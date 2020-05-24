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За прошедшие сутки в Украину самолетами вернулись почти 1,3 тыс. человек, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в Украину самолетами вернулись почти 1,3 тыс. человек, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили за сутки 1290 граждан Украины. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Нидерландов и Барбадоса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров и лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров также не жаловался.

Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне. ФОТОрепортаж

Всего же за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек, говорится в сообщении.

Автор: 

Борисполь (767) Госпогранслужба (6389)


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Топ комментарии
+4
ума тебе не хватит понять, что большинство уехали работать задолго до появления заразы((.
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24.05.2020 15:24
+3
Дуракам не понять что они уехали ДО карантина. Когда обьявили карантин то первым делом ВСЕ страны органичили авиасообщение и сделали невозможным попасть в них иностранцам.
Не нужно черпать информацию от продажных украинских телеведущих
Люди никак не виноваты что когда украина ВНЕЗАПНО запретила авиасообщение-в этот момент они были за-границей
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24.05.2020 16:28
+2
Уроды, что наплевав на эпидемию и карантин мотались по заграницам.
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24.05.2020 15:05
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Ну, и на хрена нам эта статистика?
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24.05.2020 15:03 Ответить
+1000 захворівших завтра додатково. Зєлі потрібно тримати карантин всіма силами. От і завозять.
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24.05.2020 17:13 Ответить
Уроды, что наплевав на эпидемию и карантин мотались по заграницам.
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24.05.2020 15:05 Ответить
ума тебе не хватит понять, что большинство уехали работать задолго до появления заразы((.
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24.05.2020 15:24 Ответить
Ума тебе не хватит понять, что тем, кто попал в страны Шенгенской Зоны ДО карантина и владельцам долгосрочных виз категории D - власти этих стран ПРОДЛИЛИ визы до окончания карантина +30 дней.
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24.05.2020 17:48 Ответить
не рассказывай только мне такую чушь. я 8 месяцев не видел свою семью и мой контракт закончился 3 месяца назад.
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24.05.2020 17:59 Ответить
Кто же тебе доктор?
Ещё три месяца назад мог бы или контракт продлить или семью увидеть.
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24.05.2020 18:04 Ответить
не мог. а контракт могу продлить хоть на год. но вы, уверен, не в курсе, что такое тяжёлая работа (головой), и есть предел у психологического состояния.
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24.05.2020 18:09 Ответить
Дуракам не понять что они уехали ДО карантина. Когда обьявили карантин то первым делом ВСЕ страны органичили авиасообщение и сделали невозможным попасть в них иностранцам.
Не нужно черпать информацию от продажных украинских телеведущих
Люди никак не виноваты что когда украина ВНЕЗАПНО запретила авиасообщение-в этот момент они были за-границей
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24.05.2020 16:28 Ответить
Дуракам не понять, что тем, кто попал в страны Шенгенской Зоны ДО карантина и владельцам долгосрочных виз категории D - власти этих стран ПРОДЛИЛИ визы до окончания карантина +30 дней.
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24.05.2020 17:47 Ответить
Не говорите про то в чём разбираетесь как свинья в апельсинах. Во-первых +10 дней. Во вторых например, в Эстонии ЧП закончилось 18.05 и все кто попросил должны уже покинуть страну.
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24.05.2020 17:56 Ответить
*просрочил *
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24.05.2020 17:57 Ответить
круто. где купить билет на такой самолёт в Борисполь? у меня пока вырисовывается увлекательное путешествие из UK с тремя пересадками в Минск. дальше - туманные перспективы и прорыв границы)).
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24.05.2020 15:09 Ответить
через "Епицентр" не пробовали ? Это типо , где ихние коммерческие интересы совпадают там и берут .
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24.05.2020 15:29 Ответить
это какой эпицентр? гереговский или контора такая?
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24.05.2020 15:30 Ответить
А чому прорив кордону, в Україну вільно пускають.
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24.05.2020 15:37 Ответить
поки не знаю як дістатися нормально з Мінська вночі. та й є нюанси ((потім ще додому треба доїхати, дочка зустріне на кордоні.
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24.05.2020 15:41 Ответить
В білорусів карантину нема, транспорт ходить, в Україну в'їзд вільний, проблем не має бути.
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24.05.2020 15:45 Ответить
офіційно не можна купити квиток безпосередньо в міста України. пару днів назад наш уряд заборонив регулярне сполучення з Білоруссю. тільки приватники залишилися.
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24.05.2020 15:50 Ответить
Ну з Польщею та Румунією те саме, наскільки знаю, люди доїжджають до кордону, потім перетинають і пересідають, тим більше вас дитина зустріне.
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24.05.2020 15:52 Ответить
Ще пару тижнів тому з аеропорту Менську на Київ ходили маршрутки, до метро Лісова, якщо не помиляюсь..50 чи 60 єврів з носу..як зараз, хз..
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24.05.2020 15:53 Ответить
в цьому то і проблемка, що ходили, але два тижні тому.
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24.05.2020 15:55 Ответить
Вибачайте, тепер бачу, що брити перекрили..😒
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24.05.2020 15:58 Ответить
А как Вам сменщика вышлют интересно тоже.
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24.05.2020 20:56 Ответить
попытка номер 3 в процессе. через Минск. больше не скажу, боюсь сглазить))
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24.05.2020 21:14 Ответить
Ну конечно - же с температурами не обнаружили, и я скажу почему, да потому, что у кого была температура они её просто сбили с помощью жаропонижающих. А вам и невдомёк,что такое вполне возможно, вот по этому количество заражённых коронавирусом не уменьшается, что постоянно тысячами приезжают в Украину этих гастролёров.
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24.05.2020 15:35 Ответить
Міжнародний аеропорт в Санжарах ледь встигає приймати рейси зі спраглими рідної обсервації українськими патріотами закордоння...
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24.05.2020 15:43 Ответить
А что-патриотизм это сидеть всю жизнь в родном селе? Тогда все гастрабайтеры что выехали на заработки в ЕС и РФ спасаясь от элементарного голода и безденежья из украины-они предатели? Они должны были вкалывать в Украине за 200 долларов(на благо олигархов скупивших 80% производств))? Так вот эти гастрабайтеры каждый год завозят в Украину по 10 млрд долларов-больше чем Зеленский успевает брать кредитов загоняя украину в пропасть)) А ты как патриот-ты покупаешь только украинское? Комп у тебя украинский?)) думаю 80% твоих трат это покупка импорта(в том числе импортных энергоносителей))))
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25.05.2020 14:00 Ответить
Якщо ти патріот села - то в селі.
А якщо патріот України - то в Україні.
Патріоти-інтернаціоналісти тут нах нікому не потрібні.
Хто, рятуючись від війни, виїхав за кордон, у тебе також патріотами вважаються?
Виїхали - то їхня справа...
В'їхати - також іхня. Хіба що хтось перебував там "у державних справах", або за якою "деержавною програмою". "Приватного громадянства" не буває, а тих, хто пробував таке практикувати, ще античні греки називали ідіотами.
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25.05.2020 18:24 Ответить
Научись думать ширше свого села. Лично я -патриот потому что имея возможность бесплатно поехать в Крым после 13 года-не делал этого и не буду делать поскольку я не проститутка и уважаю СЕБЯ прежде всего и свою страну. Ни от какой войны я не рятувался ни от каких призывов не прятался а ехал в Индию поправить здоровье. И никогда не поеду в Россию и не буду ее уважать. Я просто хотел сказать что Украинское государство никак не помогает украинцам за границей-никакой помощи даже сильно нуждающимся. И это очень унижает украинское государство. И увеличивает количество желающих получить гражданство другой страны. На одних суперпатриотах не построишь нормальную страну. Ведь суперпатриотов менее 10%. Хотя конечно они в определенные моменты могут решать судьбу государства. Как сделали это в 14-м году положив свои жизни(и дальше продолжая защищать Украину от России)-за что я всегда буду им обязан.
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25.05.2020 19:11 Ответить
Почему-то нигде не пишут что ВСЕ якобы эвакуационные рейсы были КОММЕРЧЕСКИМИ и притом по ДВОЙНОЙ цене.
Украина только один раз эвакуировала людей бесплатно за счет государства-из Китая 80 человек всего. Все остальные кто вернулиь из-за границы заплатили за билет двойную-тройную цену. Так Украина заботится о своих гражданах.
Я ненавижу Россию но РФ граждана у кого были ранее купленные билеты на регулярный рейс российской авиакомпании-РФ возвращала этих людей бесплатно взаимозачетом. Например билет из Индии для россиян стоил НОЛЬ-200 или 400 евро. Плюс РФ давала некоторым категориям бедных граждан ежедненвон пособие почти тыс гривень(2400 рублей)-я сам лично разговаривал с такими людьми Для Украинцев билет из ГОА стоил 550 долларов и НИКТО не получал матпомощи находяь в тяжелом положении в отдаленных штатах Индии-даже БЕРЕМЕННАЯ на последнем месяце Украинка без денег(они кончились ведь люди не рассчитывали быть в Индии на 2 мес дольше из-за карантина)
Украинцы по факту были самой незащищенной группой граждан в Индии. И в Других странах. И еще стереотип у рагулей:все кто едут за границу в тропики-это оч богатые и едут на отдых. Так вот отдых в Индии примерно в 3 раза дешевле отдыха в Украине и многие ехали в индию на ЗАРАБОТКИ а не отдыхать
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24.05.2020 16:39 Ответить
Дядя, тебе до сих пор платят за такие высеры? Палишься на каждом слове, а про беременную украинку в индии с телевизЕра слил инфо)
Какие по твоему должны быть рейсы и сколько стоить, если самолет летит туда пустой? Одних уже привезли бесплатно из Вьетнама, так это быдло ломало двери аэропорта, что бы в обсервации не сидеть.
Лично я против, что бы за мои кошты (из бюджета), им оплачивали эти вывозные рейсы. Хватило им на билет туда, хватит и на билет обратно. А деньги за не состоявшиеся обратные рейсы пассажирам компенсирует авиакомпания, рано или поздно.
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25.05.2020 01:58 Ответить
Деньги за авиабилеты авиакомпания НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. Только депозит для покупки нового билета. И вот вопрос:если одна и та-же компания совершает чартерный спецрейс у которой я ранее купил обратный билет-почему не сделали взаимозачет как это сделала РФ? Почему страны ЕС возвращали своих людей бесплатно включая бесплатную обсервацию с питанием? Почему РФ возвращала бесплатно взаимозачетом тех кто ранее купил билет на регулярный рейс? И с бесплатной обсервацией и питанием в оч хороших условиях
Вот смотри:я купил еще осенью обратный рейс у МАУ и она обязаана была вернуть меня из Индии 2 апреля. Но тут вмешалось украинское государство которое сказало что МАУ и остальные уже НЕ обязанны возвращать меня и других по ранее купленным билетам. Значит государство берет НА СЕБЯ ответственность за мое возвращение. А иначе получается что государчство Украло у меня мои деньги. Вы понимаете что у многих просто физически не было лишниих 550 долларов на покупку ЕЩЕ ОДНОГО билета. Тем более если семья 3человека и нужно 3 билета. в РБ например давали РАССРОЧКУ на год пр покупке билета зная что у людей сейчас нет таких денег. украина не только не дала рассрочку но и укрбанки запретили выдавать даже процентный кредит на покупку билета((((()))
Еще раз повторю:власть Украины наплевав на конституцию отменив рейсы и не торопясь с организацией чартера(его ждали аж 40 дней) фактически лишила граждан конституционных прав возвращения на Родину(времеенно) при этом не предоставив никакой помощи ни по проживанию в тех странах ни по возвращению. Именно сравнивая то как это делали другие страны и даже РФ и даже РБ я делаю вывод что Украина ценит своих граждан меньше всего. И да:самое тяжелое положение из застрявших было именно в Индии поскольку в Индии был самый жесткий карантин и многих людей просто закрывали в номерах гостиниц не давая выйти на улицу в теч 3 недель 1-2 раза в день давая им корм в виде вареного риса ,гороха и воды. И многие ПРОПАЛИ безвести в отдаленных районах Индии
ПС про беременную украинку я знаю из телеграм-канала в котором мес сидел и общался с теми кто застрял в разных отдаленных частях Индии где были оч жесткие условия карантина. Лично я с подругами несколько раз удирал от полицейских или местных волонтеров с палками. Лично я не мог несколько дней купить жизненно-необходимое лекарство ввиду закрытия аптек. Лично я ходил в джунгли набрать питьевой воды поскольку магазины были закрыты Лично я не елл никакого мяса месяц и овощей неделю (тоесть неделя только рис и молоко). Все это потому что украина и не почесалась 40 дней организовать КОММЕРЧЕСКИЙ рейс! В то время так страны ЕС и РФ вовсю вывозили своих граждан даже в условиях запрета автопреревозок(в Индии был полный Запрет на трагнспорт)
Если хотите будушее своим детям-делайте им гражданство нормальной страны а не Украины
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25.05.2020 13:37 Ответить
И еще по поводу двойной цены авиабилета: конечно навстречу летел пустой борт и цена билета значит в оба конца. но во-первых пустой борт тратит намного меньше горючегоа во-вторых-кто не давал организовть ВСТРЕЧНУЮ эвакуацию одним рейсом? например этим-же рейсом привезти индусов в Индию. Даже если в украине мало индусов желающих вернутся в индию то наш рейс всеравно делал остановку в ОАЭ на дозаправку а в ОАЭ находятся МИЛЛИОНЫ индусов на заработках и многие тоже потеряли работу и с удовольствием вернулись-бы нашим рейсом и авиабилеты стали-бы в 2 раза дешевле для всех нас. Но ведь это нужно делать лишние движения,организовывать и согласовывать с еще одной страной(ОАЭ)-а зачем это делать если доведенные до отчаяния Украинцы в индии заплатят итак двойную цену? Желаю вашим детям пережить подобное а потом вы будете расказывать как хорошо государство Украина поступает со своими гражданами. Еще раз повторю:В Индии украинцы оказались самыми незащищенными гражданами из всех граждан других стран. Ну может Казахи тоже попали так-же
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25.05.2020 13:54 Ответить
Перестал читать после первого предложения. Мне, турагенту, который уже два месяца занимается переносами и возвратами можешь не рассказывать, что авиакомпании не возвращают деньги.
Со своим уровнем подготовки можешь спорить на своих родных, сайтах НТВ, РТР и тому подобным. Там поверят твоим аргументам)
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25.05.2020 21:01 Ответить
И что они здесь забыли ?
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24.05.2020 17:02 Ответить
 
 