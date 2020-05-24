Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за статью о низком рейтинге Путина. Рейтинг рассчитал ВЦИОМ

Посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой говорилось о рекордно низком уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Материал Bloomberg, вызвавший претензии посольства, вышел 21 мая. В статье со ссылкой на данные Всероссийский центр изучения общественного мнения указывалось, что рейтинг доверия Владимира Путина опустился до рекордно низких 27%, агентство связывало это с "усилением кризиса из-за коноравируса".

Однако Посольство привело данные из другого опроса ВЦИОМ, согласно которым рейтинг доверия Путина составляет 67,9%. "Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России. На этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента Путина", - говорится в сообщении.

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