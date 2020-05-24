У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью
В Бердянске Запорожской области подтверждены два завезенных из РФ случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Бердянского территориального медицинского объединения.
В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.
Также разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают ее, ради ее здоровья, немедленно провериться.
У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен.
Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.
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Исправляю свой коммент:
А что карантин? Молчит? Хохловате можно мотаться в гости к коронавирусному агрессору?
очень любят деньни перевозчики и чиновники, разрешающие эти "эвакуационные" рейсы. Сколько заплатили （в карманы разрешающим） МАУ и СкайАп за разрешение полетов за время карантина, так эти чиновники мечтают о бесконечном продлении дурантина.
прогрессии Ху-лу абсолютно плевать! Он сидит в бункере, под кремлём или вообще
где то в одной из своих резиденций и не по паводкам, не по пожарам никаких
помощей населению не оказывал кроме транслируемых пиар роликов по телевидению. Естественно
он так же и относится к пандемии в своей стране, - «населения и так много, что
бы заморачиваться теми, кто здохнет от КОВИ19 главное засекретить реальную
статистику заболеваемости » . .
но думаю все сплетется....
Билеты в кассах автовокзала!