Убежден, что нардеп Давыденко не мог совершить самоубийство, его убили, и надо проводить расследование, - коллега по группе Шахов
Народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили, а версию с самоубийством отвергает.
Об этом депутат заявил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование… Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - сообщил Шахов.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.
Последняя запись на facebook-странице Валерия Давыденко датирована 22 мая и посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.
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Меня удивляет только ,почему не на унитазе?
Нет,ему надо было в кресле и в туалете.
версий две - убийство и самоубийство...(а вот "по неосторожности"...наверное не прокатит)
Можна буде спихнути на вєнок Януковоща
"Давиденко є компаньйоном по аграрному бізнесу Андрія Богдана і через це Рябошапка - людина Богдана, не тільки заблокував розгляд у Дарницькому рай. суді Києва кримінального провадження щодо Приходька, а й звільнив усіх прокурорів, які розслідували розкрадання коштів Аграрного фонду." .(с)