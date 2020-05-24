Стадион "Черноморец" в Одессе купила американская компания с россиянами в руководстве, - СМИ
Стадион "Черноморец" продали с 17-й попытки за 193 млн гривен. Это на 89 млн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая, и почти на один миллиард меньше от первоначальной цены.
Эту информацию "Думской" подтвердили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, передает Цензор.НЕТ.
Также изданию стало известно название компании, которая купила на аукционе стадион "Черноморец". Это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрированное в прошлом году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния.
Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается некий Владимир Евсеев.
Отмечается, что с 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.
Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс. Лишь 17-я попытка оказалась удачной. Выходит, что объект продали меньше на 946 млн 895 тысяч от первоначальной цены.
Дело в том, что кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.
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Збанкрутілий "Імексбанк", яким зараз керує Фонд гарантування вкладів, став власником стадіону "Чорноморець" в парку Шевченка
https://odesa.depo.ua/ Одеса
30 травня 2017 15:08=====
Права власності банку на спортивний об'єкт, який раніше належав однойменному футбольному клубу, було зареєстровано 16 травня 2017 року.
Найближчим часом стадіон буде виставлений на продаж. Виручені кошти підуть на виплати вкладникам і кредиторам АКБ.
Крім того, зараз "Імексбанк" намагається зараз продати право вимоги за кредитним договором, заставою за яким є навчально-спортивна база ФК "Чорноморець" на Академіка Вавилова. Ціна - 29 мільйонів гривень. А ще тимчасова адміністрація банку-банкрута судиться з "Чорноморцем" за тренувальну базу в Совіньоні.=======Нагадаємо, стадіон Чорноморець був запорукою по 41 кредиту, розданому Імексбанком незадовго до введення тимчасової адміністрації. Гроші пішли на рахунки підконтрольних власнику Чорноморця і банку, нардепу Леоніду Климову юридичних осіб, а пізніше були перекинуті в офшори.======
Тоді ж вивели і високоліквідні застави. Замість них єдиним забезпеченням по кредитах 41 юрособи на суму 8,3 млрд гривень став футбольний стадіон. Він був безпідставно переоцінений, що дало можливість збільшити його заставну вартість до 7,9 млрд гривень. Згодом незалежні оцінювачі оцінили 41 кредит зі стадіоном в заставі в 873,6 млн грн.
В останні дні грудня 2014 стадіон був переданий в довірче управління терміном на 10 років.=====от що я знайшла по цьому питанню.
Если бы Петя не национализирован вовремя ПриватБанк, клоуна небыло бы сейчас у власти. Все было бы гораздо печальнее.