Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен
Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально.
Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
"Рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня", - сказал он.
Чиновник пояснил это тем, что в Вашингтоне уровень заболевания коронавирусом приближается к пику.
По его словам, лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи.
Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать. Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.
Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.
Напомним, саммит глав государств "Группы семи" был назначен на 10-12 июня 2020 года.
В октябре 2019 года о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.
Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.
Позже президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".
В апреле 2020 года Белый дом сообщил, что Трамп вместо встречи проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".
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3енелейсский путлера ПЕРВЫМ с НГ поздравил.
. Раньше чем СВОЮ АРМИЮ и НАРОД
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А они за ПОРОШЕНКО !
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Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
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А вот что в РЕАЛИИ- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
а бубочка... А що таке бубочка?
Та так. нульовка...
"Приходить Порошенко у магазин господарчих товарів:
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