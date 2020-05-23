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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за пандемии коронавируса в 68 странах "серьезно затруднена" программа вакцинации детей младше года, - Гебрейесус

Из-за пандемии коронавируса в 68 странах

Вакцинация детей оказалась под угрозой. Причина - пандемия коронавируса, которая во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.

На видеоконференции в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это означает риск для 80 миллионов детей на земном шаре. "Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", - добавил глава ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые указания по запуску программ вакцинации во время пандемии коронавируса.

Глава ВОЗ призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир. По его словам, "псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский

Автор: 

ВОЗ (777) дети (6479) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вакцини потрібні.Тому що вони вже давно перевірені.А вакцина проти цього вірусу,невідомо що викликає.Хто може сказати,чи в неї не буде побічних ефектів,які будуть впливати на народжуваність?
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23.05.2020 21:03
+5
А моїй онучці нещодавно зробили щеплення і короновірус не завадив.
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23.05.2020 20:57
+4
Зашарахали людей, шо они в поликлинику боятся зайти, не то, шо прививки делать. Теперь новую инфекционную херь могут списать на тех, кто не привился.
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23.05.2020 21:01
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А моїй онучці нещодавно зробили щеплення і короновірус не завадив.
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23.05.2020 20:57 Ответить
Теперь осторожней возле неё, пока её иммунитет не отработает по прививке.
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23.05.2020 21:02 Ответить
Правильно. Бо решта хвороб не менш загрозливі.
Краще від них убезпечитись.
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23.05.2020 21:02 Ответить
Коштувало майже 2000 грн, а там щеплення проти трьох хвороб одночасно!
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23.05.2020 21:03 Ответить
Дивись, щоб їй погано не стало від потрійної вакцини.
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23.05.2020 22:02 Ответить
Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…

Корреспондент: …Итак, вы недавно закончили свою пресс-конференцию, на которой анонсировали вызов на 100 тысяч. Вы не могли бы кратко резюмировать, почему вы решили выставить столь большую сумму? Как я понимаю, вы бросаете вызов СМИ.

Кеннеди: В данный момент самый разгар детских педиатрических заболеваний, психических расстройств, аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально. Дети не должны быть настолько больными. Это уже второе поколение за всю историю нашей страны. Скачок заболеваний начался с 1989 года. Согласно последним исследованиям, это был переломный год, после которого стали множиться все эти заболевания. Это год, в котором масштабы вакцинации колоссально увеличились…
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23.05.2020 22:04 Ответить
Через пандемію коронавірусу в 68 країнах "серйозно ускладнена" програма вакцинації дітей до року, - Гебреісус - Цензор.НЕТ 5224
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23.05.2020 22:11 Ответить
Ну ростет аутизм и что хочешь этим доказать?) Полезность вакцин или пиши?)
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23.05.2020 22:20 Ответить
Что не там землю рокте. Зато усердно.
После обзора ртутьсодержащих продуктов питания и лекарств, санкционированного в 1999 году, https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и https://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Pediatrics Американская академия педиатрии обратились к производителям вакцин с просьбой удалить тиомерсал из вакцин в качестве чисто предупредительной меры, и он был быстро прекращен большинства американских и европейских вакцин. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Baker-11 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-30 [30] Многие родители считают, что действие по удалению тиомерсала - в условиях предполагаемого увеличения частоты аутизма, а также увеличения количества вакцин в схеме вакцинации детей - указывает на то, что консервант является причиной аутизма. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Baker-11 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_consensus научный консенсус является то, что нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений, и уровень аутизма продолжает расти, несмотря на исключение тиомерсала из обычных детских вакцин. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-CDC_concerns-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-DeStefano-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Doja-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-IOM2004-33 [33] /

Видите резкле снижение заболеваемости аутизмом на графике после 1999 года? И я не вижу.
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23.05.2020 22:29 Ответить
Но я не вижу снижения количества привывок в США.
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23.05.2020 22:31 Ответить
Так и число ж болезней не уменьшилось. Из всех плановых прививок в СШАтиомерсал убрали. Остался только в сезонных - от гриппа, да и то только в мультидозовых фасовках. Так что на ртуть зря бочку катили. Хотя не свсем зря. Адвокаты придично бабла на этом настригли.
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23.05.2020 22:45 Ответить
А это чем объяснить:
Количество сперматозоидов у мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за последние 40 лет уменьшилось на 52,4%, выяснили ученые. Это может не только отрицательно сказаться на способности зачать ребенка, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем
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23.05.2020 22:50 Ответить
В исследовании, http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2015.302926 опубликованном в American Journal of Public Heath , было рассмотрено более 20000 калифорнийских школ, и обнаружено, что отказы от вакцинации были в два раза чаще среди детей, посещающих частные элитные школы. "Очень богатые и привилегированные родители многое знают о вакцинах и они не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровье их собственных детей. Их беспокоят побочные реакции, в том числе аутизм".
Почему ярый сторонник всеобщей вакцинации Бил Гейтс и другие влиятельные люди неспешат сами вакцинироваться и прививать своих близких? Существует предположения, что они прекрасно знают, что вакцины сейчас создаются для депопуляции населения. Об этом он не раз и сам говорил на различных мероприятиях.
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24.05.2020 04:44 Ответить
вы тогда уже добавьте . что в 2017 г эта ***"ская ВОЗ нехотя но признала - глобальный взрыв полеомелита имеет вакцинное происхождение. к 2018 г . 70 процентов заболеваний были из за вакцинных штаммов .- исследования проведённые в 2017г. в Африке среди привитых АКДС девочек в 10 раз больше смертность чем среди тех кто эту вакцину не получал. ВОЗ отказалась отозвать эту вакцину . Гейтс который всё это и продвигает самый большой спонсор ВОЗ только в 2010 г он выделил 10 миллиардов - мы должны сделать это десятилетие десятилетием вакцин . и много ещё разного . Индия его компанию просто на хер выгнала со страны после этих вакцинаций .
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23.05.2020 23:47 Ответить
Это они не признают. Они же так и не признали что пандемия свинного гриппа была раздута и в итоге вышло что препарат Тамифлю нафиг никому не нужен оказался.
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23.05.2020 23:55 Ответить
По итогам последнего ненужного провозглашения глобальной пандемии свиного гриппа H1N, у промышленных стран на руках остались на сотни миллионов доз непроверенной вакцины. Они решили избавиться от оставшихся обременительных лекарств путем передачи их в распоряжение ВОЗ, которая в свою очередь собралась их бесплатно раздавать бедным странам. Франция отдала 91 миллиона из 94 миллионов доз, которые правительства Саркози закупило у фармацевтических гигантов; Великобритания отдала 55 миллионов своих 60 миллионов доз. Та же история у Германии и Норвегии. (5)
Доктор Томас Джефферсон, эпидемиолог из Cochrane Research Center в Риме, отметил: "Почему вообще они раздают вакцины в развивающихся странах? Пандемия была отменена в большинстве частей мира. Наибольшую угрозу в бедных странах сейчас представляют сердечные и сердечно-сосудистые заболевания, а вирус фигурирует в нижней части списка. В чем медицинская причина для пожертвований 180 миллионов доз?"(6) Кроме того, грипп является незначительной проблемой в странах с обильным солнцем, и выяснилось, всеобщая "новая большая чума H1N1" была самым умеренным гриппом из письменной истории.
Фармацевтические производители вакцин молчат об огромном ущербе для здоровья детей вакцинации, включая аутизм и многочисленные нервно-мышечные деформации, причиной которых являются токсичные адъюванты и консерванты, используемые в большинстве вакцин. Многие вакцины, особенно комбинированные, которые удешевлены для продажи в странах Третьего мира, содержат так называемый Тимеросал (Thiomersol в ЕС), соединение (sodium **************************), содержащее около 50% ртути, используемой в качестве консерванта.
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24.05.2020 04:51 Ответить
По данным одного из американских исследований, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса. Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.
В 2015 годуhttps://edition.cnn.com/2015/12/30/health/california-vaccine-refusers-white-and-wealthy/index.html CNN опубликовал материал "https://edition.cnn.com/2015/12/30/health/california-vaccine-refusers-white-and-wealthy/index.html California's rich, white unvaccinated kindergartners ", где говорилось, что число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
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24.05.2020 04:43 Ответить
Зашарахали людей, шо они в поликлинику боятся зайти, не то, шо прививки делать. Теперь новую инфекционную херь могут списать на тех, кто не привился.
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23.05.2020 21:01 Ответить
Вакцини потрібні.Тому що вони вже давно перевірені.А вакцина проти цього вірусу,невідомо що викликає.Хто може сказати,чи в неї не буде побічних ефектів,які будуть впливати на народжуваність?
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23.05.2020 21:03 Ответить
Китай начал подготовку к Дням Великой Тьмы 2020
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23.05.2020 21:09 Ответить
Через пандемію коронавірусу в 68 країнах "серйозно ускладнена" програма вакцинації дітей до року, - Гебреісус - Цензор.НЕТ 1423
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23.05.2020 21:10 Ответить
-Как поймают, Якина на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. (с)
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23.05.2020 21:31 Ответить
Итогом Пандемии будет массовое отключение эл.энергии по всему Миру...
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23.05.2020 21:12 Ответить
Молодцы китайцы, всех сделали!)
Сразу 117 танкеров направляются в китайские порты, сообщает Bloomberg.
Рекордное значение за всю историю. Если считать, что каждое судно везет стандартный объем нефти, то совокупный размер этого груза составляет как минимум 230 млн баррелей или почти месячный запас.
Если учесть, что часть нефти закуплена ещё и по отрицательной цене, то дважды всех сделали.
А вы все про коронавирус.
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24.05.2020 04:29 Ответить
Какие наивные! Думают что богатые дядьки ночами не спят и размышляют как спасти человечество от болезней! 8млрдов человек на Земле! Да им начхать на ваше здоровье, благополучие, продолжительность жизни, права, комфорт и т.д.! Их задача доить лохов и целые государства!
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23.05.2020 21:29 Ответить
И как говорил Билл Гейтс если хорошо поработать с вакцынами можно сократить прирост населения) что же он имел ввиду?))) Ведь вакцины такие прям полезные))
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23.05.2020 22:00 Ответить
Наверное, что после доступа к качественной вакцинации, в развивающихся странах перестанут строгать по 10-15 детей, чтоб до 20 лет дожило двое.
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23.05.2020 22:07 Ответить
Ты думаешь из-за отсутствие вакцин так много рожают? Откуда тогда в невакцинированых женщин способность так много рожать? Слабое здоровье?
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23.05.2020 22:17 Ответить
И как это доживают двое. Если население Нигерии увеличелось с 45 млн до 200 буквально за 50 лет. Думаешь двое доживают? ) Ну ну)
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23.05.2020 22:18 Ответить
Так оно увеличивается благодаря тому, что лет 10-15 доживали двое, а сейчас 7-8. А практически всегда при переходе от развивающихся стран к развитім уровень рождаемости снижается. В СССР основной прирост давали менее развитіе республики Азии, в Европейской части рождаемость падала, а прививки всем кололи одинаковые.
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23.05.2020 22:37 Ответить
Прирост страны Азии давали потому что там и сейчас принято рожать не по одному как в развитых странах. В этом плане не думаю что вакцины играют роль.
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23.05.2020 22:40 Ответить
Я же не спорю какие-то вакцины нужны. Но чем вызвано увеличения их количества? Какие причины? Если народ был с нормальным здоровьем и Без сумасшедшего количества вакцин. Вот почему в Америке количество вакцын такое большое если там и до этого не было высокой смертности среди детей. Вакцин море а здоровье детей хуже чем было раньше.
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23.05.2020 22:43 Ответить
Зачем например вакцина от гриппа если постоянно меняется штамм гриппа. Смысл её делать какой? Что-то я никогда от гриппа не прививывался и как-то живу и что-то пандемии меня не трогают)
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23.05.2020 22:46 Ответить
По мнению Шива Айядурай, "пандемия коронавируса" сегодня приследует три основные цели:
1) Уничтожение существующей экономической системы. При этом очень серьезно пострадает США, сегодня уже порядка 17 млн. человек потеряли на всегда свои рабочие места.
2) Прослеживаются четки сформулированные планы фармацевтических коропораций, которые хотят получить прибыль от продажи медицинских препаратов и медпродукции. ВОЗ приписывает обязательное тестирование и лечение.
3) Всеобщая вакцинация. Если их так послушать, то скоро вы не сможете получить право на вождение авто без предъявления паспорта с прививками.
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24.05.2020 04:37 Ответить
лоХика антипа
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23.05.2020 22:34 Ответить
Уровнь арХументов Дениса Романова...
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24.05.2020 10:26 Ответить
Медицинские эксперты отмечают, что даже если намерения Гейтса и на самом деле были в улучшении здоровья и благополучия черных африканцев, то те же сотни миллионов долларов, которые он инвестировал в непроверенные и небезопасные вакцины, могли бы быть использованы в обеспечении минимальных санитарных мер: систем водоснабжения и канализации. Вакцинация детей, которые затем идут пить загрязненную фекалиями речную воду вряд ли способствует здоровью во всех отношениях. Само собой, очистка воды и канализационные системы в Африке могли бы революционизировать здравоохранение на континенте.
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24.05.2020 04:54 Ответить
1. "непроверенные и небезопасные вакцины" - Ваша выдумка или выдука человека, которого Вы цитировали. Вакцины обязательно проходят доклинические и клинические испытания. Даже несмотря н эидемию, вакцины от ковид-19 сейчас испытывают, а не проводят массовую вакцинацию.
2. Кипятильники, чайники и фильтры для воды сейчас по цене доступны даже людям в слаборазвитых странах. Каждую жопу даже Гейтс там вытереть не сможет.
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24.05.2020 10:34 Ответить
В исследовании, опубликованном в American Journal of Public Heath, было рассмотрено более 20000 калифорнийских школ, и обнаружено, что отказы от вакцинации были в два раза чаще среди детей, посещающих частные элитные школы. "Очень богатые и привилегированные родители многое знают о вакцинах и они не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровье их собственных детей. Их беспокоят побочные реакции, в том числе аутизм".
Почему ярый сторонник всеобщей вакцинации Бил Гейтс и другие влиятельные люди неспешат сами вакцинироваться и прививать своих близких? Существует предположения, что они прекрасно знают, что вакцины сейчас создаются для депопуляции населения. Об этом он не раз и сам говорил на различных мероприятиях.
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24.05.2020 12:44 Ответить
1. Все вакцины непроверенные и небезопасные. В отличие от лекарств, которые испытываются на больных, и потом даются больным, прививки испытываются исключительно на идеально здоровых детях, а даются потом и здоровым, и не очень здоровым, и даже очень больным. Причем практически все клинические испытания безопасности ищут лишь кратковременные эффекты. Обычно они длятся от нескольких дней до нескольких недель, редкие испытания длятся несколько месяцев. Все побочные эффекты, которые случаются после этого срока, по утверждению производителей с прививкой никак связаны быть не могут.
А если даже серьезные побочные эффекты происходят во время испытания, исследователи могут просто решить, что такие или иные серьезные побочные эффекты, или даже смерть, случайны и никак не вызваны прививкой, просто вычеркнуть их, и не принимать в расчет.

Кроме того вспомните, сколько "проверенных и безопасных" вакцин было запрещено на западе или отозвано производителями после массовых нарушений здоровья у детей (особенно в Африке).

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24.05.2020 13:13 Ответить
На Вашу унылую муйню "Все вакцины непроверенные и небезопасные." наберите в поисковике хотя бы "vaccine trials covid 19" Приблизна кількість результатів: 213 000 000 (0,59 сек.)
Читайте, хоть до пенсии.
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24.05.2020 13:43 Ответить
Вам стоит задумываться о своей примитивной и бездоказательной муйне о целительности огульного вакциновпаривания.А испытания вакцин против ковид, такой же лохотрон, как и вакцины от его собрата - свиного гриппа. Доказано многолетней практикой, особенно показательно последнее исследование в армии штатов.
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24.05.2020 14:53 Ответить
Натуральную оспу победили вакцинацией или карантином?
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24.05.2020 15:13 Ответить
Мы это обсуждали еще в прошлом году. Естественно, оспа ушла исключительно из-за постоянного улучшения санитарно-гигиенической ситуации и своевременных карантинных мероприятий. И недаром в 1967 г. ВОЗ, втихую, приняла новую концепцию и программу борьбы с оспой, в которой акцент был перенесен с прививок на раннюю изоляцию заболевших, наблюдение за контактировавшими с ними и др. санитарно-гигиенические мероприятия. В результате ВОЗ объявила о победе над оспой, когда была привита всего лишь четверть населения земного шара.
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24.05.2020 16:47 Ответить
Ну, ваше "оспа ушла исключительно из-за постоянного улучшения санитарно-гигиенической ситуации и своевременных карантинных мероприятий." это неправда, но в свете Ваших взглядов крайне нелогично протестовать против противоэпидемических мероприятий против ковид-19. Или Вы хотите поддержать заболеваемость до окончания испытаний вакцины и начачала вакцинации?
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24.05.2020 17:38 Ответить
Это не мое, а факты, подтвержденные статистикой. Противоэпидемические мероприятия были примитивные из-за низкой квалификации их вводивших и не соответствовали нормативным документам и законодательству. Как и любой сезонный грипп ковид быстро уйдет и без минздрава. А. что касается вакцины, то ее бкдете ждать до потопа. Может быть создано только лекарственное средство блокирующее внедрение вируса в клетку.
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24.05.2020 19:09 Ответить
"В конце 1960-х годов оспа все еще существовала в Африке и Азии. Для борьбы с этой болезнью использовались такие стратегии, как кампании вакцинации, эпиднадзор и профилактические меры, направленные на сдерживание распространения эпидемии из горячих точек и лучшее информирование населения охваченных болезнью районов.
На приведенных ниже фотоснимках запечатлены различные мероприятия, проводимые с целью ликвидации оспы во всем мире. Эти снимки были отобраны для того, чтобы продемонстрировать, как одни и те же методы и стратегии применялись в совершенно разных странах.
https://www.who.int/features/2010/smallpox/ru/# Через пандемію коронавірусу в 68 країнах "серйозно ускладнена" програма вакцинації дітей до року, - Гебреісус - Цензор.НЕТ 3123 До 1967 года стратегия по ликвидации оспы опиралась на массовую вакцинацию. Такая стратегия привела к ликвидации оспы в некоторых странах, но не увенчалась успехом в таких густонаселенных районах, как Индийский субконтинент, и таких недоступных и отдаленных районах, как некоторые районы Африканского Рога, где более эффективными оказались меры по сдерживанию вируса (см. профилактику и эпиднадзор)."
https://www.who.int/features/2010/smallpox/ru/

Так что Ваша голословная выдумка "оспа ушла исключительно из-за постоянного улучшения санитарно-гигиенической ситуации и своевременных карантинных мероприятий" трещит по всем швам.
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24.05.2020 19:36 Ответить
Вы уже в прошлом году цитировали заинтересованные источники, включая ВОЗ, которые находятся на прокорме фармбизнеса.
Фактическая ликвидация вируса оспы стала возможна в результате следующего уникального сочетания характеристик самого вируса и вызываемого им заболевания:

а) вирусом оспы болели только люди, природный резервуар отсутствует
б) не существовало хронического носительства вируса
в) не существовало бессимптомной формы заболевания
г) инфицированные не заразны до появления симптоматики и после выздоровления
д) четкая, оригинальная, исключительно заметная кожная симптоматика, позволяющая быстро идентифицировать больных
е) нестойкость вируса к внешней среде, ограничивающая возможности заражения
ж) стойкая перекрестная иммуногенность у родственных штаммов
Поэтому оспа, фактически, была ликвидирована сочетанием карантинных мер и вакцинации только контактных, а не огульной вакцинацией. Выявленные случаи оспы изолировались с помощью полицейских мер, а их контакты - прививались (это получило название "кольцевая вакцинация", но значение ее не было научно доказано). Причем некоторые страны, например, Австралия и Новая Зеландия, вообще не проводили вакцинации населения. Это не помешало им избавиться от оспы - с помощью карантина. То есть работают на самом деле только карантин и гигиена.

Причем ни заболевание оспой, ни вакцина от нее не дают пожизненный иммунитет. Даже исследования ВОЗ в ходе программы ликвидации оспы показали, что прививка дает иммунитет длительностью 1,5-2 года. Поэтому миф о рли прививок в ликвидации оспы ничем документально не подтверждается, та как ВОЗ объявила о победе над оспой, когда было привито всего лишь 25% населения земного шара.
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24.05.2020 21:01 Ответить
ГМО - это оружие
Ещё в конце прошлого века немецкие ученые опубликовали научную работу «ГМО и онкогенез». В ней доказывалось, что ГМО могут приводить к онкологии. Это подтвердилось недавно французскими исследованиями группы Сералини. Такие же огромные опухоли обнаружила и я у потомков подопытных крыс, в корм которых добавляли ГМ-сою, но не у всех, а только у 5 процентов. Но в своих опытах я подкармливала самок и родившихся крысят в течение короткого времени. А если бы я продолжала подкармливать крысят и дальше, то, скорее всего, опухоли возникли бы у многих.
Опухоли у моих крыс были действительно огромными, они составляли третью часть тела. Именно такие опухоли обнаружила у своих подопытных крыс группа Сералини.
Интересно, что транснациональные компании, выпускающие ГМО, тоже проводят научные исследования. Но они чаще всего доказывают безвредность трансгенных организмов.
Наши исследования отличаются от тех, что проводят транснациональные компании, лоббирующие собственное производство. Они наблюдают за подопытными в течение короткого промежутка времени - один-три месяца. А французский исследователь Сералини посмотрел в течение всей жизни животных, в корм которых добавляли ГМ-кукурузу. И обнаружил у них опухоли на четвёртом-пятом месяце. А я обнаружила такие опухоли у потомства. То есть мы сделали то, чего не сделали производящие ГМО компании.
Вот почему ГМО - это оружие. Употребляя их в пищу, люди будут болеть и умирать, а потомство станет бесплодным. Фактически это ведёт к вымиранию населения той или иной страны. Ещё в 2004 году один из комитетов НАТО «Наука за мир и безопасность» заявил, что ГМО могут быть использованы как биологическое оружие.
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24.05.2020 05:08 Ответить
Не мели чушь, ГМО в виде пищи переварятся, как и остальные продукты, безопасность их уже признана и вопрос их закрыт.

Главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований и проведённых с участием более чем 500 независимых исследовательских групп, состоит в том, что биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений

А вот шо могут в кровь залить - это вопрос.
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24.05.2020 10:08 Ответить
Интересно, что транснациональные компании, выпускающие ГМО, тоже проводят научные исследования. Но они чаще всего доказывают безвредность трансгенных организмов.
Наши исследования отличаются от тех, что проводят транснациональные компании, лоббирующие собственное производство.
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24.05.2020 12:42 Ответить
https://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503 «Семена Судного Дня» в Арктике Билл Гейтс, Рокфеллер и ГМО-гиганты знают то, чего мы не знаем
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24.05.2020 13:04 Ответить
Евгеника Гитлера в значительной степени финансировалась тем же Фондом Рокфеллера, который сегодня строит хранилище семян конца света, чтобы сохранить образцы каждого семени на нашей планете. Теперь это становится действительно интригующим. Тот же Фонд Рокфеллера создал псевдонаучную дисциплину молекулярной биологии в их неустанном стремлении сократить человеческую жизнь до «определяющей последовательности генов», которая, как они надеялись, могла быть затем изменена для изменения человеческих черт по желанию. Ученые Гитлера по евгенике, многие из которых были тихо доставлены в Соединенные Штаты после войны для продолжения своих исследований в области биологической евгеники, заложили значительную часть генной инженерии различных форм жизни, большая часть которой открыто поддерживалась Рокфеллером вплоть до Третьего рейха. Фонд щедрых грантов.2
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24.05.2020 13:06 Ответить
Херню городите. Белки пищи в организме разлагаются до аминокислот. Это позволяет человеку без особых последствий выпить дозу змиеного яда, которая в случае при попадания в кровь (укус змеи) убила бы этого человека.
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24.05.2020 10:51 Ответить
А как насчет этого?
"В корм подопытным самкам крыс мы с коллегами добавляли генетически модифицированную сою - ту, что используют в мясной, молочной, хлебной, кондитерской промышленности. Более половины крысят в первом поколении погибли, а выжившие не оставили потомства. В нынешнем году аналогичные опыты с хомячками поставили учёные Института проблем экологии и эволюции РАН - результаты столь же удручающи.
В наших организмах взятый из ГМ-сои основной носитель наследственности точно так же переваривается не до конца, отдельные молекулы могут попадать из кишечника в лимфатическую и кровеносную системы, оттуда - в клетки печени, селезёнки, почек, в половые клетки. И возникают бесплодие, онкология, преждевременное старение, генетические уродства и другие не известные пока болезни." - И. Ермакова, доктор биологических наук, международный эксперт по продовольственной и экологической безопасности.
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24.05.2020 13:40 Ответить
Ну так ясен-красен - добавляли "самкам крыс мы с коллегами добавляли генетически модифицированную сою - ту, что используют в мясной, молочной, хлебной, кондитерской промышленности. " То есть добавляли те же продукты, что сейчас едят люди. И что, у людей тоже более половины детей в первом поколении погибли, а выжившие не оставили потомства? или 30% или 10%? Где все эти погибшие?

И приведите ссылку откуда Вы эту информацию взяли.
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24.05.2020 13:52 Ответить
Вы никогда не слышали об отсроченных во времени накопительных эффектах?
Я не в суде, чтобы отчитываться за свои источники. Я Вам привел данные с указанием фамилии статуса автора, ищите сами.
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24.05.2020 15:07 Ответить
Еще раз. В какой из стран, где в пищу употребляют ГМО, наблюдается детская смертность в 50% или хотябы в 30%?
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24.05.2020 16:08 Ответить
Еще раз, на свои надуманные воспаленным сознанием вопросы ответы ищите сами.
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24.05.2020 16:41 Ответить
Если даже Вы стесняетесь дать ссылку на источник, то он более чем недостоверный...
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24.05.2020 19:31 Ответить
Не не могу, а не хочу. Научитесь сами работать с информацией для ее документального опровержения, а не заниматься собственными домыслами.
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24.05.2020 21:14 Ответить
Many of the US Government dollars spent on biowarfare research involve genetic engineering. MIT biology professor Jonathan King says that the 'growing bio-terror programs represent a significant emerging danger to our own population.' King adds, 'while such programs are always called defensive, with biological weapons, defensive and offensive programs overlap almost completely. - Sherwood Ross, Bush Developing Illegal Bioterror Weapons for Offensive Use,' December 20, 2006
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24.05.2020 15:26 Ответить
Выдумки конспирологов.
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24.05.2020 16:08 Ответить
Опять зомбированность демонстрируете. Нет другого учения, кроме учения секты вакциновпаривателей? И Ваши выдумки, естественно самые правильные.
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24.05.2020 16:39 Ответить
Япония подолала пік COVID-19 без жорсткого карантину і массового тестування Мрії Білла Гетса про вирішення проблеми перенаселення в життя. Зліплений в США вірус з мишей панголінів і частинок від вірусу СНІДу зробив свою справу на радість масонам-сатанистам. Китай уже в ООН вимагає рпозслідування а наші зелені маріонетки беруть хабарі від масонів за мовчання.
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24.05.2020 06:18 Ответить
кацапе, охолонь.
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24.05.2020 10:38 Ответить
А!
А-а-а-а-ааааааааааа!!!!!!!!!!!
Александра, Александро, все прививки уничтожым
И уедем с тобой в тундру за простой иммунитет!
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24.05.2020 11:14 Ответить
Коронавирусная афера сдувается и сейчас она плавно будет переведена на раздуване страха перед другими инфекциями ради стимуляции вакциновпаривания. Секта вакцинобесия сольется с сектой вакциновпаривателей. Собственно и сейчас - это одни и те же дремучие личности.
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24.05.2020 15:15 Ответить
Александро, есть информация, что лично Билл Гейтс вычисляет антипрививочников по IP и присылает к ним бригады врачей для вакцинирования вакцинами повышенной огульности.
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24.05.2020 16:29 Ответить
Шо ни говори, а Гейтсы связаны с ВОЗ и созданием вакцин от ковида. Я уже больше верю Трампу, который приветствует медпрепараты от него, пусть и на основе антител. ВОЗ уже показал свою несостоятельность со свиным гриппом и сейчас путается в показаниях по ковиду. Трамп отморозился от ВОЗ и борется с Китаем, который вкинул в ВОЗ 2 млрд. Моя негативная позиция в отношении к новой вакцине от ВОЗ - от недоверия к этой конторе. Но я не против старых, проверенных временем вакцин.
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24.05.2020 16:55 Ответить
Ведущей организацией в рамках новой инициативы по вакцинации против коронавируса является «Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI)» - организация, финансируемая и финансируемая Всемирным экономическим форумом (WEF) и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
И обратите внимание на хронологию:
- разработка вакцины nCoV 2019 года была объявлена на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе за неделю до официального объявления ВОЗ о всемирной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (30 января) в то время, когда число " подтвержденных случаев "во всем мире (за пределами Китая) было всего 150 (в том числе 6 в США).
- пандемия была объявлена ВОЗ 11 марта.
- всего пять дней спустя, едва освещенные средствами массовой информации, первые тесты с участием добровольцев-людей были проведены в Сиэтле 16 марта.
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24.05.2020 19:31 Ответить
А чего ты мне это пишешь?
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24.05.2020 19:38 Ответить
Просто случайно на ответ нажал вместо коммента.
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24.05.2020 20:43 Ответить
Антип, еще раз повторяю, не уподобляйтесь своим собратьям по цеху ( не называюих, чтобы опять не заспамили от страха), которые из-за отсутствия аргументов пишут всякую ахинею ибредятину.
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24.05.2020 19:18 Ответить
 
 