Суд по делу пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом и переданного по обмену ОРДЛО, пройдет 29 мая
Соломенский районный суд Киева планирует 29 мая провести заседание по делу обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "самооборона Севастополя" Степана Резуника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.
В сути иска указано: "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"
Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.
29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев. В списке, в частности, был и Степан Резуник.
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Суть в том, что "абмены" бубочки военных преступников на вот таких, как имярек "борцов за украину" и "военнослужащих" - это и размазывание говна (в том числе на нашу голову) и отпускание (!!!) преступников и вообще дискредитация государства. Не так?