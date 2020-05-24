За прошедшие сутки в Украину самолетами вернулись почти 1,3 тыс. человек, - Госпогранслужба
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили за сутки 1290 граждан Украины. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Нидерландов и Барбадоса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров и лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров также не жаловался.
Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.
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Всего же за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек, говорится в сообщении.
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Ещё три месяца назад мог бы или контракт продлить или семью увидеть.
Не нужно черпать информацию от продажных украинских телеведущих
Люди никак не виноваты что когда украина ВНЕЗАПНО запретила авиасообщение-в этот момент они были за-границей
А якщо патріот України - то в Україні.
Патріоти-інтернаціоналісти тут нах нікому не потрібні.
Хто, рятуючись від війни, виїхав за кордон, у тебе також патріотами вважаються?
Виїхали - то їхня справа...
В'їхати - також іхня. Хіба що хтось перебував там "у державних справах", або за якою "деержавною програмою". "Приватного громадянства" не буває, а тих, хто пробував таке практикувати, ще античні греки називали ідіотами.
Украина только один раз эвакуировала людей бесплатно за счет государства-из Китая 80 человек всего. Все остальные кто вернулиь из-за границы заплатили за билет двойную-тройную цену. Так Украина заботится о своих гражданах.
Я ненавижу Россию но РФ граждана у кого были ранее купленные билеты на регулярный рейс российской авиакомпании-РФ возвращала этих людей бесплатно взаимозачетом. Например билет из Индии для россиян стоил НОЛЬ-200 или 400 евро. Плюс РФ давала некоторым категориям бедных граждан ежедненвон пособие почти тыс гривень(2400 рублей)-я сам лично разговаривал с такими людьми Для Украинцев билет из ГОА стоил 550 долларов и НИКТО не получал матпомощи находяь в тяжелом положении в отдаленных штатах Индии-даже БЕРЕМЕННАЯ на последнем месяце Украинка без денег(они кончились ведь люди не рассчитывали быть в Индии на 2 мес дольше из-за карантина)
Украинцы по факту были самой незащищенной группой граждан в Индии. И в Других странах. И еще стереотип у рагулей:все кто едут за границу в тропики-это оч богатые и едут на отдых. Так вот отдых в Индии примерно в 3 раза дешевле отдыха в Украине и многие ехали в индию на ЗАРАБОТКИ а не отдыхать
Какие по твоему должны быть рейсы и сколько стоить, если самолет летит туда пустой? Одних уже привезли бесплатно из Вьетнама, так это быдло ломало двери аэропорта, что бы в обсервации не сидеть.
Лично я против, что бы за мои кошты (из бюджета), им оплачивали эти вывозные рейсы. Хватило им на билет туда, хватит и на билет обратно. А деньги за не состоявшиеся обратные рейсы пассажирам компенсирует авиакомпания, рано или поздно.
Вот смотри:я купил еще осенью обратный рейс у МАУ и она обязаана была вернуть меня из Индии 2 апреля. Но тут вмешалось украинское государство которое сказало что МАУ и остальные уже НЕ обязанны возвращать меня и других по ранее купленным билетам. Значит государство берет НА СЕБЯ ответственность за мое возвращение. А иначе получается что государчство Украло у меня мои деньги. Вы понимаете что у многих просто физически не было лишниих 550 долларов на покупку ЕЩЕ ОДНОГО билета. Тем более если семья 3человека и нужно 3 билета. в РБ например давали РАССРОЧКУ на год пр покупке билета зная что у людей сейчас нет таких денег. украина не только не дала рассрочку но и укрбанки запретили выдавать даже процентный кредит на покупку билета((((()))
Еще раз повторю:власть Украины наплевав на конституцию отменив рейсы и не торопясь с организацией чартера(его ждали аж 40 дней) фактически лишила граждан конституционных прав возвращения на Родину(времеенно) при этом не предоставив никакой помощи ни по проживанию в тех странах ни по возвращению. Именно сравнивая то как это делали другие страны и даже РФ и даже РБ я делаю вывод что Украина ценит своих граждан меньше всего. И да:самое тяжелое положение из застрявших было именно в Индии поскольку в Индии был самый жесткий карантин и многих людей просто закрывали в номерах гостиниц не давая выйти на улицу в теч 3 недель 1-2 раза в день давая им корм в виде вареного риса ,гороха и воды. И многие ПРОПАЛИ безвести в отдаленных районах Индии
ПС про беременную украинку я знаю из телеграм-канала в котором мес сидел и общался с теми кто застрял в разных отдаленных частях Индии где были оч жесткие условия карантина. Лично я с подругами несколько раз удирал от полицейских или местных волонтеров с палками. Лично я не мог несколько дней купить жизненно-необходимое лекарство ввиду закрытия аптек. Лично я ходил в джунгли набрать питьевой воды поскольку магазины были закрыты Лично я не елл никакого мяса месяц и овощей неделю (тоесть неделя только рис и молоко). Все это потому что украина и не почесалась 40 дней организовать КОММЕРЧЕСКИЙ рейс! В то время так страны ЕС и РФ вовсю вывозили своих граждан даже в условиях запрета автопреревозок(в Индии был полный Запрет на трагнспорт)
Если хотите будушее своим детям-делайте им гражданство нормальной страны а не Украины
Со своим уровнем подготовки можешь спорить на своих родных, сайтах НТВ, РТР и тому подобным. Там поверят твоим аргументам)