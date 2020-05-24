Выжившие в авиакатастрофе Airbus 320 рассказали о спасении: Пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю. ВИДЕО

Двое пассажиров самолета авиакомпании Pakistan Airlines, которым удалось выжить при его крушении в Карачи, рассказали о своем спасении.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Последнее, что 24-летний Мухаммад Зубаир помнит, прежде чем самолет упал на землю, это резкий запах топлива и крики пассажиров в момент когда пламя начало охватывать салон самолета. После он изо всех сил пытался расстегнуть ремень безопасности, когда огонь уже пылал под его сиденьем. Затем "шел на свет, пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю".

Второй выживший, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, сейчас также находится с поломанной рукой и ушибами на лечении в больнице в Карачи. "Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а затем он потерял сознание и ориентацию", - рассказывает его сестра Зайнаб Имам. "Насколько я понимаю, его кресло как бы вылетело из самолета, и он выпал из него. И он был немного в стороне от обломков и огня".

Также сообщается, что самолет упал на жилой квартал и разрушил около 19 домов. Жертв на земле не было, но некоторые жители района получили серьезные ожоги.

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Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки. Из 99 человек на борту выжить удалось двоим.