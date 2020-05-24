Смерть нардепа Давыденко: В "Слуге народа" призвали представителей всех партий воздержаться от спекуляций и необоснованных версий
В партии "Слуга народа" рассчитывает на тщательное расследование трагического инцидента с народным депутатом Валерием Давыденко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Сегодня не стало нашего коллеги по парламенту - народного депутата Валерия Давыденко. Партия "Слуга Народа" выражает искреннее соболезнование его семье и депутатской группе "Доверие", к которой он принадлежал", - говорится в сообщении.
В партии заявляют, что рассчитывают на тщательное расследование трагического инцидента.
"И призываем представителей всех партий воздержаться от любых политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты расследования", - сообщили в партии.
Также председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины Валерия Давыденко, сообщает пресс-служба ВР.
"Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным. От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память", - говорится в заявлении Разумкова.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.
Последняя запись на facebook-странице Валерия Давыденко датирована 22 мая и посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.
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ну в качестве исключения?
и ты на ем пошлепаешь шо - толи на мові то ли по срусськи....
До речі, стало цікаво: в Штатах реально знайти українізовані клавіатури?
Погугліть також про український сороміцький фольклор - багата й весела тема
(з переносним значенням "голова")
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Вже стало доброю традицією, що коли попередню версію озвучує Антон Геращенко, то значить нас хочуть трішки на..бати. Цей маркер спрацьовує у 100 випадках із 100.
В двух словах
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Продуктовые санкции отменили, цены так и остались. Россия подымается, рубль падает. Тайга наша, картошка - израильская. Фашизм победили, а в Германии лучше. Газ добываем, а деревня на дровах. Духовность и скрепы, а каждый второй алкоголик. Русский мир строим, русский Донбасс долбаем. Медведю хорошо в тайге, а отобрал Крым. Деды воевали, а пенсии заморозили. Недра принадлежат народу, бабки принадлежат Сечину. Страна огромная, а целиком в жопе. В общем как-то так, если в двух словах…
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С "портянок" и "ботов" сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 События сентября - октября 1993 года в Москве
Эту фразу все мы хорошо знаем и постоянно употребляем в повседневной речи. Но всегда ли любимые нами цитата означала то же, что и сейчас? Вот пример того, как сильно может исказиться смысл высказывания, если вовремя не свериться с первоисточником.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
Через минуту из донецкого общественного сортира вышел киллер СБУ Тарас Журчало. Застреленный им ополченец Воняло остался на окровавленном толчке.
Люстрация?
Источник: https://censor.net/p3197561