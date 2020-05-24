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Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен

Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен

Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально.

Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня", - сказал он.

Чиновник пояснил это тем, что в Вашингтоне уровень заболевания коронавирусом приближается к пику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход США из соглашения об "открытом небе" может ослабить Украину, - обозреватели США

По его словам, лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи.

Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать. Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.

Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.

Напомним, саммит глав государств "Группы семи" был назначен на 10-12 июня 2020 года.

В октябре 2019 года о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Также читайте: Трамп снова рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в президентской загородной резиденции

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Позже президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".

В апреле 2020 года Белый дом сообщил, что Трамп вместо встречи проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".

Автор: 

G7 (833) США (26506)


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Топ комментарии
+5
Раніше перд такими саммітами Порох зустрічався і з Меркель, і з Макроном, і з Помпео (або Керрі чи Байденом)...
а бубочка... А що таке бубочка?
Та так. нульовка...
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24.05.2020 23:50
+3
Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 6763
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24.05.2020 23:33
+3
Путлер любит Зелю,Северный и Турецкий потоки фюрер кремля проложит через Украину...,мыши браття...
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24.05.2020 23:53
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Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 6763
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24.05.2020 23:33 Ответить
Украина сумела поссориться с Болгарией...
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24.05.2020 23:33 Ответить
3ато мириться с касапией.
.

3енелейсский путлера ПЕРВЫМ с НГ поздравил.
. Раньше чем СВОЮ АРМИЮ и НАРОД
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24.05.2020 23:37 Ответить
Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3189
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24.05.2020 23:44 Ответить
Лично я, верю проУкраинсским сми и Блогерам !
.
А они за ПОРОШЕНКО !
.
Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
.
А вот что в РЕАЛИИ- - - -
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 23:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1DZO9UHfO7M

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25.05.2020 01:06 Ответить
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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25.05.2020 06:45 Ответить
Раніше перд такими саммітами Порох зустрічався і з Меркель, і з Макроном, і з Помпео (або Керрі чи Байденом)...
а бубочка... А що таке бубочка?
Та так. нульовка...
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24.05.2020 23:50 Ответить
А "преЗЕдент Голосрачко", як вовк з казки "Легкий хліб", думав, що все само собою робиться буде - він може лежать, а йому все підноситимуть...... Його і на самміт Єрмак пхатиме, для "декорації", бо "Сцикло" вже літаків боїться...
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25.05.2020 04:31 Ответить
Путлер любит Зелю,Северный и Турецкий потоки фюрер кремля проложит через Украину...,мыши браття...
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24.05.2020 23:53 Ответить
Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 833
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25.05.2020 01:07 Ответить
Добре, що у нас, навіть при карантині, працюють деякі магазини... Бо знову Порошенку, перед саммітом, прийдеться туди іти...

"Приходить Порошенко у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...".
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25.05.2020 06:22 Ответить
 
 