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Подозреваемого в убийстве семи человек на Житомирщине отправили под арест без права залога, - Офис Генпрокурора
Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая к подозреваемому в убийстве семи человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
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+11 Lulka Anton
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Слава Україні! Героям Слава! Рабів до раю не пускають!!!
Навіть родина загиблого говорить про буху сварку...
Вот что бывает, когда граждане безоружны, мог бы застрелить и 50 человек.