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Новости Коронавирус и карантин
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У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью

У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью

В Бердянске Запорожской области подтверждены два завезенных из РФ случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Бердянского территориального медицинского объединения.

В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.

Также разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают ее, ради ее здоровья, немедленно провериться. 

У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен.

Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.

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У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью 01

Бердянск (443) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+62
як же ці малороси вже дістали
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24.05.2020 11:13
+41
Кацо-диверсанты
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24.05.2020 11:13
+27
а они точно свои?
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24.05.2020 11:23
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як же ці малороси вже дістали
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24.05.2020 11:13 Ответить
Свали и всем полегчает.
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24.05.2020 11:44 Ответить
Тобто, коли товпи хворих заробітчан поверталися з Європи, це було дуже патріотично. Перші випадки захворювання на коронавірус на Запоріжжі, були у тих хто повернувся з Італії та Єгипту. Вони розповсюдили цю заразу і у Запоріжжі, і у Мелітополі і у Бердянську. Але це (виходячі з Вашої логіки) є нормальним. Та якщо хворі приїхали із РФ вони зразу стають малоросами та зрадниками України.
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24.05.2020 13:23 Ответить
зачем шастали в страну-агрессор?
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24.05.2020 14:59 Ответить
Кацо-диверсанты
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24.05.2020 11:13 Ответить
Надеюсь они с 16 мая успели проведать всех родственников, знакомых, и магазины Бердянска, а возможно и Мариуполя, земное вам спасибо соотечественники.
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24.05.2020 11:14 Ответить
А лечиться то они будут в Украине за счет украинских налогоплательщиков и пенсионеров и заражать украинских врачей. А лечиться от коронавируса ой как не дешево.
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24.05.2020 11:38 Ответить
так они ж украинцьі, где им еще лечиться? єто если бьі знали, что больньі и ехали именно сюда для лечения, єто другое дело. а так несколько дней спустя бьіл поставлен диагноз.
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24.05.2020 12:02 Ответить
-Третим будиш?
-Што?
-ТРЕТИМ БУДИШ?!!
-Што?
-ИДИ ДОМОЙ!!! Што...
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24.05.2020 11:19 Ответить
Потерпілий зустричав?
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24.05.2020 11:20 Ответить
дык.... границы вродь закрыты?
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24.05.2020 11:20 Ответить
Своих впускают.
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24.05.2020 11:21 Ответить
а они точно свои?
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24.05.2020 11:23 Ответить
А что карантин? Молчит? И для братушек свободный въезд?
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24.05.2020 11:20 Ответить
а де у статті написано, що вони братушки? свої.
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24.05.2020 12:04 Ответить
Спасибо за поправку, виновата, прочитала только заголовок.
Исправляю свой коммент:
А что карантин? Молчит? Хохловате можно мотаться в гости к коронавирусному агрессору?
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24.05.2020 15:42 Ответить
А раньше, только гонорею и ********** из мАЦквы возили...
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24.05.2020 11:24 Ответить
каждый о том что болит то и пишет.
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24.05.2020 11:26 Ответить
я думаю (хотя не проверял)))))) что ото тоже осталось, плюс как бонус - коронавирус
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24.05.2020 11:27 Ответить
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24.05.2020 11:41 Ответить
пока не доказано обратное самым справедливым и неупередженим то таки да.
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24.05.2020 11:24 Ответить
Ето проявление братской любви, там куда приглашают ************ везде разруха и смерть, все будет ордло.
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24.05.2020 11:25 Ответить
а де у статті написано, хо це ***********?
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24.05.2020 12:22 Ответить
В мацкве заразили и отправили.
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24.05.2020 14:34 Ответить
нашо так ускладнювати - не дали роботи і вони самі поїхали додому.
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24.05.2020 14:49 Ответить
Совсем у них там плохо.
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24.05.2020 15:06 Ответить
нах взагалі пускати в Україну це лайно???
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24.05.2020 11:25 Ответить
українці для тебе лайно? то і ти теж
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24.05.2020 12:23 Ответить
це не українці, це смердючі малороси, таке ж лайно як і ти)
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24.05.2020 15:14 Ответить
і у чому ж моя малороськість?
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24.05.2020 21:20 Ответить
ти назвав українців лайном. а вон українці, бо зараз лише українців пускають назад у країну. і себе ти вважаєш українцем. то знач ти сам себе назвав лайном. люблю самокритиків.
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24.05.2020 21:22 Ответить
Какого полового члена ездить в этот гребаный ху@лостан?
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24.05.2020 11:26 Ответить
ну...третья ушла в подполье... и перезаражает и подполье))) и всех дорогих и любимых (жаль...может и тупо прохожим, рядомстоящим и рядомживущим прилететь... с соплями)
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24.05.2020 11:30 Ответить
ага в подполье два на два.
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24.05.2020 12:24 Ответить
зЄблан чого так дупу за паРашу рвеш? слуги кремля та олігархату наказали??
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24.05.2020 13:15 Ответить
а де у моему коменті я рву дупу за рашку? тобі повилазило чи вірус голову напік?
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24.05.2020 13:58 Ответить
Нікому слух не ріже "автобуса, прібившего із маскви"?
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24.05.2020 11:31 Ответить
какой там год с нарасией?
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24.05.2020 12:08 Ответить
а інші міста світу тобі не ріжуть слух? Україна зобов"язана впустити свого громадянина навіть якщо він з Парашки їде.
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24.05.2020 12:25 Ответить
Не повинно бути "автобусів з парашки" КРАПКА. Приймай біженців із Сирії.
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24.05.2020 12:38 Ответить
їх не повинно бути у рашку, тоді їх не буде звідти. а за законом українці мають право повернутися. ти ж за виконання законів чи ні?
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24.05.2020 14:01 Ответить
я с Бердянска! тут все стены и даже асфальт расписан - Москва, С.Питер, авдеевка ,Крым - куда хош выбирай! про карантин вроде слышали, ну так а Зе, разрешает вроде, если эшелонами со всей Европы свозили все время...
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24.05.2020 12:36 Ответить
Та навіть не сумніваюсь. Якщо у відносно проукраїнських регіонах все обліплено...
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24.05.2020 12:49 Ответить
Та расстрелять, а тела сжечь...
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24.05.2020 11:31 Ответить
Вот суки.
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24.05.2020 11:32 Ответить
Вот какая у нас война с козломордией? Эти упыри ездят по нашей земле как им вздумается. Представить себе год 1943, статья в газете "Правда", - прибывшей машиной из Берлина в Тверь трое фрау, были замечены хлоровые химреактивы...
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24.05.2020 11:35 Ответить
а где там указано, что они кацапки? українки повернулися додому. ти бачиш те, що тобі подобається. а іншими словами - дивлюсь у книгу, бачу фігу, і дофантазовую, що підходить. ну рагульо-кугути класичні.
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24.05.2020 12:27 Ответить
Без хирургии метастазы не победить, а настоящих хирургов у нас нет и судя по всему не предвидится.
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24.05.2020 11:37 Ответить
Даже не мечтай.
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24.05.2020 11:45 Ответить
А що доброго звідти може приплисти в Україну? Як не гівно, то тріска
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24.05.2020 11:41 Ответить
Ничего не понятно! В Украине, городское,пригородное,и межобласное сообщение запрещено,а сообщение с РФ получается Бубочка оставил открытым?
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24.05.2020 11:42 Ответить
Не "бубочка", а кремлёвский ватно - малоросский холуй...
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24.05.2020 12:02 Ответить
Пора давно закрыть сообщение с адом, но...
очень любят деньни перевозчики и чиновники, разрешающие эти "эвакуационные" рейсы. Сколько заплатили （в карманы разрешающим） МАУ и СкайАп за разрешение полетов за время карантина, так эти чиновники мечтают о бесконечном продлении дурантина.
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24.05.2020 11:44 Ответить
Да закройте уже границу с заперебриком навсегда. Сколько можно это терпеть?
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24.05.2020 11:56 Ответить
низя - а шутейки зеленые де разбрасывать?
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24.05.2020 12:26 Ответить
То, что в России заболеваемость растёт в геометрической
прогрессии Ху-лу абсолютно плевать! Он сидит в бункере, под кремлём или вообще
где то в одной из своих резиденций и не по паводкам, не по пожарам никаких
помощей населению не оказывал кроме транслируемых пиар роликов по телевидению. Естественно
он так же и относится к пандемии в своей стране, - «населения и так много, что
бы заморачиваться теми, кто здохнет от КОВИ19 главное засекретить реальную
статистику заболеваемости » . .
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24.05.2020 11:59 Ответить
А де ж "самоізоляція"? Вже влада забула, проїхала?
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24.05.2020 12:01 Ответить
Якого х...я із запарєбріка стали пускати транспорт, мало хворих в Україні?
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24.05.2020 12:01 Ответить
Почему приграничные активисты - патриоты не забрасывают расейский транспорт камнями и коктейлями? Парочка сгоревших автобусов и машин вместе со всей ватно - кацапской начинкой, и отпадёт охота ездить в Украину...
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24.05.2020 12:08 Ответить
побільше бидла прокацапського пускайте в Україну!!
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24.05.2020 12:08 Ответить
а как они въехала в Украину? КПВВ вроде закрыты, садо мазо автобусный тур Москва-Сумы-Бердянск? или нам недоговаривают что то или граница не на замке, карантинный режим аха ха из москвы, аха ха где эпид обстановка жесть, аха ха приехали в Бердянск, аха ха ха, и их пропустили, аха ха геть звідси розбійник, аха ха Баканов разберись, аха ха
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24.05.2020 12:15 Ответить
весь автобус ищите теперь, а не третью...
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24.05.2020 12:20 Ответить
так знайшли усіх, окрім однаєї. так що твоє бажання виконано. читай уважно, а тоді ляпай.
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24.05.2020 12:28 Ответить
ну от теперь я спокоен, за водителя от как то непонятно и мельком,
но думаю все сплетется....
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24.05.2020 12:33 Ответить
ну да, може там робот сидів за рульом і йому не страшен вірус, що за нього не говорять.
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24.05.2020 14:03 Ответить
Юрій ти поц зовсім не радишся зєблотролота)))
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24.05.2020 13:16 Ответить
ще раз і склади речення по-людськи,щоб тебе понять можна було.
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24.05.2020 14:00 Ответить
Захватывающий аттракцион, мать вашу - 18 часов в микроавтобусе с вирусом!
Билеты в кассах автовокзала!
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24.05.2020 12:32 Ответить
Мышебратья как не войну, так короновирус принесли на Донбасс! А был самый благополучный регион по эпидемии((( Надеемся что очага там не будет.
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24.05.2020 13:19 Ответить
Недолуге утворення, а не держава! Між обласними центрами сполучення немає, зате з вогнища епідемії - раші, впускають запроданців. Втопити всіх трьох лядєй в Азові!
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24.05.2020 13:47 Ответить
Може здохнуть, тоді на дві вати менше буде
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24.05.2020 13:50 Ответить
Скыльки ще таких інфекційних автобусів з Мордору прибуло після 16 травня?
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24.05.2020 14:04 Ответить
Скільки?
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24.05.2020 14:06 Ответить
Найти третью и отправить почтой обратно в расею . Автобус на дезинфекцию - напалмом.
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24.05.2020 14:45 Ответить
а разве въезжающих из-за границы не фиксируют? не отправляют на самоизоляцию с установкой программы на смартфон или в отведенные для этого места? Так они даже не фиксируют пересекающих границу с рашкой
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24.05.2020 16:35 Ответить
Всех ватных пассажиров изолировать вместе с водилами. На яму!
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24.05.2020 17:22 Ответить
Как же наступит снижение темпов заболевания, если инфицированные едут отовсюду и причем ежедневно?!! Шоб Зеля так двери в своем сейфе закрывал, как он перекрыл границу! За что не возьмется,- все изговняет!
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24.05.2020 18:20 Ответить
Не понял...транспортное сообщение же закрыто..???
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24.05.2020 21:22 Ответить
 
 