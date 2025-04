Стадион "Черноморец" в Одессе купила американская компания с россиянами в руководстве, - СМИ

Стадион "Черноморец" продали с 17-й попытки за 193 млн гривен. Это на 89 млн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая, и почти на один миллиард меньше от первоначальной цены.

Эту информацию "Думской" подтвердили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, передает Цензор.НЕТ.

Также изданию стало известно название компании, которая купила на аукционе стадион "Черноморец". Это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрированное в прошлом году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния.

Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается некий Владимир Евсеев.

Отмечается, что с 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс. Лишь 17-я попытка оказалась удачной. Выходит, что объект продали меньше на 946 млн 895 тысяч от первоначальной цены.

Дело в том, что кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

