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Новости Коронавирус и карантин
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Более 70% умерших от коронавируса украинцев - люди старше 60 лет, - Степанов

Более 70% умерших от коронавируса украинцев - люди старше 60 лет, - Степанов

Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет. Пенсионеров призывают к максимальной самоизоляции.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов.

Министр добавил, что в Минздраве призывают людей в возрасте 60 и более лет к максимальной самоизоляции.

Также на Цензор.НЕТ: У двух пассажирок прибывшего в Бердянск автобуса из Москвы обнаружен COVID-19: ищут третью

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели 7099 пациентов.

Автор: 

карантин (16729) пенсионеры (837) смертность (268) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В 19-м, шоб на выборы не ходили.
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24.05.2020 12:14
+5
А 30% до 60 лет - куда сажать?
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24.05.2020 12:14
+4
"и тебя вылечат" (с)
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24.05.2020 12:15
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так призываете, гниды лицемерные, или штрафовать будете?
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24.05.2020 12:06 Ответить
В самую точку про лицемерных гнид, которые не носят маски и приносят вирусы своим родителям, дедушкам и бабушкам...
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24.05.2020 12:13 Ответить
"и тебя вылечат" (с)
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24.05.2020 12:15 Ответить
Сюда бы больше подошло - "мокрый огонь", но для тебя, зеба, и так сойдёт.
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24.05.2020 12:19 Ответить
дурак ты
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24.05.2020 12:20 Ответить
Я знаю, но ты от этого умнее не стал.
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24.05.2020 12:31 Ответить
держи ещё на рюмку стекломоя
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24.05.2020 12:32 Ответить
Боярышником поделиться пожалел?
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24.05.2020 12:46 Ответить
кстати, ты каску надеваешь, когда идёшь на прогулку?
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24.05.2020 12:21 Ответить
У нас тоже 73% таких, как ты и необходимо предохраняться.
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24.05.2020 12:32 Ответить
предохраняются обычно с помощью презервативов
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24.05.2020 12:33 Ответить
И 73% необходимо русскому языку учить... После этого не удивляет их выбор...

предохранение - -я, ср. Действие по знач. глаг. предохранить-предохранять и предохраниться-предохраняться. Предохранение дерева от гниения. □ Внутренний дворик вдоль и поперек был загроможден траверсами из мешков для предохранения от пуль и осколков. Степанов, Порт-Артур. Малый академический словарь

Источник: https://gufo.me/dict/synonyms_abramov/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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24.05.2020 12:44 Ответить
держи на последнюю на сегодня рюмку стекломоя...
русский язык учить не призываю - беларуский в категории вымирающих.
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24.05.2020 12:46 Ответить
На Лахте увеличили финансирование, что ты на столько щедр?
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24.05.2020 12:47 Ответить
Правда - не правда?..

"Сказали, что за два дня сгорели легкие": в харьковской "инфекционке" умер мужчина из Золочевского района.

У Сергея Шевцова из Золочевского района заболели почки и он вызвал семейного врача, она заподозрила пневмонию, после чего вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где, по словам родственников, он заразился коронавирусом.

https://2day.kh.ua/skazali-chto-za-dva-dnya-sgoreli-legkie-v-kharkovskoy-infekcionke-umer-muzhchina-iz-zolochevskogo?fbclid=IwAR06kdnfDFaOU1CYHZ2ZpfXs8NJ94G9ZFWRjLdItyhi3qhqItVdmq94iEPg
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24.05.2020 12:09 Ответить
И "по словам врачей" стоило бы процитировать:
================

"По информации директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Вадима Иванникова, в "инфекционке" не держат пациентов с разными диагнозами в одной палате, коронавирус подтвердился у Сергея Шевцова еще 28 апреля.
"Согласно документам, которые поступили в департамент здравоохранения от областной инфекционной больницы, пациент был госпитализирован 28.04.2020 с пневмонией (поступил по "скорой"), в тот же день у него взяли пробу на COVID-19, и 28.04.2020 ПЦР-тест подтвердил диагноз. Некоторое время состояние пациента было стабильным, но потом наступило резкое ухудшение. В одной палате пациенты с разными диагнозами не находятся. В данный момент областная инфекционная больница работает на моноинфекцию - коронавирус, в ней находятся только люди с подтвержденным коронавирусом и подозрениями на него (подтвержденные и люди с подозрением не находятся в одних палатах). Ни разу за время работы инфекционной больницы с этими больными коечный фонд (200 мест) не был превышен"
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24.05.2020 12:30 Ответить
Все есть по ссылке.
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24.05.2020 12:34 Ответить
Но на форуме предоставлена только одна точка зрения и вовсе не нейтральная.
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24.05.2020 12:41 Ответить
Какой форум на местечковом сайте?
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24.05.2020 12:57 Ответить
Не знаю. Знаю, что дурантины заберут больше жизней. А умирали люди и до этого просто мы не видили в каждом заголовке "сгорели лёгкие" "сгорела печенка" и так далее. Они почему не описуют каждую смерть от рака?
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24.05.2020 13:15 Ответить
Надо было тех, кому за 60 лет сажать на карантин.
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24.05.2020 12:09 Ответить
В 19-м, шоб на выборы не ходили.
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24.05.2020 12:14 Ответить
А 30% до 60 лет - куда сажать?
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24.05.2020 12:14 Ответить
Вони і так сиділи подомам. Шлялась тільки молодь.
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24.05.2020 12:21 Ответить
После шестидесяти жизнь только начинается!
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24.05.2020 12:14 Ответить
Ммм да...
У пенсионеров и на лечение денег нету и имунная никакая.
драли - драли с зарплат на будущие пенсии , а как пришло время их выплачивать - нету. Бабло в мошнах Порошенков... Януковичей... и прочих "ответственных" крыс
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24.05.2020 12:27 Ответить
за каво галасавал?
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24.05.2020 12:31 Ответить
ти на що натякаєш? а?
Чи цей мАськовський суржик - твоя рідна мова?
Я не голосував за опущеного, в молоді літа на зоні, Януковича жодного разу бо я мав рацію, що він опустить державу нище плінтуса БО ВОНО ПІДАР!
Я не голосував за Порошенка бо воно з сім*ї зека, ще й члена КПСС. А член КПСС - зек **** неймовірна!
Ну а ти за кого свій дорогоцінний голос віддав?
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24.05.2020 13:49 Ответить
В месяц, в Украине, если даже взять пенсию в 55 USD необходимо выплачивать 600 миллионов USD, за год, так и быть, помогу тебе, 7 Миллиардов USD, за 30 лет - 210 Миллиардов USD.

Может в Украине не солидарная пенсионная система и "бесплатная" медицина не оплачивается налогоплательщиками или её "бесплатность" не зависит от количество поступлений от налогов?
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24.05.2020 12:40 Ответить
Не лукавьте, дорогой сябр, у нас хотят, чтобы украинцы дважды оплачивали медицину: первый раз как и было - через налоги и в руки врачу, а второй раз - по тарифам, как платную, но уже якобы государству. Вы наивно надеетесь, что деньги в руки врачам давать перестанут? Таки я вам отвечу - да ни за что!
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24.05.2020 12:55 Ответить
Плата в руки врачу отменяет утверждение, что уровень "бесплатности" медицины зависит от суммы налогов?
Тогда второй вопрос: При нынешней сумме поступающих налогов уровень медицины должен быть как в Германии или как во Франции?
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24.05.2020 13:13 Ответить
Да что вы, ватники, повадились уводить тему то в Германию, то во Францию, а то, вообще, в рашу. Живем-то мы, украинцы, в Украине и лейтмотив всей этой возни прост и до слёз очевиден: "Дэнги давай!"
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24.05.2020 13:45 Ответить
Конечно, конечно, ватники это те, кто знает, что ничего бесплатного от государства нет, а зебы считают, что "У меня есть мечта" реализуемая без уплаты налогов. Я же не отнимаю у тебя то право, потому продолжай мечтать.
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24.05.2020 13:52 Ответить
Мечтатель здесь-то как раз ты, см. мой комментарий выше.
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24.05.2020 13:59 Ответить
- давая ДЭНГИ беспризорнику или Бендеру хоть удовольствие получаешь
потому, что это добровольные пожертвования !
В нашем же случае их у нас изымают принудительно!
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24.05.2020 13:57 Ответить
Ну да, это же прямой призыв к повторению того пути, который мы прошли с ЖКХ. Нет пределу лицемерия и лукавства, прикрытому фиговым листочком благих намерений.
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24.05.2020 14:03 Ответить
Тобто кожен третій, що помер від от Covid - до 60-ти років. А скільки ще тих, хто вижив, але отримав зруйновані легені? Скільки, з перехворівших короновірусом, помруть від звичайної простуди наступною зимою? Мабуть і не дізнаємось ніколи...
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24.05.2020 12:43 Ответить
И даже чипирование не поможет?
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24.05.2020 12:50 Ответить
Допоможе. Але не надовго. Доведеться проводити чіпування чіпів.
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24.05.2020 13:34 Ответить
А сколько у нас вообще, среди всех умерших людей старше 60 лет? Наверное больше 90%. Так значит коронавирус обладает целебными свойствами - болейте и у вас будет меньше шансов умереть после шестидесяти! Вот именно так наши медики интерпретируют статистику.
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24.05.2020 12:48 Ответить
Не знаю як там у вас а в Україні 70%, в статті написано. Кілька разів пробував зрозуміти вами написане, але так і не зміг.
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24.05.2020 13:09 Ответить
Очень "удачную" границу они выбрали - 60 лет. По достижению этого возраста большинство людей, и мужчин, и женщин теперь, оформляют пенсию. И если подать документы на оформление еще можно через портал пенсионного фонда ( при достаточных навыках или помощи более продвинутой молодежи) в электронном виде, то начать получать пенсию реально на карточку можно только ЛИЧНО посетив свое отделение ПФ. Как они написали мне в СМС - пройти идентификацию. И как я должен это делать, находясь на самоизоляции? То есть, как в известном мультфильме: пенсию мы вам назначили, но перечислять не будем! Подыхайте на здоровье!
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24.05.2020 13:14 Ответить
У каждого есть только два варианта: либо ты обязательно попадешь когда-то в группу риска, живя больше 60 лет, либо умрешь раньше.
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24.05.2020 13:30 Ответить
Можно "углублять" пенсионную "реформу"...
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24.05.2020 13:37 Ответить
Можно было самоизоляцию сделать с 61 года, например. Реально в плане заболеваемости это ни на что не повлияло. А пенсию можно было бы оформить, формально ничего не нарушая. В других странах самоизоляцию ввели вообще с 65 лет...
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24.05.2020 13:46 Ответить
кто подумал а у старше 60 лет
есть деньги на лекарство
ведь лечение обходится минимум
пенсией за полгода
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24.05.2020 13:55 Ответить
Статистика показала, что, все умершие поголовно, за две недели до смерти ели хлеб. Это значит, что хлеб, очень опасный продукт.
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24.05.2020 21:35 Ответить
 
 