ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, - "слуга народа" Качура

Toyota Land Cruiser, выехавшая на встречную полосу на одесской трассе и столкнувшаяся с автомобилем ВАЗ-21114, принадлежит экс-нардепу Александру Табалова.

Об этом написал в Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"22 мая на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), принадлежащая секретарю Кропивницкого горсовета, экс-нардепу Александру Табалову, вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Трое взрослых и шестилетней мальчик умерли на месте. Две девочки в реанимации. Все пострадавшие – пассажиры жигулей. Об этом мне рассказали родственники потерпевших", - написал Качура.

По его словам, близкие погибших уверенны, что за рулем "Тойоты" был сам Табалов.

"Но почему-то, в протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали. В связи с этими фактами, я обращаюсь с депутатским запросом в полицию с требованием провести справедливое расследование", - сообщил нардеп.

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