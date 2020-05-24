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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники

Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники

В "Крымской правозащитной группе" уверены, что оккупационные власти Крыма и Севастополя продолжают скрывать реальные данные по эпидемии COVID-19 на полуострове.

Так правозащитники отреагировали на новые цифры, озвученные российскими властями, относительно заболеваемости коронавирусом в Крыму к 24 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ (Крымской правозащитной группой. — Ред.), дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", – сказано в сообщении правозащитной организации.

За истекшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых заболевших коронавирусной инфекцией. На текущий период в Крыму зафиксировано всего 340 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из России. Девять пациентов умерли. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 155 человек, двое умерли.​

Также на Цензор.НЕТ: Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров

Ранее в КПГ отмечали, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким. В Постоянном представительстве президента Украины в АРК также высказывали свои опасения относительно эпидемии коронавируса в Крыму.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26372) правозащитники (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
та якось, щиро і від душі пох) більше здохне, менше нам потім переселяти)
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24.05.2020 15:02
+5
Занижай - не занижай., а курортный сезон 2020 в оккупированном Крыму похоже накрылся медным тазом. Были крысчане маргиналами, станут одичалыми
Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники - Цензор.НЕТ 246
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24.05.2020 15:10
+4
Це very good!!
Більше глядачів хору Александрова буде!
🤗
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24.05.2020 15:24
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та якось, щиро і від душі пох) більше здохне, менше нам потім переселяти)
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24.05.2020 15:02 Ответить
Та закопувати...))
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24.05.2020 15:25 Ответить
"так скрепней от камней, чем от ковид"
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24.05.2020 15:06 Ответить
Да похер на крысян.половина из них хотела сдохнуть в родной говени! Пусть подыхают пока говень родная.
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24.05.2020 18:02 Ответить
Занижай - не занижай., а курортный сезон 2020 в оккупированном Крыму похоже накрылся медным тазом. Были крысчане маргиналами, станут одичалыми
Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники - Цензор.НЕТ 246
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24.05.2020 15:10 Ответить
Це very good!!
Більше глядачів хору Александрова буде!
🤗
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24.05.2020 15:24 Ответить
Оккупанты не только в Крыму, так же в московии и других колониях, занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19! Не зря на границе с Китаем, опять вспышка вируса!
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24.05.2020 15:26 Ответить
Крысчане радуются смертности - с водой питьевой полегче будет....Не придётся морскую пить, ароматизированную мочой и калом...
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24.05.2020 16:35 Ответить
Может, пора заняться своими насущными делами, а не бегать за крымчанами, как брошенная женщина. Или вы думаете, вы им раскроете глаза, и они вернутся? Думаете, их путен спросит?
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24.05.2020 16:55 Ответить
Эти данные в открытом доступе на сайте РФ !
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24.05.2020 17:04 Ответить
А вот в Украине наоборот - завышают, к чему бы это?
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24.05.2020 17:14 Ответить
 
 