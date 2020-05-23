Крымского татарина Меметова повторно задержали при выезде из оккупированного Крыма, теперь у него повреждены документы, - адвокат Курбединов
Крымский татарин Дилявер Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Сегодня он не смог покинуть оккупированный Крым.
Около 19:00 61-летний крымский татарин Дилявер Меметов снова попытался пересечь границу на пункте пропуска "Джанкой" (соответствует украинскому пункту пропуска "Чонгар"), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".
Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Сотрудники КПП не выпускают его из Крыма, поскольку по их версии, мужчина направлялся на материковую Украину с поврежденными документами.
"Это его вторая попытка за сегодняшний день. Первое задержание было днем, в районе двух часов дня. Со слов Меметова, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев. Затем отвезли в Межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Где он пробыл до начала седьмого вечера. Якобы была какая-то наводка о правонарушении и им нужно было задержать его, для выяснения обстоятельств", - прокомментировал "Крымской солидарности" адвокат Эмиль Курбединов, который сейчас находится на пункте пропуска "Джанкой".
После этого мужчина повторно направился к границе, чтобы выехать на территорию материковой Украины. Адвокаты тем не менее выехали из Симферополя, чтобы убедиться в том, что на границе не возникнет повторного инцидента с задержанием.
"Уже в дороге с нами снова связались родственники и сообщили, что Дилявер Меметов повторно удерживается сотрудниками КПП "Джанкой" и он обнаружил в паспортах вырванные страницы. Он уверен, что документы были целостными до сегодняшнего задержания на админгранице", - рассказал Эмиль Курбединов.
Напомним, 23 мая "Крымская солидарность" со ссылкой на родственников сообщила, что российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.
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Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, слова которого передает https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина Демченко напомнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Источник: https://censor.net/n3197566
А может это мы в соответствии с постановлением не пустили Дилявера Меметова (куда прёшь кацапская морда) а валим на москалей?Не, ну точно кто то врёт.