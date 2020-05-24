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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 54 случая COVID-19, 1 человек умер, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

В Киеве за сутки 54 случая COVID-19, 1 человек умер, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 54 человека, среди них трое медиков.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них - трое медиков. 1 человек умер", - написал Кличко в фейсбуке.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года. И три девочки - 10, 11 и 16 лет. 22 мужчины в возрасте от 23 до 81 года. И трое мальчиков, которым 2, 12 и 15 лет.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 12 больных. В Святошинском районе - 10. В Деснянском - 9 случаев заболевания.

В больницы Киева госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Читайте также: На утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус победили 358 жителей столицы, 59 человек умерли.

В Киеве за сутки 54 случая COVID-19, 1 человек умер, - Кличко 01

В Киеве за сутки 54 случая COVID-19, 1 человек умер, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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если считать грип и пневмонию - пандемией, Украина навечно будет в карантине
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24.05.2020 11:32 Ответить
напр - сделали 1000 тестов, из них 800 "ой, чихнул, побегу тест делать, я же депутат"

вот и такая статистика. вирус конечно ужасен, но Кличко бы уточнял хотя бы шоб не выглядеть
У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко - Цензор.НЕТ 1651
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24.05.2020 11:48 Ответить
Та ПОХ!
Зе-министр сказал, шо вирус поборато - завтра транспорт запускаем.
"Добро пожаловать" в толпу кашляющих.
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24.05.2020 11:48 Ответить
Так задумано, щас все как заболеют, и выборов мера небудет!
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24.05.2020 12:15 Ответить
Вам не догодиш. Жорсткий карантин - владу геть, включили метро - ганьба. Будемо погано себе вести ( не одягати маски, близько стояти в чергах ), то на вході в метро будуть всім градусники вставлять, а на виході - клізму.
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24.05.2020 13:03 Ответить
"1 человек умер, - Кличко"
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24.05.2020 18:26 Ответить
 
 