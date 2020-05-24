На утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек. ИНФОГРАФИКА

В Украине за сутки зафиксировали 406 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 179 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели -179.

В целом в Украине зарегистрированы 617 смертей от COVID-19. Выздоровели - 7 099 пациентов.





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Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.