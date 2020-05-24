Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации. Их цель - отдалить наши народы

Десятки украинских политических деятелей, дипломатов, общественных активистов сегодня обнародовали обращение к американскому политикуму по поводу двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума.

На его фейсбук-странице выражается благодарность за поддержку обращения к американскому политикуму о важности защиты стратегического партнерства между Украиной и США.



"Мы, представители украинских политических сил, общественных сред и экспертных сообществ с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательные соревнования в Соединенных Штатах", - говорится в обращении.



"В Украине высоко ценят непоколебимую поддержку нашей независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа. Наши общества объединяют ценности национальной и человеческой свободы", - отмечается в документе.



Совместные усилия представителей обеих крупнейших политических партий США и всех неравнодушных американцев в защиту Украины - это большой исторический вклад в создание настоящей Объединенной Европы и справедливого миропорядка, отмечают подписанты и призывают "весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство Запада и действует для объединения мировой демократии, и тех сил, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсический повод для раздора среди наших партнеров".

"Выступаем против нечестных игр на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одну из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости. Отделяем позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой. Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы", - подчеркивается в обращении.

"Мы верим в стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов. Не допускайте взаимного недоверия и сомнения. Будем и действуем вместе во время больших испытаний", - призывают авторы обращения.



Обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве подписали, в частности, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк, и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов, моральные авторитеты Оксана Забужко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Игорь Козловский, дипломаты Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Роман Бессмертный, бывшие послы Украины в США Юрий Щербак, Валерий Чалый, Александр Моцик, народные депутаты Иванна Климпуш-Цинцандзе, Ирина Геращенко, Соломия Бобровская, Николай Княжицкий, известные интеллектуалы и журналисты Николай Рябчук, Виталий Портников, Мирослава Барчук, Владимир Ермоленко, Вахтанг Кебуладзе, бывшие чиновники Лилия Гриневич, Остап Семерак, Сергей Квит и многие другие.