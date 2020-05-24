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Новости Коронавирус и карантин
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Госдеп США даст грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения, в РФ назвали это "деструктивной деятельностью"

Госдеп США даст грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения, в РФ назвали это

Предупреждение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, - важный элемент действий США в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе "Голоса Америки" в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В грантовом конкурсе объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные некоммерческие и коммерческие организации, а также высшие учебные заведения.

В то же время, комментируя объявление гранта, посольство России в США утверждает, что в период глобальной эпидемии, уносящей жизни тысяч людей в обеих странах, в США "усилия направляются на поиск внешнего врага".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ призывает политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине: Это спланированная информкампания

"Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии и в госаппарате - никогда не прекращают деструктивной деятельности. Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства", - утверждается в заявлении российской дипмиссии.

Напомним, Россия, Китай и Иран активно используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации. В апреле заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе. Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.

В мае специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Габриэль подчеркнула, что Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой сейчас многими учреждениями вакцины от COVID-19.

Также читайте: Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации. Их цель - отдалить наши народы

Автор: 

Госдепартамент США (1823) дезинформация (342) здравоохранение (332) карантин (16729) россия (95413) США (26506) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
похоже Рашке светит еще один пакет санкций от Госдепа за распространение короновируса и искажение статистической инфы о количестве больных..
Это правильно!.. Двуголовую курицу нужна жарить медленно и вдумчиво!
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24.05.2020 18:40
+14
Великий вже виліз з американського скафандра чи сидить далі?
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24.05.2020 18:46
+12
Чують козлорожі , що знов їх Штати гамселити будуть . Тепер за "Вектор"
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24.05.2020 18:47
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похоже Рашке светит еще один пакет санкций от Госдепа за распространение короновируса и искажение статистической инфы о количестве больных..
Это правильно!.. Двуголовую курицу нужна жарить медленно и вдумчиво!
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24.05.2020 18:40 Ответить
Можно слово жарить поменять на вжарить. )))
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24.05.2020 18:55 Ответить
это и имелось ввиду..
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24.05.2020 18:59 Ответить
Перед тим , як смажити , треба голови відтяти , обпатрати й кишки вийняти . І не "мєдлєно" , а якнайшвидше , бо в цей час гинуть українські воїни !
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24.05.2020 19:04 Ответить
Струмом запендюрити, самі відпадуть)
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24.05.2020 19:20 Ответить
Великий вже виліз з американського скафандра чи сидить далі?
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24.05.2020 18:46 Ответить
Та не чіпай лайно воно і смердіти не буде.
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24.05.2020 18:48 Ответить
До речи, у середу планується старт Драгона з астронавтами.
https://www.spacex.com/launches/index.html
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24.05.2020 18:51 Ответить
Что там отсасывать? Кабаева замазала его прыщик и свалила.
Там у него трубка в мочеприемник. Только так ***** может просидеть на прессконференциях по четыре часа.
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24.05.2020 18:48 Ответить
«Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии» ---------
Совковой пропагандой потянуло - "Не унимается вашингтонщина, разгоняет русофобию!"
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24.05.2020 18:44 Ответить
Чують козлорожі , що знов їх Штати гамселити будуть . Тепер за "Вектор"
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24.05.2020 18:47 Ответить
$250 тыс? - та то бубе на одну ноздрю...
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24.05.2020 18:49 Ответить
Він вже не презик .
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24.05.2020 19:00 Ответить
ВОТ ВАМ ТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫСЧА фейков -
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https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-rasstrelnaya-komanda-majdana-pod-rukovodstvom-parubiya-vyhodit-iz-otelya-ukraina/


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24.05.2020 18:49 Ответить
Володимир Бєлінський, "Країна моксель або московія", 3 томи...
Це все, що треба знати про "вялічіє", "скрєпьі" та "адін народ"
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24.05.2020 18:50 Ответить
Читав. Чудові твори. Ще сподобалась його "Москва ординська".
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24.05.2020 18:56 Ответить
Чудова книга! Саме по ній потрібно викладати історію в навчальних закладах.
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24.05.2020 21:30 Ответить
А ЦРУ не хочет создать грант на на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения? А может гранты на разоблачение рассейских шпийонов, разведка же для этого создана?
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24.05.2020 18:51 Ответить
Зачем? Вам и так санкции (полезные) вкатят
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24.05.2020 20:56 Ответить
Влиятельные русофобские силы...

Парашника без намордника изобразишь- уже для них русофоб.
Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю" - Цензор.НЕТ 4391
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24.05.2020 19:20 Ответить
Над казламордими знов будуть чинити відверту та привселюдну наругу, я вірно зрозумів, нє ???
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24.05.2020 19:21 Ответить
Та да, мордва, как-то неубедительно, зато пердак Ваш вспыхнул весьма убедительно, ггг
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24.05.2020 19:59 Ответить
У вас и санкции полезные. Казломордай, а шо ты делаешь в стране геев? В опу епёшси?
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24.05.2020 20:58 Ответить
та як воно туди потрапить, тільки через проксі. і раша срана не геїв, а 3,14дарасів
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24.05.2020 21:56 Ответить
Чё кацап не сделает ради анала
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24.05.2020 23:02 Ответить
ЛуГандонец?
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25.05.2020 08:31 Ответить
Империя зла никуда не делась, она еще дышит, правда в ощипаном виде, но продолжает пакостить при первой возможности, ну это уже в генах кремлевской орды, надежды на человеческие отношения нет, цивилизованный мир должен осознать эту территорию в качестве резервации человекоподобных.
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24.05.2020 19:54 Ответить
Упс... Ми більше не будемо насолоджуватись конспірологічною маячне. дидовика чи лаптєногого Крисолова???
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24.05.2020 20:01 Ответить
в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.Источник: https://censor.net/n3197630

Опять над американской демократией надругались.
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24.05.2020 20:17 Ответить
Може ще шейхи щось докинуть на трубопровід прісної води зі ст. Вернадський до Абу-Дабі)))
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24.05.2020 20:22 Ответить
Де отримати?
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24.05.2020 20:50 Ответить
Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю" - Цензор.НЕТ 1803
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24.05.2020 21:44 Ответить
бедненько как то, то ли дело, как сказала Нуланд, на установление демократии в украине 5 миллиардов потратили
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24.05.2020 22:12 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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24.05.2020 22:24 Ответить
Рашкостан всегда занимается фейками, за счет этого и существуют
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25.05.2020 01:07 Ответить
Неужели рашистским высерам кто-то верит?
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25.05.2020 09:39 Ответить
 
 