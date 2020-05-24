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Стадион "Черноморец" в Одессе купила американская компания с россиянами в руководстве, - СМИ

Стадион "Черноморец" продали с 17-й попытки за 193 млн гривен. Это на 89 млн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая, и почти на один миллиард меньше от первоначальной цены.

Эту информацию "Думской" подтвердили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, передает Цензор.НЕТ.

Также изданию стало известно название компании, которая купила на аукционе стадион "Черноморец". Это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрированное в прошлом году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния.

Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается некий Владимир Евсеев.

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Стадион Черноморец в Одессе купила американская компания с россиянами в руководстве, - СМИ 01

Отмечается, что с 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс. Лишь 17-я попытка оказалась удачной. Выходит, что объект продали меньше на 946 млн 895 тысяч от первоначальной цены.

Дело в том, что кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

Также читайте: В Одессе начали устанавливать спецбоксы для сбора использованных масок, респираторов и перчаток

Автор: 

Одесса (7869) продажа (483) стадион (185)


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Топ комментарии
+26
События вполне прогнозируемы. А что? Ублюдочные росСМИ не случайно разгоняют новые "новости" и прогнозы : "Уже осенью этого года от Украины могут отделиться как минимум 4 области. Речь идёт о Херсоне, Запорожье, Одессе и Николаеве. Местные власти здесь уже давно ждут только удобного случая. И последуют они примеру ЛДНР, либо объединившись в некое государственное образование, либо примкнув к республикам Донбасса. Как бы то ни было, итог будет один - Киев потеряет весь юг страны и произойдёт это не позже осени".
Активизировались Медведчук, шарий, лукаш... Портнов не вылазит из телеграмма, а савченко из НТВ. При неполноценном президенте, квартальных недоумках на всех высших госдолжностях возможно всё.
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24.05.2020 23:15
+19
ФСБ и купила,наверное Кремль готовит наступательную операцию с Приднестровья и с моря
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24.05.2020 23:02
+14
Спостереження - у зебілів якісь типові асоціації з шоколадом. Мабуть, з дитинства шоколаду не пробували, бо "какой там шаКАЛад, батя с мамкой бухали, а мы бутылки сдавали себе на хавку". Ото лише й запам'ятали, що він "цветом как гамно, га-га-га! а кто шаКАЛад ест, тот гамноед, гы-гы-гы!"
А як підросли, вже не до шоколаду, самі збухалися, там вже кілька в томаті - розкіш... Стадіон "Чорноморець" в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3832
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24.05.2020 23:28
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Еще и порт рядом. И центр города.
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25.05.2020 04:45 Ответить
Американская фирма состоит из 10 человек, организована 4 года назад, область работы- финансовые услуги.
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25.05.2020 05:28 Ответить
Это маленький шаг для подставных покупателей, но большой шаг для потенциального оккупанта. Перспектива уличных боев в Одессе уже не виртуальная. Кем персонально был допущен к торгам покупатель с кремлёвскими корнями? И продали с 17 попытки. Ожидали именно их.
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25.05.2020 06:14 Ответить
Все на продаж землепроданцями України від землі до стадіонів навіть окупантам.
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25.05.2020 07:09 Ответить
а ви прочитали------''Зазначається, що з 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням щодо кредитів, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн''=======
Збанкрутілий "Імексбанк", яким зараз керує Фонд гарантування вкладів, став власником стадіону "Чорноморець" в парку Шевченка

https://odesa.depo.ua/ Одеса
30 травня 2017 15:08=====
Права власності банку на спортивний об'єкт, який раніше належав однойменному футбольному клубу, було зареєстровано 16 травня 2017 року.
Найближчим часом стадіон буде виставлений на продаж. Виручені кошти підуть на виплати вкладникам і кредиторам АКБ.
Крім того, зараз "Імексбанк" намагається зараз продати право вимоги за кредитним договором, заставою за яким є навчально-спортивна база ФК "Чорноморець" на Академіка Вавилова. Ціна - 29 мільйонів гривень. А ще тимчасова адміністрація банку-банкрута судиться з "Чорноморцем" за тренувальну базу в Совіньоні.=======Нагадаємо, стадіон Чорноморець був запорукою по 41 кредиту, розданому Імексбанком незадовго до введення тимчасової адміністрації. Гроші пішли на рахунки підконтрольних власнику Чорноморця і банку, нардепу Леоніду Климову юридичних осіб, а пізніше були перекинуті в офшори.======
Тоді ж вивели і високоліквідні застави. Замість них єдиним забезпеченням по кредитах 41 юрособи на суму 8,3 млрд гривень став футбольний стадіон. Він був безпідставно переоцінений, що дало можливість збільшити його заставну вартість до 7,9 млрд гривень. Згодом незалежні оцінювачі оцінили 41 кредит зі стадіоном в заставі в 873,6 млн грн.
В останні дні грудня 2014 стадіон був переданий в довірче управління терміном на 10 років.=====от що я знайшла по цьому питанню.
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25.05.2020 07:14 Ответить
Тут главное - теория заговора .! На ветке от силы человек 10 , текст прочли и поняли , зачем на самом деле , и кому , этот стадион продали . .
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25.05.2020 08:44 Ответить
Похоже совковые старперы на этом сайте до сих пор не очень понимают что такое капитализм.)
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25.05.2020 07:22 Ответить
С таким же успехом это могут быть и украинцы, или дети мигрантов которые переехали в США очень давно, фамилии это еще ничего не значит.
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25.05.2020 07:29 Ответить
Это как кипрская компания с украинцами ( или например молдаванами) в руководстве?
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25.05.2020 07:31 Ответить
Лихо! Очередная афёра для нужных людей. Сначала снизили цену на липовых торгах, по сговору, до неприлично маленькой. А теперь отдали фактически за бесценок. Это же не просто стадион, а огромный комплекс в парковой зоне у самого моря!!!!! Зачем надо было продавать????? Душа болит, нет слов!!!! Твари!!!!!
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25.05.2020 07:39 Ответить
Значит кроме американских спекулянтов он никому не нужен. Скажите спасибо что смогли продать.
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25.05.2020 07:59 Ответить
Принцип "какая разніца" (с.95зє) форева, нє?
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25.05.2020 07:56 Ответить
Кацапські жиди з американської компанії .
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25.05.2020 08:54 Ответить
Бенина схема, раздать кредиты своим компаниям, и кинуть вкладчиков.
Если бы Петя не национализирован вовремя ПриватБанк, клоуна небыло бы сейчас у власти. Все было бы гораздо печальнее.
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25.05.2020 09:27 Ответить
Завжди цікаві https://afishar.com/region/odesa-news/ новини Одеси
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19.06.2020 12:55 Ответить
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