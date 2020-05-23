Из-за пандемии коронавируса в 68 странах "серьезно затруднена" программа вакцинации детей младше года, - Гебрейесус
Вакцинация детей оказалась под угрозой. Причина - пандемия коронавируса, которая во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.
На видеоконференции в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это означает риск для 80 миллионов детей на земном шаре. "Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", - добавил глава ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые указания по запуску программ вакцинации во время пандемии коронавируса.
Глава ВОЗ призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир. По его словам, "псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей".
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Краще від них убезпечитись.
Корреспондент: …Итак, вы недавно закончили свою пресс-конференцию, на которой анонсировали вызов на 100 тысяч. Вы не могли бы кратко резюмировать, почему вы решили выставить столь большую сумму? Как я понимаю, вы бросаете вызов СМИ.
Кеннеди: В данный момент самый разгар детских педиатрических заболеваний, психических расстройств, аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально. Дети не должны быть настолько больными. Это уже второе поколение за всю историю нашей страны. Скачок заболеваний начался с 1989 года. Согласно последним исследованиям, это был переломный год, после которого стали множиться все эти заболевания. Это год, в котором масштабы вакцинации колоссально увеличились…
После обзора ртутьсодержащих продуктов питания и лекарств, санкционированного в 1999 году, https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и https://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Pediatrics Американская академия педиатрии обратились к производителям вакцин с просьбой удалить тиомерсал из вакцин в качестве чисто предупредительной меры, и он был быстро прекращен большинства американских и европейских вакцин. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Baker-11 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-30 [30] Многие родители считают, что действие по удалению тиомерсала - в условиях предполагаемого увеличения частоты аутизма, а также увеличения количества вакцин в схеме вакцинации детей - указывает на то, что консервант является причиной аутизма. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Baker-11 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_consensus научный консенсус является то, что нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений, и уровень аутизма продолжает расти, несмотря на исключение тиомерсала из обычных детских вакцин. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-CDC_concerns-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-DeStefano-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-Doja-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal#cite_note-IOM2004-33 [33] /
Видите резкле снижение заболеваемости аутизмом на графике после 1999 года? И я не вижу.
Количество сперматозоидов у мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за последние 40 лет уменьшилось на 52,4%, выяснили ученые. Это может не только отрицательно сказаться на способности зачать ребенка, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем
Почему ярый сторонник всеобщей вакцинации Бил Гейтс и другие влиятельные люди неспешат сами вакцинироваться и прививать своих близких? Существует предположения, что они прекрасно знают, что вакцины сейчас создаются для депопуляции населения. Об этом он не раз и сам говорил на различных мероприятиях.
Доктор Томас Джефферсон, эпидемиолог из Cochrane Research Center в Риме, отметил: "Почему вообще они раздают вакцины в развивающихся странах? Пандемия была отменена в большинстве частей мира. Наибольшую угрозу в бедных странах сейчас представляют сердечные и сердечно-сосудистые заболевания, а вирус фигурирует в нижней части списка. В чем медицинская причина для пожертвований 180 миллионов доз?"(6) Кроме того, грипп является незначительной проблемой в странах с обильным солнцем, и выяснилось, всеобщая "новая большая чума H1N1" была самым умеренным гриппом из письменной истории.
Фармацевтические производители вакцин молчат об огромном ущербе для здоровья детей вакцинации, включая аутизм и многочисленные нервно-мышечные деформации, причиной которых являются токсичные адъюванты и консерванты, используемые в большинстве вакцин. Многие вакцины, особенно комбинированные, которые удешевлены для продажи в странах Третьего мира, содержат так называемый Тимеросал (Thiomersol в ЕС), соединение (sodium **************************), содержащее около 50% ртути, используемой в качестве консерванта.
В 2015 годуhttps://edition.cnn.com/2015/12/30/health/california-vaccine-refusers-white-and-wealthy/index.html CNN опубликовал материал "https://edition.cnn.com/2015/12/30/health/california-vaccine-refusers-white-and-wealthy/index.html California's rich, white unvaccinated kindergartners ", где говорилось, что число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
Сразу 117 танкеров направляются в китайские порты, сообщает Bloomberg.
Рекордное значение за всю историю. Если считать, что каждое судно везет стандартный объем нефти, то совокупный размер этого груза составляет как минимум 230 млн баррелей или почти месячный запас.
Если учесть, что часть нефти закуплена ещё и по отрицательной цене, то дважды всех сделали.
А вы все про коронавирус.
1) Уничтожение существующей экономической системы. При этом очень серьезно пострадает США, сегодня уже порядка 17 млн. человек потеряли на всегда свои рабочие места.
2) Прослеживаются четки сформулированные планы фармацевтических коропораций, которые хотят получить прибыль от продажи медицинских препаратов и медпродукции. ВОЗ приписывает обязательное тестирование и лечение.
3) Всеобщая вакцинация. Если их так послушать, то скоро вы не сможете получить право на вождение авто без предъявления паспорта с прививками.
2. Кипятильники, чайники и фильтры для воды сейчас по цене доступны даже людям в слаборазвитых странах. Каждую жопу даже Гейтс там вытереть не сможет.
Почему ярый сторонник всеобщей вакцинации Бил Гейтс и другие влиятельные люди неспешат сами вакцинироваться и прививать своих близких? Существует предположения, что они прекрасно знают, что вакцины сейчас создаются для депопуляции населения. Об этом он не раз и сам говорил на различных мероприятиях.
А если даже серьезные побочные эффекты происходят во время испытания, исследователи могут просто решить, что такие или иные серьезные побочные эффекты, или даже смерть, случайны и никак не вызваны прививкой, просто вычеркнуть их, и не принимать в расчет.
Кроме того вспомните, сколько "проверенных и безопасных" вакцин было запрещено на западе или отозвано производителями после массовых нарушений здоровья у детей (особенно в Африке).
Читайте, хоть до пенсии.
На приведенных ниже фотоснимках запечатлены различные мероприятия, проводимые с целью ликвидации оспы во всем мире. Эти снимки были отобраны для того, чтобы продемонстрировать, как одни и те же методы и стратегии применялись в совершенно разных странах.
https://www.who.int/features/2010/smallpox/ru/# До 1967 года стратегия по ликвидации оспы опиралась на массовую вакцинацию. Такая стратегия привела к ликвидации оспы в некоторых странах, но не увенчалась успехом в таких густонаселенных районах, как Индийский субконтинент, и таких недоступных и отдаленных районах, как некоторые районы Африканского Рога, где более эффективными оказались меры по сдерживанию вируса (см. профилактику и эпиднадзор)."
https://www.who.int/features/2010/smallpox/ru/
Так что Ваша голословная выдумка "оспа ушла исключительно из-за постоянного улучшения санитарно-гигиенической ситуации и своевременных карантинных мероприятий" трещит по всем швам.
Фактическая ликвидация вируса оспы стала возможна в результате следующего уникального сочетания характеристик самого вируса и вызываемого им заболевания:
а) вирусом оспы болели только люди, природный резервуар отсутствует
б) не существовало хронического носительства вируса
в) не существовало бессимптомной формы заболевания
г) инфицированные не заразны до появления симптоматики и после выздоровления
д) четкая, оригинальная, исключительно заметная кожная симптоматика, позволяющая быстро идентифицировать больных
е) нестойкость вируса к внешней среде, ограничивающая возможности заражения
ж) стойкая перекрестная иммуногенность у родственных штаммов
Поэтому оспа, фактически, была ликвидирована сочетанием карантинных мер и вакцинации только контактных, а не огульной вакцинацией. Выявленные случаи оспы изолировались с помощью полицейских мер, а их контакты - прививались (это получило название "кольцевая вакцинация", но значение ее не было научно доказано). Причем некоторые страны, например, Австралия и Новая Зеландия, вообще не проводили вакцинации населения. Это не помешало им избавиться от оспы - с помощью карантина. То есть работают на самом деле только карантин и гигиена.
Причем ни заболевание оспой, ни вакцина от нее не дают пожизненный иммунитет. Даже исследования ВОЗ в ходе программы ликвидации оспы показали, что прививка дает иммунитет длительностью 1,5-2 года. Поэтому миф о рли прививок в ликвидации оспы ничем документально не подтверждается, та как ВОЗ объявила о победе над оспой, когда было привито всего лишь 25% населения земного шара.
Ещё в конце прошлого века немецкие ученые опубликовали научную работу «ГМО и онкогенез». В ней доказывалось, что ГМО могут приводить к онкологии. Это подтвердилось недавно французскими исследованиями группы Сералини. Такие же огромные опухоли обнаружила и я у потомков подопытных крыс, в корм которых добавляли ГМ-сою, но не у всех, а только у 5 процентов. Но в своих опытах я подкармливала самок и родившихся крысят в течение короткого времени. А если бы я продолжала подкармливать крысят и дальше, то, скорее всего, опухоли возникли бы у многих.
Опухоли у моих крыс были действительно огромными, они составляли третью часть тела. Именно такие опухоли обнаружила у своих подопытных крыс группа Сералини.
Интересно, что транснациональные компании, выпускающие ГМО, тоже проводят научные исследования. Но они чаще всего доказывают безвредность трансгенных организмов.
Наши исследования отличаются от тех, что проводят транснациональные компании, лоббирующие собственное производство. Они наблюдают за подопытными в течение короткого промежутка времени - один-три месяца. А французский исследователь Сералини посмотрел в течение всей жизни животных, в корм которых добавляли ГМ-кукурузу. И обнаружил у них опухоли на четвёртом-пятом месяце. А я обнаружила такие опухоли у потомства. То есть мы сделали то, чего не сделали производящие ГМО компании.
Вот почему ГМО - это оружие. Употребляя их в пищу, люди будут болеть и умирать, а потомство станет бесплодным. Фактически это ведёт к вымиранию населения той или иной страны. Ещё в 2004 году один из комитетов НАТО «Наука за мир и безопасность» заявил, что ГМО могут быть использованы как биологическое оружие.
Главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований и проведённых с участием более чем 500 независимых исследовательских групп, состоит в том, что биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений
А вот шо могут в кровь залить - это вопрос.
Наши исследования отличаются от тех, что проводят транснациональные компании, лоббирующие собственное производство.
"В корм подопытным самкам крыс мы с коллегами добавляли генетически модифицированную сою - ту, что используют в мясной, молочной, хлебной, кондитерской промышленности. Более половины крысят в первом поколении погибли, а выжившие не оставили потомства. В нынешнем году аналогичные опыты с хомячками поставили учёные Института проблем экологии и эволюции РАН - результаты столь же удручающи.
В наших организмах взятый из ГМ-сои основной носитель наследственности точно так же переваривается не до конца, отдельные молекулы могут попадать из кишечника в лимфатическую и кровеносную системы, оттуда - в клетки печени, селезёнки, почек, в половые клетки. И возникают бесплодие, онкология, преждевременное старение, генетические уродства и другие не известные пока болезни." - И. Ермакова, доктор биологических наук, международный эксперт по продовольственной и экологической безопасности.
И приведите ссылку откуда Вы эту информацию взяли.
Я не в суде, чтобы отчитываться за свои источники. Я Вам привел данные с указанием фамилии статуса автора, ищите сами.
А-а-а-а-ааааааааааа!!!!!!!!!!!
Александра, Александро, все прививки уничтожым
И уедем с тобой в тундру за простой иммунитет!
И обратите внимание на хронологию:
- разработка вакцины nCoV 2019 года была объявлена на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе за неделю до официального объявления ВОЗ о всемирной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (30 января) в то время, когда число " подтвержденных случаев "во всем мире (за пределами Китая) было всего 150 (в том числе 6 в США).
- пандемия была объявлена ВОЗ 11 марта.
- всего пять дней спустя, едва освещенные средствами массовой информации, первые тесты с участием добровольцев-людей были проведены в Сиэтле 16 марта.