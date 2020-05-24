Судья отказался взимать 17 тыс. штрафа: "Конституция - вечна, а коронавирус - временный"

"Пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир", — процитировал львовский судья в постановлении австрийского императора Фердинанда Первого.

Такое решение вынес судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр судебных решений.

Жителя Львова хотели оштрафовать за нарушение карантина, потому что в середине апреля он вечером общался с двумя друзьями, стоя возле кафе.

"Вы нарушили режим карантина, а именно находились в общественном месте в количестве 3 человек возле магазина "VIOLIN coffee", в сквере, поскольку там есть лавочки, поэтому это можно расценивать как сквер", — сказал мужчине полицейский, выписывая протокол об административном нарушении.

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Судья Гирич ссылается на то, что место рядом с кафе не входит в городской перечень скверов. "Отнесение работником полиции части улицы к общественному месту "сквер" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым беспределом", — считает он.

"С учетом изложенного судья убежден, что Конституция — вечна, а коронавирус — временный, поэтому согласен с высказыванием австрийского императора Фердинанда I "Fiat justitia et pereat mundus" (пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир)", — сказано в решении суда.

Производство постановили закрыть из-за отсутствия состава административного правонарушения.

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