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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Крымского татарина Меметова повторно задержали при выезде из оккупированного Крыма, теперь у него повреждены документы, - адвокат Курбединов

Крымского татарина Меметова повторно задержали при выезде из оккупированного Крыма, теперь у него повреждены документы, - адвокат Курбединов

Крымский татарин Дилявер Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Сегодня он не смог покинуть оккупированный Крым.

Около 19:00 61-летний крымский татарин Дилявер Меметов снова попытался пересечь границу на пункте пропуска "Джанкой" (соответствует украинскому пункту пропуска "Чонгар"), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Сотрудники КПП не выпускают его из Крыма, поскольку по их версии, мужчина направлялся на материковую Украину с поврежденными документами.

"Это его вторая попытка за сегодняшний день. Первое задержание было днем, в районе двух часов дня. Со слов Меметова, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев. Затем отвезли в Межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Где он пробыл до начала седьмого вечера. Якобы была какая-то наводка о правонарушении и им нужно было задержать его, для выяснения обстоятельств", - прокомментировал "Крымской солидарности" адвокат Эмиль Курбединов, который сейчас находится на пункте пропуска "Джанкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров

После этого мужчина повторно направился к границе, чтобы выехать на территорию материковой Украины. Адвокаты тем не менее выехали из Симферополя, чтобы убедиться в том, что на границе не возникнет повторного инцидента с задержанием.

"Уже в дороге с нами снова связались родственники и сообщили, что Дилявер Меметов повторно удерживается сотрудниками КПП "Джанкой" и он обнаружил в паспортах вырванные страницы. Он уверен, что документы были целостными до сегодняшнего задержания на админгранице", - рассказал Эмиль Курбединов.

Крымского татарина Меметова повторно задержали при выезде из оккупированного Крыма, теперь у него повреждены документы, - адвокат Курбединов 01

Напомним, 23 мая "Крымская солидарность" со ссылкой на родственников сообщила, что российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

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Автор: 

задержание (6673) Крым (26372) крымские татары (2717) Курбединов Эмиль (83)


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Так ему специально страницы вырвали, чтобы был предлог не выпустить по причине поврежденных документов.
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23.05.2020 23:46 Ответить
Не верьте кацапам, а если сможете и адвокатам продажным тоже не верьте. Это всё провокация против Украины. Подставили и запутали старенького дедушку. Не смог бы с дедушка въехать на территорию Украины, а вдруг у него короновирус? Тока через Италию.
Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, слова которого передает https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина Демченко напомнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Источник: https://censor.net/n3197566
А может это мы в соответствии с постановлением не пустили Дилявера Меметова (куда прёшь кацапская морда) а валим на москалей?Не, ну точно кто то врёт.
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24.05.2020 01:03 Ответить
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года .Может это он!!?
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24.05.2020 10:14 Ответить
 
 