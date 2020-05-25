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Новости Оккупация Крыма
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Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись

Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись

Прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям Наталье Поклонской, которая после оккупации полуострова возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы.

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как пояснили в ведомстве, Поклонской объявлено подозрение по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер крымского парламента Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней". Подозрение также объявлено по ч. 3 ст. 146 - "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олега Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 – "нарушение законов и обычаев войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интервью Гиркина и Поклонской не может быть использовано в суде как доказательство, для этого не соблюдено ни одно требование закона, - юристка Маляр

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. В частности, по данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту Крым.Реалии на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Также в Прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от оккупированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки данного преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 УК Украины - "государственная измена".

Напомним, в прокуратуре АРК отмечали, что Поклонская солгала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что якобы не знает, в чем ее обвиняют, потому что ей "не пришло письменное уведомление". Как отметили в ведомстве, ее адвокаты в Киеве приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства.

Также читайте: Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК

Еще в августе 2017 года в Прокуратуре АРК сообщали, что в отношении Поклонской Генеральная прокуратура Украины расследует два уголовных производства. В ведомстве указывали на то, что ее подозревают в государственной измене и причастности к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

Автор: 

Крым (26373) прокуратура (5007) Поклонская Наталия (184)


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Топ комментарии
+7
Дело открыто еще в 2014 г
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25.05.2020 00:41
+5
Представляю в каком страхе и ужасе она сейчас
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25.05.2020 00:52
+4
Максим, ты слова Макаревича помнишь? Он ещё несколько лет назад сказал, что без "расейского народа" не было-бы Путина. А я тебе приведу слова классика русской литературы:
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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25.05.2020 05:39
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Ну чё---доляпалась халява?
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25.05.2020 00:34 Ответить
Та заспокойся... "Зістрибне"... Ця ***** набагато хитріша, ніж "Гоблін"... Він просто "недовчений замполіт стройбату, на будівництві цеглиною вдарений...", а вона ще та "жучиха"... Якщо "візьмуть за сраку", то прикинеться "не сповна розуму"... У неї була травма голови, серйозна ЗЧМТ (Думаєш, чого у неї морда "перехняблена"? Права сторона обличчя півпаралізована - одтовкли колись, за щось, у під"їзді будинку). "Включить дуру", прикинеться божевільною, і все...
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25.05.2020 05:23 Ответить
І буде "мироточити" по методу деяких з клітчатим пледом.
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25.05.2020 05:30 Ответить
Там ще "крутіше" буде - у неї є офіційний діагноз "ЗЧМТ, СГМ"... Чи ти думаєш, "просто так" вона з Миколою ІІ "носиться, як дурень зі ступою..."? Це "стратегія на випадок краху...". Баба "запасну позицію готує", прикидаючись "юродивою"... А коли її визнають неосудною, буде сидіть і "дулі тикать" нам... А ми ще їй і пенсію по інвалідності будем змушені платить...
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25.05.2020 05:45 Ответить
Здається подібна справка є і у Ківи.
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25.05.2020 20:19 Ответить
Спасибо---чуть поржал на импровизации---редко это в последние времена. По роже когда пошла инфа---в смысле. Врядли кто кого судить будет в реале конечно. Эти люди уже нахер кому нужны сегодня. Можно по дурке и не косить. То вадик-гадик тут царь косить, ещё со времён бровеносца. Пусть книжку напишет *Косари во сне и наяву*. Читать все будут. Но косить не все. тут талант нужен.
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25.05.2020 22:13 Ответить
Няш- мяше - киш-миш!
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25.05.2020 00:35 Ответить
Дело открыто еще в 2014 г
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25.05.2020 00:41 Ответить
А это для отбеливание Гордона... Кому интересно что все дела с 2014 года давно открчто многие осуждены заочно....при Зеленском имитируют оргазм по новому
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25.05.2020 10:03 Ответить
Представляю в каком страхе и ужасе она сейчас
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25.05.2020 00:52 Ответить
в таком же как и я
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25.05.2020 00:57 Ответить
Через 30 дней Европейскмй Суд начнет арестовывать имущуство Роснефти по всему Миру на сумму 50 ярдов долларов.Миа Ходорковский обул баранов кремля на эту сумму.
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25.05.2020 00:56 Ответить
Поцелуй ходора в кипу Одни пархатые "обувают" других, прям как в Украине
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25.05.2020 01:26 Ответить
А шо там гар?дон? Скупно по справі проходить?
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25.05.2020 01:12 Ответить
Злая укропрокуратура...
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25.05.2020 02:35 Ответить
Ты, лучше, за своей "ЗнаковопРоссией" следи... Вот там "жестокая реальность" настоящая - "пошли по шерсть, вернулись стриженые...". Пыталась газом с нефтью "удушить врагов" - ей самой "кислород перекрыли"... Пыталась "железом побряцать" - "получила по мордасам" что в Украине, что в Сирии с Ливией... У Толкиена подобная ситуация описана, во "Властелине Колец": "Судьба его, впрочем, не пощадила: ему привелось увидеть поверженным в прах то величие, которому он поклонялся, и пережить крушение всех своих упований. Казалось-бы, он довольно наказан, однако, худшее у него впереди...".
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25.05.2020 05:33 Ответить
Кримске ханство існувало 32-а роки з 1441-го до 1473-го.Приєднавшись до Турції,воно 310-ть років до 1783-го було турецьким.Росімперці анексували Крим аж у 1783-му,а РС в 1954-му віддав до складу Української Республіки.Новоутворена РФ анексувала Крим в 2014-му у України.Історично ніякого права на Крим нова держава РФ не має.Але мені цікаво-яке відношення має Порошеску до Криму-може десь генно чи схрестили з татарином прапраотця?
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25.05.2020 09:05 Ответить
Іди у сраку, "Лахта"!... Воно ще мені буде розказувать історію України і Криму, та ще й міжнародне право тлумачить...
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25.05.2020 09:20 Ответить
Підкажи,май Бога в череві,а з кого тут ще подуркувати?Над касапами?-вони й так лишньехромосомні.Над зелебенями?-їм не до жартів.Лишаються пороссяні-їх тут багато-є кому копняки роздавати-квилять прикольно,огризаються-обрегочешся.
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25.05.2020 09:34 Ответить
"На кутні" порегочи... Може, попустить...
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25.05.2020 09:38 Ответить
Рильце підніми-баян і розтягнеться.
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25.05.2020 09:41 Ответить
Идиотизм полный. Прокуратура Украины привлекает ненужный и нездоровый интерес к этому интервью. Когда надо было просто не заметить и не обратить внимания. Тем более если Гордон прямо заявляет, что эти интервью были организованы при содействии СБУ и ФСБ! Нашей прокуратуре просто нечем заниматься при таких заоблачных зарплатах
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25.05.2020 04:15 Ответить
Та які там "зряплати"! Вот як введуть ранги, та ще і атестують.
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25.05.2020 05:34 Ответить
Не смешите людей. Предъявите подозрение сразу Путлеру. Он один во всем виноват
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25.05.2020 04:22 Ответить
Максим, ты слова Макаревича помнишь? Он ещё несколько лет назад сказал, что без "расейского народа" не было-бы Путина. А я тебе приведу слова классика русской литературы:
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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25.05.2020 05:39 Ответить
ну с этой то все понятно -- вата замироточила ее бегом в думу посадили . А ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДИЛИ ДИМУ ГОНДОНА КОТОРЫЙ С ДОВОЛЬНЫМ ****** БРАЛ ИНТЕРВЬЮ У ЭТИХ ПЕРСОНАЖЕЙ .. СПЕЦАГЕНТ.. НЕДОДЕЛАННЫЙ ---- ПОТОМУ . ЧТО ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЙ . ВМЕСТЕ С ДЕРКАЧЕМ И ОПОЖОПНЫМ БЛОКОМ ДИМА ГОНДОН ОБСЛУЖИВАЕТ ФСБ
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25.05.2020 05:37 Ответить
агент Лолита тоже не сидит.. вот так и живем
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25.05.2020 07:25 Ответить
А она есть в базе интерпола?
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25.05.2020 07:24 Ответить
 
 