Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин
Украинская сторона не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах крушения "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе текущего года.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом Енин отреагировал на сообщение о том, что в Иране ответственным за сбивание самолета назвали оператора ракетной системы.
"Украинская сторона не получала никаких официальных сообщений со стороны иранской стороны о причинах сбивания украинского самолета в небе Тегерана. Более того, скажу, что согласно Чикагской и Монреальской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, обязана обеспечить безотлагательное, объективное, беспристрастное расследование причин, как технически, так и провести соответствующее уголовное расследование. И мы не остановимся, пока мы не будем знать, что справедливость восстановлена, что виновные привлечены к уголовной ответственности, пока мы не получили гарантий от иранской стороны, что указанные инциденты невозможны в дальнейшем, пока семьи погибших, авиакомпания и государство Украина не получили компенсаций", - сказал Енин.
По словам заместителя министра иностранных дел, международно-правовая ответственность за сбивание лайнера лежит на иранской стороне.
"Сейчас мы говорим о возложении международно-правовой ответственности за совершенный инцидент на иранскую сторону, поэтому все факты должны быть подтверждены соответствующими решениями судей, вступить в законную силу. Мы, как страна, которая является основным пострадавшим от указанной катастрофы, должны получить доступ максимальный ко всей информации расследования, убедиться в том, что оно проведено объективно и основывается на объективных оценках соответствующих органов власти иранской стороны. Более того, эту позицию разделяет не только Украины, но и все другие пострадавшие государства", - добавил дипломат.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
23 мая бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами заявил, что в крушении украинского самолета в начале января у Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
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По продає державам-терористам зброю.
И по ходу не в тему - знает ли кто либо случай за последнее время когда паРашные ПВО сбили военный самолёт - или в Сирии, или в Ливии или хотя бы где то?
Я знаю один - сбитый свой же самолёт радиоэлектронной разведки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20%D0%9C Ил-20М с уймой высокопоставленных "специалистов".
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
Обрали? Ось вам реальність Зеленого Слоненяти. Коли "поехавший Пахом" обісрався (уф уф уф уф уф) і приносить братішкам "покушать-то" - гівна на тарілці. Ще й сам весь лайном вимазався. Ще й підлогу усю загадючив. І що нам в біса робити? Це наша тарілка, ми з неї жеремо! Всі! А він - "это хлеб! сладкий хлеб!" І тут вже - А-А-ААА!!! А-АА-ААА-АА!!! А-А-А-ААА-АААА-ААА!!!
Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета.
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне, передает https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-litak-zbyttia-********/30630515.html Радио Свобода .
По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.
4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.
6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".
Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).
Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.
23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.
25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.
Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали.
2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.https://inshe.tv/politics/2020-05-24/532461/
Хотя может Вы и в курсе. Хвост виляет собакой - типичный пример.