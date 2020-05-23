Убежден, что нардеп Давыденко не мог совершить самоубийство, его убили, и надо проводить расследование, - коллега по группе Шахов

Народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование… Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - сообщил Шахов.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

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Последняя запись на facebook-странице Валерия Давыденко датирована 22 мая и посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.