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Новости
17 091 14

Выжившие в авиакатастрофе Airbus 320 рассказали о спасении: Пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю. ВИДЕО

Двое пассажиров самолета авиакомпании Pakistan Airlines, которым удалось выжить при его крушении в Карачи, рассказали о своем спасении.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Последнее, что 24-летний Мухаммад Зубаир помнит, прежде чем самолет упал на землю, это резкий запах топлива и крики пассажиров в момент когда пламя начало охватывать салон самолета. После он изо всех сил пытался расстегнуть ремень безопасности, когда огонь уже пылал под его сиденьем. Затем "шел на свет, пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю".

Второй выживший, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, сейчас также находится с поломанной рукой и ушибами на лечении в больнице в Карачи. "Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а затем он потерял сознание и ориентацию", - рассказывает его сестра Зайнаб Имам. "Насколько я понимаю, его кресло как бы вылетело из самолета, и он выпал из него. И он был немного в стороне от обломков и огня".

Также сообщается, что самолет упал на жилой квартал и разрушил около 19 домов. Жертв на земле не было, но некоторые жители района получили серьезные ожоги.

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Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки. Из 99 человек на борту выжить удалось двоим.

авиакатастрофа (1719) Пакистан (148)


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Топ комментарии
+17
Пощастило та й усе. Ніяк по іншому це не пояснити.
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24.05.2020 10:23
+7
оба просто везунчики, так бывает
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24.05.2020 10:38
+3
Шкода пакістанців , вони справді дуже сильно ******* свою країну і не віддали свою ядерну зброю ! Pakistan Zindabad !
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24.05.2020 10:39
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Пощастило та й усе. Ніяк по іншому це не пояснити.
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24.05.2020 10:23 Ответить
оба просто везунчики, так бывает
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24.05.2020 10:38 Ответить
Шкода пакістанців , вони справді дуже сильно ******* свою країну і не віддали свою ядерну зброю ! Pakistan Zindabad !
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24.05.2020 10:39 Ответить
Згадайте як вони екстримально обліплюють в 6 поверхів вагон поїзда при подрожі.Така живуча нація.
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24.05.2020 11:07 Ответить
Оце заканало?
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24.05.2020 11:12 Ответить
Этим двумя ребятам не миновать выпить да побрататься...
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24.05.2020 11:21 Ответить
Они мусульмане, скорее всего курнут гашиша по братски)
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24.05.2020 11:48 Ответить
аллях не разрешает бухать
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24.05.2020 16:11 Ответить
Сколько раз анализировал последствия авиакатастроф и пришел к выводу, что при "жестком" падении чаще всего выживают те, кто не был пристегнут (или плохо пристегнут) их просто выбрасывало из самолета в появившиеся дыры (разломы корпуса)! Подозреваю, что большинству ремни "безопасности" просто разрывали внутривенные органы. Поэтому ставлю под сомнение целесообразность ремней безопасности в самолетах, если предполагается "жесткое" падение!
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24.05.2020 12:09 Ответить
пристегнутый - ты сидишь без сознания, а не пристегнутый - летаешь по салону по любым направлениям, тоже без сознания (а ведь самолет может и не загореться). двери загодя тоже не откроешь - выше шанс поломать самолет при посадке. катапульты - тоже не поставишь по тем же причинам. разве что выкинуть салон (пиропатронами?) как грузы в транспортнике при малой высоте и надеяться что не все умрут - хоть будет что хоронить.
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24.05.2020 15:15 Ответить
Ремни в самолете не для безопасности во время аварии - они хуже чем даже автомобильные. Самолетные ремни служат для того что бы задницы паксов не вытряхивало из сидений при разный потряхиваниях и т.д.
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24.05.2020 19:00 Ответить
Ага... При взлете стюардесса обращается к пассажирам и просит пристегнуть ремни безопасности, чтобы не было как в прошлый раз... - А что было в прошлый раз? - спрашивают пассажиры. -Ой, жесткая посадка, на фюзеляж ... так те кто не пристегнулись их размазало по стенкам... - А те, кто пристегнулся?... -Аааа, те сидели как живые...
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24.05.2020 13:36 Ответить
 
 