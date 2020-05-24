Смерть нардепа Давыденко: В "Слуге народа" призвали представителей всех партий воздержаться от спекуляций и необоснованных версий

В партии "Слуга народа" рассчитывает на тщательное расследование трагического инцидента с народным депутатом Валерием Давыденко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сегодня не стало нашего коллеги по парламенту - народного депутата Валерия Давыденко. Партия "Слуга Народа" выражает искреннее соболезнование его семье и депутатской группе "Доверие", к которой он принадлежал", - говорится в сообщении.

В партии заявляют, что рассчитывают на тщательное расследование трагического инцидента.

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"И призываем представителей всех партий воздержаться от любых политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты расследования", - сообщили в партии.

Также председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины Валерия Давыденко, сообщает пресс-служба ВР.

"Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным. От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память", - говорится в заявлении Разумкова.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

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Последняя запись на facebook-странице Валерия Давыденко датирована 22 мая и посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.