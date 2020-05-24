Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы

В 2019 году самолеты Североатлантического альянса перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Чиновник НАТО, пожелавший не называть своего имени, сообщил Болгарской службе Радио Свобода, что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы возросла с 2014 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - отметил представитель НАТО.

Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря. Военные Болгарии заявили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

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"Они делают это регулярно. Проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть", - прокомментировал ситуацию министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

Всплеск российской военной активности в Черном море начался с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым. С тех пор Москва увеличила вооруженные силы в регионе, что побудило черноморских членов НАТО усилить свои наблюдательные усилия.