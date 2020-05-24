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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выход США из соглашения об "открытом небе" может ослабить Украину, - обозреватели США

Выход США из соглашения об

Министр обороны США Марк Эспер связал выход США из соглашения об "открытом небе" с агрессией России в Украине и Грузии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С момента подписания соглашения" Открытое небо "в 2002 году, Россия использовала ее в целях пропаганды и агрессии против своих соседей - Украины и Грузии. США объявили о намерении выйти из этого соглашения", - написал в пятницу, 22 мая, министр обороны США Эспер.

Многие американские политики не согласны с официальной позицией американских властей по выходу из сделки и считают, что это может ослабить безопасность как в Украине, так и во многих других странах мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

"Потеря" открытого неба "является значительным промахом в усилиях международного контроля за оружием. Закрыта еще одна важная линия коммуникации с Россией. На одну возможность меньше, чтобы предотвратить беду до того, как она случится. Далее они придут по новому соглашению START, что откроет шлюзы к новой гонке ядерных вооружений ", - написал бывший министр обороны США Уильям Перри.

"Распалась вся структура по контролю над вооружениями, которая создавалась для европейской безопасности после холодной войны: Договор о традиционных вооруженных силах в Европе, Венский документ, соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности, и сейчас - Соглашение об "открытом небе". Со стороны России - это основная причина, впрочем выходе из соглашения делает всех менее защищенными ", - написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

На планы Белого дома отреагировали также в самом НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники НАТО встретились для обсуждения вопроса и взаимодействуют с Россией по ее возвращению к скорейшему выполнению соглашения.

Джереми Богайски, корреспондент по вопросам обороны в издании "Форбс", считает, что выход США из соглашения, в первую очередь, будет в убыток для Украины и Грузии.

Также читайте: Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный"

"Трамп еще раз сделал то, что хочет Путин, выйдя из соглашения об "открытом небе", ослабив связи США со странами-друзьями, партнерами, в частности Украиной и Грузией, которые в значительной степени получали пользу от полетов над Россией", - отметил он.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель назвал решение администрации Трампа о выходе из соглашения об "открытом небе" нелегальным.

По словам конгрессмена Энгеля, президент обязан сообщить Конгрессу о выходе из соглашения за 120 дней до начала процесса. Это предусмотрено в законе о государственной обороне, который Дональд Трамп подписал в 2019 году.

Между тем, ряд сторонников Республиканской партии поддержали решение президента Трампа. Сенатор Тед Круз считает этот шаг "победой" для безопасности США.

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также поддержал решение, а выход из соглашения назвал "великим моментом в истории контроля за международным вооружением".

Читайте также: США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

Напомним, соглашение об открытом небе подписали 34 стран мира после окончания холодной войны. Оно вступило в силу в 2002 году и позволяет странам-членам пролетать над территорией друг друга со специальным сенсорным оборудованием, чтобы убедиться, что другие страны не готовят внешних военных действий. Украина также участник этого соглашения. 

21 мая стало известно, что Дональд Трамп решил прекратить участие США в соглашении об "открытом небе" из-за постоянных нарушений этого соглашения со стороны России.

Украинский МИД сообщил, что соглашение об "открытом небе" помогло осуществлять регулярные наблюдательные полеты США вдоль побережья оккупированного Крыма, это "способствовало нормализации поведения РФ в этих водах".

Впрочем, в сообщении МИД говорится, что с началом войны в Укране эффективность сделки снизилась из-за "невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территорией АР Крым и Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Читайте: МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

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Крым (26373) россия (95413) США (26506) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+20
"Потеря" открытого неба "является значительным промахом в усилиях международного контроля за оружием. Закрыта еще одна важная линия коммуникации с Россией. На одну возможность меньше, чтобы предотвратить беду до того, как она случится - Уильям Перри...

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Херня эта ваша линия коммуникации с рашкой.
Сильно помогло это соглашение об "открытом небе", в деле остановки агрессии рашки против Украины или Грузии?
С рашкой нужно не коммуницировать а мочить её. Рашка понимает только язык силы.
Как только запад сильно захочет обуздать рашку, то введёт реальные санкции против рашки и реально будет подрывать экономику рашку... а не торговать с ней.
А ещё поставлять оружие всем, кто борется против рашки - от Украины до сирийских повстанцев.
Как это сделал Рейган, после вторжения рашки в Афганистан.
И тогда совок распался... А рашка ещё слабее совка
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24.05.2020 22:26
+20
Всё намного проще: Штаты уже контролируют парашу из космоса полностью, а параша скоро сможет подсматривать за Штатами только через дырку в туалете МКС, куда парашников скоро если и доставят, то только на батуте Рогозина. Поэтому отказ от "открытого неба" выгоден Штатам, а не параше.
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24.05.2020 22:34
+13
Новая гонка вооружений - как раз то, чего критически не хватало для ослабления и развала московщины мордовской. Приветствую решение США!
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24.05.2020 22:39
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Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США - Цензор.НЕТ 7692
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24.05.2020 23:38 Ответить
Ударившиеся головой о Библию вовсе не означает рассудительные, адекватные люди.
Напротив, их даже назвать православными нельзя, православие - правильно славить Бога, а не правильно скулить. Зато теперь у них есть "святаярусь", "русскиймир". Жизнь удалась!
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24.05.2020 23:41 Ответить
Ішотіпєрь - не випускатимемо Штати з того нашого відкритого неба?
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24.05.2020 22:42 Ответить
"линия коммуникации.. линия коммуникации.."
Турция в Ливии никаких "линий коммуникаций" с Рашкой не имеет,
а просто МОЧИТ их-там-нетов!
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24.05.2020 22:45 Ответить
Блаблабла, до сракі карі очі..
Дуууже допомогло...
Кабанчика, паРашку, треба заспокоїти перед мангальчиком..
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24.05.2020 22:51 Ответить
Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США - Цензор.НЕТ 2548
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24.05.2020 22:52 Ответить
Китай сегодня главная угроза Штатам ,а он ни какими договорами ни с кем не ограничен,парашка уже в жопе и ни кому не интересна.
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24.05.2020 23:07 Ответить
Вот запустит РАБссия подлодку Курск, СУ-57 и танк СРАМата держись Пиндосы. ..
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24.05.2020 23:09 Ответить
Как расшифровывается вот это вот СУ-57 - Слава Украине, а что значит 57 ?
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25.05.2020 03:46 Ответить
Херово быть дураком, но вам, мокше, к этому не привыкать
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25.05.2020 10:43 Ответить
Если рлс в Мукачево развернуть то и летать никуда и не надо будет до Урала где-то а там уже Китай.
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24.05.2020 23:22 Ответить
А
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25.05.2020 00:40 Ответить
Нас, Украинцев, после пяти президентов, уже так ПОСЛАБИЛО, что ОСЛАБИТЬ нас уже ничего и никто не сможет! Сук... 🤣
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25.05.2020 03:42 Ответить
Выход из договора даёт Америке больше свобод отпускать щелбаны
московитским любителям низко пролететь над гнездом кукушки - кукушка может клюнуть.
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25.05.2020 03:45 Ответить
Стаття замовна.Агресор нехай моніторит небо з криниці.Джереми Богайски-кореспондентішка,а конгрессмен Энгель тільки по процедурним питанням.
290-о порушень рашистами Закону Ейзенхауера свою справу зробили.Українців вводять в оману,повязуючи цей закон з моніторингом Криму та Донбасу,бо це міжнародно визнана територія України і ніякого дозволу від агресора не потребує.КороновіРусних пора збивати ще при взлеті і над їх територією,аби не розповсюджували заразу,прикриваючись законом 34-х на право моніторингу.Навіть не уявляю,як би дозволили Гітлерові вести аерозйомки над своїми країнами керівники цих країн,а ще й коли авіатопливо може бути носієм бактерологічної зброї.
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25.05.2020 06:23 Ответить
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