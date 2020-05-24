РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
2 947 59

Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

Украинская сторона не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах крушения "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе текущего года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Енин отреагировал на сообщение о том, что в Иране ответственным за сбивание самолета назвали оператора ракетной системы.

"Украинская сторона не получала никаких официальных сообщений со стороны иранской стороны о причинах сбивания украинского самолета в небе Тегерана. Более того, скажу, что согласно Чикагской и Монреальской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, обязана обеспечить безотлагательное, объективное, беспристрастное расследование причин, как технически, так и провести соответствующее уголовное расследование. И мы не остановимся, пока мы не будем знать, что справедливость восстановлена, что виновные привлечены к уголовной ответственности, пока мы не получили гарантий от иранской стороны, что указанные инциденты невозможны в дальнейшем, пока семьи погибших, авиакомпания и государство Украина не получили компенсаций", - сказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба

По словам заместителя министра иностранных дел, международно-правовая ответственность за сбивание лайнера лежит на иранской стороне.

"Сейчас мы говорим о возложении международно-правовой ответственности за совершенный инцидент на иранскую сторону, поэтому все факты должны быть подтверждены соответствующими решениями судей, вступить в законную силу. Мы, как страна, которая является основным пострадавшим от указанной катастрофы, должны получить доступ максимальный ко всей информации расследования, убедиться в том, что оно проведено объективно и основывается на объективных оценках соответствующих органов власти иранской стороны. Более того, эту позицию разделяет не только Украины, но и все другие пострадавшие государства", - добавил дипломат.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для МАУ поминальные дни в этом году невероятно болезненные и печальные", - фильм памяти экипажа рейса PS752, сбитого в Тегеране. ВИДЕО

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

23 мая бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами заявил, что в крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.

Автор: 

Иран (1780) МИД (6938) Енин Евгений (328) Тегеран (17)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Иран не информировал? Какая разница.. Нужно просто посмотреть аятолле в глаза.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:10
+9
Это потому что в Украине нет Мид. Спасибо зебилам! Деградация идет гигантскими масштабами.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:16
+9
Иранцы посмотрели на клоуна-президента и решили особо не заморачиваться.
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
показать весь комментарий
24.05.2020 02:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пуйло - теж відповідальний.
По продає державам-терористам зброю.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:06 Ответить
Монике не 🧐 интересно
показать весь комментарий
24.05.2020 08:07 Ответить
Я думаю что там больше - если даже расчёт был не из паРашных ихтамнетов, то командует ими и команду сбить самолёт отдавал паРашный ихтамнет. Мало того - самолёт умышленно задержали перед вылетом и сбивали с закреплением второй ракетой...

И по ходу не в тему - знает ли кто либо случай за последнее время когда паРашные ПВО сбили военный самолёт - или в Сирии, или в Ливии или хотя бы где то?

Я знаю один - сбитый свой же самолёт радиоэлектронной разведки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20%D0%9C Ил-20М с уймой высокопоставленных "специалистов".
показать весь комментарий
24.05.2020 08:59 Ответить
Иран не информировал? Какая разница.. Нужно просто посмотреть аятолле в глаза.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:10 Ответить
Иранцы посмотрели на клоуна-президента и решили особо не заморачиваться.
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
показать весь комментарий
24.05.2020 02:17 Ответить
та то не глаз куда заглядывает зе-ишак...
показать весь комментарий
24.05.2020 09:00 Ответить
Это потому что в Украине нет Мид. Спасибо зебилам! Деградация идет гигантскими масштабами.
показать весь комментарий
24.05.2020 02:16 Ответить
иран = терроризм
показать весь комментарий
24.05.2020 04:10 Ответить
Хто б сумнівався. Іранці почухали бородаті ріпи - خوب ، این همان گنجشک سبز است ... بگذارید او به شیتان ، این دلقک ارزان برود.
показать весь комментарий
24.05.2020 04:12 Ответить
(гугл транслейт смалить... "зелена шмаркля" після перекладу на фарсі та назад перетворилася на "зелений горобець". Втім... теж непогано... )
показать весь комментарий
24.05.2020 04:17 Ответить
Об этом именем всезнающего и всевидящего Великого Аллаха информировал мудрейший мулла с высот тегеранской мечети в своей очереной молитве.
показать весь комментарий
24.05.2020 04:35 Ответить
Просто избирателям Зе! нужно знать, что когда они садятся в самолет, с этого момента их жизнь не стоит ломаного гроша. Вы здобулы! Уроды!
показать весь комментарий
24.05.2020 05:32 Ответить
P.S.: тут в тему буде згадати класичний фільм "Зелене слоненя". Порох вам дав безвіз, підняв армію, підняв зарплатні та пенсії, дав смачний "Рошен" - користуйтеся! Їжте! (Все це, на хвилинку, в умовах козломордої мілітарної інкурсії). Ні, не хочемо шоколадної реальності! Не таке! Обрали "поехавшего" з історіями "одна очешуительнее другой" - про шишку, про молоф'ю, про те, як він десь у морі срав... "из грязи шашки сделаем"... "насрем, мухи на говно слетятся, а мы их убьем"... "говно на вкус как земля"... "кук цапля постою... курлык! курлык! курлык!"
Обрали? Ось вам реальність Зеленого Слоненяти. Коли "поехавший Пахом" обісрався (уф уф уф уф уф) і приносить братішкам "покушать-то" - гівна на тарілці. Ще й сам весь лайном вимазався. Ще й підлогу усю загадючив. І що нам в біса робити? Це наша тарілка, ми з неї жеремо! Всі! А він - "это хлеб! сладкий хлеб!" І тут вже - А-А-ААА!!! А-АА-ААА-АА!!! А-А-А-ААА-АААА-ААА!!!

Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин - Цензор.НЕТ 6125
показать весь комментарий
24.05.2020 07:33 Ответить
якби ти жив в Україні, то побачив би, яку тільки що брехню написав
показать весь комментарий
24.05.2020 07:36 Ответить
Я в Україні живу. А ти, схоже, в "лелювизоре".
показать весь комментарий
24.05.2020 07:39 Ответить
Тепер розумієте чому я з таким коментатором не розмовляю?
показать весь комментарий
24.05.2020 07:41 Ответить
Так... це "сізіфові борошна" (себто марна справа)...
показать весь комментарий
24.05.2020 07:44 Ответить
Відомо, що на цьому літаку було багато імігрантів і дисидентів іранців. Тому іранська влада мала мотив знищити цей літак та цим же мотивом пояснюється відсутність компенсації.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:04 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2020 07:14 Ответить
Ответственным за сбитие самолета МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета.
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне, передает https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-litak-zbyttia-********/30630515.html Радио Свобода .
По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.
4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.
6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".
Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).
Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.
23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.
25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.
Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали.
2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.https://inshe.tv/politics/2020-05-24/532461/
показать весь комментарий
24.05.2020 07:16 Ответить
Махмуд Садекі говорить про помилку одного оператора, хоча той оператор самостійно не міг запустити дві ракети!
показать весь комментарий
24.05.2020 07:19 Ответить
Вопросы постановочного видео волнуют немногих, подавляющая масса жрет, что им подадут на стол. Любят смотреть "кино", что им предоставляет полстолетия NASA, старший брат и другие. Если будет время, посмотрите ветку http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?d=1923&p=25 http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25 http:// http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25 911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25

Хотя может Вы и в курсе. Хвост виляет собакой - типичный пример.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:32 Ответить
Краще напишіть коротко зміст цього посилання
показать весь комментарий
24.05.2020 08:42 Ответить
Если совсем коротко, то то, что показывают СМИ на деле оказывается просто ложью.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:50 Ответить
Тут погоджуюся! ЗМІ завжди комусь належать, тому у кожного своя правда. Частково виключенням є соціальні мережі, де люди пишуть лише від себе те, що самі знають і бачили.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:53 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2020 07:25 Ответить
Енин ! Не сбивание самолёта , а умышленное уничтожение ! Две ракеты комплекса ТОР были выпущены с интервалом 29 сек ! Разумеется что МИДу и Зеленскому не нужна правда , иначе нужно будет объяснить :что обсуждали на встрече в Омане, Зеленский , Патрушев, и глава Стражей революции Ирана перед трагедией с Боингом ?
показать весь комментарий
24.05.2020 08:08 Ответить
Ты раскрыл заговор!!!
показать весь комментарий
24.05.2020 08:17 Ответить
Изначально после катастрофы Боинга розганялась информация , в том числе и Офисом президента, что самолёт по ошибке сбили американцы .А результатом этого был бы разрыв сотрудничества Украины и США .Преступная логика врагов Украину очевидна .
показать весь комментарий
24.05.2020 08:35 Ответить
 
 