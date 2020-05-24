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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели не покидать рабочие места

Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели не покидать рабочие места

Врачам Волынской областной психиатрической больницы на ближайшие 14 дней советуют ввести закрытый режим работы с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киверцовской РГА, такие рекомендации озвучила глава райгосадминистрации Алла Гонтарь во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель.

"Директору коммунального предприятия "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" рекомендуется стационары и отделения перевести в закрытый режим с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения на ближайшие 14 дней с соответствующей организацией питания, быта, санитарно-гигиенических мероприятий и соответствующей оплатой медицинских работников и обслуживающего персонала (при возможности - 300% к окладу). Осуществлять обследование методом ПЦР 100% работников заведения и пациентов с целью отделения больных от здоровых. Дефицит кадров, который возможно возник в отделении в пгт Олыка, покрыть за счет работников, работающих в других структурных подразделениях КП "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" Волынского областного совета с организацией их подвоза", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смягчения карантинных мер с 22 мая на Волыни не будет, - ОГА

Напомним, 4 мая стало известно, что в психиатрической больнице поселка Олыка от коронавируса умерла 49-летняя пациентка. По состоянию на 6 мая в заведении было выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, 15 мая сообщили еще о 16 случаях (у 14 пациентов и 2 медицинских работников). 19 мая лабораторно подтверждены еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков.

Автор: 

карантин (16729) психбольница (156) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+9
14 діб з психами? це ж здуріть можна!
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24.05.2020 19:07
+8
Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 8614 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6721 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 5086 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 х 14 діб = Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084
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24.05.2020 19:59
+7
Класика: "в Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 9286 клинике кто первым халат схватил, тот сегодня и доктор".
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24.05.2020 19:53
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Правила форума Совет форумчан
14 діб з психами? це ж здуріть можна!
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24.05.2020 19:07 Ответить
Здуріють, а дурку закриють.
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24.05.2020 19:16 Ответить
В конце концов, герой Чехова - глава психбольницы таки со временем переехал в одну из палат.
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24.05.2020 19:22 Ответить
Класика: "в Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 9286 клинике кто первым халат схватил, тот сегодня и доктор".
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24.05.2020 19:53 Ответить
Не халат, а ручку от двери..
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24.05.2020 20:02 Ответить
Це якщо не маєшь знань та виінь у роботі з психічно хворими. У фахівців труднощі будуть не через перебування поруч з хворими, а через неможливість повернутися з роботи до дому, де залишаються діти, родини, господарство.
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25.05.2020 00:22 Ответить
Две недели карантина на рабочем месте а оплата - 300% по возможности !
Значит подписанный Зеленским закон №553-IX о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год очередная писулька?
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24.05.2020 19:12 Ответить
А ты как думал?
Эти зе-клованы только и могут, что видосики и писульки выпускать.
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24.05.2020 19:33 Ответить
"Это какой-то... ПИСЕЦ!"
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24.05.2020 19:34 Ответить
Щоб кріпаки завжди були на своїй роботі,потрібен був вірус.Цей вірус вигідний багатіям,правда не всім.Взяти ж той же епіцентр,там власник отримує надприбутки.
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24.05.2020 19:37 Ответить
Медведчуку вигідний?
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24.05.2020 20:22 Ответить
Вы ффсе инфицированы коронабесием особенно дЫбил-админ изучающий свойства VPN)))
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24.05.2020 19:43 Ответить
Люди вам не рабы. Мало того что медики заразились по вине государства потому что оно не обеспечило их средствами защиты, так теперь хотят их закрыть с психами, кормить больничной баландой, без права выхода на свежий воздух ..))) А между тем у всех семьи, дети, как быть с ними? Кто о них подумал и позаботится? И кто ответит за то, что в этой изоляции все заразятся друг от друга, многие могут умереть. ???
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24.05.2020 19:46 Ответить
А звідки взявся коронавірус у медзакладі закритого типу та й ще на карантині? Може там пацієнти бігають у "самоволку"? Самі ж медпрацівники і занесли вірус з дому.
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24.05.2020 22:15 Ответить
а родичи не посещают?
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24.05.2020 23:13 Ответить
Сейчас не посещают, во всех больницах карантин.
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25.05.2020 00:31 Ответить
Психлікарні не є закладами закритого типу. Це звачийні лікарні, де пацієнтів відвідують родичи, медики ходять з роботи до дому, а пацієнти поступають на лікування як по швидкій, так й в плановому порядку.
Правда, зараз скрізь в лікарнях карантин, якщо привезли по швидкій, то пацієнт направляється у карантинне відділення на два тижні, якщо за цей термін не виявляється ознак коронавірусу, переводяться у лікувальні відділення. Не треба мати медичні знання, щоби зрозуміти, що потрапляння інфікованого цілком можливо, а медики карантинних відділень ризикуються інфеціонуватися. І це вже відбулось не тільки у Луцькій лікарні.
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25.05.2020 00:30 Ответить
Очень просто, больные поступают чуть ли не каждый день, без тестов.
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25.05.2020 07:34 Ответить
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
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24.05.2020 19:49 Ответить
Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 8614 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6721 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 5086 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 х 14 діб = Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084
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24.05.2020 19:59 Ответить
***
- ...пыль состоит из отмерших частичек человеческой кожи... а это значит, что роботы-пылесосы целыми днями поглощают нашу плоть, но когда-нибудь им этого станет мало... они восстанут и уничтожат всех нас…
- кошмар! ну.?.. и теперь мы можем вернуться к обсуждению вашего детства?
- дослушайте, это очень важно!
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24.05.2020 20:20 Ответить
- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- Тут мой муж спорит с нашим котом на латыни о парадоксах Зенона.
- Понятно, адрес давайте.
- Записывайте: Гагарина 15, квартира 23. Вы только не торопитесь, а то я котика дослушать хочу...
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24.05.2020 20:30 Ответить
Отлично. Две недели в кругу людей не говорящих постоянно о политике.Эмоциональный рай.)
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24.05.2020 20:21 Ответить
ага, только тесты лучше не сдавать и деньги вперёд и в СКВ,
глава райгосадминистрации может языком молоть, а денег не будет
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24.05.2020 23:21 Ответить
кроме того, 300% в задницу пусть засунет
, короче надвигается жопа, всем срать на
инфекцию ...
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24.05.2020 23:23 Ответить
 
 