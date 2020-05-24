Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели не покидать рабочие места
Врачам Волынской областной психиатрической больницы на ближайшие 14 дней советуют ввести закрытый режим работы с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киверцовской РГА, такие рекомендации озвучила глава райгосадминистрации Алла Гонтарь во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель.
"Директору коммунального предприятия "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" рекомендуется стационары и отделения перевести в закрытый режим с постоянным круглосуточным пребыванием персонала без выхода за территорию учреждения на ближайшие 14 дней с соответствующей организацией питания, быта, санитарно-гигиенических мероприятий и соответствующей оплатой медицинских работников и обслуживающего персонала (при возможности - 300% к окладу). Осуществлять обследование методом ПЦР 100% работников заведения и пациентов с целью отделения больных от здоровых. Дефицит кадров, который возможно возник в отделении в пгт Олыка, покрыть за счет работников, работающих в других структурных подразделениях КП "Волынская областная психиатрическая больница Луцка" Волынского областного совета с организацией их подвоза", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 мая стало известно, что в психиатрической больнице поселка Олыка от коронавируса умерла 49-летняя пациентка. По состоянию на 6 мая в заведении было выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, 15 мая сообщили еще о 16 случаях (у 14 пациентов и 2 медицинских работников). 19 мая лабораторно подтверждены еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков.
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Значит подписанный Зеленским закон №553-IX о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год очередная писулька?
Эти зе-клованы только и могут, что видосики и писульки выпускать.
Правда, зараз скрізь в лікарнях карантин, якщо привезли по швидкій, то пацієнт направляється у карантинне відділення на два тижні, якщо за цей термін не виявляється ознак коронавірусу, переводяться у лікувальні відділення. Не треба мати медичні знання, щоби зрозуміти, що потрапляння інфікованого цілком можливо, а медики карантинних відділень ризикуються інфеціонуватися. І це вже відбулось не тільки у Луцькій лікарні.
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
- ...пыль состоит из отмерших частичек человеческой кожи... а это значит, что роботы-пылесосы целыми днями поглощают нашу плоть, но когда-нибудь им этого станет мало... они восстанут и уничтожат всех нас…
- кошмар! ну.?.. и теперь мы можем вернуться к обсуждению вашего детства?
- дослушайте, это очень важно!
- Да.
- Тут мой муж спорит с нашим котом на латыни о парадоксах Зенона.
- Понятно, адрес давайте.
- Записывайте: Гагарина 15, квартира 23. Вы только не торопитесь, а то я котика дослушать хочу...
глава райгосадминистрации может языком молоть, а денег не будет
, короче надвигается жопа, всем срать на
инфекцию ...