РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10306 посетителей онлайн
Новости
61 707 153

ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, - "слуга народа" Качура

ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, -

Toyota Land Cruiser, выехавшая на встречную полосу на одесской трассе и столкнувшаяся с автомобилем ВАЗ-21114, принадлежит экс-нардепу Александру Табалова.

Об этом написал в Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"22 мая на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), принадлежащая секретарю Кропивницкого горсовета, экс-нардепу Александру Табалову, вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Трое взрослых и шестилетней мальчик умерли на месте. Две девочки в реанимации. Все пострадавшие – пассажиры жигулей. Об этом мне рассказали родственники потерпевших", - написал Качура.

По его словам, близкие погибших уверенны, что за рулем "Тойоты" был сам Табалов.

"Но почему-то, в протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали. В связи с этими фактами, я обращаюсь с депутатским запросом в полицию с требованием провести справедливое расследование", - сообщил нардеп.

Смотрите также: Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик. ФОТОрепортаж (обновлено)

ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, - слуга народа Качура 01

ДТП (7671) Табалов Андрей (36) Качура Александр (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+67
Україна була і залишається глибоко феодальним утворенням де життям кріпаків граються пани
показать весь комментарий
24.05.2020 13:11
+29
сволочи и менты и депутаты
показать весь комментарий
24.05.2020 13:12
+29
Они как вши - эти народные депутаты - как обосрется, или наделает горя, так и начинает *** угрожать! Ещё и полиция аваковская - тот ещё недобиток совкового наследия - такие же упырки. Давай, Вовочка Зеленский, побеждай несправедливость - как ты это обещал с пеной у рта на стадионе.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тоже придерживаюсь такого мнения. Свободное владение и ношение оружие значительно восстановит баланс справедливости в нашей феодальной стране.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:29 Ответить
Ага, встановиться баланс. Дмитри коти перестріляють один одного, а феодали як рассекалі так і будуть рассекать по просторам.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:55 Ответить
Яки коти не ясно. Проте врівноважить точно. Бо феодали будуть знати, що їх можуть просто пристрелити на місці...
показать весь комментарий
25.05.2020 07:18 Ответить
Ех, а так хотілось справедливості!Шкода бідних та загиблих людей в Україні від багатих з грошима ....
показать весь комментарий
24.05.2020 13:27 Ответить
Старый сукин сын изворачивается, убил людей, ребёнка!!!! На том свете не вывернется, за все ответит.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:32 Ответить
На том свете отвечают только в случае если в традиции народа есть кровная месть (выживщие должны пропорционально замочить его детей и внуков) ..у нас ее нету...
показать весь комментарий
24.05.2020 21:28 Ответить
На том свете? Это философия рабов выдуманная попами для оправдания бесчинств властьпридержащих! Надо, что бы он здесь ответил! И что бы таким как он не повадно было!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:06 Ответить
Они как вши - эти народные депутаты - как обосрется, или наделает горя, так и начинает *** угрожать! Ещё и полиция аваковская - тот ещё недобиток совкового наследия - такие же упырки. Давай, Вовочка Зеленский, побеждай несправедливость - как ты это обещал с пеной у рта на стадионе.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:35 Ответить
Дике поле.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:40 Ответить
У Табалова тоже немало врагов.
Если они приложат усилия, будет доказано, что за рулём был именно Табалов, и он сядет
и за убийство, и за угрозы родственникам.
Мало того, что ездить не умеет, так ещё и дебил - имея деньги, не откупается,
а запугивает родню.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:43 Ответить
Табаловым принадлежит ТМ молочной продукции Волошкове Поле
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
показать весь комментарий
25.05.2020 07:27 Ответить
Какая одухотворённая рожа!
показать весь комментарий
24.05.2020 13:47 Ответить
bezpridel
показать весь комментарий
24.05.2020 13:54 Ответить
Зроблять винним водія ВАЗа тому що їхав назустріч і побачивши перешкоду не зробив все можливе для відвернення зіткнення. Це йому буде коштувати по 1т.доларів за рік відсидки. Так що за десятку відмажеться
показать весь комментарий
24.05.2020 13:54 Ответить
Водилы нет, читай внимательно статью, царство ему небесное. А водилу круизера ждёт Ад, не на земле, так на том свете.
показать весь комментарий
24.05.2020 16:15 Ответить
Що, відчули що епоха неправди закінчилась?
показать весь комментарий
24.05.2020 13:55 Ответить
Такие как Зеленский и Коломойский всегда насаждают эпоху неправды.
А потом жалуются на погромы.
показать весь комментарий
24.05.2020 14:11 Ответить
Только кровная месть ,суд Линча,купил автомат и свершил правосудие🙁 ну если есть яйца,а оружия полно.
показать весь комментарий
24.05.2020 14:18 Ответить
Глок и туалет Давиденко вакантен
показать весь комментарий
24.05.2020 14:25 Ответить
Цей Качура навіть не знає, хто є хто. Олександр Табалов це дійсно екс-нардеп, але він не секретар міськради Кропивницкого!!! Секретар міськради - його син Андрій Табалов.
показать весь комментарий
24.05.2020 14:30 Ответить
помнится в былые времена он с сыном был тушкой ..
показать весь комментарий
24.05.2020 15:05 Ответить
Ця тварина буде сидіти .
показать весь комментарий
24.05.2020 15:37 Ответить
Чого ця сволота не загине ,а загинули невинні люди і воно ще погрожує ,ось воно кримінально олігархічна система управління де для одних закон ,а длям інших безпридел,а ще мажорство і корумпована поліція на чолі з незаміним Аваковим і геть корумповані суди.
показать весь комментарий
24.05.2020 15:50 Ответить
при столкневении Крузака с тазиком у пассажиров последнего нет шансов
показать весь комментарий
25.05.2020 07:25 Ответить
Все будет как Дыминским. Там тоже много шума, бабки родственникам и Следователь, который слил дело. Ничего нового, обычное дело в Украине. У кого денег больше тот и прав, к сожалению.
показать весь комментарий
24.05.2020 16:42 Ответить
Свободная продажа короткоствола(с правом ношения в заряженном виде)-очень сильноулучшит законность в Украине. Надеятся на полицию суд и прокуратуру-это просто смешно. Это не государственные а коммерческие организации. Собственно и государства такого как Украина практически нет. Только на бумаге больше. За 30 лет Украина так и не стала настоящим государством
показать весь комментарий
24.05.2020 16:56 Ответить
Всего лишь один выстрел в эту противную рожу,может решить сразу несколько проблем.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:15 Ответить
А что думает по этому поводу хвалённый АВАКОВ и его бездельники!!
показать весь комментарий
24.05.2020 17:18 Ответить
Аваков - смотрящий за наркотраффиком. Всё остальное его не беспокоит.
показать весь комментарий
25.05.2020 05:38 Ответить
"Какая отвратительная рожа" - "Джентельмены удачи".
показать весь комментарий
24.05.2020 17:20 Ответить
Вот за такое не грех и пристрелить,хоть в постели спящего,или в сортире срущего.Это было бы справедливо.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:28 Ответить
Ну шо, Президент, давай сажай! Или очко играет? Ужо цельный год прошел и где? Кого посадили, из власть и бабло имущих?
Мораль: не хочешь срать, не мучай жопу. Сидел бы в Квартале и не обнадеживал украинский народ. Гудбай.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:48 Ответить
Рыговский Кожара у себя в доме человека пристрелил и ни хрена. Наголосовали. "Дебилы,@ля."(с)
показать весь комментарий
24.05.2020 17:55 Ответить
РЫГОанальный выродок должен сесть. А полиция должна найти ублюдков, которые угрожали и посадить эту паскудоту.
показать весь комментарий
24.05.2020 18:07 Ответить
Украина - це Европа! А Табалов настоящий европеец.
показать весь комментарий
24.05.2020 18:15 Ответить
Это слабое утешение семьям погибших, но виновный пусть не переживает, Аннушка уже маслицо разлила...
показать весь комментарий
24.05.2020 20:13 Ответить
серло смердюче !! Навіть за свій вчинок відповісти не в змозі.. А ми таким виродкам нашу країну довіряємо (((
показать весь комментарий
24.05.2020 21:22 Ответить
справа навіть не в тому від якої партії воно болотувалось. Весь жах в тому, зо вони всі такі. Як тільки ці паскудники отримують хоч одну щабельку влади, одразу все людське зникає з їх свідомості. Чіпляються за мандати, за корочки, за зв"язки, аби НЕ відповідати по закону. Гидко від усвідомлення цього стає. А ще огидніше, зо знаходяться такі ж самі виродки, які їм допомагають уникнути покарання. Країна перевертнів та вурдалаків !!
показать весь комментарий
24.05.2020 21:27 Ответить
Табалов в Кропиві ніби якійсь хлібний магнат кажуть? Нє?
показать весь комментарий
24.05.2020 21:32 Ответить
Спросите об этом нелоха оманского, ответ будет типа -я не вмешиваюсь в дела органов правосудия, главное Пороха посадить, остальное фигня и прааосудие и экономика и зарплата в 5 тысяч это не бедность, зато по-приколу
показать весь комментарий
24.05.2020 21:37 Ответить
только пришли зебобики , сразу вторая Врадиевка намечается
показать весь комментарий
24.05.2020 21:51 Ответить
неужели эта тварюка соскочит...Хотя вряд ли, очень уж резонансное УБИЙСТВО. Аваков не решиться замять....Зайцеву с 6ю трупами почти 2 года пытались отмазать ....
показать весь комментарий
24.05.2020 22:53 Ответить
А зайцева, то сидит на Багамах.
показать весь комментарий
25.05.2020 01:02 Ответить
Украинцы терпилы. Где-то на Кавказе не было бы уже давно того Табалова. А наши разве что деньги возьмут, чтоб заткнуться.
Как в 2008 году Феликс Петросян разбил полтора десятка машин и убил таксиста в одной из них. И что вы думаете, сидел хоть день? Да сейчас. Родные получили бабло и никаких претензий.
показать весь комментарий
24.05.2020 23:05 Ответить
ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5684
показать весь комментарий
25.05.2020 01:00 Ответить
Братьям Табаловым принадлежит ТМ молочной продукции Волошкове Поле
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
показать весь комментарий
25.05.2020 07:23 Ответить
описка
там не братья - там папашка и сынок
показать весь комментарий
25.05.2020 11:24 Ответить
Убить эту тварь прокацапскую...
показать весь комментарий
25.05.2020 07:44 Ответить
Табалов
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом Верховної Ради України ВІД ВО " БАТЬКІВЩИНА" по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 99.
показать весь комментарий
25.05.2020 08:05 Ответить
и тут же переметнулся к рыгам
Тушка классическая ,обыкновенная
показать весь комментарий
25.05.2020 11:26 Ответить
Вважю кровну помсту вірним ходом,на продажну мусорню нема надії для відновлення справедливості.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:04 Ответить
Табалов,це політична повія і антиукраїнська наволоч понаїхавша.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 