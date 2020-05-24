При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын
При президенте Украины будет создан Совет ветеранов, участников боевых действий, семей погибших, людей с инвалидностью и пропавших без вести.
Этим занимается бывший председатель правительства АР Крым, глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и антитеррористической операции" Сергей Куницын, рассказал он в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"И мои усилия направлены на то, чтобы заниматься этим направлением, потому что в Украине сегодня уже более 550 тысяч участников боевых действий. Это и те, кто воевали в Афганистане, и те, кто выполняли миротворческие миссии, и Ирак, и Либерия и Югославия, и, конечно же, АТО на Донбассе. Около 10 тысяч семей погибших уже в Украине. И главная задача в том, чтобы был создан консультативный совет при президенте, который будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей", - сообщил Куницын.
Издание отмечает, что 15 апреля стало известно о назначении Куницына внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
Сергей Куницын дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК.
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Стойкое впечатление, что ЗЕ и СН зачищают Украину от всех, кто может оказать им сопротивление.
Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.
Так что да - ЗЕленые ублюдки зачищают самых активных и патриотичных, чтобы оставить только безропотное быдло и ублюдочную вату типа Никанора Босого.
В 15 году был на совещании у главы ОДА по вопросам финансирования спортивных федераций. Удивило наличие в Закарпатской области федераций морского ********* и парусного спорта, представленные президентами и вице-президентами ...
- А зачем вы министерство создали? У вс же моря нет!
- А зачем у вас Министерство культуры?"
Следственно, все эти зебильные советы-комиссии-комитеты - чистой воды разводняк плебса и распил бабла. Не верите? Тогда ответьте на вопрос, почему этот совет не возглавляет ветеран украино- кацапской войны, а назначен какой-то афганец
И вот во главе комитета ветеранов Украины ставят старого совка-убийцу, участника грязной захватнической войны, убивавшего по приказам Москвы свободолюбивых людей, защищавших свою страну от московских захватчиков.
А по розуму ще того не скажеш...
Повернемось до першого запитиння:
чи можна вважати розумною особу, котра пише всіляку маячню на паперових грошах?
Що це? З якого дива він тут коментарі сипле?