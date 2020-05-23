Суд по делу пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом и переданного по обмену ОРДЛО, пройдет 29 мая

Соломенский районный суд Киева планирует 29 мая провести заседание по делу обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "самооборона Севастополя" Степана Резуника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

В сути иска указано: "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

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29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев. В списке, в частности, был и Степан Резуник.