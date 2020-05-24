Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон
Фейки о том, что в Украине существуют "тайные лаборатории", которые финансирует США, активно продуцируют СМИ России. Учреждения, которые поддерживает Минобороны США, действуют прозрачно и под контролем украинских властей.
Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон в интервью ТСН, пишет Цензор.НЕТ.
"Российская пропаганда год за годом делает подобные заявления. Все учреждения - под контролем правительства Украины. Только украинское правительство решает, какие исследования нужно проводить, и назначает менеджмент, который руководит этими исследованиями. В этих лабораториях не работают американские ученые", - рассказал Пеннингтон.
Перед тем, как начинать исследования, учреждение проверяют на соответствие украинским законам, подчеркнул представитель миссии США в Украине. Что касается России, то больше всего страну-агрессора интересует распространения дезинформации относительно "Программы уменьшения биологической угрозы". Это касается не только Украины, но и других стран бывшего СССР.
"Цель этой российской пропаганды - вбить клин между Соединенными Штатами и их партнерами. В этом случае, между США и Украиной", - отметил Пеннингтон.
Все учреждения, с которыми работают США, контролирует исключительно правительство Украины. Руководители лабораторий являются государственными служащими, отчитываются профильным министерствам. По словам Пеннингтона, американцы в этих учреждениях никогда не проводили исследования.
Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.
СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.
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Ван Яньи опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь просочилась из учреждения, и сказал, что, хотя у них было три штамма вирусов, их наибольшее сходство с Covid-19 достигло только 79,8%.
Дурдом с народом... Да нас уже давно захватили не книги и учеба а хамство и беззаконие... Неуч на неучи сидит, ватность головного мозга - полная деградация...
Лаборатории, рептелоиды, марсиани- совсем уже без головы народ
таке навіть подумати треба вже лікуватися, а той хто повірив чи написав в того реальний діагноз..Хто хоче мати справу з державою, коли сьогодні то червоні, то білі, то рожеві..Коли на вищому рівні стараються записати для компромату, коли президент чи уряд не може контролювати події...
Америка давно б злила ..Бо Україна в теперішньому виді це головна біль для цивілізованого світу , і крім аналізу цивілізований світ від неї не може нічо взяти .., а проблема в самому населення , точніше в 73% яке не чорне і не біля , яке застряло в просторі , уявляе світ по картинкам серіалу,