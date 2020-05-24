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Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации. Их цель - отдалить наши народы

Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации. Их цель - отдалить наши народы

Десятки украинских политических деятелей, дипломатов, общественных активистов сегодня обнародовали обращение к американскому политикуму по поводу двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума.

На его фейсбук-странице выражается благодарность за поддержку обращения к американскому политикуму о важности защиты стратегического партнерства между Украиной и США.

"Мы, представители украинских политических сил, общественных сред и экспертных сообществ с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательные соревнования в Соединенных Штатах", - говорится в обращении.

"В Украине высоко ценят непоколебимую поддержку нашей независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа. Наши общества объединяют ценности национальной и человеческой свободы", - отмечается в документе.

Совместные усилия представителей обеих крупнейших политических партий США и всех неравнодушных американцев в защиту Украины - это большой исторический вклад в создание настоящей Объединенной Европы и справедливого миропорядка, отмечают подписанты и призывают "весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство Запада и действует для объединения мировой демократии, и тех сил, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсический повод для раздора среди наших партнеров".

"Выступаем против нечестных игр на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одну из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости. Отделяем позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой. Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы", - подчеркивается в обращении.

"Мы верим в стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов. Не допускайте взаимного недоверия и сомнения. Будем и действуем вместе во время больших испытаний", - призывают авторы обращения.

Обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве подписали, в частности, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк, и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов, моральные авторитеты Оксана Забужко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Игорь Козловский, дипломаты Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Роман Бессмертный, бывшие послы Украины в США Юрий Щербак, Валерий Чалый, Александр Моцик, народные депутаты Иванна Климпуш-Цинцандзе, Ирина Геращенко, Соломия Бобровская, Николай Княжицкий, известные интеллектуалы и журналисты Николай Рябчук, Виталий Портников, Мирослава Барчук, Владимир Ермоленко, Вахтанг Кебуладзе, бывшие чиновники Лилия Гриневич, Остап Семерак, Сергей Квит и многие другие.

обращение (745) общество (154) США (26489)


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Топ комментарии
+69
Про шо ти лепечиш тут, дурню?
Одіозний суддя-риг, посіпака портнова- Вовк, виконуючи вказівки з Москви, вимагає (іменем Народу України!) порушити кримінальну справу проти екс-держсекретаря, кандидата в президенти США Байдена. Таку хєрню собі раніше могли дозволити корейський Ин, іранський Хоменеі и кацапське *****. Тепер от Україна..
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24.05.2020 10:48
+62
Молодцы! Показали, что зебоба просто гебнявый шакаленок
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24.05.2020 10:42
+56
https://www.facebook.com/bobyrenko?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Віктор Бобиренко
https://www.facebook.com/bobyrenko/posts/2966030033504754 19 мая в 23:40 ·

Сезон зливІВ
Гордон, потім Онищенко, зараз Деркач. Три дні - три зливи.
За три дні в наш окоп кинуто три інформаційні гранати. Так і робляться тактичні бої в межах стратегічного плану.
Зараз деяких від цієї атаки контузить. Почнуться крики: «всьо пропало», «зрада», «доколє».
Головне зараз не сіяти паніку. Тримати стрій. Приводити до тями контужених.
За що точно треба дорікнути Порошенку, так за те, що його писали у власному кабінеті фсбшні мельниченки та штірліци. У другий рік війни!!!
Правду говорять що у СБУ половина тих, хто насправді у ФСБ. Це жах.
Але які з цього всього можна зробити висновки.
1) Навіть мені, не технарю, зрозуміло, що є склейки. О, значить щось виривали з контексту. Розмови за різні дати. І вони плутаються. Попереду пізніші, потім раніші. Нам показаують березень 16-го, потім лютий. Потім листопад. Потім лютий. Щось не те. Із записами працював якийсь технічний відділ ФСБ.
2) Злив зробив Андрій Деркач. Він посмішив, заявивши, що записи йому принесли журналісти - розслідувачі. Ага, амбіційний журналіст, хоч у нас, хоч у США віддав би такий шматок слави комусь? Це просто палєво, казати таку абсолютну дурню.
Знову ж, Деркач увесь час читав по писаному. Ні слова від себе. Все, до коми, те, що написав товариш генерал-майор. А між іншим - Деркач випускник школи КДБ у 1993 році. Бувших там не буває. Навіть Гіркін це підтвердив у сповіді Гордону. А значить Росія ставить на Трампа. І на дестабілізацію в Україні. Як завжди в ********* світі - інформація відкрита. І одне повідомлення має викликати різні асоціативні ряди у різних груп.
Якщо Деркач такий правдошукач, я би порекомендував йому потішитися іншими плівками. На яких його хрещений батько Леонід Кучма дає наказ ручним міліціянтам знищити журналіста Гонгадзе. Оце би був сеанс магії з її викриттям.
3) Версія, про схему зливу: Трамп - Джуліані - Деркач - не витримує критики. Не сам же Трамп через радистку Кет передавав інфу? А офіцери ЦРУ, як і у випадку із розмовою Трампа-Зеленського, можуть не зрозуміти задуму - і тоді повториться скандал. З імпічментом. Так-що єдина схема: ближній круг - ФСБ - Деркач - з прицілом на скандал у США та дискредитацією Порошенка в Україні.
4) На перший погляд неприємно має вразити те, про що говорить Деркач. Україна - під зовнішнім управлінням. Йой. Встидно?
Але чекайте. По-перше, треба пам'ятати формулу, за якою нам завжди нав'язують дискурс росіяни.
Звучить він так: чому домовлятися з Росією - це погано, а продаватися американцям - це добре?.
Але давайте переставимо фразу і спитаємо Андрія Леонідовича: а чому це домовлятися ( втому числі і про гроші) з США це погано, а лягати під Росію - це добре?
І якщо спочатку здається, що Порошенко більше сюсюкається з Байденом, кожного разу заявляючи, як йому приємно чути його голос, ніби звітуючи.
Але не спішіть. По-перше, взяті саме фрази, від яких нас могло б скривити. По-друге, навіть у взятих під дискредитацію Петра Олексійовича фразах, чітко видно: так, Порошенко ніби й звітує Байдену. Але при тому, весь час апелює: ви обіцяли, ми зробили, тепер ви допоможіть. Іде переговорний процес партнерів. Навіть якщо наш партнер і є молодшим. Ну, ми ж просимо гроші. Нам потрібно. Ми і є у стані молодшого партнера. Але партнера.
Особливо там, де йдеться про «Самопоміч», чи Приват-Банк (плівка за листопад 2016-го), де явно видно спільне розуміння ситуації.
І, згадайте, саме у кінці 16-го було прийняте рішення по Коломойському. Де Байден від імені США підтримує позицію України і Гонтарєвої.
Так-що зрадою тут і не пахне. Тут явна і яскрава підтримка позиції. Як модно казати: спільне бачення. І знову ж, ми чули тільки те, що може виставити Порошенка поганим. А якщо послухати все?
Так-що версія - зробити Порошенка зрадником не проканає. Вже важко змінити таким способом думку тих, хто голосував проти Порошенка. І тих, хто голосував за нього.
Технологічно - це лише закріплення електоральних позицій.
5) Більше тут важливий меседж не для українського вжитку, а для американського.
У них скоро вибори. Москва ставить знову на Трампа.
Чому? Бо Байден системний і прогнозований політик. Антиросійський.
А Трамп антисистемний. Не те, щоб він був проросійським. Але його несистемність потрібна Росії. Що він вчудить під час другого терміну? Почне виходити з НАТО? Зовсім заб'є на ВООЗ? На Юнеско? Чи говоритиме, що ООН - фігня? Почне холодну війну з Китаєм?
Для Росії усі несистемні і нелогічні кроки здаються привабливими. Усе, що послабляє колективний Захід.
Тому і Трамп. Тому і з'явився Деркач.
Але ці звинувачення по Байдену у американському вжитку смішні. Судіть самі. Байден виглядає впевненим переговорником. Про сина і «Бурісму» у плівках ні слова - усе по справам.
Цей злив - лише використання методу «ложечки знайшлися - осадок залишився». Щоб у Штатах створили у Конгресі комісію і пів року її совали. А легковірні - відсахнулися від Байдена.
Технологія.
6) Зрозуміла і роль на прес-конференції Костянтина Кулика. Чисто для того, щоб прив'язати лінію Деркача до «Бурісми».
Але хто ж такий Костя Кулик? О, це сміливий слідчий. Він багаторазово засвідчив своїми справами належність до команди Ігоря Валерійовича Коломойського.
Ну як же ж без нього. Хоча тут таке. Ми бачимо явне зближення людей Коломойського з людьми Путіна. Це вже системно.
А тут теж, читав по-писаному. Від себе нічого. Його використали, щоб причепити «Бурісму». Плівок немає, є лише написаний кимось для Кулика текст. Прочитаний так погано, що хотілося б дати читати його Зеленському. У нього краще виходить.
«Бурісма» притягнута за вуха.
Висновок. Вкинутий злив мав би вибухнути інформаційними гранатами і в Україні і у США. Так і буде. Звісно, доказової бази не буде ні тут, ні там.
Але кому воно потрібне?
Задача - контузити легковірних, щоб змінити електоральні настрої. Тут на проросійські. У Штатах - на антисистемні.
Щоб технології на нас не впливали - треба приміняти мінімальні дедуктивні методи. Перший із них: кому вигідно?
А скандал потрібен Путіну. Ну і у нас - одній бородатій бабушці.
Так, що, як закликав один комік, поки не став президентом: ДумайТе.
А як став - перстав.
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24.05.2020 10:42
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А моральный авторитет Стерненко подписал?
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24.05.2020 12:53 Ответить
Да, помним, как сывочолый ругал Трампа, слив инфы про Манафорта, теперь Трамп считает, что это Украина, а не Россия вмешивалась в американские выборы. А под конец Луценко с подачи Порошенко обливал грязью Йованович, т.е. скпердипломат поссорил нас и с демократами. Зеленский же получил двухпартийную поддержку и двлйную помощь, чем при Порошенке
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24.05.2020 12:55 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Loco Loco (двіччі придурок, сам себе так назвав) - нагла цинічна брехня та маніпуляція
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24.05.2020 14:46 Ответить
Коли союзники, разом з Червоною Армією, почали "товкти в хвіст і в гриву", німців, вони почали випускать пілотів з льотних шкіл, по "прискореній" програмі, "зліт-посадка". Тепер цим зайнялась "Лахта"... Видно, на тому тижні випуск черговий стався... Молоді "шакалята" набігли... І група не проста, а "хахлоязичная"... От тільки у нас "ударний кулак", "ветерани", без втрат... А вони - без досвіду, і ніякі "методички" його не замінять... Так що нема проблем у "обламуванні рогів" "маладым винторогам"...
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24.05.2020 16:05 Ответить
Тупенький, а ведь все - правда
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24.05.2020 23:48 Ответить
брешеш, придурок, брешеш.
Якщо хто з наших і сварив Трампа - так це журики. І Йованович - але це її проблеми. Манафорта здиди Ситник, Трепак, шабунін-серлещ-найєм під керівництвом Йованович - особи, які Банковій тоді не підпорядковуються. Демократи ніколи не заперечували проти того, щоб Йовановіч не продовжували термін перебування в Україні. А самий зашкварний зразок брехні "Зеленский же получил двухпартийную поддержку и двлйную помощь, чем при Порошенке". Бо це Україна мада досі двопартійну підтримук, не твій клоун. Бо що таке клоун бені - там демократи добре орієнтуються.
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25.05.2020 00:02 Ответить
А зараз зе-команда сварить Байдена і зливає плівки... Хіба не те саме?)))
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24.05.2020 16:02 Ответить
Я не люблю Порошенко лет 20,никого не люблю,я Люблю ИСТИНУ,которая так дорого СТОИТ...,сколько ребят погибли за СВОБОДУ Украины,мне знакомых... Вы даже не знаете....а зачем вам Шариковым это..у вас же 73 %...БАРАНЫ...
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24.05.2020 12:58 Ответить
"Бывшие..., бывшие..., бывшие..."
Источник:https://censor.net/n3197584
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24.05.2020 13:04 Ответить
Сенаторе, заспокойтесь. Це марна справа звертатися з закликами до баранів. Вони або дивляться на ворота, або б*ються об них головою. Ліпше поправте здоров*я після святкування дня народження.
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24.05.2020 15:14 Ответить
видимо петька замазан в сливании плёнок на Байдена .
ответочка петьке прилетела неожиданная :

ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .

теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.

Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
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24.05.2020 13:05 Ответить
Я бы вас Крыс КГБэшных послал бы похлеще ПОРОХА...БыДло Тупое...КоронвиРусное царство Полониев и Новичков...ПАСКУДЫ ТУПЫЕ...
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24.05.2020 13:11 Ответить
брэд оф сив кэбэл. от начала до конца. кто вам это пишет?
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24.05.2020 13:13 Ответить
Комедию РЕВИЗОР о рюсских Мудаках Николай Васильевич Гоголь написал 200 лет назад...КоронвиРУССНОЕ быдло... Стадо баранов
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24.05.2020 13:15 Ответить
Любиш справедливість?А де тоді найпорошенковий Порошенко,що поздоровчу листівку до Хілларі посилав ще до кінця підрахунку голосів на виборах США 2016?Його кодло вважається двохпартійним?Чахлого,який навіть не встановив звязок з виборчим штабом Трампа до виборів,бачу.І хто після такого скаже,що ці усі за двохпартійну підтримку Америки?Щось забагато останнім часом ар сені-може ще і гнося десь вилізе?
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24.05.2020 13:39 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Stephan Bil - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Де ти, зебіл, вичитав брехню "Порошенко поздоровчу листівку до Хілларі посилав ще до кінця підрахунку голосів на виборах США 2016"???
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24.05.2020 14:58 Ответить
Поздравительная телеграмма с победой на президентских выборах в США в 2016 году от имени президента Украины Петра Порошенко была адресована только кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале NewsOne экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nalivaychenko-samoe-smeshnoe-chto-pozdravitelnaya-telegramma-s-pobedoy-na-vyborah-v-ssha-podpisannaya-poroshenko-byla-adresovana-tolko-hillari-klinton-203665.html
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25.05.2020 00:07 Ответить
брехун, і це ти вважаєш пруфом? Від гандона? Від юдьки? З мертвечукового аналу?
Та якби була би така телеграма насправді - вона би давно вилізла своєю фотокопією.
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25.05.2020 00:56 Ответить
Політики, дипломати та громадські діячі звернулися до колег у США: Засуджуємо ворожі провокації. Їхня мета - віддалити наші народи - Цензор.НЕТ 1428
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25.05.2020 01:13 Ответить
Як паспорт Порошенко в Панамі,на Кіпрі та Вірджінських островах при оффшорних оборудках?Може й спливе десь-воно не тоне!https://twitter.com/coloniumkoeln/status/777040671081435136
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25.05.2020 01:41 Ответить
зебіл, ти шо, не бачиш, що це ксерокопія ІD-картки? А яка її привязка до офшорів? Навіть до тих, де фірма Ротшільда зареєструвала офшори - наприклад, для перепродажу тієї ж Ленкузні?
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25.05.2020 02:19 Ответить
я не фанат ЗЕ, но у меня вопрос: почему ленкузню надо было перепродавать через оффшор? Почему надо было, весь доход с этой операции прятать в оффшоре? Понятно, что разница между приватизационной покупкой и продажей огромна, но прятать деньги в оффшоре от налогов - это даже для БЫВШЕГО президента ПОЗОРНО!
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25.05.2020 08:37 Ответить
хто тобі сказав, що дохід від перепродажі був схований в офшорі?
Той дохід був офіційно задекларований по українським Законам і використаний Порошенком в своєму передвиборчому фонді. Інфи того часу гуляли в неті; поцікавищся - знайдеш через пошуковики.
А от перепродажа через офшор - то вже окрема справа... Я просто не пригадаю, від кого з економістів чув по ТБ (чи то від Пасхавера з Фурсою, чи то від Новака з Качкою), що окрема реєстрація в офшорі збільшує капіталізація фірми чи не вдвоє, якщо не більше. Наприклад, чому так дешево продаються дерпідприємства по приватизації? Тому що, казав той економіст, що їх неможливо оформити через офшор... за визначенням (державні).
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25.05.2020 12:22 Ответить
Ну не надо быть таким наивным! Безусловно сделка проведена легально. С доходов полученных ЛИЧНО ПАП все уплачено, но есть маленькое НО. Поскольку сделка происходила между оффшорными компаниями прибыль полученная оффшором ПАП не облагалась налогами (по определению оффшора). В этом и заключается выгода проведения сделки через оффшор, а не эфемерное "увеличение капитализации". Естественно, полученную прибыль на оффшоре легко вывести, ну или куда либо инвестировать.
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25.05.2020 12:50 Ответить
в Україні податки сплачені?
Сплачені. Причому - в більших розмірах (бо сума угоди більша), ніж, якщо би вона оформлялась в Україні.
Які проблеми?
А, якщо новий власник Тігіпко приховує податки в офшорах - нехай розбираються ті, кому положено. Тим більше, в рамках відкритої крим.справи - стосовно Порошенка.
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25.05.2020 12:59 Ответить
бл, вам, зебілам, покажи палець, ви, як першклашки, сміятись починаєте невідомо чого.
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25.05.2020 02:20 Ответить
Чому б не посміятися з того,як шоколадно-колорадні гризуться з зелено-каломойними?А ще смішніше,коли Міша Порошенко,котрий української мови не знає,ще й русскім себе публічно виставляє.Красота.https://www.youtube.com/watch?v=fBUs59pxyw4
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25.05.2020 02:30 Ответить
Знайшов, де ВіІ, "авторитета" - Дубінського... На Охлобистіна-б, ще, послався...
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25.05.2020 04:16 Ответить
Згода.Охлозеватель ще смішніший https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm
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25.05.2020 04:48 Ответить
Де ВіІ, А в чому ти, тут, бачиш "проблему"? Я її, не бачу... У моїй сім"ї розмовляють двома мовами і "суржиком", бо сплелися три нації... Всі розуміють українську мову, однак кожен говорить тією, якою йому зручніше спілкуваться. Решта розуміють їх, якщо вони говорять "суржиком" чи російською... І ніяких проблем... Я ще й білоруса пробую вчить його рідній мові... Те ж саме і в сім"ї Порошенка... Це ви "бекаєте" і "мекаєте", силячись тут щось українською пробелькотіть... Анекдот хочеш? Читай:
"- Русский язык - это язык пид...сов!...
- Так ты же с нами па-русски разгавариваешь!...
- Так вы же, пид...сы, кроме своего русского, никакого другого не знаете и не признаёте!..."
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25.05.2020 06:01 Ответить
Де "проблема"? Це прикол russkij.https://www.youtube.com/watch?v=KWsIzTyMljg
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25.05.2020 06:30 Ответить
Коли вам, кацапам, Порошенко в штани срать перестане?... Ви його, своєю ненавистю, самі того не хотячи, вже "возвели на п"єдестал", поряд з Мазепою і Бандерою... Скоро, мабуть, Гундяй розпорядиться у проповідях, в церквах Російського православного Сатанату, йому "анафему" проголошувать, як Мазепі, до розвалу Російської імперії, робили...
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25.05.2020 06:39 Ответить
Понюхай-може то від тебе тхне?Чому путлераста-кацапом (как цап)кличешь,козел-це все ж тварина.Рашист-це є касап(кат-головоріз)Глянь,коли навіть фашисти йшли-хрест свій несли попереду себе,а ці кати рашисти влізли в Крим таємно, вночі,мов шакали в масках ",на Донбас- "іхтамнетами-терористами".То чи не забагато честі їх козлами кликати.Але є одне "але"-ти їх чекав,як своїх:топливо з БТРів продав,патрони виміняв на горілку ,честь-пропив,а совісті ніколи й не було-за 25-ть років мародерив країну!Чим кращий ти, петюшка?З окупантом торгував "на крові",гроші-в офшорах, безвіз з агресором, посібники-вбивці українців на свободі, злодії казни народної-надалі жирують.Виходить, ти підтримуєш ворога та однотуре лайно і гниду, яка орендує землю,ставки,та сонних у наметах патріотів стрілляє вночі,мов касап.Чию,цікаво мамку українку касап вшивий колись чпокнув-виродок з'явився, провокує і адмам стукає?От я тут і приколююся з таких виродків.
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25.05.2020 07:40 Ответить
"Стёпка", "понос словесный" виключи... На меня твои "псевдопатриотические", "вышиватные" вопли не действуют... Как говаривал герой Владимира Возовикова, в "Поле Куликовом", "Ты, мурза, ещё русских мечей не слыхивал - то-то орёшь, как петух на насесте... Перед бабами, что-ль, раскудахтался? Ещё шпорами позвени - они это любят...".
От тебя "лаптями на версту смердит...", а ты "вышиванку" на задницу натянуть пытаешься... Да многие тебя уже давно "раскусили, и знают, "как облупленого", "петух драный!...
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25.05.2020 08:05 Ответить
Це ти про себе?Прикольно!Ставлю лайк!
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25.05.2020 08:12 Ответить
"Стёпка", ну хоть не позорься... Всё ты прекрасно понял... "Не можешь срать - не мучай жопу...".
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25.05.2020 08:18 Ответить
Так отож-ти прикольний,старче.
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25.05.2020 08:51 Ответить
Ото-ж бо, й воно... "Далеко куцому до зайця...". (А тобі - до мене... "Обтікай"...).
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25.05.2020 08:58 Ответить
Хотів би,та не можу-ти реально циркач-так і тягне покепкувати.
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25.05.2020 09:10 Ответить
Ти ВЖЕ "обтікаєш"... Щось ще "сіпаєшся", "тужишся", пирхаєш", "пукнуть" пробуєш, а воно не виходить... Здавай зміну та йди виспись... Може, полегшає...
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25.05.2020 09:17 Ответить
Ex.Знатно підгоріло,аж рильце задерлося.
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25.05.2020 13:34 Ответить
Печально то, что в любой ситуации Зеленский умудряется быть полным мудаком, по факту только вредящим Украине. И оно даже не осознаёт этого.
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24.05.2020 14:11 Ответить
Коли говорить Зеленський, замовкають навіть соловейки… Фізіологія… Співать і блювать, одночасно, неможливо…
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24.05.2020 16:10 Ответить
Благородні ідейні стосунки з Америкою, на грунті корупційних оборудок і мафіозних традицій, Україна, навряд, чи побудує. "Холодна війна" між двома світовими економічними гігантами - це перспектива майже неминуча на найближчий історичний період часу і обидві сторони будуть намагатися перетягнути Росію на свою сторону, а не заважати їй в її реваншистських діях щодо України.
Підписанти цього звернення славно, разом з іншими, не підписантами, славно потрудилися для реалізації феодально-олігархічного "тріумфу" в Україні і становленні її, як мафіозної держави. Їхні потуги здійснювати якийсь вплив на геополітичну ситуацію у світі виглядають, однаково, і зухвалими, і жалюгідними.
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24.05.2020 14:14 Ответить
Ти це протухшее марення, мабуть, переписав у Рабиновича.
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24.05.2020 19:33 Ответить
Всегда поражало, что типа духовная элита и патриоты выбрали себе кумиром мародера и негодяя Порошенко, на котором печати ставить негде, который зашкварился везде, где можно и не можно, вон еще и контрабанда украденных картин
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24.05.2020 14:33 Ответить
А мене вражає, що люди, які навіть кілька рядків тексту написати без помилок не можуть, гадають, що вони розумніші за високоосвічену інтелігенцію.

І так, серед інтелігенції на виборах частина була за Петю, частина - за Юлю, інші - за Гриценка, Вакарчука, Кошулинського. Але мені невідомі представники інтелігенції, які підтримали Зе!



І так, торік перед 2 туром президентських виборів представники інтелігенції з абсолютно різними поглядами об'єдналися і закликали не голосувати за неосвіченого Зе! Саме не за Петю, а проти Зе!
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24.05.2020 15:11 Ответить
Очередной тупой порохобот. Если во втором туре Зеленский и Порошенко, то против Зеленского автоматически означает за Порошенко. А что же досвидченный Порошенко? Иловайск, Дебальцево, капитуляция в минских угодах, протягивал хотелки Путина в Конституцию, грабительская реструктуризация, грабительская афера с ОВГЗ, грабительские тарифы для своего подельника Ахметова, возвращение в политику Медведчука и способствование, что стал медиа-магнатом и т.д. и т.п. Да уж, надо обладать немалым опытом, чтобы так вредить Украине. И сейчас секта порохоботов всячески подрывает обстановку в стране, на радость Путину
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24.05.2020 23:55 Ответить
А якби у 2 тур вийшли Бойко і Порошенко, то ти б за Бойка голосував би???

P.S. Я за Гриценка голосував)
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25.05.2020 09:33 Ответить
лахта, потухни ...
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24.05.2020 18:39 Ответить
Можно было бы потролить Зеленского - предложить ему первому, как "лидеру духовной элиты, как вождю и авторитету нации" подписать это обращение.... Интересно, как бы он отнекивался, увиливал, чтобы не обидеть путина....
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24.05.2020 15:02 Ответить
Пожизненое заключение для Портнова, Ермака, Каломойского а прицепом и собачонки Зе за попытки настроить политиков США против Украины. Это даже не предательство, а откровенный акт агрессии против нашей страны. Попытка подложить Украину под пьяного, жирного хамоватого извращенца Кацапстана. Не пройдет! Доведут идиоты страну до Хунты тогда никакого пожиненого не светит, просто рассреляют их как собак в тихих липских двориках на Банковой или в аэропотртах страны.
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24.05.2020 15:14 Ответить
гарний ход і своєчасний.
Сподіваюсь, її довели до відома голов обох партій конгресу
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24.05.2020 15:17 Ответить
Треба спочатку знайти ці "голови партій конгресу". А це буде нелегко.
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24.05.2020 16:27 Ответить
Не переймайся, вони обійдуться без твоїх порад, займися чим небудь іншим, наприклад, боксом, може досягнеш після декількох ударів по голові, таких же інтелектуальним здібностей, як Усик.
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24.05.2020 21:15 Ответить
У неділю, 24 травня 2020 року, о 14:00 на київському Майдані Незалежності зібралися учасники протестної акції з нагоди першої річниці президентства Володимира Зеленського
Встановлено сцену, люди тримають прапори.
Сьогоднішня акція має позапартійний характер.
Точно такі ж мітинги пройдуть й у понад 30 інших містах.
Організатором виступає Рух опору капітуляції.
У пресрелізі-запрошенні наголошувалося:
"За лічені місяці Україна під керівництвом Зеленського перекреслила більшість здобутків Майдану. Під гаслами прагнення до миру команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією, під гаслами продовження проєвропейських реформ відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича. Українцям хакнули мізки на виборах, і кампанія з промивки мізків триває безперервно увесь цей час.
Що вдалося президенту зробити протягом року? Йому вдалося повернути українців із-закордону, але не завдяки успіхам України, а завдяки коронавірусу. Йому вдалося замінити все керівництво країни, але не на кращих, а на гірших. Йому вдалося зробити з української політики безперервне і скандальне шоу, яке стало ширмою посилення олігархічного впливу".

http://rok.org.ua/actions
https://espreso.tv/news/2020/05/24/na_stolychnomu_maydani_pochalasya_akciya_stoprevansh_nazhyvo
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24.05.2020 15:23 Ответить
Молодці, але поки цей Рух ще не народний, бо багато людей просто нічого не чули про акцію сьогодня. Недопрацювали організатори и це дуже погана ознака.
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24.05.2020 15:49 Ответить
Політики, дипломати та громадські діячі звернулися до колег у США: Засуджуємо ворожі провокації. Їхня мета - віддалити наші народи - Цензор.НЕТ 8787
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24.05.2020 15:58 Ответить
Ай-ай-ай, що витворялося в "часи януковича"?!
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24.05.2020 16:00 Ответить
Интересно, как вам представляются перспективы страны, в которой судьи в своей деятельности руководствуются не решениями Кабмина, своим пониманием сентенций давно умерших иностранных политических фигур? Мне кажется, лавры самой нищей страны Европы могут стать достойной наградой. Не по правилам, а «по понятиям», прям как лугандонские братки
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24.05.2020 16:44 Ответить
В такому разі прокуратурі потрібно бути послідовній і завести справу спочатку на Путіна за тиск на президентів України (з більшим або меншим успіхом але на останніх п'ятьох так точно). А також на Коломойського за тиск на Зеленського. Можна ще на Орбана завести за те, що тиснув на нашу владу (без особливого правда успіху) після прийняття закону про освіту.
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24.05.2020 16:45 Ответить
пэтя отчитался как тарифы с яцеком подымал а теперь авторитеты..слов нормальных нет для этого бандостана
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24.05.2020 16:54 Ответить
видимо петька замазан в сливании плёнок на Байдена .
ответочка петьке прилетела неожиданная :

ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .

теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.

Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
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24.05.2020 16:55 Ответить
Поки сракою догідливо крутиш ти, публікуючи цю маячню.
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24.05.2020 21:21 Ответить
А чого не зазначили хто це все замутив. треба прямо писати : зелена мразь Вова і кремлядська агентура яка на службі в держ структурах. Треба не боятися називати речі своїми іменами.
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24.05.2020 16:57 Ответить
просыпайся Украина,проснись,нас обокрали...
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24.05.2020 17:05 Ответить
Ан Мур (24.05.2020 15:23) "Під гаслами прагнення до миру
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"


цветисто описан ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .


однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот

в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .

В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .

Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
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24.05.2020 17:59 Ответить
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .

Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
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24.05.2020 18:01 Ответить
Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
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24.05.2020 18:20 Ответить
во как им припекло.
И не надо путать политических лузеов-папереников с народом.
У Украины и США всё хорошо, а у Зе с Трампом полное взаимопонимание.
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24.05.2020 18:23 Ответить
какое понимание может быть у оманского осла в принципе?
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24.05.2020 18:45 Ответить
не обзывай потужного папередника оманским ослом. он мальдивский.
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24.05.2020 18:53 Ответить
Та ні, клоун буває тільки оманським
Чув, в Омані ********** відмивати нелегальні грощі ?
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24.05.2020 20:00 Ответить
Та ні, клоун буває тільки мальдіським
Чув, на островах ********** відмивати нелегальні грощі ?
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25.05.2020 00:57 Ответить
Та твої клоуни по відпочинку за держкошт переплюнули трьох попєрєдніков
Радій епосі безбідності Зе виборець

Політики, дипломати та громадські діячі звернулися до колег у США: Засуджуємо ворожі провокації. Їхня мета - віддалити наші народи - Цензор.НЕТ 2704
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25.05.2020 02:07 Ответить
всё верно. только с небольшой поправкой. это твой потужный клоун папередник по відпочинку за держкошт переплюнул чотирьох попєрєдніков і одного настуника.
Радій епосі безбідності ПЕ виборець
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25.05.2020 05:55 Ответить
Називати їх політичними лузерами це - говорити їм компліменти. Вони ніколи не були в політиці, вони не вершили політику і самої політики в Україні ніколи не було.
Який політичний проект був реалізований в Україні за останні 30 років? Ніякий. Вже розсипається той, який подарував їй Рейган.
Не треба було тицяти народу ніким не завойовану свободу. Україна стала незалежною тільки тому, що Росія проголосила свою незалежність. Таке твердження, все-таки, є, частково, хибним. Справа в тому, що на території України знаходилися велика кількість ядерної зброї і засобів її доставки. Для ліквідації цих арсеналів і військових баз потрібна була логістична підтримка у вигляді квазі-держави. Після завершення цієї місії потреба в існуванні такої держави відпала і від неї залишилися тільки адміністративно-технологічні рештки від процесу демілітаризації і ядерного роззброєння.
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24.05.2020 19:32 Ответить
Гарний меседж
Тільки б Трамп єзуїт все не пох.рів.
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24.05.2020 19:58 Ответить
Мураши крикнули Слону
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24.05.2020 20:55 Ответить
Поддержка ... за счёт повышения тарифов сверх нормы - хрен с ним с этим народом - дружба и поддержка - это главное. Интересно, но Трамп все делает наоборот - поддерживает американские кошельки, а наши - вытряхивают. Это приятно видеть, до какой степени лицемерие и самоинтерес правит в этой когорте.
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24.05.2020 21:07 Ответить
Несмотря на то, что в США понимают, что президентом стал профессиональный паяц с 100% послушной ему и находящейся на содержании командой квартала-95 и реанимированными рыгами, украинцы должны быть в тесном контакте с самым передовым и могучим помощником Украины - Штатами.
-------------------------------------------------------------
Содержанки РФ-и на территории Украины всем известны, а значит их точка зрения уже прогнозируема и неопасна. Хотя они уже празднуют победу. Даже скрытые консервы типа гордонов самовскрылись и стали очевидными холуями великоимперских оккупантов.
Кстати, эти же 100%-ные послушники сдадут реваншистский режим, когда прийдет время. А в США умеют работать с такими (полезно посмотреть как это исторически сложилось): "Мафия против Рейха" 24 мая 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ySZTRNZc-NI
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24.05.2020 21:30 Ответить
А почему не обнародованы разговоры х-йла с зебилом???
Там о-о-чень много интересного для лохтората есть)))
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24.05.2020 23:04 Ответить
Всегда поражало, что типа духовная элита и патриоты выбрали себе кумиром мародера и негодяя Порошенко, на котором печати ставить негде, который зашкварился везде, где можно и не можно, вон еще и контрабанда украденных картин
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24.05.2020 23:55 Ответить
То, что шоколадная свора заметушилась, это хорошо. Значит есть что скрывать, и это скрытое вылазит ежедневно... Вопрос в другом. Кто писал Байдена?
Вариантов 2: 1) порохло 2******.
Если порохло, то с какой целью? Чтобы шантажировать США, купить себе свободу?
Если *****, то тогда оно писало всё. Все тайны и секреты, из-за чего гибли тысячи граждан Украины, а порохло раздавало побрякушки своей свите. А ***** своей.
И в том, и в другом случае надо расследовать, и как можно более тщательно, и привлечь к расследованию США, и демократов, и республиканцев. И найти истину.
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25.05.2020 00:43 Ответить
Ты фамилии-то читало, убогое? На данный момент в команде клоуна вообще и близко нет людей такого уровня. Вопрос здесь только один: когда ты наконец перестанешь строить из себя аналитика? Меня не удивляет, что ты решил выехать в Польшу. Кроме того, это даже радует: меньше тупых останеться здесь - быстрей страна из этого дерьма вылезет.
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25.05.2020 01:30 Ответить
Должен ли я отвечать говну? Нет. Я просто оттираю обувь.
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25.05.2020 10:19 Ответить
Не льсти себе - у глистов нет обуви.
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25.05.2020 23:52 Ответить
Судя по всему писала порохнявая гнида, и теперь он чувствует что скоро даже в Ростове не примут.
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25.05.2020 07:03 Ответить
Ан Мур (24.05.2020 15:23) "Під гаслами прагнення до миру
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"

цветисто изложен ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .

однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот
в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .

В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
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25.05.2020 02:48 Ответить
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .

Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским

Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
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25.05.2020 02:56 Ответить
https://censor.net/ua/user/360854
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25.05.2020 12:34 Ответить
Что то у порохнявых подгорать начало, неспроста.
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25.05.2020 07:02 Ответить
Моральні автоитети, інтелектуали... З величезною повагою ставлюся до них. Але коли чую терміни "народ", "дружба народів", "братство народів", то хочеться продовжити ряд - мишебратство. Шановні інтелектуали! Це безпековий форум. Це не мистецькі танці-шманці, і не день народження. Це серйозне офіційне зібрання. То й користуйтеся відповідними термінами. Не народи, а держави. Не дружба, а партнерство. Боїтеся когось розгнівати терміном "союзники"?
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25.05.2020 09:02 Ответить
Тут втюхтвают про супердипломата досвидченного Порошенка. Это Порошенко лил дерьмо на Трампа, способствовал скандалу с Манафортом, потому Трамп ненавидит Украину и считает, что это она, а не Россия, вмешивалась в выборы в США. А под конец Луценко с подачи Порошенка облил грязью Йованович, т.е. перессорил нас и с демократами. Зеленскому удалось пропетлять между капельками и получить двухпартийную поддержку, и помощь от США в 2 раза больше, чем при мародере. Просто поразительно, что типа интеллектульная элита нации выбрала себе кумиром негодяя, на котором печати негде ставить. Иловайск, Дебальцево, капитуляция в минских угодах, проталкивание всех хотелок Путина в Конституцию, уничтожение складов с боеприпасами на миллиарды долларов, мародерство на армии, а теперь Полрошенко отметился еще в кейсе с украденными картинами. А Зеленский, который внятно заявил, что менять Конституцию под Путина никто не будет, в глазах быдлоэлиты зрадник.
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25.05.2020 12:15 Ответить
після оприлюднення "плівок Деркача" минув тиждень.
Трамп і республіканці цієї "події" навіть не помітили. Не відкоментували. Їм - нецікаво.
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26.05.2020 10:23 Ответить
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