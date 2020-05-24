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Новости Операция Объединенных сил
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Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожены 4 оккупанта

Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожены 4 оккупанта

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстреливал окрестности Каменки, Авдеевки и дважды вблизи Гнутового. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров, а неподалеку от населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82-мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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На все эти обстрелы наши защитники решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям.

По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четырех российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы", - добавили в штабе ООС.

Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожены 4 оккупанта 01
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожены 4 оккупанта 02

обстрел (26975) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+32
Бажаємо швидкого і повного одужання українському воїну.
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24.05.2020 08:22
+20
////
Украинский патриот и блогер с оккупированных территорий «Necro Mancer» обратил внимание на откровения террористов из 9-го полка морской пехоты ДНР о потерянных позициях под Мариуполем. Сначала оккупанты вынуждены были оставить высоту Дерзкая, затем соседние позиции Семерка и Плита. Как следствие, Объединенные силы при желании могут быстро освободить прифронтовые оккупированные Пикузы (Коминтерново).
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 9829

...
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24.05.2020 08:33
+13
Зато Эрдоган дает такое разрешение))))
Горит и палае ВАТА в Ливии...
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24.05.2020 08:33
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Бажаємо швидкого і повного одужання українському воїну.
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24.05.2020 08:22 Ответить
Плюс один окупант вчера самоуничтожился... или уничтожили в сортире...
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24.05.2020 08:25 Ответить
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 7716
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24.05.2020 08:31 Ответить
Ваше козье стадо еще не почистили на Фейс буке?
А КОЗЛОМОРДЫЙ)))
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24.05.2020 08:35 Ответить
Путин все не дает разрешения применять беспилотники. Нету совести у человека.
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24.05.2020 08:30 Ответить
Зато Эрдоган дает такое разрешение))))
Горит и палае ВАТА в Ливии...
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24.05.2020 08:33 Ответить
////
Украинский патриот и блогер с оккупированных территорий «Necro Mancer» обратил внимание на откровения террористов из 9-го полка морской пехоты ДНР о потерянных позициях под Мариуполем. Сначала оккупанты вынуждены были оставить высоту Дерзкая, затем соседние позиции Семерка и Плита. Как следствие, Объединенные силы при желании могут быстро освободить прифронтовые оккупированные Пикузы (Коминтерново).
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 9829

...
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24.05.2020 08:33 Ответить
Не з цим гавнокомандуючим.
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24.05.2020 09:20 Ответить
Но-но, не мішайте презеденту робити "перестать стрелять".
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24.05.2020 11:18 Ответить
а Вы заметили...что под нашефсё... в правописании изменили правильность написания слова "презИдент" на... преЗЕдент ??? )))) а это уже..кое-что! почти признание гениальности и неповторимости))))
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24.05.2020 11:25 Ответить
https://www.vpk-news.ru/articles/56994 рекомендую почитать
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24.05.2020 09:04 Ответить
Маловато. Козломордых желательно побольше
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24.05.2020 09:16 Ответить
///

«Улов» за 22-23 мая на 19:00!
Донецк: в "судебном" морге ДОКТМО минимум один оркотруп, вроде перевезен из Ясиноватой; в облтравме минимум 2 нелегкораненых орка.
Горловка: в городской больнице №2 минимум один недобиток, и в морге минимум один оркотруп, пулевое...
Похоже, ВСУ таки отстреливались…
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24.05.2020 10:12 Ответить
Бережи , Боже , українських воїнів і дай їм перемогу !
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24.05.2020 10:35 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Надо больше убивать русских гандонов-захватчиков! Убей всех русских оккупантов!
Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів - Цензор.НЕТ 924
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24.05.2020 11:34 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим москалям!!!!
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24.05.2020 11:56 Ответить
Кому верить!
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24.05.2020 15:04 Ответить
 
 