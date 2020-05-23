Ответственный за крушение самолета МАУ у Тегерана - оператор ракетной системы, - министр обороны Ирана Хатами
В крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне.
По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснение причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
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А семьям погибших пассажиров - отдельно. (От Бениной ЛАПЫ).
Тогда можно и не судиться.
Это если оператор был иранец, а не грушник.
А вот кремль хорошо знает, кем были наведены помехи.
Москва подставила Иран, как верный партнёр.
Попался Ослина в руки Патрушеву.
Зате як гарно наш Вова гроби зустрічав !
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853899-zvernenna-zelenskogo-sodo-zbitta-litaka-mau-v-irani.html Зеленський звернувся до українців: Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані
"Дорогі українці!
У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке.
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були."
Непоганий тоді фільмєц для лохів забацали.
и был он инструктором от пво дружественной страны по имени ванечка, и по совместительству внештатным сотрудником, это как версия
Дело в том, что оператор Иван совсем не разговаривал на фарси и ещё хуже его понимал
1. Затребовать у Ирана протоколы РЛС.
2. Что Вова делал в Омане.