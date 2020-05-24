Приезжающим в оккупированный Крым "без определенной цели" придется самим оплачивать свою обсервацию
Туристов будут помещать в обсерваторы в оккупированном Крыму за свой счет. Норма будет действовать до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сообщил оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов на заседании "регионального оперативного штаба по COVID-19".
Он объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".
Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.
Напомним, в оккупированном Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.
Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов просил россиян не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.
29 апреля Аксенов поручил, чтобы всех приехавших в Крым, не имеющих жилье и собственность на территории полуострова, помещали в обсерватор на 14 дней.
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понаехавшие "без определенной цели"
Где так "вольно" дышит человек!"
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?
Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
они за юань и под берег слоновой кости лягут.....
а на хера мне тот пулемет? - и подвиг бы не совершил////
Гастелло тоже плюхнулся в болото, - не пропадать же добру, подумали пропагандисты,
и написали, что он направил горящий самолёт на железнодорожную станцию.
натовскую морскую базу, а на крымчан ему откровенно плевать - денег нет, но вы держитесь.
А если бы там обосновалось НАТО - за каждый беляш, чебурек и койкоместо платилось бы в долларах.
Путин эту холяву крымчанам сломал.