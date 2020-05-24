У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью

В Бердянске Запорожской области подтверждены два завезенных из РФ случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Бердянского территориального медицинского объединения.

В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.

Также разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают ее, ради ее здоровья, немедленно провериться.

У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен.

Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.

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