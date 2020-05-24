ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, - "слуга народа" Качура
Toyota Land Cruiser, выехавшая на встречную полосу на одесской трассе и столкнувшаяся с автомобилем ВАЗ-21114, принадлежит экс-нардепу Александру Табалова.
Об этом написал в Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"22 мая на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), принадлежащая секретарю Кропивницкого горсовета, экс-нардепу Александру Табалову, вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Трое взрослых и шестилетней мальчик умерли на месте. Две девочки в реанимации. Все пострадавшие – пассажиры жигулей. Об этом мне рассказали родственники потерпевших", - написал Качура.
По его словам, близкие погибших уверенны, что за рулем "Тойоты" был сам Табалов.
"Но почему-то, в протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали. В связи с этими фактами, я обращаюсь с депутатским запросом в полицию с требованием провести справедливое расследование", - сообщил нардеп.
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Если они приложат усилия, будет доказано, что за рулём был именно Табалов, и он сядет
и за убийство, и за угрозы родственникам.
Мало того, что ездить не умеет, так ещё и дебил - имея деньги, не откупается,
а запугивает родню.
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
А потом жалуются на погромы.
Мораль: не хочешь срать, не мучай жопу. Сидел бы в Квартале и не обнадеживал украинский народ. Гудбай.
Как в 2008 году Феликс Петросян разбил полтора десятка машин и убил таксиста в одной из них. И что вы думаете, сидел хоть день? Да сейчас. Родные получили бабло и никаких претензий.
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
там не братья - там папашка и сынок
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом Верховної Ради України ВІД ВО " БАТЬКІВЩИНА" по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 99.
Тушка классическая ,обыкновенная