РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10873 посетителя онлайн
Новости
3 367 48

Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы

Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы

В 2019 году самолеты Североатлантического альянса перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Чиновник НАТО, пожелавший не называть своего имени, сообщил Болгарской службе Радио Свобода, что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы возросла с 2014 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - отметил представитель НАТО.

Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря. Военные Болгарии заявили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО, - Волкер. ВИДЕО

"Они делают это регулярно. Проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть", - прокомментировал ситуацию министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

Всплеск российской военной активности в Черном море начался с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым. С тех пор Москва увеличила вооруженные силы в регионе, что побудило черноморских членов НАТО усилить свои наблюдательные усилия.

Автор: 

НАТО (9968) россия (95402) Черное море (1476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3148
показать весь комментарий
24.05.2020 01:38
+9
Росія це партнер гітлера,тобто агресивна фашистська держава,яка постійно веде загарбницькі.тобто несправедливі, війни проти своїх сусідів. Скільки є московіє,стільки і іде захват сусідніх земель. Це народ варварів.
показать весь комментарий
24.05.2020 06:34
+7
все эти перехваты херня. Пока не бубдут уничтожаться самолеты параши, залетевшие в чужое небо, покоя не будет. Иваны пока по рылу не получат - не успокоятся
показать весь комментарий
24.05.2020 05:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3148
показать весь комментарий
24.05.2020 01:38 Ответить
Тут 2 ошибочки. Ту-22 снят с эксплуатации в прошлом веке. Вероятно речь про Ту-22М3, не смотря на похожий индекс это совсем другой самолёт. Ну и потом ни тот ни другой никогда не причислялись к стратегической авиации, к дальней да, но не к стратегической.
показать весь комментарий
24.05.2020 01:41 Ответить
Вот он, кстати.
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
24.05.2020 01:44 Ответить
А вот так он выглядит, когда не совершает "жёсткую посадку"
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
24.05.2020 01:48 Ответить
тебе, кацапюра, прислать видео жесткой посадки,
или все таки сам наклацаешь?
показать весь комментарий
24.05.2020 01:57 Ответить
Я вроде фото выше привёл. Или ты о чём? О своём F-22 который на этой неделе навернулся?
показать весь комментарий
24.05.2020 01:59 Ответить
псина - убери лайк....
показать весь комментарий
24.05.2020 02:00 Ответить
https://www.interfax.ru/russia/688285
показать весь комментарий
24.05.2020 02:06 Ответить
F-22 netu ravnix jesli byl bi boj samoliot s somoliotom.Xot i 5 ruskix novejsix podbjiot
показать весь комментарий
24.05.2020 09:22 Ответить
тебя, казла, по лайкам понесло?
та залайкася уже, убожество кацапское...
показать весь комментарий
24.05.2020 02:12 Ответить
Vot eto tak bombordirovcik vletit otbombit v tylu vraga sto zaxocet bez problem i uletit Винищувачі НАТО за минулий рік 290 разів перехоплювали російські військові літаки в повітряному просторі Європи - Цензор.НЕТ 6564
показать весь комментарий
24.05.2020 09:20 Ответить
перехватили ето рядом полетали? шо бы кацапня знала шо ее блюдут?
мощный подвиг...
показать весь комментарий
24.05.2020 01:55 Ответить
псина - убери лайк....
показать весь комментарий
24.05.2020 01:58 Ответить
Ты о чём? С тобой всё в порядке?
показать весь комментарий
24.05.2020 02:14 Ответить
він три рази по 15 прийняв на груди
показать весь комментарий
24.05.2020 07:54 Ответить
гассап - победобесие в кацапской заднице несгораемо - тут ясно...
я бы немного сменил лозунг - не за дидов а за прадидов...
80 лет прошло - ..банутым нет покоя)))
показать весь комментарий
24.05.2020 12:04 Ответить
а шо 290 раз кацапячие мессершмиты - еропланы делали в воздушном пространстве Европы?
показать весь комментарий
24.05.2020 02:37 Ответить
Только заглавия читать научился?
показать весь комментарий
24.05.2020 05:27 Ответить
та да - по им в основном...
читать развернутую ерунду - ни времени ни желания нет...
показать весь комментарий
24.05.2020 12:13 Ответить
безнаказанность порождает только безнаказанность...
турки он славно и быстро с етими кацаполетами разобрались - один даун - другие заметили...
показать весь комментарий
24.05.2020 02:46 Ответить
КороновиРусых нужно сбивать при взлёте на их территории,чтобы не распространяли заразу.
показать весь комментарий
24.05.2020 03:13 Ответить
Найди исполнителей и отдай приказ, делов-то.
показать весь комментарий
24.05.2020 05:29 Ответить
Полгода пандемии-рашисты,ползающие от зарплаты до зарплаты взлететь не смогут.
показать весь комментарий
24.05.2020 05:39 Ответить
_Ой-ой-ой, подумать можно! Рашисты на глазах у всего мира массово убили высшее военное и политическое руководство страны НАТО и ЕС? И?! Как языки в Ж позосовывали и утёрлись!
показать весь комментарий
24.05.2020 03:32 Ответить
Перехватывать надо как турки-сбили на хер,а потом разбирайтесь...
показать весь комментарий
24.05.2020 05:00 Ответить
Хмм... "перехватили" !?
Я понимаю так слово "перехватили" , - это ежели мне продавщица передаёт , купленную мною,колбасу и её перехватил рядом стоящий покупатель, то палка колбасы уже у него, а не у меня!
То же самое относится и к кацапским самолётам, но где они после "перехвата"? В НАТО? - Нет.
А это значит, следующее:-
не перехватили, А ПОЛЕТАЛИ РЯДОМ !
показать весь комментарий
24.05.2020 05:10 Ответить
_В общем да, херня это собачья, а не перехват. Они называют "перехватом" демонстрацию своей технической способности (при параличе воли) к перехвату.
показать весь комментарий
24.05.2020 06:57 Ответить
Когда то, в советские времена, Россия на востоке сбила пассажирский самолёт назвав его "шпионом". Не думаю, что если сейчас сбить военный самолет (даже визуально "военный" в отличии от сбитого пассажирского на востоке) России который залетел в чужое пространство ***** решится на ответные меры. Все залёты самолётов... все пикирования (иммитация атаки) истребителей на военные корабли НАТО должны заканчиваться уничтожением таковых!!!
показать весь комментарий
24.05.2020 07:35 Ответить
все эти перехваты херня. Пока не бубдут уничтожаться самолеты параши, залетевшие в чужое небо, покоя не будет. Иваны пока по рылу не получат - не успокоятся
показать весь комментарий
24.05.2020 05:31 Ответить
Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 9790
показать весь комментарий
24.05.2020 05:33 Ответить
казалось бы, при чем здесь зеленски...
показать весь комментарий
24.05.2020 07:26 Ответить
Российские военные самолеты совершенно спокойно летают над Крымом и никто их не сбивает.
показать весь комментарий
24.05.2020 21:24 Ответить
До поры до времени, Антоша. Оккупированный Крым ********* вернет Украине. Обязательно
показать весь комментарий
25.05.2020 06:27 Ответить
Одного не могу понять. Где фото трупов рашистских пилотов убийц?
показать весь комментарий
24.05.2020 05:54 Ответить
Росія це партнер гітлера,тобто агресивна фашистська держава,яка постійно веде загарбницькі.тобто несправедливі, війни проти своїх сусідів. Скільки є московіє,стільки і іде захват сусідніх земель. Це народ варварів.
показать весь комментарий
24.05.2020 06:34 Ответить
Турція вже ж наглядно показала приклад, а ці все перехопили, перехопили.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:25 Ответить
Чиновник НАТО, пожелавший не называть своего имени, очень даже официальное заявление. Как по мне это очень похоже на вброс
показать весь комментарий
24.05.2020 07:36 Ответить
Как то все пропустили один интересный факт.Когда по дурости или хитрости Пети захватили наших моряков лапотные с какого-то бодуна начали активно провоцировать самолетами корабли Нидерландов.Вроде бы сначала казалось это странным,но через пару недель Нидерланды подписали контракт на поставку 30 F-35 и еще попросили сверх контракта 17 самолетов.А каждый стоит 70 лимонов баксов.На каждом конфликте и провокации наживаются оружейные компании,тем более если есть в Рашке парочка прикормленных чиновников и генералов.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:02 Ответить
При заході в чужий повітряний простір ватольотів відслідковується місцеположення слідкуючих радарів, частота на якій вони працюють, потужність сигналу та інші параметри. Коротше кажучи ведеться розвідка.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:50 Ответить
Треба було збити, випадково..
А що ?
показать весь комментарий
24.05.2020 08:53 Ответить
Надо сбивать а не перехватывать спросите у Эрдогана !
показать весь комментарий
24.05.2020 09:26 Ответить
Предлагаю спецслужбам НАТО активнее работать на территории врага - паРаши....За скромные деньги расейские военные сами будут выводить из строя всю путинскую технику... Вылет НАТОвского перехватчика стоит дороже, чем вознаграждение бравому расейскаму солдату за поломки в 10 самолётах ....А если давать гражданство в США расейским лётчикам - перебежчикам, то они будут перелетать в США целыми эскадрильями...Останется путин, если не подохнет от вируса, с одними картонными и деревянными макетами - муляжами....
показать весь комментарий
24.05.2020 10:52 Ответить
 
 