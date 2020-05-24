Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Рейтинг рассчитал ВЦИОМ
Посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой говорилось о рекордно низком уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Материал Bloomberg, вызвавший претензии посольства, вышел 21 мая. В статье со ссылкой на данные Всероссийский центр изучения общественного мнения указывалось, что рейтинг доверия Владимира Путина опустился до рекордно низких 27%, агентство связывало это с "усилением кризиса из-за коноравируса".
Однако Посольство привело данные из другого опроса ВЦИОМ, согласно которым рейтинг доверия Путина составляет 67,9%. "Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России. На этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента Путина", - говорится в сообщении.
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Цензорята та особисто Ю. Бутусов - чому немає новини про це та репортажу з місця подій???
Нахутлера що там кажуть/вимогають хворі р@wиССtи коли є важливіше?!
"У ВЦИОМ есть два рейтинга, в которых исследуется доверие Владимиру Путину. В первом из них социологи задают открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», в ответ на который респонденты должны сами назвать фамилии. В материале Bloomberg ссылался именно на этот вопрос - соответствующие https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ данные есть на сайте ВЦИОМ. Они показывают, что с декабря 2018 года рейтинг доверия к Путину снизился на 10 процентных пунктов.
Участникам второго исследования задается закрытый вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Рейтинг на основе закрытого вопроса ВЦИОМ начал измерять с мая 2019 года, после того популярность Путина по методике с открытым вопросом упала до рекордно низких значений. Посольство привело цифры как раз из этого опроса (http://wciom.runews/ratings/doverie_politikam_1/ страница , https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XEko2nQOEYsJ:https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam_1/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv копия ).
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что в статье Bloomberg были использованы данные социологической службы, но заявил, что журналисты «совершенно неверно» их интерпретировали. «Это только демонстрирует их глупость или ангажированность», - https://tass.ru/obschestvo/8550521 сказал Федоров."
- Ну, как дела? Как семья, муж?...
- Представляешь, у моего последние полгода, рейтинг упал...
- А ты "Виагру" не пробовала?...
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