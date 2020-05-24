Госдеп США даст грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения, в РФ назвали это "деструктивной деятельностью"
Предупреждение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, - важный элемент действий США в связи с пандемией COVID-19.
Об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе "Голоса Америки" в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
В грантовом конкурсе объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные некоммерческие и коммерческие организации, а также высшие учебные заведения.
В то же время, комментируя объявление гранта, посольство России в США утверждает, что в период глобальной эпидемии, уносящей жизни тысяч людей в обеих странах, в США "усилия направляются на поиск внешнего врага".
"Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии и в госаппарате - никогда не прекращают деструктивной деятельности. Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства", - утверждается в заявлении российской дипмиссии.
Напомним, Россия, Китай и Иран активно используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации. В апреле заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе. Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.
В мае специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Габриэль подчеркнула, что Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой сейчас многими учреждениями вакцины от COVID-19.
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Это правильно!.. Двуголовую курицу нужна жарить медленно и вдумчиво!
https://www.spacex.com/launches/index.html
Там у него трубка в мочеприемник. Только так ***** может просидеть на прессконференциях по четыре часа.
Совковой пропагандой потянуло - "Не унимается вашингтонщина, разгоняет русофобию!"
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https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-rasstrelnaya-komanda-majdana-pod-rukovodstvom-parubiya-vyhodit-iz-otelya-ukraina/
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Це все, що треба знати про "вялічіє", "скрєпьі" та "адін народ"
Парашника без намордника изобразишь- уже для них русофоб.
Опять над американской демократией надругались.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!