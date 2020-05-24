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Новости Коронавирус и карантин
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Судья отказался взимать 17 тыс. штрафа: "Конституция - вечна, а коронавирус - временный"

Судья отказался взимать 17 тыс. штрафа:

"Пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир", — процитировал львовский судья в постановлении австрийского императора Фердинанда Первого.

Такое решение вынес судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр судебных решений.

Жителя Львова хотели оштрафовать за нарушение карантина, потому что в середине апреля он вечером общался с двумя друзьями, стоя возле кафе.

"Вы нарушили режим карантина, а именно находились в общественном месте в количестве 3 человек возле магазина "VIOLIN coffee", в сквере, поскольку там есть лавочки, поэтому это можно расценивать как сквер", — сказал мужчине полицейский, выписывая протокол об административном нарушении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек

Судья Гирич ссылается на то, что место рядом с кафе не входит в городской перечень скверов. "Отнесение работником полиции части улицы к общественному месту "сквер" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым беспределом", — считает он.

"С учетом изложенного судья убежден, что Конституция — вечна, а коронавирус — временный, поэтому согласен с высказыванием австрийского императора Фердинанда I "Fiat justitia et pereat mundus" (пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир)", — сказано в решении суда.

Производство постановили закрыть из-за отсутствия состава административного правонарушения.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4581) суд (25083) юстиция (758) штраф (1283) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+56
👏👏👏 звертайте увагу на таких суддів, вони є основою законності в країні
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24.05.2020 13:55
+47
Фактически все ограничения звязанные с карантином признаны незаконными.
Весь нынешний карантин - незаконный, потому, что не обьявлено Чрезвычайное Положение в стране, а значит любые ограничения конституционных прав граждан - свободное передвижение, свободное общение, итд - незаконны.
А власть, издающая незаконные указы, ограничения, итд... по сути, является преступной.
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24.05.2020 14:21
+39
В якій країні живем? Справедливе рішення сприймаємо як досягнення і героїзм судді.
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24.05.2020 13:57
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Ого. Судейский корпус начал заглядывать в текст Конституции. Какие-то новые ветры подули.
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24.05.2020 15:15 Ответить
Вот это и есть настоящий судья, с которого всем остальным надо брать пример.
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24.05.2020 15:42 Ответить
ОН ИСПРАВИЛСЯ !?)
Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу: "Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий" - Цензор.НЕТ 4107
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24.05.2020 16:45 Ответить
Он неисправим )))
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24.05.2020 19:18 Ответить
Как вам представляются перспективы страны, в которой судьи в своей деятельности пользуются не решениями своего кабмина, а своим пониманием сентенций политических фигур древности? Самая нищая страна Европы sounds about right
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24.05.2020 16:50 Ответить
Браво!
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24.05.2020 17:03 Ответить
Молодець судья
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24.05.2020 18:00 Ответить
Идиот тот кто хвалит судью. Судья демонстративно показал средний палец всем правоохранительным органам и положил прибор на законодателей, продемонстрировав внаглую судейский беспредел и особое право судей на трактование законов по своему усмотрению.
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24.05.2020 18:07 Ответить
У одних юриспруденция по Карлу Марксу, у других по австрийскому императору. На форуме ломают копья: кто правее ))))
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24.05.2020 19:17 Ответить
Перед тем, как писать глупые комментарии, откройте Конституцию Украины. Уверяю вас, узнаете много нового. В том числе и о том, на основании чего действуют органы власти в стране. Например, "Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується." Читайте еще. Будет интересно!
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24.05.2020 21:08 Ответить
навчіть спочатку поліцію складати протоколи а потім і висер зробите, пане
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25.05.2020 07:50 Ответить
Я не знаком с системой юриспруденции в Украине. У вас правда районные судьи уполномочены трактовать Конституцию, или это профанация? У нас толкованием Конституции занимается Конституционный суд. У судей специальная подготовка и квалификация.
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24.05.2020 19:23 Ответить
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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24.05.2020 21:09 Ответить
>Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Это самое главное.
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25.05.2020 02:18 Ответить
Сейчас у судейских тактика обогащения резко отличается от советской...если раньше нужно было найти как можно больше бесплатной рабочей силы, то платили чтобы не получить срок...то сейчас в точности до наоборот, нужно заплатить, чтобы судья принял решение...
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24.05.2020 21:12 Ответить
Это также, как и война с раске фашистоми, прошлый през, не вводил военное положение, так и этот не вводил ЧС и военное положение, т.к. у того проканало. Они ложили на конституцию. Делают дела, которые им деньги приносят!
Судья-Умница, Красава! В Печерском суде, таких нет... И не только там....
Вот вам и ЗАКОН!
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24.05.2020 22:20 Ответить
Пожалел... А врачей не пожалел!!! Интересно, если судья или его родственники попадут в больницу с коронавирусом, кого он там будет цитировать?
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25.05.2020 08:18 Ответить
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