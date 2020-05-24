Более 70% умерших от коронавируса украинцев - люди старше 60 лет, - Степанов

Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет. Пенсионеров призывают к максимальной самоизоляции.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов.

Министр добавил, что в Минздраве призывают людей в возрасте 60 и более лет к максимальной самоизоляции.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели 7099 пациентов.