ГБР начало против меня еще одно дело из-за наградного автомата, - Чорновол

Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала, что Государственное бюро расследований начало против нее еще одно уголовное производство из-за наградного автомата, который она получила в 2014 году.

Об этом Чорновол сообщила в эфире "Громадського" во время включения с акции "Стоп Реванш", информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014-го. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный", — рассказала экс-депутат.

По ее словам, делом занимается ГБР.

"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалась в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны — ну, сами понимаете", — добавила Чорновол.

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Чорновол добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил ей покидать место жительства — с. Гора под Киевом.

Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.