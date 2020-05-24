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Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон

Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон

Фейки о том, что в Украине существуют "тайные лаборатории", которые финансирует США, активно продуцируют СМИ России. Учреждения, которые поддерживает Минобороны США, действуют прозрачно и под контролем украинских властей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон в интервью ТСН, пишет Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда год за годом делает подобные заявления. Все учреждения - под контролем правительства Украины. Только украинское правительство решает, какие исследования нужно проводить, и назначает менеджмент, который руководит этими исследованиями. В этих лабораториях не работают американские ученые", - рассказал Пеннингтон.

Перед тем, как начинать исследования, учреждение проверяют на соответствие украинским законам, подчеркнул представитель миссии США в Украине. Что касается России, то больше всего страну-агрессора интересует распространения дезинформации относительно "Программы уменьшения биологической угрозы". Это касается не только Украины, но и других стран бывшего СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина выявлены 370 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

"Цель этой российской пропаганды - вбить клин между Соединенными Штатами и их партнерами. В этом случае, между США и Украиной", - отметил Пеннингтон.

Все учреждения, с которыми работают США, контролирует исключительно правительство Украины. Руководители лабораторий являются государственными служащими, отчитываются профильным министерствам. По словам Пеннингтона, американцы в этих учреждениях никогда не проводили исследования.

Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.

Также читайте: Госдеп США даст грант в $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения, в РФ назвали это "деструктивной деятельностью"

Автор: 

дезинформация (342) исследование (567) россия (95413) США (26506) фейк (678)


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Топ комментарии
+32
Зверніть увагу на риторику зебілів. Вже відверті кремлівські тези - "пендосы враги, янки гоу хоум, да здравствует ванька-освободитель".
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24.05.2020 20:47
+29
Да-да, пусть Моника непременно их проверит. Получит от ***** мЯЯдальку.
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24.05.2020 20:45
+20
І хоч когось будуть судити за розповсюдження брехні у ЗМІ?
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24.05.2020 20:41
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Страница 3 из 3
Давай внесем ясность, чтобы не зомбировать народ. Он не поднял руку возможно из-за приступа ревматизма или по иной причине, кроме того согласно немецким и другим источникам это"возможно лангмессер" ("vermutlich August Landmesser"). Другая семья утверждает что на фото их родич Густав Вегерт (Gustav Wegert), который не поднял руку из религиозных соображений, так как он был членом секты "свидетелей иегова"
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25.05.2020 00:42 Ответить
п№здишь сvчара. У него жена была еврейка со всеми вытекающими.
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25.05.2020 05:58 Ответить
Это ты когда придумал, чепуха чесоточная?
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30.05.2020 03:34 Ответить
"Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон" - дыма без огня не бывает и вообще, это ж-ж-ж неспроста.
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24.05.2020 22:32 Ответить
Касапсский дым - МОЖЭТ БЫТЬ и БЕЗ огня.
.
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24.05.2020 22:46 Ответить
Тем более не дым, а пыль в глаза, как это на кацапстане, всю свою короткую и вонючую историю делали!
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25.05.2020 00:12 Ответить
Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5547
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24.05.2020 22:47 Ответить
Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 2949
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25.05.2020 00:02 Ответить
Новичок встретил Полоний и говорит,,,ты террорюга зачем травишь людей по приказу Кремля?Полоний подумал и говорит,..это все Путлер казлина,я всего лишь препарат...
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25.05.2020 00:34 Ответить
да пусть бы работали американцы назло кацапью... хотя бы назло... потому что от американцев пользы больше, чем от козлорогих кацапов...
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25.05.2020 05:44 Ответить
укроолігархи є не меною загрозою для України аніж московія. Тому завдання номер один це знищення олігархів, та нарощування військової сили.
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25.05.2020 05:53 Ответить
А если это показывают на украинских телеканалах, тогда что?
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25.05.2020 06:47 Ответить
Вирусологи Уханя шокировали мир признанием о коронавирусе, сообщив, что есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Об этом сообщает https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351987/Wuhan-Virology-institute-director-says-three-strains-coronavirus-site.html Daily Mail , ссылаясь на заявление директора института Ван Яньис.
Ван Яньи опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь просочилась из учреждения, и сказал, что, хотя у них было три штамма вирусов, их наибольшее сходство с Covid-19 достигло только 79,8%.
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25.05.2020 07:16 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати...
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25.05.2020 09:59 Ответить
Какие лаборатории ??? Чему дурних так богато ?!
Дурдом с народом... Да нас уже давно захватили не книги и учеба а хамство и беззаконие... Неуч на неучи сидит, ватность головного мозга - полная деградация...
Лаборатории, рептелоиды, марсиани- совсем уже без головы народ
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25.05.2020 10:10 Ответить
Щоб
таке навіть подумати треба вже лікуватися, а той хто повірив чи написав в того реальний діагноз..Хто хоче мати справу з державою, коли сьогодні то червоні, то білі, то рожеві..Коли на вищому рівні стараються записати для компромату, коли президент чи уряд не може контролювати події...
Америка давно б злила ..Бо Україна в теперішньому виді це головна біль для цивілізованого світу , і крім аналізу цивілізований світ від неї не може нічо взяти .., а проблема в самому населення , точніше в 73% яке не чорне і не біля , яке застряло в просторі , уявляе світ по картинкам серіалу,
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25.05.2020 18:51 Ответить
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