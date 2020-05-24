При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын

При президенте Украины будет создан Совет ветеранов, участников боевых действий, семей погибших, людей с инвалидностью и пропавших без вести.

Этим занимается бывший председатель правительства АР Крым, глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и антитеррористической операции" Сергей Куницын, рассказал он в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"И мои усилия направлены на то, чтобы заниматься этим направлением, потому что в Украине сегодня уже более 550 тысяч участников боевых действий. Это и те, кто воевали в Афганистане, и те, кто выполняли миротворческие миссии, и Ирак, и Либерия и Югославия, и, конечно же, АТО на Донбассе. Около 10 тысяч семей погибших уже в Украине. И главная задача в том, чтобы был создан консультативный совет при президенте, который будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей", - сообщил Куницын.

Издание отмечает, что 15 апреля стало известно о назначении Куницына внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

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Сергей Куницын дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК.