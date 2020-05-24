В ходе конфликта в Вышгороде застрелили ветерана "Айдара" Игоря Корниенко, - батальон

Ночью 22 мая в Вышгороде Киевской области в ходе конфликта между подростками и двумя мужчинами погиб бывший боец ​​батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Айдара".

Отмечается, что ветеран батальона Корниенко Игорь Михайлович (позывной Корней) был убит.

Похоронили мужчину 23 мая.

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Напомним, 22 мая около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого один из участников был застрелен. Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине. По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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