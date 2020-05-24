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Новости Коронавирус и карантин
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Ивано-Франковская городская больница пока не будет сокращать количество мест для пациентов с COVID-19, - руководитель медучреждения Масляк

Ивано-Франковская городская больница пока не будет сокращать количество мест для пациентов с COVID-19, - руководитель медучреждения Масляк

Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница в ближайший месяц не будет принимать плановых больных.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил руководитель медучреждения Тарас Масляк, передает Цензор.НЕТ.

"Без сомнения, мы бы очень хотели, чтобы плановая госпитализация заработала, но, к сожалению, 140 человек с пневмониями, 67 пациентов с подтвержденным COVID-19, - рассказывает Тарас Масляк. - Согласно новому постановлению, карантин продолжается до июня, и в нем указано, что можно госпитализировать только онкобольных".

Людей с хирургической патологией или заболеваниями сосудистой неврологии, которые обращаются за помощью, принимают в консультативной поликлинике ЦГКБ и направляют в медучреждения, где нет больных с коронавирусной инфекцией.

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В начале пандемии для лечения больных с COVID-19 перепрофилировали несколько отделений: кардиологию, урологию и ЛОРофтальмологию.

"На сегодняшний день мы свернули ЛОРофтальмологию, начинаем выводить пациентов из урологии, но все же у нас есть большое количество больных, которые могут инфицировать других. Поэтому мы воздерживаемся от всех плановых операций больных", - говорит руководитель центральной городской клинической больницы.

Пациентов, которые выздоровели от COVID-19, выписали домой, некоторых перевели в терапевтическое отделение.

В отделениях, которые освободили от пациентов с коронавирусом, в течение нескольких дней проводили все мероприятия в соответствии с требованиями к санэпидрежима: дезинфицировали палаты, кровати, инструменты.

"Но мы туда ни больных плановых, ни ургентных пока не кладем. Эти отделения оставляем в резерве на случай роста пациентов с COVID-19", - сообщил глава больницы Тарас Масляк.

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Отмечается, что 21 мая состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской облгосадминистрации. На нем, согласно постановлению Кабинета Министров, продлили карантин до 22 июня на всей территории области, а также сообщили, как будут работать медицинские учреждения, транспорт, учебные заведения и т.д. в течение следующего месяца.

Напомним, на утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек. На Ивано-Франковщине - 1277 случаев.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Блаблабла!...
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24.05.2020 21:05 Ответить
Калуш, Ивано-Франківська область.
" Мамі поставили діагноз!, двохстороння пневмонія, сьогодні в поліклініці!!, так як жінці стало погано! Зробили кардіограму і рентген!!! Сказали негайно везти в реанімацію в лікарню в Підгірки з направленням і викликали швидку!!! Люди! Від ранку вони з мамою сидять в лікарні і ніхто приймати не хоче їх, футболять додому!!! Жінці чим дальше тим гірше стає.

Лікар-реаніматолог не захотіла маму приймати. Сказала, що вона не важко хвора.
Визвали пульмонолога, сказали, що у відділі не має місць. Мама почала синіти.
Чотири години просиділи в коридорі. Черговий лікар оглянув, проблеми з серцем. Кардіологія закрита, коронавірус.
Я подзвонила на гарячу лінію в міську раду, ніякого толку. Пішла до заступника Калуської ЦРЛ. Також сказала, що немає місця.
Маму відправили своїм ходом до районної лікарні. Визвали таксі, проїхали 50 метрів. Мамі стало погано(почала хрипіти), вертаємося назад. Кричу, що мама помирає.
Аж за 10 хв підійшли. Через пів години виходить та сама лікар-реаніматолог (що не хотіла приймати), маму врятувати не вдалося".

https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/05/21/110215/view
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24.05.2020 21:13 Ответить
Все, кто умерли без вирусочка, кагбэ не умерли... Така вот догма в секте вирусобесия. Местные адепты вижжят, что от дурантина вреда нет и быть не может - дюже он пользительный.
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24.05.2020 21:17 Ответить
Україна готова до пандемії? Так вони кажуть вже більш ніж 2 місяці? Готова за рахунок інших хворих? Ото готовність! А хо хтось з тих "професіоналів", які є "новьіє ліца 2.0" прорахквав наслідки закриття інших відділень? Серцевих, легеневих, ниркових... То чого нам чекати? Підвищення смертності від інсультів-інфарктів, сарком легенів, туберкульозу, ниркової недостатньості...
Коли вже вони почнуть казати хоча б частину правди?
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24.05.2020 21:18 Ответить
Супруншу взад!!
Хто почав?!
Аа, земельки хочеться??
🤔
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24.05.2020 21:23 Ответить
https://youtu.be/bnLg5_Fvqt8 Иралндский иммунолог, молекулярный биолог, доктор наук и профессор Долорес Дж.Кахил (Dolores J.Cahill) считает, что ношение маски не защищает от коронавируса, ослабляет иммунитет, а решение политиков и учёных об обязательном ношении масок и дистанцировании граничит с преступлением против человечности.
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24.05.2020 21:45 Ответить
 
 