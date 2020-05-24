Более 70% умерших от коронавируса украинцев - люди старше 60 лет, - Степанов
Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет. Пенсионеров призывают к максимальной самоизоляции.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов.
Министр добавил, что в Минздраве призывают людей в возрасте 60 и более лет к максимальной самоизоляции.
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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели 7099 пациентов.
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предохранение - -я, ср. Действие по знач. глаг. предохранить-предохранять и предохраниться-предохраняться. Предохранение дерева от гниения. □ Внутренний дворик вдоль и поперек был загроможден траверсами из мешков для предохранения от пуль и осколков. Степанов, Порт-Артур. Малый академический словарь
Источник: https://gufo.me/dict/synonyms_abramov/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
русский язык учить не призываю - беларуский в категории вымирающих.
"Сказали, что за два дня сгорели легкие": в харьковской "инфекционке" умер мужчина из Золочевского района.
У Сергея Шевцова из Золочевского района заболели почки и он вызвал семейного врача, она заподозрила пневмонию, после чего вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где, по словам родственников, он заразился коронавирусом.
https://2day.kh.ua/skazali-chto-za-dva-dnya-sgoreli-legkie-v-kharkovskoy-infekcionke-umer-muzhchina-iz-zolochevskogo?fbclid=IwAR06kdnfDFaOU1CYHZ2ZpfXs8NJ94G9ZFWRjLdItyhi3qhqItVdmq94iEPg
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"По информации директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Вадима Иванникова, в "инфекционке" не держат пациентов с разными диагнозами в одной палате, коронавирус подтвердился у Сергея Шевцова еще 28 апреля.
"Согласно документам, которые поступили в департамент здравоохранения от областной инфекционной больницы, пациент был госпитализирован 28.04.2020 с пневмонией (поступил по "скорой"), в тот же день у него взяли пробу на COVID-19, и 28.04.2020 ПЦР-тест подтвердил диагноз. Некоторое время состояние пациента было стабильным, но потом наступило резкое ухудшение. В одной палате пациенты с разными диагнозами не находятся. В данный момент областная инфекционная больница работает на моноинфекцию - коронавирус, в ней находятся только люди с подтвержденным коронавирусом и подозрениями на него (подтвержденные и люди с подозрением не находятся в одних палатах). Ни разу за время работы инфекционной больницы с этими больными коечный фонд (200 мест) не был превышен"
У пенсионеров и на лечение денег нету и имунная никакая.
драли - драли с зарплат на будущие пенсии , а как пришло время их выплачивать - нету. Бабло в мошнах Порошенков... Януковичей... и прочих "ответственных" крыс
Чи цей мАськовський суржик - твоя рідна мова?
Я не голосував за опущеного, в молоді літа на зоні, Януковича жодного разу бо я мав рацію, що він опустить державу нище плінтуса БО ВОНО ПІДАР!
Я не голосував за Порошенка бо воно з сім*ї зека, ще й члена КПСС. А член КПСС - зек **** неймовірна!
Ну а ти за кого свій дорогоцінний голос віддав?
Может в Украине не солидарная пенсионная система и "бесплатная" медицина не оплачивается налогоплательщиками или её "бесплатность" не зависит от количество поступлений от налогов?
Тогда второй вопрос: При нынешней сумме поступающих налогов уровень медицины должен быть как в Германии или как во Франции?
потому, что это добровольные пожертвования !
В нашем же случае их у нас изымают принудительно!
есть деньги на лекарство
ведь лечение обходится минимум
пенсией за полгода