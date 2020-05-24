Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы
В 2019 году самолеты Североатлантического альянса перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.
Чиновник НАТО, пожелавший не называть своего имени, сообщил Болгарской службе Радио Свобода, что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы возросла с 2014 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - отметил представитель НАТО.
Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря. Военные Болгарии заявили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.
"Они делают это регулярно. Проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть", - прокомментировал ситуацию министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
Всплеск российской военной активности в Черном море начался с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым. С тех пор Москва увеличила вооруженные силы в регионе, что побудило черноморских членов НАТО усилить свои наблюдательные усилия.
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или все таки сам наклацаешь?
та залайкася уже, убожество кацапское...
мощный подвиг...
я бы немного сменил лозунг - не за дидов а за прадидов...
80 лет прошло - ..банутым нет покоя)))
читать развернутую ерунду - ни времени ни желания нет...
турки он славно и быстро с етими кацаполетами разобрались - один даун - другие заметили...
Я понимаю так слово "перехватили" , - это ежели мне продавщица передаёт , купленную мною,колбасу и её перехватил рядом стоящий покупатель, то палка колбасы уже у него, а не у меня!
То же самое относится и к кацапским самолётам, но где они после "перехвата"? В НАТО? - Нет.
А это значит, следующее:-
не перехватили, А ПОЛЕТАЛИ РЯДОМ !
А що ?