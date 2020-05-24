Госдеп США даст грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения, в РФ назвали это "деструктивной деятельностью"

Предупреждение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, - важный элемент действий США в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе "Голоса Америки" в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В грантовом конкурсе объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные некоммерческие и коммерческие организации, а также высшие учебные заведения.

В то же время, комментируя объявление гранта, посольство России в США утверждает, что в период глобальной эпидемии, уносящей жизни тысяч людей в обеих странах, в США "усилия направляются на поиск внешнего врага".

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"Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии и в госаппарате - никогда не прекращают деструктивной деятельности. Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства", - утверждается в заявлении российской дипмиссии.

Напомним, Россия, Китай и Иран активно используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации. В апреле заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе. Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.

В мае специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Габриэль подчеркнула, что Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой сейчас многими учреждениями вакцины от COVID-19.

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