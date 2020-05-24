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Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Рейтинг рассчитал ВЦИОМ

Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Рейтинг рассчитал ВЦИОМ

Посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой говорилось о рекордно низком уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Материал Bloomberg, вызвавший претензии посольства, вышел 21 мая. В статье со ссылкой на данные Всероссийский центр изучения общественного мнения указывалось, что рейтинг доверия Владимира Путина опустился до рекордно низких 27%, агентство связывало это с "усилением кризиса из-за коноравируса".

Однако Посольство привело данные из другого опроса ВЦИОМ, согласно которым рейтинг доверия Путина составляет 67,9%. "Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России. На этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента Путина", - говорится в сообщении.

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путин владимир (31219) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+46
Ты не за Порошенко беспокойся, а за то что твой зеля прославился на весь мир, как гебешный шакаленок ,после этих пленок)))
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24.05.2020 14:13
+41
Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Рейтинг рассчитал ВЦИОМ - Цензор.НЕТ 389
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24.05.2020 14:03
+27
Он🤡🤢🎪 и без плёнок уже был Моникой Зебенски со своей 100% курваровшей
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24.05.2020 14:20
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Кацапи совсем рехнулись от горя)))
https://m.youtube.com/watch?v=VQl2KVISh1w&t=5083s
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24.05.2020 14:34 Ответить
yb;t gkbynecf ниже плинтуса
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24.05.2020 14:36 Ответить
Сьогодні проходить акція "Ні капітуляції" у Київі!!!
Цензорята та особисто Ю. Бутусов - чому немає новини про це та репортажу з місця подій???
Нахутлера що там кажуть/вимогають хворі р@wиССtи коли є важливіше?!
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24.05.2020 14:41 Ответить
Короновірус і рейтинг каца-кормчого не пожалів Хай китайцям за це помститься
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24.05.2020 14:46 Ответить
Каци вже як північні корейці..дуже швидко повернулись у свій природній рабській стан після легкої відлиги перебудови та розвалу совка..
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24.05.2020 14:46 Ответить
Медуза, на которую ссылка, несколько подробнее изложила суть дела:

"У ВЦИОМ есть два рейтинга, в которых исследуется доверие Владимиру Путину. В первом из них социологи задают открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», в ответ на который респонденты должны сами назвать фамилии. В материале Bloomberg ссылался именно на этот вопрос - соответствующие https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ данные есть на сайте ВЦИОМ. Они показывают, что с декабря 2018 года рейтинг доверия к Путину снизился на 10 процентных пунктов.
Участникам второго исследования задается закрытый вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Рейтинг на основе закрытого вопроса ВЦИОМ начал измерять с мая 2019 года, после того популярность Путина по методике с открытым вопросом упала до рекордно низких значений. Посольство привело цифры как раз из этого опроса (http://wciom.runews/ratings/doverie_politikam_1/ страница , https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XEko2nQOEYsJ:https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam_1/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv копия ).
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что в статье Bloomberg были использованы данные социологической службы, но заявил, что журналисты «совершенно неверно» их интерпретировали. «Это только демонстрирует их глупость или ангажированность», - https://tass.ru/obschestvo/8550521 сказал Федоров."
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24.05.2020 15:03 Ответить
Мда... Рейтинг у его уже не стоит, а висит, как и все то, что раньше стояло))
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24.05.2020 15:07 Ответить
А Зачем россии Рейтинг , если они могут в любой момент Дорисовать. И выборы с Рейтингом или Без все равно Пройдут с Желаемым Результатом. Если есть Заявления посольства , значит их вождь , - Психологически Болен, а если вы сним Носитесь , то Больно и ваше Общество.
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24.05.2020 15:11 Ответить
Путину - рейтинг Чаушеску. И финал тоже.
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24.05.2020 15:14 Ответить
Встречаются жёны депутатов . Одна спрашивает другую:
- Ну, как дела? Как семья, муж?...
- Представляешь, у моего последние полгода, рейтинг упал...
- А ты "Виагру" не пробовала?...
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24.05.2020 15:25 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 2625
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24.05.2020 15:47 Ответить
Агенство блумберг глубоко озадачилось...
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24.05.2020 16:44 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 84
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24.05.2020 16:52 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 5466
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24.05.2020 17:26 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 5781
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24.05.2020 17:47 Ответить
Маша в МИДе громко плачет,
Не стоит у Вовы "пальчик",
Тише Машенька не плачь,
"кокса" дам тебе грамм пять!
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 1546
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24.05.2020 18:04 Ответить
***** оно и есть *****, пока не сдохнет
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24.05.2020 21:33 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 9019
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24.05.2020 22:11 Ответить
касапсский сЦарь.- -
САТАНИСТ и ПЭДЭРАСТ
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24.05.2020 22:41 Ответить
Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД - Цензор.НЕТ 765
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24.05.2020 23:03 Ответить
Однако, только, что лично мною проведённый социологический опрос троих росиян, действительно показал 66,66% доверия Путину.
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25.05.2020 07:03 Ответить
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