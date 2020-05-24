Глава МИД Китая Ван И обвинил США в приближении холодной войны и рассказал о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Китая заявил, что США ставят отношения с его страной "на грань новой холодной войны". Россию он похвалил за защиту от клеветы и анонсировал усиление двусторонних связей.
Об этом глава МИД Китая заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США атакуют отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны", - заявил журналистам Ван И.
Он выразил соболезнование американскому народу, который борется с COVID-19, и назвал болезнь "общим врагом". Но министр отметил, что в США также существует "политический вирус", который использует любую возможность для атаки на Китай.
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При этом Ван И отметил позитив в китайско-российских отношениях.
По его словам, Китай и Россия поддерживали и защищали друг друга от необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых стран после вспышки COVID-19.
Ван И добавил, что "их общий ответ на COVID-19 сильно усилят двусторонние связи после пандемии".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские следователи должны отправиться в Китай и расследовать начало вспышки коронавируса.
Трамп также говорил, что Китай может столкнуться с "последствиями", если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.
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В США на рассмотрение Сената предложили законопроект, который предусматривает ограничительные меры против Китая в случае, если Пекин откажется сотрудничать и не предоставит отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавирусной инфекции.
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Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
Два десятка турецких дронов вовсю нагибают "вторую" армию в Сирии и Ливии.
От китайцев дроны прилетят посерьезней и в сотни раз больше.
янки взрастили Сралина, Мао(ну, там после Мао кто был) и прочих саддамок, а потом вытаращив глазищи - боролись с этими тварями.
Зачем? Зачем взращивать дикарей, которые тя уничтожить мечтают.
жаль что сралин не бомбанул их - как отрезало бы укреплять токсичные режимы.
и да - 250к., или неважно сколько там солдиков во Вьетнаме подохло из-за как раз похлопывания по плечу тех, кто за спиной точит нож.
Ну это если учитывать,что они не будут называть детей например "дерево","ехать",верх" ит.д.
ето приговор.
шо та мне подсказывает, шо китаец - но злой как кацап,,,
так хто ты? )))
Что такое Америка я тоже знаю, бывал, родственники живут, могу сказать, что ты там даже грин не имеешь
в период Древней Руси. Этноним русский является производным от названия
народа Русь и одноименной территории
Знаете что 90%китайцев уверены - что иностранцы заразили их коронавирусом ?? Не знали ? Вам это на цензоре не напишут в статьях.
Так це ж замаскований Іван.