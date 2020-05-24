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ГБР начало против меня еще одно дело из-за наградного автомата, - Чорновол

ГБР начало против меня еще одно дело из-за наградного автомата, - Чорновол

Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала, что Государственное бюро расследований начало против нее еще одно уголовное производство из-за наградного автомата, который она получила в 2014 году.

Об этом Чорновол сообщила в эфире "Громадського" во время включения с акции "Стоп Реванш", информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014-го. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный", — рассказала экс-депутат.

По ее словам, делом занимается ГБР.

"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалась в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны — ну, сами понимаете", — добавила Чорновол.

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Чорновол добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил ей покидать место жительства — с. Гора под Киевом.

Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

оружие (10202) Чорновол Татьяна (654) ГБР (2977)


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Топ комментарии
+23
Ну наградний автомат це вже трохи перебор, чому не наградний Піон чи Град.
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24.05.2020 16:22
+20
Взагалі-то, у Тані покійний чоловік служив та загинув, це може бути його зброя.

А вам подобається, коли кацапські тролі в унісон з зебілами фейкі на Цензорі поширюють про справжніх патріотів?
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24.05.2020 16:43
+17
"Наградные" пистолеты.. "наградные" автоматы.. давайте уже сразу танки и гаубицы.. обалдеть...
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24.05.2020 18:18
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Страница 4 из 4
Я не о том. Какая связь - "заслуги на благо Украины" и "Мужа поддержала"?
Поддержать мужа - прямая обязанность любой жены !!!
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27.05.2020 06:51 Ответить
Щоб соя не забувала... "батальйони добровольців формувалися з психічно хворих людей, які хотіли на сафарі" (с). Т.Чорновол.
В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, оскільки «він абсолютно популістський».

Це вона робила і говорила через 2 роки після загибелі чоловіка-добровольця
Є питання? Тоді в НЕЇ особисто запитуй.
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25.05.2020 08:43 Ответить
В мене питання до тебе Де відео, де вона каже такі слова? Немає? Тож не рознось кацапську брехню. Добровільний помічник кацапів.
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25.05.2020 11:20 Ответить
В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, - теж не гуглиться. Теж брехня. Я не здивований.
Подумай, на кого працюєш.
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25.05.2020 11:22 Ответить
Як там у вас, копирувальників лаптєботів, - пуфи, Біллі, пруфи? Я працюю на Україну, а от ти упоротий сектанте на чергового "мессію", а точніше чергову жирну дупу у кріслі на Банковій.
Ну, і щоб ти зрозумів свою недолугість - хавай, обляпайся!
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/996261240567870/
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25.05.2020 12:13 Ответить
Дякую за відео. Танька щось пролопотіла в коридорі, я навіть не всі слова розчув. Це ж не виступ з трибуни ВР, де вона б виступила проти цього закону. Я її не виправдовую, але доповнюю картину.
А яу ти допомагаєш Укпаїні, які дії чинищ?
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25.05.2020 14:52 Ответить
Чоловіче, якщо ти слів не розібрав, то про що з тобою говорити?
Дії? ХЗ, які дії. Просто я за Україну воюю.
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25.05.2020 16:03 Ответить
Так это типичный зеленый гандон. У него задача - говном плеваться во всех, кто бубочку не любит. Выбрал иидота на прошедших выборах, теперь комплекс неполноценности мучает.
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24.05.2020 22:11 Ответить
При Зеленському був прийнятий закон про визнання добровольців УБД з такими ж соціальними гарантіями УБД з числа ВСУ. Треба менше брехати.
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24.05.2020 20:02 Ответить
Скакал воробей по зимней дороге. Тут мимо корова идет и нагадила на него. Сидит воробей в коровьей лепешке, тепло и поклевать есть что. Согрелся, зачирикал. Кошка услыхала и скушала.
Мораль: А если тебе тепло и сытно, то сиди и не чирикай! В 14 г мокрые жопы,от страха, по прилипали к диванам ,20 г -зачирикали
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24.05.2020 19:17 Ответить
ВОНИ (СЛІДЧІ) НЕ РРОЗУМІЮТЬ, ЩО ВІДКАТ БУДЕ НЕ ТІЛЬКИ СПРАВЕДЛИВИЙ, АЛЕ Й ЖОРСТОКИЙ. ДОСИТЬ БАВИТИСЬ! ДАЙОШ ПРЕЗИДЕНТА - ЧОЛОВІКА!
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24.05.2020 19:24 Ответить
Наградной Т-64
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24.05.2020 19:42 Ответить
Откуда гбр, генпрокурорским и ваЗЕлину снать что такое война и как добываются трофеи. Верещать и хамить на подогретом троне легче.
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24.05.2020 19:50 Ответить
Не питання. Розкажи-но суспільству, ЯК Танюха трофеї добувала
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24.05.2020 19:52 Ответить
Та самій Тетяні не завадило би визначитися: наградний, дарований чи здобутий у бою.
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24.05.2020 20:06 Ответить
А одно другому противоречит?)) Серьезно?)))
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24.05.2020 20:19 Ответить
Расскажи ка, как зеленский не назначал на посты своих боевых друзей. Расскажи нам, воинствующему меньшинству, каких фронтах ты со шморклей воевал, как тищенко вам обеды в окопы доставлял. Как клоуны держали фронт во все 9 октав на рояле.
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24.05.2020 21:40 Ответить
Я і справді воював більше року, на відміну від тебе, диванне опудало)
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25.05.2020 08:38 Ответить
Ну вот, наконец и орудие преступления нашлось!
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24.05.2020 20:14 Ответить
Во как у зебов с кацами подгорело))) Сцыкотно теперь забрать и поделить?))) Бывает)))
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24.05.2020 20:22 Ответить
Взагалі-то, у всьому світі нагородження зброєю завжди чітко регламентувалося. Не виключенням була і царська Росія, і СРСР. Чітко визачалося коло осіб, які можуть буть нагороджені бойовою зброєю (в основному, "холодною"), чітко визначений перелік заслуг, при яких це нагородження могло здійснюватися, і чітко визначено коло осіб, що мають право на подібні нагородження... Тільки у нас, із цими "збройними нагородами" сам чорт ногу поламає... Дають всі, кому не ліньки, за що попало і кому попало... А потім "потилицю чухають"... Те ж саме і з звичайними державними нагородами. В тій же царській Росії кожна нагорода мала свій статут, де вказувалося, за що саме вона може буть "пожалувана"... Якщо паралельно вручалась іменна зброя, то на ефесі розміщувався "знак ордену"...
А тут читаєш указ про нагородження: "бла-бла-бла і "з нагоди річниці...", "бла-бла-бла, в зв"язку з 60-річчям", і так далі... Це обезцінює нагороду...
Я нічого не маю проти Чорновіл, і вважаю, що не стосовно неї слід "розслідувать справу", а стосовно того, хто здійснив це нагородження - "чи мав він на це законне право?", однак, і стосовно нагороджувача припинить, розібравшись, переслідування - тут навіть на "самоуправство" не натягнеш... Але цю "свистопляску" і "отаманщину" пора закінчувать... Автомат передать до музею, і забуть про це...
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24.05.2020 20:45 Ответить
В цілому, суспільство готове перемогти, але говнокомандуючий боїться автомата Чорновол.
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24.05.2020 20:52 Ответить
господи как хорошо что у пани нет наградной ядерной бомбы а то сее способностями было бы очень очень....
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24.05.2020 22:25 Ответить
Это происходит потому, что не прошлый през, не этот, и так же рада и т.д. обоих созывов не признали ФАКТ Войны!!!! Это говоря политическим языком (мля, противно). Дальше могут выражаться... с covid аналогично...
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24.05.2020 22:50 Ответить
Надо посмотреть в подвале, может, там наградная зенитная установка
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24.05.2020 23:59 Ответить
Гмм. Наградной... автомат... бабе... Сюр просто...
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25.05.2020 01:17 Ответить
Это ОЧЕНЬ больной человек,какой наградной автомат?
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25.05.2020 08:57 Ответить
Хочешь наградной автомат? Хочешь пистолет - Глок, Смит-Вестон? А хочешь пистолет-пулемет Томсон или Максим? Всего лишь цена вопроса от 5 тыс. долларов и выше! И Нацполиция, СБУ, Нагвардия или ВСУ обеспечат тебе подобную "награду"! Вопрос только в деньгах которые нужно занести руководству данных структур. Этот бизнес давно и успешно пополняет карманы данных товарищей.
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25.05.2020 10:02 Ответить
Надо посмотреть у нее в гараже. Там наградная установка БУК
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25.05.2020 15:33 Ответить
https://www.facebook.com/100036354753847/videos/244877390067418/ Выдающиеся заслуги Порошенко в революции Гидности
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25.05.2020 15:34 Ответить
Таня не боись, ГБР в следующую революцию падёт первым - там просто взяток в сейфах немеряно, с трудом закрываются, а народ он же не дурной)
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25.05.2020 18:48 Ответить
НАВІЩО ТІЙ ДУРЕПІ АВТОМАТ ...?
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25.05.2020 22:11 Ответить
"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалась в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны - ну, сами понимаете", - добавила Чорновол.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Каким образом оружие добытое в бою,оказалось наградным нардепу "воевавшему" в ВР.
Для чего ей автомат,а если она со стапелей слетит?
По аналогии возмущения мэра Черкас,если ей можно,то почему остальным надо отбиваться вениками.
Почему понятия доброволец,волонтёр,патриот,узурпировала часть политиков и используют чтобы прикрыть свои неправомерные действия?
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26.05.2020 14:17 Ответить
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