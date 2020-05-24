Ивано-Франковская городская больница пока не будет сокращать количество мест для пациентов с COVID-19, - руководитель медучреждения Масляк

Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница в ближайший месяц не будет принимать плановых больных.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил руководитель медучреждения Тарас Масляк, передает Цензор.НЕТ.

"Без сомнения, мы бы очень хотели, чтобы плановая госпитализация заработала, но, к сожалению, 140 человек с пневмониями, 67 пациентов с подтвержденным COVID-19, - рассказывает Тарас Масляк. - Согласно новому постановлению, карантин продолжается до июня, и в нем указано, что можно госпитализировать только онкобольных".

Людей с хирургической патологией или заболеваниями сосудистой неврологии, которые обращаются за помощью, принимают в консультативной поликлинике ЦГКБ и направляют в медучреждения, где нет больных с коронавирусной инфекцией.

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В начале пандемии для лечения больных с COVID-19 перепрофилировали несколько отделений: кардиологию, урологию и ЛОРофтальмологию.

"На сегодняшний день мы свернули ЛОРофтальмологию, начинаем выводить пациентов из урологии, но все же у нас есть большое количество больных, которые могут инфицировать других. Поэтому мы воздерживаемся от всех плановых операций больных", - говорит руководитель центральной городской клинической больницы.

Пациентов, которые выздоровели от COVID-19, выписали домой, некоторых перевели в терапевтическое отделение.

В отделениях, которые освободили от пациентов с коронавирусом, в течение нескольких дней проводили все мероприятия в соответствии с требованиями к санэпидрежима: дезинфицировали палаты, кровати, инструменты.

"Но мы туда ни больных плановых, ни ургентных пока не кладем. Эти отделения оставляем в резерве на случай роста пациентов с COVID-19", - сообщил глава больницы Тарас Масляк.

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Отмечается, что 21 мая состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской облгосадминистрации. На нем, согласно постановлению Кабинета Министров, продлили карантин до 22 июня на всей территории области, а также сообщили, как будут работать медицинские учреждения, транспорт, учебные заведения и т.д. в течение следующего месяца.

Напомним, на утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек. На Ивано-Франковщине - 1277 случаев.