Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации. Их цель - отдалить наши народы
Десятки украинских политических деятелей, дипломатов, общественных активистов сегодня обнародовали обращение к американскому политикуму по поводу двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума.
На его фейсбук-странице выражается благодарность за поддержку обращения к американскому политикуму о важности защиты стратегического партнерства между Украиной и США.
"Мы, представители украинских политических сил, общественных сред и экспертных сообществ с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательные соревнования в Соединенных Штатах", - говорится в обращении.
"В Украине высоко ценят непоколебимую поддержку нашей независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа. Наши общества объединяют ценности национальной и человеческой свободы", - отмечается в документе.
Совместные усилия представителей обеих крупнейших политических партий США и всех неравнодушных американцев в защиту Украины - это большой исторический вклад в создание настоящей Объединенной Европы и справедливого миропорядка, отмечают подписанты и призывают "весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство Запада и действует для объединения мировой демократии, и тех сил, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсический повод для раздора среди наших партнеров".
"Выступаем против нечестных игр на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одну из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости. Отделяем позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой. Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы", - подчеркивается в обращении.
"Мы верим в стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов. Не допускайте взаимного недоверия и сомнения. Будем и действуем вместе во время больших испытаний", - призывают авторы обращения.
Обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве подписали, в частности, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк, и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов, моральные авторитеты Оксана Забужко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Игорь Козловский, дипломаты Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Роман Бессмертный, бывшие послы Украины в США Юрий Щербак, Валерий Чалый, Александр Моцик, народные депутаты Иванна Климпуш-Цинцандзе, Ирина Геращенко, Соломия Бобровская, Николай Княжицкий, известные интеллектуалы и журналисты Николай Рябчук, Виталий Портников, Мирослава Барчук, Владимир Ермоленко, Вахтанг Кебуладзе, бывшие чиновники Лилия Гриневич, Остап Семерак, Сергей Квит и многие другие.
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Якщо хто з наших і сварив Трампа - так це журики. І Йованович - але це її проблеми. Манафорта здиди Ситник, Трепак, шабунін-серлещ-найєм під керівництвом Йованович - особи, які Банковій тоді не підпорядковуються. Демократи ніколи не заперечували проти того, щоб Йовановіч не продовжували термін перебування в Україні. А самий зашкварний зразок брехні "Зеленский же получил двухпартийную поддержку и двлйную помощь, чем при Порошенке". Бо це Україна мада досі двопартійну підтримук, не твій клоун. Бо що таке клоун бені - там демократи добре орієнтуються.
Источник:https://censor.net/n3197584
ответочка петьке прилетела неожиданная :
ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .
теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.
Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nalivaychenko-samoe-smeshnoe-chto-pozdravitelnaya-telegramma-s-pobedoy-na-vyborah-v-ssha-podpisannaya-poroshenko-byla-adresovana-tolko-hillari-klinton-203665.html
Та якби була би така телеграма насправді - вона би давно вилізла своєю фотокопією.
Той дохід був офіційно задекларований по українським Законам і використаний Порошенком в своєму передвиборчому фонді. Інфи того часу гуляли в неті; поцікавищся - знайдеш через пошуковики.
А от перепродажа через офшор - то вже окрема справа... Я просто не пригадаю, від кого з економістів чув по ТБ (чи то від Пасхавера з Фурсою, чи то від Новака з Качкою), що окрема реєстрація в офшорі збільшує капіталізація фірми чи не вдвоє, якщо не більше. Наприклад, чому так дешево продаються дерпідприємства по приватизації? Тому що, казав той економіст, що їх неможливо оформити через офшор... за визначенням (державні).
Сплачені. Причому - в більших розмірах (бо сума угоди більша), ніж, якщо би вона оформлялась в Україні.
Які проблеми?
А, якщо новий власник Тігіпко приховує податки в офшорах - нехай розбираються ті, кому положено. Тим більше, в рамках відкритої крим.справи - стосовно Порошенка.
"- Русский язык - это язык пид...сов!...
- Так ты же с нами па-русски разгавариваешь!...
- Так вы же, пид...сы, кроме своего русского, никакого другого не знаете и не признаёте!..."
От тебя "лаптями на версту смердит...", а ты "вышиванку" на задницу натянуть пытаешься... Да многие тебя уже давно "раскусили, и знают, "как облупленого", "петух драный!...
Підписанти цього звернення славно, разом з іншими, не підписантами, славно потрудилися для реалізації феодально-олігархічного "тріумфу" в Україні і становленні її, як мафіозної держави. Їхні потуги здійснювати якийсь вплив на геополітичну ситуацію у світі виглядають, однаково, і зухвалими, і жалюгідними.
І так, серед інтелігенції на виборах частина була за Петю, частина - за Юлю, інші - за Гриценка, Вакарчука, Кошулинського. Але мені невідомі представники інтелігенції, які підтримали Зе!
І так, торік перед 2 туром президентських виборів представники інтелігенції з абсолютно різними поглядами об'єдналися і закликали не голосувати за неосвіченого Зе! Саме не за Петю, а проти Зе!
P.S. Я за Гриценка голосував)
Сподіваюсь, її довели до відома голов обох партій конгресу
Встановлено сцену, люди тримають прапори.
Сьогоднішня акція має позапартійний характер.
Точно такі ж мітинги пройдуть й у понад 30 інших містах.
Організатором виступає Рух опору капітуляції.
У пресрелізі-запрошенні наголошувалося:
"За лічені місяці Україна під керівництвом Зеленського перекреслила більшість здобутків Майдану. Під гаслами прагнення до миру команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією, під гаслами продовження проєвропейських реформ відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича. Українцям хакнули мізки на виборах, і кампанія з промивки мізків триває безперервно увесь цей час.
Що вдалося президенту зробити протягом року? Йому вдалося повернути українців із-закордону, але не завдяки успіхам України, а завдяки коронавірусу. Йому вдалося замінити все керівництво країни, але не на кращих, а на гірших. Йому вдалося зробити з української політики безперервне і скандальне шоу, яке стало ширмою посилення олігархічного впливу".
http://rok.org.ua/actions
https://espreso.tv/news/2020/05/24/na_stolychnomu_maydani_pochalasya_akciya_stoprevansh_nazhyvo
ответочка петьке прилетела неожиданная :
ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .
теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.
Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"
цветисто описан ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .
однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот
в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
И не надо путать политических лузеов-папереников с народом.
У Украины и США всё хорошо, а у Зе с Трампом полное взаимопонимание.
Чув, в Омані ********** відмивати нелегальні грощі ?
Чув, на островах ********** відмивати нелегальні грощі ?
Радій епосі безбідності Зе виборець
Радій епосі безбідності ПЕ виборець
Який політичний проект був реалізований в Україні за останні 30 років? Ніякий. Вже розсипається той, який подарував їй Рейган.
Не треба було тицяти народу ніким не завойовану свободу. Україна стала незалежною тільки тому, що Росія проголосила свою незалежність. Таке твердження, все-таки, є, частково, хибним. Справа в тому, що на території України знаходилися велика кількість ядерної зброї і засобів її доставки. Для ліквідації цих арсеналів і військових баз потрібна була логістична підтримка у вигляді квазі-держави. Після завершення цієї місії потреба в існуванні такої держави відпала і від неї залишилися тільки адміністративно-технологічні рештки від процесу демілітаризації і ядерного роззброєння.
Тільки б Трамп єзуїт все не пох.рів.
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Содержанки РФ-и на территории Украины всем известны, а значит их точка зрения уже прогнозируема и неопасна. Хотя они уже празднуют победу. Даже скрытые консервы типа гордонов самовскрылись и стали очевидными холуями великоимперских оккупантов.
Кстати, эти же 100%-ные послушники сдадут реваншистский режим, когда прийдет время. А в США умеют работать с такими (полезно посмотреть как это исторически сложилось): "Мафия против Рейха" 24 мая 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ySZTRNZc-NI
Там о-о-чень много интересного для лохтората есть)))
Вариантов 2: 1) порохло 2******.
Если порохло, то с какой целью? Чтобы шантажировать США, купить себе свободу?
Если *****, то тогда оно писало всё. Все тайны и секреты, из-за чего гибли тысячи граждан Украины, а порохло раздавало побрякушки своей свите. А ***** своей.
И в том, и в другом случае надо расследовать, и как можно более тщательно, и привлечь к расследованию США, и демократов, и республиканцев. И найти истину.
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"
цветисто изложен ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .
однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот
в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
Трамп і республіканці цієї "події" навіть не помітили. Не відкоментували. Їм - нецікаво.