Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон

Фейки о том, что в Украине существуют "тайные лаборатории", которые финансирует США, активно продуцируют СМИ России. Учреждения, которые поддерживает Минобороны США, действуют прозрачно и под контролем украинских властей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон в интервью ТСН, пишет Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда год за годом делает подобные заявления. Все учреждения - под контролем правительства Украины. Только украинское правительство решает, какие исследования нужно проводить, и назначает менеджмент, который руководит этими исследованиями. В этих лабораториях не работают американские ученые", - рассказал Пеннингтон.

Перед тем, как начинать исследования, учреждение проверяют на соответствие украинским законам, подчеркнул представитель миссии США в Украине. Что касается России, то больше всего страну-агрессора интересует распространения дезинформации относительно "Программы уменьшения биологической угрозы". Это касается не только Украины, но и других стран бывшего СССР.

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"Цель этой российской пропаганды - вбить клин между Соединенными Штатами и их партнерами. В этом случае, между США и Украиной", - отметил Пеннингтон.

Все учреждения, с которыми работают США, контролирует исключительно правительство Украины. Руководители лабораторий являются государственными служащими, отчитываются профильным министерствам. По словам Пеннингтона, американцы в этих учреждениях никогда не проводили исследования.

Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.

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