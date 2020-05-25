Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись
Прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям Наталье Поклонской, которая после оккупации полуострова возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы.
Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.
В частности, как пояснили в ведомстве, Поклонской объявлено подозрение по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер крымского парламента Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней". Подозрение также объявлено по ч. 3 ст. 146 - "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олега Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.
Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 – "нарушение законов и обычаев войны".
"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", - отметили в ведомстве.
Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. В частности, по данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту Крым.Реалии на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Также в Прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от оккупированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки данного преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 УК Украины - "государственная измена".
Напомним, в прокуратуре АРК отмечали, что Поклонская солгала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что якобы не знает, в чем ее обвиняют, потому что ей "не пришло письменное уведомление". Как отметили в ведомстве, ее адвокаты в Киеве приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства.
Еще в августе 2017 года в Прокуратуре АРК сообщали, что в отношении Поклонской Генеральная прокуратура Украины расследует два уголовных производства. В ведомстве указывали на то, что ее подозревают в государственной измене и причастности к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.
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