Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожены 4 оккупанта

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстреливал окрестности Каменки, Авдеевки и дважды вблизи Гнутового. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров, а неподалеку от населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82-мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Смотрите также: На Луганщине полиция провела отработку населенных пунктов Попаснянского района, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На все эти обстрелы наши защитники решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям.

По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четырех российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы", - добавили в штабе ООС.



