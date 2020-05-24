В Киеве за сутки 54 случая COVID-19, 1 человек умер, - Кличко. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 54 человека, среди них трое медиков.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них - трое медиков. 1 человек умер", - написал Кличко в фейсбуке.
Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года. И три девочки - 10, 11 и 16 лет. 22 мужчины в возрасте от 23 до 81 года. И трое мальчиков, которым 2, 12 и 15 лет.
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 12 больных. В Святошинском районе - 10. В Деснянском - 9 случаев заболевания.
В больницы Киева госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус победили 358 жителей столицы, 59 человек умерли.
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вот и такая статистика. вирус конечно ужасен, но Кличко бы уточнял хотя бы шоб не выглядеть
Зе-министр сказал, шо вирус поборато - завтра транспорт запускаем.
"Добро пожаловать" в толпу кашляющих.