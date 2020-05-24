Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен

Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально.

Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня", - сказал он.

Чиновник пояснил это тем, что в Вашингтоне уровень заболевания коронавирусом приближается к пику.

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По его словам, лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи.

Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать. Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.

Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.

Напомним, саммит глав государств "Группы семи" был назначен на 10-12 июня 2020 года.

В октябре 2019 года о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

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Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Позже президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".

В апреле 2020 года Белый дом сообщил, что Трамп вместо встречи проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".