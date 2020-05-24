Студент переяславского педуниверситета упал с высоты и попал в больницу, у него выявили COVID-19: общежития закрыли на карантин.

В Переяславе и районе в Киевской области подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом, из которых в городе - 7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Согласно сообщению, накануне прошло заседание внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно протоколу, по состоянии на 17:00 23 мая поступила информация о 6 новых случаях инфицирования в Переяславе: 61-летнего, 59-летнего и 22-летнего мужчин, 63-летней, 42-летней женщины и 7-летнего ребенка.

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При этом в больнице находится только 22-летний парень, остальные - на домашнем лечении. Парня госпитализировали в реанимационное отделение еще 17 мая после того, как он упал со второго этажа недостроенной пятиэтажки бывшего завода "Точмаш", где занимался паркуром. Его прооперировали, также дополнительно сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Пациента перевели в инфекционное отделение.

Парень учится в переяславском педуниверситете (факультет физического воспитания) и жил в общежитии. На заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение немедленно ограничить вход и выход в университетские общежития, строго контролировать жителей, которые выходят за продуктами или средствами гигиены, каждые два часа проводить дезинфекцию. За соблюдением всех требований будет следить полиция. По данным комиссии, пока в двух общежитиях находится 152 человека. Им сделают ПЦР-тесты. Также определяют круг общения заболевшего. их отправят на обсервацию.

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