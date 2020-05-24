Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

Украинская сторона не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах крушения "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе текущего года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Енин отреагировал на сообщение о том, что в Иране ответственным за сбивание самолета назвали оператора ракетной системы.

"Украинская сторона не получала никаких официальных сообщений со стороны иранской стороны о причинах сбивания украинского самолета в небе Тегерана. Более того, скажу, что согласно Чикагской и Монреальской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, обязана обеспечить безотлагательное, объективное, беспристрастное расследование причин, как технически, так и провести соответствующее уголовное расследование. И мы не остановимся, пока мы не будем знать, что справедливость восстановлена, что виновные привлечены к уголовной ответственности, пока мы не получили гарантий от иранской стороны, что указанные инциденты невозможны в дальнейшем, пока семьи погибших, авиакомпания и государство Украина не получили компенсаций", - сказал Енин.

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По словам заместителя министра иностранных дел, международно-правовая ответственность за сбивание лайнера лежит на иранской стороне.

"Сейчас мы говорим о возложении международно-правовой ответственности за совершенный инцидент на иранскую сторону, поэтому все факты должны быть подтверждены соответствующими решениями судей, вступить в законную силу. Мы, как страна, которая является основным пострадавшим от указанной катастрофы, должны получить доступ максимальный ко всей информации расследования, убедиться в том, что оно проведено объективно и основывается на объективных оценках соответствующих органов власти иранской стороны. Более того, эту позицию разделяет не только Украины, но и все другие пострадавшие государства", - добавил дипломат.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

23 мая бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами заявил, что в крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.