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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Ответственный за крушение самолета МАУ у Тегерана - оператор ракетной системы, - министр обороны Ирана Хатами

Ответственный за крушение самолета МАУ у Тегерана - оператор ракетной системы, - министр обороны Ирана Хатами

В крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.

Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба

Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснение причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

Автор: 

Иран (1780) расследование (3039)


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Топ комментарии
+15
стрелочника нашли...и все? а как там поковырянные рашкой "черные ящики" ?
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23.05.2020 20:39
+14
Было выпушено 2 ракеты по самолету причем с разных позиций... с разницей 7 секунд..два оператора ошиблись?На кого расчитана эта ТУФТА???
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23.05.2020 20:45
+8
Тупо під дурня. Не хочуть зливати російських нашіптувачів.
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23.05.2020 20:50
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Правила форума Совет форумчан
ну? И как теперь? Голову отрубили? А компенсации где?
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23.05.2020 20:32 Ответить
Довго щось вирішуєте питання компенсацій!
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23.05.2020 20:39 Ответить
стрелочника нашли...и все? а как там поковырянные рашкой "черные ящики" ?
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23.05.2020 20:39 Ответить
Від оператора дуже багато залежить.
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23.05.2020 20:41 Ответить
якщо кацап?
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23.05.2020 20:56 Ответить
И от тех, кто его обучал и тренировал работать на ЗРК ТОР российского пр-ва.
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23.05.2020 20:59 Ответить
Иран и РАБссия эьл одно и тоже дерьмо...
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23.05.2020 20:41 Ответить
На РАБссии траур,дефицит бюджета 9 триллионов... в Украине пока 300 миллиардов,но можем догнать Путлерскею банду...
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23.05.2020 20:43 Ответить
А ти знаєш який борг у Гамерики?(С)
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23.05.2020 20:52 Ответить
Долг США висит на рекламе Небоскреба,часы показывают мейчас 25 триллионов,а шо ?
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23.05.2020 20:58 Ответить
Нашли стрелочника? А чья политика создала весь этот бардак и истерию, граничащую с безумием?
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23.05.2020 20:43 Ответить
Было выпушено 2 ракеты по самолету причем с разных позиций... с разницей 7 секунд..два оператора ошиблись?На кого расчитана эта ТУФТА???
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23.05.2020 20:45 Ответить
Тупо під дурня. Не хочуть зливати російських нашіптувачів.
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23.05.2020 20:50 Ответить
Бред, оператор без приказа не может принимать решения на пуск ракет.
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23.05.2020 20:49 Ответить
Компенсации авиакомпании надо выплачивать отдельно.
А семьям погибших пассажиров - отдельно. (От Бениной ЛАПЫ).
Тогда можно и не судиться.
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23.05.2020 20:50 Ответить
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы мирные люди, хотим мира, нам можно срать на голову"?
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23.05.2020 20:53 Ответить
Если Вован не поднимает шум, значит, Беня уже загрёб все компенсации.
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23.05.2020 20:55 Ответить
та то ж фуйловские кореша...бубочка бздит-с...
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23.05.2020 20:57 Ответить
Оператор мог и не знать, что там за помехи и кем они наведены.
Это если оператор был иранец, а не грушник.
А вот кремль хорошо знает, кем были наведены помехи.
Москва подставила Иран, как верный партнёр.
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23.05.2020 20:54 Ответить
Нах мне это знать, внутренние разборки, где черные ящики и бабло?
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23.05.2020 20:56 Ответить
Слишком много совпадений.. Встреча в Омане, сбитие в Иране... Не знаю... Совпадение, не думаю?!
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23.05.2020 20:56 Ответить
Такое чувство шо всем уже пофиг кроме родичей.
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23.05.2020 20:58 Ответить
РАБссия сбила в 2014 году три Боинга,в марте,июле и декабре
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23.05.2020 21:00 Ответить
Ну типа таки нашли " козла отпущения " - который не будет ни за что и ни за кого отвечать ( при действующем в иране режиме ) . Арабьё - в своём репертуаре .
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23.05.2020 21:01 Ответить
Малайзия отказаль покупать РАБссиянские Буки,потому и сбили
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23.05.2020 21:03 Ответить
Ответственный за ✈ - Бубочка Оманский.
Попался Ослина в руки Патрушеву.
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23.05.2020 21:08 Ответить
не, просто ему в режиме реального времени показали, что и его самолет в этом коридоре, так что с патрушевым надежней
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24.05.2020 00:13 Ответить
Взблев для дегенератов ,,,,, власти наши давно сцать и срать хотели на это,,, время подлечит и забудут ,,,, просто подонки
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23.05.2020 21:12 Ответить
Ну,"на нєт і суда нєт".Відсидить той селюк положений срок і вийде з чистою душею.
Зате як гарно наш Вова гроби зустрічав !
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853899-zvernenna-zelenskogo-sodo-zbitta-litaka-mau-v-irani.html Зеленський звернувся до українців: Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані

"Дорогі українці!
У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке.
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були."
Непоганий тоді фільмєц для лохів забацали.
Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі - Цензор.НЕТ 2458
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23.05.2020 21:29 Ответить
Ответственный тот кто послал самолёт в закрытую зону. И пох было коломойскому все
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23.05.2020 21:41 Ответить
Какая "закрытая зона"? Она была? Формально бэня ничем не виноват. Ну а фактически-жадный мудак.
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24.05.2020 10:05 Ответить
То інфа для зєлохів чи для потерпілих? Альо, зєлена мавпа?
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23.05.2020 21:41 Ответить
А чого не "іспанський диспетчер"?
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23.05.2020 21:48 Ответить
ага, нашелся стрелочник
и был он инструктором от пво дружественной страны по имени ванечка, и по совместительству внештатным сотрудником, это как версия
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24.05.2020 00:09 Ответить
оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром,Источник: https://censor.net.ua/n3197556
Дело в том, что оператор Иван совсем не разговаривал на фарси и ещё хуже его понимал
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24.05.2020 03:05 Ответить
Два первых вопроса, на которые необходимо ответить:
1. Затребовать у Ирана протоколы РЛС.
2. Что Вова делал в Омане.
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24.05.2020 07:39 Ответить
что ждать от ирана если зеля сказал что это не они пока сами не признались
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24.05.2020 08:02 Ответить
Мені цікаво, чи є хоч одна людина, що повірить у цю маячню?
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24.05.2020 09:57 Ответить
 
 