, что он не военный и не будет иметь претензий. И тот его отпустил. Прямо картинка: Моторола с Гиви обрыдались бы. Прямо театр какой-то. Еще и перед Днем десантника. Один убил семь военных, но отпустил гражданского. С больным сердцем, с раненой рукой. Ссора по причине национальности. Коррупция. Ну прямо все. Возникает вопрос - мог ли оговорить человек себя и взять на себя все убийства? А запросто. Вспомните когда в Европе сумасшедшие давили на грузовике людей для картинки россми. И учитывая его сердце и инвалидность тем более. Не удивлюсь, если он вскоре умрет от сердца. Тогда мои подозрения усилятся.
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24.05.2020 06:43 Ответить
Еще и из российской винтовки.
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24.05.2020 06:46 Ответить
точно, без Вовки Пукина тут не обошлось. Как только он успевает все делать, еще и в подъездах гадить.
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24.05.2020 18:16 Ответить
Как вариант: убивали двое - он и тот восьмой. Ну криминалисты должны разобраться. Или еще кто- то из леса. Хотя конечно тоже бред.
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24.05.2020 06:52 Ответить
Ну вот еще картинка для россми: подростки убили военного командира " Айдара". Как- то все по- театральному, по-путински .
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24.05.2020 07:03 Ответить
Якась гнида організовує по всій Україні відстріл пасіонарних особистостей, учасників російсько-української війни.
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24.05.2020 09:31 Ответить
а зачем пассионарные особистости с оружием на мирной территории рассекают, да еще и упиваются вусмерть?
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24.05.2020 18:17 Ответить
Какой кровожадный. Охотился на героев АТО
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24.05.2020 14:55 Ответить
Один мужик с охотничьим ружём, против семерых с автоматическим оружием. Ехали наказать, а их взяли по тихому . Или напоили чем то. То что их уделал один человек - брехня!
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26.05.2020 10:51 Ответить
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