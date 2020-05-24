Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели не покидать рабочие места

Врачам Волынской областной психиатрической больницы на ближайшие 14 дней советуют ввести закрытый режим работы с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киверцовской РГА, такие рекомендации озвучила глава райгосадминистрации Алла Гонтарь во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель.

"Директору коммунального предприятия "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" рекомендуется стационары и отделения перевести в закрытый режим с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения на ближайшие 14 дней с соответствующей организацией питания, быта, санитарно-гигиенических мероприятий и соответствующей оплатой медицинских работников и обслуживающего персонала (при возможности - 300% к окладу). Осуществлять обследование методом ПЦР 100% работников заведения и пациентов с целью отделения больных от здоровых. Дефицит кадров, который возможно возник в отделении в пгт Олыка, покрыть за счет работников, работающих в других структурных подразделениях КП "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" Волынского областного совета с организацией их подвоза", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 мая стало известно, что в психиатрической больнице поселка Олыка от коронавируса умерла 49-летняя пациентка. По состоянию на 6 мая в заведении было выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, 15 мая сообщили еще о 16 случаях (у 14 пациентов и 2 медицинских работников). 19 мая лабораторно подтверждены еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков.