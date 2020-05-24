В ВСУ выявлены 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 62 военнослужащих, - Командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 14 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.Четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ривненский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, он получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние пациента удовлетворительное", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 7:00 24 мая в ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 62 человека. За время пандемии выздоровели 91 человек и 2 умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек.

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