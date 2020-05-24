Глава МИД Китая Ван И обвинил США в приближении холодной войны и рассказал о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Китая заявил, что США ставят отношения с его страной "на грань новой холодной войны". Россию он похвалил за защиту от клеветы и анонсировал усиление двусторонних связей.

Об этом глава МИД Китая заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США атакуют отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны", - заявил журналистам Ван И.

Он выразил соболезнование американскому народу, который борется с COVID-19, и назвал болезнь "общим врагом". Но министр отметил, что в США также существует "политический вирус", который использует любую возможность для атаки на Китай.

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При этом Ван И отметил позитив в китайско-российских отношениях.

По его словам, Китай и Россия поддерживали и защищали друг друга от необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых стран после вспышки COVID-19.

Ван И добавил, что "их общий ответ на COVID-19 сильно усилят двусторонние связи после пандемии".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские следователи должны отправиться в Китай и расследовать начало вспышки коронавируса.

Трамп также говорил, что Китай может столкнуться с "последствиями", если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.

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В США на рассмотрение Сената предложили законопроект, который предусматривает ограничительные меры против Китая в случае, если Пекин откажется сотрудничать и не предоставит отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавирусной инфекции.