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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Посольство Украины использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым, - Мельник

Посольство Украины использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым, - Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия может помогать Украине в переговорах и по Донбассу, и по Крыму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам посла, он использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым.

"Наша идея с пари (предложение экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что оккупированный Крым вернется в состав Украины. - Ред.) - это спонтанный креатив, вызвавший в Германии целую волну интересных дискуссий. Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма" , - сказал украинский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня для консультаций по Донбассу, - СМИ

За несколько недель до визита в Берлин глав Офиса Президента и МИД Украины посол заявил, что "недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы" для того, чтобы оккупированный Крым дорого стоил России.

"Неофициальная позиция заключается в том, что: "Давайте сначала мы завершим войну на востоке Украины, а когда мы это сделаем, перед нами будет стоять другая огромная задача - вопрос Крыма, его освобождение, деоккупация. Тогда будем говорить о Крыме". Мой ответ очень прост: "Германия - самая мощная страна, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках", - объясняет свою позицию Мельник.

Напомним, Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера "бесстыдными". Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе". Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" – возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.

Также читайте: Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари после его высказываний о бесперспективности возврата оккупированного Крыма под контроль Украины, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина.

Автор: 

Германия (6938) Крым (26373) Донбасс (26955) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+6
Комуналку платит за хату в Крыму, купленную после окупации.
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25.05.2020 00:15
+4
А шо Моника говорит про Крым?
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25.05.2020 00:00
+2
Не знаю кто, что и кому напоминает, а то, что зекоманда потихоньку распродает Украину рашкованам это точно.
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25.05.2020 00:53
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Отдайте немцам Пруссию,Договор Молотов-Риббеннтроп от 1939 года надо соблюдать,Гитлер братан Кремля был навеки...
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24.05.2020 23:59 Ответить
Ну только же хотел. Ну не успеваю. Но чуть иначе надо. Через третьих лиц как бы. Например напоминать немцам про Тевтонский орден, философа Канта, про седую старину Ганзейских городов. А кацапам про церквя на Аляске православные. Испанцам про Барселону, а каталонцам всё наоборот говорить. А грекам напомнить про Крым. Типа мол когда проценты снимать собираетесь---за бесцельно прожитые годы с той поры? Смотришь---и наши проблемы в один ряд с этими станут. За японцев молчу---тем только дай порвать---порвут. Так надо. Если не так?---то как?
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25.05.2020 00:14 Ответить
чЛенин Мировая революция, немцы браття навека еще Петя Первый гутарил в 1710 году
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25.05.2020 00:19 Ответить
Петька окаянный по голландским темам страдал. То следующие шлюхи императрицы немцами увлекались. Но ничто не помогло. В Европу дороги надо строить и идти по ним. А псих окно рубал в ту сторону. А ведь через окна только тырить лазят. Ото всё что натырили уже давно кончилось. За следующим лезут---пора кончать с гопниками!
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25.05.2020 00:31 Ответить
А шо Моника говорит про Крым?
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25.05.2020 00:00 Ответить
Комуналку платит за хату в Крыму, купленную после окупации.
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25.05.2020 00:15 Ответить
Спочатку напам'ятайте -хто ви для Народу Україния!
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25.05.2020 00:01 Ответить
Заберем Крым и сдерем к чертям ненавистный асфальт от ненавистной раши. И мост подорвем?
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25.05.2020 00:21 Ответить
Государство по имени РАБссия появилось на карте Мира 12 июня 1990 года. Быдло Кремля,чем Крым?
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25.05.2020 00:30 Ответить
РСФСР?
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25.05.2020 00:43 Ответить
Турция владела Крымом 650 лет,РАБссия 150 Кстати бумага подписанная Вампиратором РАБссии в 1773 году Хранится в оригинале у Султана Эрдогана..
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25.05.2020 00:41 Ответить
напоминает... как быстро уходит память
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25.05.2020 00:47 Ответить
Не знаю кто, что и кому напоминает, а то, что зекоманда потихоньку распродает Украину рашкованам это точно.
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25.05.2020 00:53 Ответить
Аггаа, счас, самоизоляция...
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25.05.2020 00:56 Ответить
Fick dich
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25.05.2020 07:29 Ответить
Я конечно всё понимаю, но обязательно это делать так по клоунски, в традициях 95 квартала?
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25.05.2020 06:33 Ответить
а Бубочек почему не рассказываете, не напоминаете? Ермаку, Мендель, Арахамии и другим?
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25.05.2020 06:51 Ответить
А наш "президент" что-то совсем никому не напоминает...
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25.05.2020 07:27 Ответить
Європейцям давно вже пох на Крим, всі мають свої проблеми. За нас ніхто не буде впрягатись.
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25.05.2020 09:01 Ответить
Лучшая возможность напомнить про Крым - начать восстановление ЯО в соответствии с Будапештским меморандумом. Тогда быстро зашевелятся.
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25.05.2020 11:50 Ответить
 
 