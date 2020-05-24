Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники

В "Крымской правозащитной группе" уверены, что оккупационные власти Крыма и Севастополя продолжают скрывать реальные данные по эпидемии COVID-19 на полуострове.

Так правозащитники отреагировали на новые цифры, озвученные российскими властями, относительно заболеваемости коронавирусом в Крыму к 24 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ (Крымской правозащитной группой. — Ред.), дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", – сказано в сообщении правозащитной организации.

За истекшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых заболевших коронавирусной инфекцией. На текущий период в Крыму зафиксировано всего 340 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из России. Девять пациентов умерли. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 155 человек, двое умерли.​

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Ранее в КПГ отмечали, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким. В Постоянном представительстве президента Украины в АРК также высказывали свои опасения относительно эпидемии коронавируса в Крыму.