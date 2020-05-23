Из-за пандемии коронавируса в 68 странах "серьезно затруднена" программа вакцинации детей младше года, - Гебрейесус

Вакцинация детей оказалась под угрозой. Причина - пандемия коронавируса, которая во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.

На видеоконференции в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это означает риск для 80 миллионов детей на земном шаре. "Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", - добавил глава ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые указания по запуску программ вакцинации во время пандемии коронавируса.

Глава ВОЗ призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир. По его словам, "псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей".

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