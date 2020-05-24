РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11360 посетителей онлайн
Новости
4 621 59

При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын

При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын

При президенте Украины будет создан Совет ветеранов, участников боевых действий, семей погибших, людей с инвалидностью и пропавших без вести.

Этим занимается бывший председатель правительства АР Крым, глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и антитеррористической операции" Сергей Куницын, рассказал он в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"И мои усилия направлены на то, чтобы заниматься этим направлением, потому что в Украине сегодня уже более 550 тысяч участников боевых действий. Это и те, кто воевали в Афганистане, и те, кто выполняли миротворческие миссии, и Ирак, и Либерия и Югославия, и, конечно же, АТО на Донбассе. Около 10 тысяч семей погибших уже в Украине. И главная задача в том, чтобы был создан консультативный совет при президенте, который будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей", - сообщил Куницын.

Издание отмечает, что 15 апреля стало известно о назначении Куницына внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших побратимов и нуждающимся. Поставили около 200 тонн, - экс-замкомбата батальона "Зверобой" Буйволюк. ФОТО

Сергей Куницын дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК.

Автор: 

ветераны (1106) Куницын Сергей (106) Президент (4424) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Быдлота при зеленых распоясалась вкрай: каждый день уже АТОшники и волонтеры погибают не только на фронте, но и в глубоком тылу!
показать весь комментарий
24.05.2020 01:29
+10
Очередной бред, как и о конфликте-убийстве атошника с "Айдара" Игоря Корниенко(эта новость ниже и закрыта для коментов).. Какая *** сумка, какой нах карабин, какие в куя малолетки? ! Зачистка атошников и ТОЧКА !!! Плюс еще то что он боролся против крышевания наркотрафика сбу/ментовкой в Вышгороде.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:41
+9
Короче, придумали еще один бесполезный комитет, что бы пригреть или начать пиарить будующего премьера? Деньги лучше бы распределили нуждающимся. Не время сейчас создавать комитеты экспертов-нахлебников.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"..который будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей" ---- а что ими заниматься... Деньги выплачивайте. Все атошники уже землю получили при Порошенко?
показать весь комментарий
24.05.2020 01:29 Ответить
Быдлота при зеленых распоясалась вкрай: каждый день уже АТОшники и волонтеры погибают не только на фронте, но и в глубоком тылу!
показать весь комментарий
24.05.2020 01:29 Ответить
Очередной бред, как и о конфликте-убийстве атошника с "Айдара" Игоря Корниенко(эта новость ниже и закрыта для коментов).. Какая *** сумка, какой нах карабин, какие в куя малолетки? ! Зачистка атошников и ТОЧКА !!! Плюс еще то что он боролся против крышевания наркотрафика сбу/ментовкой в Вышгороде.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:41 Ответить
Відносно бидлоти зелено-каломойної чи шоколадно-колорадної ,-мені без різниці.Об'їздив майже 3-и десятки країн(по роботі),проте навіть звірів скрізь приручають та заставляють танцювати,а люди в Україні навіть не мають Закону Честі,по якиму за заклик ввести терориста-убивцю , ізолюють тюрьмою(наприклад: в Австрії-14-ть років вязниціhttps://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/) Яка іще Незалежна країна має своїх людей за рабів,а надра та землю віддає агресорові-окупантові вже 29-ть років?Жодна.Тому розумні будуть виїзжати,а дурням залишиться війна та геноцид з усіх боків.Прикро,але це і є результат мінування Західного кордону при переході Саакашвілі українського кордону з Польщі,аби допомогти українцеві Законно позбутися бариг-убивць цинічних на зразок сепара-орендатора,який сонними порішив 7-ох фронтовиків.
показать весь комментарий
24.05.2020 05:31 Ответить
Короче, придумали еще один бесполезный комитет, что бы пригреть или начать пиарить будующего премьера? Деньги лучше бы распределили нуждающимся. Не время сейчас создавать комитеты экспертов-нахлебников.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:32 Ответить
а по какому принципу туда набирать будут? есть добробаты, они держатся особняком, есть люди которые примазываются к АТО баблецов поднять, есть спилки, хер пойми чем занимаются, есть волонтеры честь им, а есть рандомный набор парней из 51-14, 128 и прочих работяг войны, кто в этом кавээне их будет представлять? за них не приедут на джипах порешать, те кто в окопах сидел зимой и летом, ау где вы мои совзводники соротники, как то так, поимеют короче все кроме всяких дебилов кто в окопах жопу морозил
показать весь комментарий
24.05.2020 01:51 Ответить
По принципу - хто погодиться бруднитисъ.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:57 Ответить
А в это время каждый день новости про убийства ветеранов АТО.

Стойкое впечатление, что ЗЕ и СН зачищают Украину от всех, кто может оказать им сопротивление.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:05 Ответить
Та ты шо, серьезно? Больше 300 тысяч мегальготников, всех зачистят?

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.
показать весь комментарий
24.05.2020 05:42 Ответить
так уже созданы зелёные зондер команды по очистке участников боевых действий.. не чув хиба? он соєвий гліст щось знає
показать весь комментарий
24.05.2020 07:37 Ответить
Так посмотри, кто в тюрьмах и в могилах. Не менты, которые к нулю и близко не подходили.

Так что да - ЗЕленые ублюдки зачищают самых активных и патриотичных, чтобы оставить только безропотное быдло и ублюдочную вату типа Никанора Босого.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:29 Ответить
Цю зачистку анонсував ще в минулому році кращий друг зебілів андрюша портнов.Все йде по плану путлера.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:32 Ответить
Очередная "честная" и сердобольная обдираловка народа в карманы этаких "благодетелей", о ком постоянно оглашали в столичном метро ещё с прошлых лет: не жертвуйте свои днежные средства сомнительным особам!
показать весь комментарий
24.05.2020 02:28 Ответить
Вот самый главный консультант .
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 8111
показать весь комментарий
24.05.2020 02:28 Ответить
Звісно, не лох
При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин - Цензор.НЕТ 2789
показать весь комментарий
24.05.2020 09:47 Ответить
Президент в Україні -безхребетна амеба. Чмо.
показать весь комментарий
24.05.2020 03:32 Ответить
Коли починають створюваться різноманітні "комітети", "тимчасові слідчі комісії", "форуми", варто зрозуміть - посадові особи держави "не на своєму місці" і "даром просиджують штани"...
показать весь комментарий
24.05.2020 05:53 Ответить
Тут как в спорте с многочисленными федерациями, кого то надо пристроить, куда то надо деньги списать, что то надо контролировать. В общем показать бурную деятельность и заботу о слое населения, которое может выйти из под контроля.
В 15 году был на совещании у главы ОДА по вопросам финансирования спортивных федераций. Удивило наличие в Закарпатской области федераций морского ********* и парусного спорта, представленные президентами и вице-президентами ...
показать весь комментарий
24.05.2020 09:22 Ответить
Знаєш, це мені нагадує старий анекдот: "В часи Варшавського договору чехи створили Міністерство морського транспорту. З Москви питають:
- А зачем вы министерство создали? У вс же моря нет!
- А зачем у вас Министерство культуры?"
показать весь комментарий
24.05.2020 09:47 Ответить
24 августа, весь мир видел, как на самоорганизованный парад ветеранов кацапско-украинской войны на Крещатике, пришло в десять раз больше людей чем на цирковое шоу зе-твари с рейтингом в 73%. Для власти зеленых малороских гомодрил и их кремлевских кураторов, АТОшники и военные волонтеры, а также их огромный рейтинг доверия в украинском обществе - как кость в горле. Поэтому не удивительно, что за последние 10 месяцев "на гражданке" происходят постоянные убийства ветеранов и действующих воинов АТО, вандалы чуть ли не каждую неделю уничтожают надмогильные плиты погибшим, колличество фейковых уголовных дел против ветеранов-волонтеров при зе-власти зашкаливает. При этом продажные и прокацапские сми, раскручивают "анти АТОшную" истерию, чтобы максимально люмпенизировать воинов в глазах населения, выставить их как алкашей, бандитов, мародеров, убийц, с целью полностью обесценить их подвиг в борьбе с кацапско-фашистскими оккупантами.
Следственно, все эти зебильные советы-комиссии-комитеты - чистой воды разводняк плебса и распил бабла. Не верите? Тогда ответьте на вопрос, почему этот совет не возглавляет ветеран украино- кацапской войны, а назначен какой-то афганец
показать весь комментарий
24.05.2020 06:20 Ответить
совок Куницын, воевал в армии агрессора-СССР, стремившегося силой оружия насадить красно-фашистский коммунизм, убивал афганцев-патриотов, сражавшихся за свободу их Родины, как сражались против этого же московско-советского агрессора-оккупанта воины УПА и воины АТО.

И вот во главе комитета ветеранов Украины ставят старого совка-убийцу, участника грязной захватнической войны, убивавшего по приказам Москвы свободолюбивых людей, защищавших свою страну от московских захватчиков.
показать весь комментарий
24.05.2020 16:55 Ответить
Куніцин--такий же прихильник путіна як і все шобло в ОП--тому він там і радник.Інтернаціоналіст гребаний.
показать весь комментарий
24.05.2020 06:40 Ответить
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 4007
показать весь комментарий
24.05.2020 06:41 Ответить
Ума палата у вас у всех трех: у двух, разрисовывших деньги и у тебя, этой тупизной хвастающего.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:38 Ответить
Що таке, малий, батхерт?
показать весь комментарий
24.05.2020 07:44 Ответить
А ти вже дорослим став, 18 років тобі виповнилося?!
А по розуму ще того не скажеш...
показать весь комментарий
24.05.2020 07:46 Ответить
Тупиш, Лахта.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:52 Ответить
А чому у соєвих розумово-обдарованих всі або "агенти Кримля", або "Лахта"?
Повернемось до першого запитиння:
чи можна вважати розумною особу, котра пише всіляку маячню на паперових грошах?
показать весь комментарий
24.05.2020 08:01 Ответить
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 4603
показать весь комментарий
24.05.2020 08:20 Ответить
У меня не комментарий, а вопрос: Когда будут созданы консультативные органы из пенсионеров, ФОПов, инженеров, дворников, лиц без определенного места жительства, а то как то конституционное равноправие не соблюдается, да, а ещё с переболевших коронавирусом и с не заболевших коронавирусом?
показать весь комментарий
24.05.2020 06:42 Ответить
гарна справа тікі знову б не перетворилася на розпил виділених коштів
показать весь комментарий
24.05.2020 07:38 Ответить
При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій. Так АТОшники це реальна сила яка активно перешкоджає злочинну підготовку ... резидентом ЗЕбілом капітуляції України під виглядом миру. Хитрого миру який є справжнісінькою капітуляцій на милість проклятої паРаші з гарантованою втратою українських територій Криму і Донбасу. А потім вже втратить свій суверенітет вся наша Української держави. Ось ця антиукраїнська влада слуги кремля намагається всіма способами спочатку приручити, сподіваючись надіти жорсткий хомут і на цю саму патріотичну частину українського суспільства, щоб безперешкодно злочинно на до году Кремлю знищувати Україну як державу
показать весь комментарий
24.05.2020 08:08 Ответить
злісний, мстивий, брехливий, боягузливий, тупий, не переносить критики, знищує країну - що це за лайно ?
показать весь комментарий
24.05.2020 08:10 Ответить
Так хто ж його посадить?Йому ще чотири роки роль президента грати,баризі оманському.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:37 Ответить
У президента новая фишка по направлениям требуемім народом открываются консультативные советы ничего не решающие. Например совет по реформам возглавляемый Саакашвили.
показать весь комментарий
24.05.2020 09:21 Ответить
До речі,де це Міхо зник?Невже підйомні по ресторанах проїдає?
показать весь комментарий
24.05.2020 17:39 Ответить
Коли нарешті створять комітет,який надаватиме платникам податків інформацію про кожну особу з посвідченням УБД-країна повинна знати своїх героїв.До того ж, за роки війни відкриваються сумнівні факти щодо реальної участі в АТО чиновників різних рівнів,їхніх охоронців,помічників,наближенних і т.д.
показать весь комментарий
24.05.2020 09:26 Ответить
в совет войдут сослуживцы клоуна...
показать весь комментарий
24.05.2020 09:38 Ответить
Ніхріна не робить, лише плодить міністерства, комітети й підкомітети з купою дармоїдів. Видимість, шоу, піар. А грошей на реальну допомогу вже немає. Бо все розікрали його ж чинуші
показать весь комментарий
24.05.2020 09:44 Ответить
Зеленый имитирует бурную деятельность при сплошном обнищании.
показать весь комментарий
24.05.2020 09:46 Ответить
Куніцин? Він воював в АТО, був волонтером, лікував поранених?
Що це? З якого дива він тут коментарі сипле?
показать весь комментарий
24.05.2020 09:53 Ответить
Еще одни официальные выбивальщики бабла из бюджета объявились... Особенно удивляет забота про афганцев: служили совку, выступали против независимости Украины, теперь дай и дай денег за типа заслуги.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:04 Ответить
и этот всплыл на поверхность при пейсатых .
показать весь комментарий
24.05.2020 17:05 Ответить
 
 