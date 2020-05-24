Выход США из соглашения об "открытом небе" может ослабить Украину, - обозреватели США

Министр обороны США Марк Эспер связал выход США из соглашения об "открытом небе" с агрессией России в Украине и Грузии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С момента подписания соглашения" Открытое небо "в 2002 году, Россия использовала ее в целях пропаганды и агрессии против своих соседей - Украины и Грузии. США объявили о намерении выйти из этого соглашения", - написал в пятницу, 22 мая, министр обороны США Эспер.

Многие американские политики не согласны с официальной позицией американских властей по выходу из сделки и считают, что это может ослабить безопасность как в Украине, так и во многих других странах мира.

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"Потеря" открытого неба "является значительным промахом в усилиях международного контроля за оружием. Закрыта еще одна важная линия коммуникации с Россией. На одну возможность меньше, чтобы предотвратить беду до того, как она случится. Далее они придут по новому соглашению START, что откроет шлюзы к новой гонке ядерных вооружений ", - написал бывший министр обороны США Уильям Перри.

"Распалась вся структура по контролю над вооружениями, которая создавалась для европейской безопасности после холодной войны: Договор о традиционных вооруженных силах в Европе, Венский документ, соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности, и сейчас - Соглашение об "открытом небе". Со стороны России - это основная причина, впрочем выходе из соглашения делает всех менее защищенными ", - написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

На планы Белого дома отреагировали также в самом НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники НАТО встретились для обсуждения вопроса и взаимодействуют с Россией по ее возвращению к скорейшему выполнению соглашения.

Джереми Богайски, корреспондент по вопросам обороны в издании "Форбс", считает, что выход США из соглашения, в первую очередь, будет в убыток для Украины и Грузии.

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"Трамп еще раз сделал то, что хочет Путин, выйдя из соглашения об "открытом небе", ослабив связи США со странами-друзьями, партнерами, в частности Украиной и Грузией, которые в значительной степени получали пользу от полетов над Россией", - отметил он.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель назвал решение администрации Трампа о выходе из соглашения об "открытом небе" нелегальным.

По словам конгрессмена Энгеля, президент обязан сообщить Конгрессу о выходе из соглашения за 120 дней до начала процесса. Это предусмотрено в законе о государственной обороне, который Дональд Трамп подписал в 2019 году.

Между тем, ряд сторонников Республиканской партии поддержали решение президента Трампа. Сенатор Тед Круз считает этот шаг "победой" для безопасности США.

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также поддержал решение, а выход из соглашения назвал "великим моментом в истории контроля за международным вооружением".

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Напомним, соглашение об открытом небе подписали 34 стран мира после окончания холодной войны. Оно вступило в силу в 2002 году и позволяет странам-членам пролетать над территорией друг друга со специальным сенсорным оборудованием, чтобы убедиться, что другие страны не готовят внешних военных действий. Украина также участник этого соглашения.

21 мая стало известно, что Дональд Трамп решил прекратить участие США в соглашении об "открытом небе" из-за постоянных нарушений этого соглашения со стороны России.

Украинский МИД сообщил, что соглашение об "открытом небе" помогло осуществлять регулярные наблюдательные полеты США вдоль побережья оккупированного Крыма, это "способствовало нормализации поведения РФ в этих водах".

Впрочем, в сообщении МИД говорится, что с началом войны в Укране эффективность сделки снизилась из-за "невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территорией АР Крым и Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

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