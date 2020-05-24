За прошедшие сутки в Украину самолетами вернулись почти 1,3 тыс. человек, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили за сутки 1290 граждан Украины. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Нидерландов и Барбадоса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров и лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров также не жаловался.

Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

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Всего же за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек, говорится в сообщении.