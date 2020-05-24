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На утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек. ИНФОГРАФИКА
В Украине за сутки зафиксировали 406 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 179 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели -179.
В целом в Украине зарегистрированы 617 смертей от COVID-19. Выздоровели - 7 099 пациентов.
Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.
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+9 Belly Lioness
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И про жест доброй воли после этого тоже забудет.
Тільки Китай це не Ірак з допотопною радянською зброєю. Може просто поставити в ігнор гопників з їх претензіями.
364, а не 346.
https://podrobnosti.ua/2351369-solntse-spit-uzhe-100-dnej-chto-takoe-solnechnyj-minimum-i-kak-dolgo-on-prodlitsja.html
замечательный парень(хотя раз "по образу и подобию", скорее больной гермафродит)
неужели ты не видишь какой бред те впаривают толстые мужики в платьях?
ах да "свобода выбора" - тогда зачем какому то жрецу приказал пренести в жертву себе его сына? если бы тот послал "бога" = был бы убит, тогда зачем такая "свобода" то? если по-любому это ссущество будет недовольно.
да и в ветхом - потоп мол, тоже сплагиатили. не говоря уже о том что никто бы не бегал 40 лет по пустыне, кроме как в кандалах под конвоем, да и жрать нечего. ах да, "манна небесная" - в таком случае к этим байкам соответственно надо и относиться - как к фантазиям больных и манипуляциям разводил.
даже тупо взять - пресловутый Ирод спокойно усоп за пару лет до будто бы вылупления "мессии", но нет - стадо верит и жует "плоть и кровь"))
половина тестов уходит на здоровых быков - какая тут объективность?
За превышениеивласти.
они на своих граждан ,,, подонки ,,,, деток своих покатайте в метро ,,шлюхины дети
но 400 тыс умерло за 2 мес. от короны, и им не повезло.
Каждому решать, во что верить.