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Новости Оккупация Крыма
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Суд по делу пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом и переданного по обмену ОРДЛО, пройдет 29 мая

Суд по делу пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом и переданного по обмену ОРДЛО, пройдет 29 мая

Соломенский районный суд Киева планирует 29 мая провести заседание по делу обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "самооборона Севастополя" Степана Резуника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

В сути иска указано: "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

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29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев. В списке, в частности, был и Степан Резуник.

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Киев (25489) Крым (26372) суд (25083)


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Ну да. Это же не патриотов бездоказательно в тюрьме мариновать.
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24.05.2020 00:05 Ответить
Грёбаный стыд
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24.05.2020 00:22 Ответить
поймут и простят.
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24.05.2020 00:29 Ответить
Ага. Навздогін. Услід.
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24.05.2020 00:54 Ответить
И не стыдно патриоту лугандодыры, прихлебаловцу срусскага мира, ехать НА укропию за загранпаспортом! Да еще и с планами поздок в пиндоссию!!! Твари сидите у себя , вяжите лапти и на балалайке прославляйте солнцеликого с кремля!
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24.05.2020 08:05 Ответить
штраф или условно пару лет дадут?
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24.05.2020 09:55 Ответить
в зад собі запхайте тепер цей суд, і його рішення
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24.05.2020 11:02 Ответить
Почитал несколько раз куда и кто кого передал (заголовок, текст, ссылки) и так и не понял окончательно: судя по заголовку, имярека передали в ОРДЛО. Так кто там на фотке сидит на "чорнайскамье"? А вообще ситуевина с бубочкиными "асвапаждениямиизплена" похожа на популярный в прошлом анегдот. Хотя он как бы о ином, но (реюме мое позже). В анекдоте едут Билл и Джо по прерии. Билл грустно думает о нестаче бабла, лениво смотрит на горизонт. И тут замечает впереди кучу говна. Ему приходит в голову идея. - Джо! - говорит он Джо - а спорим на пять долларов, что ты вот ту кучу говна не сьешь? Хммм. - думает Джо - Пять долларов на дороге не валяются. И он давясь и помогая рукой съедает эту кучу говна. Едут дальше. Билл грустно размышляет о последней отданной Джо пятерке. А Билл, раздосадованный вездесущей вонью говна подумывает о мести. И тут снова им попадается куча говна. Билл! - радостно вопит Джо - А спорим на пять долларов ты точно не сьешь эту кучу. Слабо тебе? Билл кидается есть. Чавкая и с усилиями он овладевает все объемом эксрементов. Джо отдает ему пятерку. Едут дальше. Через некоторое время Джо говорит Биллу - А не кажется ли тебе, что мы на халяву говна нажрались.
Суть в том, что "абмены" бубочки военных преступников на вот таких, как имярек "борцов за украину" и "военнослужащих" - это и размазывание говна (в том числе на нашу голову) и отпускание (!!!) преступников и вообще дискредитация государства. Не так?
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24.05.2020 12:42 Ответить
Не понял. Судить будут после передачи? В отсутствие? Суду заняться больше нечем?
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24.05.2020 14:50 Ответить
 
 