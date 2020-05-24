ГБР начало против меня еще одно дело из-за наградного автомата, - Чорновол
Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала, что Государственное бюро расследований начало против нее еще одно уголовное производство из-за наградного автомата, который она получила в 2014 году.
Об этом Чорновол сообщила в эфире "Громадського" во время включения с акции "Стоп Реванш", информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014-го. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный", — рассказала экс-депутат.
По ее словам, делом занимается ГБР.
"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалась в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны — ну, сами понимаете", — добавила Чорновол.
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Чорновол добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил ей покидать место жительства — с. Гора под Киевом.
Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
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16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Поддержать мужа - прямая обязанность любой жены !!!
В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, оскільки «він абсолютно популістський».
Це вона робила і говорила через 2 роки після загибелі чоловіка-добровольця
Є питання? Тоді в НЕЇ особисто запитуй.
Подумай, на кого працюєш.
Ну, і щоб ти зрозумів свою недолугість - хавай, обляпайся!
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/996261240567870/
А яу ти допомагаєш Укпаїні, які дії чинищ?
Дії? ХЗ, які дії. Просто я за Україну воюю.
Мораль: А если тебе тепло и сытно, то сиди и не чирикай! В 14 г мокрые жопы,от страха, по прилипали к диванам ,20 г -зачирикали
А тут читаєш указ про нагородження: "бла-бла-бла і "з нагоди річниці...", "бла-бла-бла, в зв"язку з 60-річчям", і так далі... Це обезцінює нагороду...
Я нічого не маю проти Чорновіл, і вважаю, що не стосовно неї слід "розслідувать справу", а стосовно того, хто здійснив це нагородження - "чи мав він на це законне право?", однак, і стосовно нагороджувача припинить, розібравшись, переслідування - тут навіть на "самоуправство" не натягнеш... Але цю "свистопляску" і "отаманщину" пора закінчувать... Автомат передать до музею, і забуть про це...
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Каким образом оружие добытое в бою,оказалось наградным нардепу "воевавшему" в ВР.
Для чего ей автомат,а если она со стапелей слетит?
По аналогии возмущения мэра Черкас,если ей можно,то почему остальным надо отбиваться вениками.
Почему понятия доброволец,волонтёр,патриот,узурпировала часть политиков и используют чтобы прикрыть свои неправомерные действия?