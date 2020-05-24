Посольство Украины использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым, - Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия может помогать Украине в переговорах и по Донбассу, и по Крыму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам посла, он использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым.

"Наша идея с пари (предложение экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что оккупированный Крым вернется в состав Украины. - Ред.) - это спонтанный креатив, вызвавший в Германии целую волну интересных дискуссий. Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма" , - сказал украинский посол.

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За несколько недель до визита в Берлин глав Офиса Президента и МИД Украины посол заявил, что "недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы" для того, чтобы оккупированный Крым дорого стоил России.

"Неофициальная позиция заключается в том, что: "Давайте сначала мы завершим войну на востоке Украины, а когда мы это сделаем, перед нами будет стоять другая огромная задача - вопрос Крыма, его освобождение, деоккупация. Тогда будем говорить о Крыме". Мой ответ очень прост: "Германия - самая мощная страна, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках", - объясняет свою позицию Мельник.

Напомним, Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера "бесстыдными". Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе". Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" – возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари после его высказываний о бесперспективности возврата оккупированного Крыма под контроль Украины, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина.