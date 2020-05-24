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Глава МИД Китая Ван И обвинил США в приближении холодной войны и рассказал о дружбе с Россией

Глава МИД Китая Ван И обвинил США в приближении холодной войны и рассказал о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Китая заявил, что США ставят отношения с его страной "на грань новой холодной войны". Россию он похвалил за защиту от клеветы и анонсировал усиление двусторонних связей.

Об этом глава МИД Китая заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Нам стало известно, что некоторые политические силы в США атакуют отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны", - заявил журналистам Ван И.

Он выразил соболезнование американскому народу, который борется с COVID-19, и назвал болезнь "общим врагом". Но министр отметил, что в США также существует "политический вирус", который использует любую возможность для атаки на Китай.

Читайте на Цензор.НЕТ: США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

При этом Ван И отметил позитив в китайско-российских отношениях.

По его словам, Китай и Россия поддерживали и защищали друг друга от необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых стран после вспышки COVID-19.

Ван И добавил, что "их общий ответ на COVID-19 сильно усилят двусторонние связи после пандемии".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские следователи должны отправиться в Китай и расследовать начало вспышки коронавируса.

Трамп также говорил, что Китай может столкнуться с "последствиями", если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.

Также на Цензор.НЕТ: Ведущий эпидемиолог Китая Наньшань: Власти поначалу занижали статистику по COVID-19

В США на рассмотрение Сената предложили законопроект, который предусматривает ограничительные меры против Китая в случае, если Пекин откажется сотрудничать и не предоставит отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавирусной инфекции.

Автор: 

Китай (2943) россия (95402) США (26489) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Россию он похвалил за защиту от клеветы...
Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
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24.05.2020 12:38
+21
Хитрожопые китайцы знают кого хвалить,весь Дальний Восток уже практически китайский(программа ТОР).Ну и ещё можно земельки мокшанской оттяпать на перспективу.
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24.05.2020 12:41
+21
скорее МИРОВОЙ ОПЛОТ ЗАЩИТЫ КЛЕВЕТЫ
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24.05.2020 12:52
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Россию он похвалил за защиту от клеветы...
Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
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24.05.2020 12:38 Ответить
скорее МИРОВОЙ ОПЛОТ ЗАЩИТЫ КЛЕВЕТЫ
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24.05.2020 12:52 Ответить
Кукушка хвалит петуха ,за то ,что хвалит он кукушку! Коммуняки бесчеловечные всегда поддерживали ********* гебнявый
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24.05.2020 13:07 Ответить
интерестно ЧЕ они прокукарекають когда росея их внаглую киданет в самий неподходящий момент????
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24.05.2020 13:53 Ответить
..походу этот узкопленочный мышей летучих пережрал...
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24.05.2020 15:56 Ответить
недолюбливал вас, кетайцы, давно. теперь ненавижу так-же, как и путенский запоребрик. удачи вам с утилизацией трупов.
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24.05.2020 12:41 Ответить
А вот украинци к китайцам хорошо относятся, не зря Китай в Украину десятки самолетов с гуманитаркой шлет
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24.05.2020 13:41 Ответить
это потому, что подавляющее большинство украинцев не были в кетае, и не общались с ними. я же общаюсь с ними на протяжении последних 30 лет, а они очень испаскудились где-то с 2010 года((.
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24.05.2020 13:47 Ответить
Хитрожопые китайцы знают кого хвалить,весь Дальний Восток уже практически китайский(программа ТОР).Ну и ещё можно земельки мокшанской оттяпать на перспективу.
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24.05.2020 12:41 Ответить
Так то оно так, только поинтересуйся тоже сколько украинской земли уже у китаез в аренде
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24.05.2020 13:43 Ответить
Так розкажи нам, назви хоч гектар?
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24.05.2020 14:35 Ответить
Около 9% от всех пахотных земель. Правда называют это не арендой а по хитрому так "совместное землепользование". И пока вы тут мриите как китайцы захватывают рашку эти самые китайцы по-тихому скупают Украину. Лучше ты мне скажи куда с семьями переезжают лучшие спецы с Южмаша, Мотор Сича, Антонова? Откуда у Китая взялся их первый авианосец Ляонин? А то что в Китай продан АН-225 Мрия вместе со всей документацией не слыхал? Сколько военных технологий за гроши отдали уже китайцам? Еслиб не Помпео то и МоторСич уже был бы китайским. Толи еще будет, послушай пана Селецкого и хихакать на тему рашки захваченой китайцами расхочется.
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24.05.2020 17:11 Ответить
Интересуюсь,сколько?
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24.05.2020 15:58 Ответить
Урод косоглазый,иди опыты ставь над летучими мышами,может вас еще вместе с кацапами выздохнет пару тысяч.
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24.05.2020 12:42 Ответить
ВанИ всех стран,объединяйтесь.
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24.05.2020 12:43 Ответить
Скоро китайцы высаживать десант начнут, мелкими отрядами по миллиону человек.
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24.05.2020 12:44 Ответить
Это вряд-ли. Скорее прилетит миллион дронов и всё что есть из вооружений сразу же станет бесполезным хламом. А солдаты бесполезным мясом.
Два десятка турецких дронов вовсю нагибают "вторую" армию в Сирии и Ливии.
От китайцев дроны прилетят посерьезней и в сотни раз больше.
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24.05.2020 13:16 Ответить
А людей кто утилизировать будет?
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24.05.2020 15:54 Ответить
Правильно.
янки взрастили Сралина, Мао(ну, там после Мао кто был) и прочих саддамок, а потом вытаращив глазищи - боролись с этими тварями.
Зачем? Зачем взращивать дикарей, которые тя уничтожить мечтают.
жаль что сралин не бомбанул их - как отрезало бы укреплять токсичные режимы.
и да - 250к., или неважно сколько там солдиков во Вьетнаме подохло из-за как раз похлопывания по плечу тех, кто за спиной точит нож.
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24.05.2020 12:44 Ответить
А путлера забыли 🧐
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24.05.2020 13:09 Ответить
кого? он уже умер, а может и пережил сраина - есть фото ААГ в Перу или где там
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24.05.2020 13:29 Ответить
Читая вас становится тревожно за страну, ведь сейчас янки очень сильно опекают Украину, "взращивают" по-вашему
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24.05.2020 14:02 Ответить
Для початку ви б спитали дописувачів, чи вони бачили хоч одного янкі і скільки вони бачили кацапні.
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24.05.2020 14:37 Ответить
кого может интересовать человек с фамилией в одну букву?
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24.05.2020 12:45 Ответить
Пора ему менять фамилию на Я.
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24.05.2020 12:48 Ответить
мона еще Ж, но не забываем - выбор ограничен букварем...
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24.05.2020 12:50 Ответить
"Х"
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24.05.2020 12:51 Ответить
тоже совсем неплохо
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24.05.2020 12:53 Ответить
На Х уже занято.Больше не занимать.
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24.05.2020 13:04 Ответить
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24.05.2020 13:15 Ответить
убил...
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24.05.2020 13:23 Ответить
В китайском языке Около 80000 иероглифов.У них столько имен не наберется.
Ну это если учитывать,что они не будут называть детей например "дерево","ехать",верх" ит.д.
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24.05.2020 13:20 Ответить
Чинайские и москальские вирусологи - братья навек!
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24.05.2020 12:46 Ответить
Пока узкоглазые тараканы не вырубят всю сибирь, они будут отстаивать права ********** и считаться ихними братьями
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24.05.2020 12:51 Ответить
Доня, дави их вместе с кацапами.
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24.05.2020 12:51 Ответить
шо он и делает когда спит - они унего все под матрасом...
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24.05.2020 12:55 Ответить
Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 5276
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24.05.2020 12:56 Ответить
Однополая семья?
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24.05.2020 13:18 Ответить
Толерантнее надо быть.Счастливая "радужная" семья с двумя папами.
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24.05.2020 13:22 Ответить
На Даманском особенно заметно было
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24.05.2020 13:37 Ответить
На острове Даманском был медовый месяц.Бьет-значит любит.
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24.05.2020 13:45 Ответить
...я это и имел ввиду
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24.05.2020 14:24 Ответить
Зліва Шойгу, а справа хто?
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24.05.2020 14:50 Ответить
русский с китайцем - братья навек.
ето приговор.
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24.05.2020 12:58 Ответить
Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 9986
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24.05.2020 12:59 Ответить
Це північнокорейська муйня
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24.05.2020 13:01 Ответить
а разница с китайцами? - та нет ее...
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24.05.2020 13:06 Ответить
срусский или китаец?
шо та мне подсказывает, шо китаец - но злой как кацап,,,
так хто ты? )))
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24.05.2020 14:08 Ответить
Я не знаю почему тебя интересуют вопросы моей крови, но секрета нет, я этнический грек, родился в Украине, до 6-го класса обучался в школе с преподаванием на украинском, но в паспорте у меня стояла национальность "русский". Я не люблю когда унижают другие нации. Я много общался с китайцами. Это доброжелательный, гостеприимный, трудолюбивый, и умный народ, со своей национальной, древнейшей философией.
Что такое Америка я тоже знаю, бывал, родственники живут, могу сказать, что ты там даже грин не имеешь
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24.05.2020 14:34 Ответить
А що таке національність "русский", ну крім етнічних греків?
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24.05.2020 14:42 Ответить
Глупый вопрос. Русский народ сформировался из восточнославянских племен, объединившихся
в период Древней Руси. Этноним русский является производным от названия
народа Русь и одноименной территории
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24.05.2020 14:55 Ответить
Як що ви оперуєте терміном "ДревнЯя Русь", то все з вами ясно... Ґрунтовні у вас знання, можете пишатись цим!
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24.05.2020 15:09 Ответить
А ты адепт теории чудака Грушевского?
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24.05.2020 15:13 Ответить
Я любитель фактів, документів, артефактів і просто здорового глузду. Що не можна сказати про шовіністичні кацапські фантазії карамзіна, до адептів якого, судячи дописів, ви самі належите...
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24.05.2020 15:28 Ответить
Понятно руся, что ты можешь писать Карамзин, с маленькой буквы, но смею заметить, он был известен и уважаем в Европе, встречался с Кантом, а Грушевский -шут, который писал истории по заказу австрийского короля, а когда над ним потешались, то лез в драку. В частности навалял историку Михновскому (автору названия страны -Украина)
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24.05.2020 15:46 Ответить
І тут у петрика, на фоні нервового збудження (бо мАтушку раИсю ображають), почався приступ неконтрольованої діареї, та ще й такий, що не встиг відерце під себе поставити і все полилося на клавіатуру, монітору теж трохи дісталось. Не переймайся так петрику такими складними темами, краще дай відповідь на просте питання: Ю-ЭС-ЭЙ, ИТС ОКЕЙ? Як там, доречі, штати поживають, все добре?
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24.05.2020 16:01 Ответить
и опять ашибка - срусский на рот пишется с буквы "с" и раздельно.......
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25.05.2020 03:39 Ответить
Правильно РУССКИЙ народ Гугли
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31.05.2020 14:27 Ответить
Вы просто общались с китайцами ?? А я жил. Абсолютно не доброжелательный народ. Основная масса людей ленивые. Эти сказки про трудолюбивость расскажите другим. Китайцы берут всегда - только количеством ! Качеством очень редко. Мыслят по шаблонам. С творчеством у них всегда было туго. Вот у нас там где один работник в магазине , а в Китае может быть 3-4 спокойно. Очень хитрый народ. Первый правило ****** Лаовая. В голове - особенно у молодёжи только деньги. Очень бездушные , без эмоций , как зомби обычно. Огромный уровень пропаганды. Верят абсолютно всему , что скажут сверху.

Знаете что 90%китайцев уверены - что иностранцы заразили их коронавирусом ?? Не знали ? Вам это на цензоре не напишут в статьях.
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24.05.2020 16:22 Ответить
та зачем стока слов? - все с первого твоего мессаджа было понятно - ты етнический алень, возможно и концептуальный - ищут тебя бровистки...
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24.05.2020 23:41 Ответить
В світлі закону про декомунізацію, треба нашій країні підтримати США у боротьбі з маоістько-фашисьткой червоної чумой.
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24.05.2020 13:00 Ответить
нет- хани влезли в замес
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24.05.2020 13:09 Ответить
Очень скоро мы будем граничить не с Рашкой,а с Китаем.Кацапам приготовиться с вещами на выход. Новый квартиросьемщик уже потихоньку вьезжает.Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 4996Вот насколько это будет лучше для нас-вопрос конечно интересный.
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24.05.2020 13:28 Ответить
Думаю дальше Уралу зразу не підуть.
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24.05.2020 13:50 Ответить
всё, что нужно Китаю это природные ресурсы, а они в основном за Уралом, а население им на... не надо, своих валом.
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24.05.2020 14:27 Ответить
Ваши слова-да богу в уши.
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24.05.2020 17:56 Ответить
В українській версії сайту - "Глава МЗС Китаю Ван Ї"
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24.05.2020 13:09 Ответить
Трамп, приходь вже!!!
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24.05.2020 13:10 Ответить
спокуха - нехай дома посидит, такой долдон всем нужен!
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24.05.2020 13:12 Ответить
Коммунисты неисправимы.Правильно их США чехвостит.
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24.05.2020 13:13 Ответить
пізно чухнулись,виріс комуняцкий монстр
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24.05.2020 16:26 Ответить
Ван И = ИВан.
Так це ж замаскований Іван.
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24.05.2020 13:20 Ответить
пусть сша выводит свои производства назад в америку. часть в украину и пойдет китай по пути венесуэлы
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24.05.2020 13:30 Ответить
Жрут червяков и мышей а про холодную войну думают, иди ты на член желтоглазый вылупок .***** тупорылым все построили белые а оно грызло розкрыло.
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24.05.2020 13:35 Ответить
за счёт США у китайцев развивать экономику не сильно уже получится , будут значит подниматься за счёт российких земель и природных ресурсов .
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24.05.2020 13:43 Ответить
Сталін з Гітлером теж трохи дружили, а Гітлер дружив з Пілсудським і навіть могилку його відвідав після загарбання Польщі.
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24.05.2020 13:47 Ответить
А Пілсудський починав з Плехановим і Членіним в одній партії.
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24.05.2020 14:44 Ответить
До народних блюд Расеї незабаром добавиться репа з кажанами.
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24.05.2020 14:46 Ответить
ВСЕ ТАКИ КИТАЙ ПРИЙДЕТСЯ ПЕРВЫМ ЗАКОЛПАШИТЬ !!! А ПОТОМ УЖЕ РАССЕЕЙ ЗАНЯТЬСЯ !)
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24.05.2020 16:55 Ответить
Інтернаціонал авторитаристів.
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24.05.2020 22:56 Ответить
И ван с китайскава - начальник предателей, колоборантов.
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24.05.2020 23:55 Ответить
 
 