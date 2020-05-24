Приезжающим в оккупированный Крым "без определенной цели" придется самим оплачивать свою обсервацию

Туристов будут помещать в обсерваторы в оккупированном Крыму за свой счет. Норма будет действовать до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сообщил оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов на заседании "регионального оперативного штаба по COVID-19".

Он объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".

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Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.

Напомним, в оккупированном Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов просил россиян не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.

29 апреля Аксенов поручил, чтобы всех приехавших в Крым, не имеющих жилье и собственность на территории полуострова, помещали в обсерватор на 14 дней.

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