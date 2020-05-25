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Новости Коронавирус и карантин
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Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд

Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд

В Черногории больше нет больных COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела эпидемию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

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Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.

Отмечается, что в стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил, введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.

Автор: 

карантин (16729) Черногория (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
заради тур сезону і "одужали". Ви що?!! Це єдине за що живе країна.
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25.05.2020 01:40
+1
Пляж Могрен.Он меня не ждёт.
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25.05.2020 01:12
+1
Да там и населения всего 600 тыщ. Три района Киева больше.
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25.05.2020 01:30
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Пляж Могрен.Он меня не ждёт.
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25.05.2020 01:12 Ответить
ждет, с 15 июня "белавиа" запускает чартеры
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25.05.2020 02:45 Ответить
Не важно как проверяют, важно как считают.
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25.05.2020 01:18 Ответить
Ну если ума и терпения хватит не запускать тур-сезон, то на следующий год там будет 9 вал туристов.
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25.05.2020 01:27 Ответить
заради тур сезону і "одужали". Ви що?!! Це єдине за що живе країна.
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25.05.2020 01:40 Ответить
просто все придерживались карантина, поэтому прошло быстро и безболезненно почти
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25.05.2020 02:47 Ответить
комендантский час - это "безболезненно"? да?
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25.05.2020 06:27 Ответить
а что тут болезненного? просто сиди дома и все, это не больно, поверь
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25.05.2020 07:44 Ответить
лишение свободы - основная форма уголовного наказания в т.н. цивилизованных странах. не знал?
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25.05.2020 07:48 Ответить
есть такое понятие как чрезвычайная ситуация, вот при ней могут не действовать некоторые свободы, даже свобода передвижения может быть ограничена, не знал?
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25.05.2020 07:53 Ответить
подмена тезиса. не заметил, о полемист с местного базарчика?
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25.05.2020 08:05 Ответить
подмена какого тезиса? в школу иди, изучи основы государства и права сначала, гений
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25.05.2020 08:08 Ответить
тётя Мотря языкатая, торгующая бычками на Привозе! мы говорили о "болезненности". забыла, дешёвка лахтинская? больше не кормлю. сшибай на стекломой в другом месте.
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25.05.2020 08:13 Ответить
в спам недоучка лахтинская
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25.05.2020 08:14 Ответить
и да, "безболезненно почти" это дурачок не когда карантин ввели и комендансткий час, а когда умерло 9 человек, это болезненно, но могло быть куда больше и печальнее, поэтому "почти".
а сейчас в спам иди полудурок
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25.05.2020 08:17 Ответить
как придерживались!? А я думал они по белорусскому сценарию пошли. Или нет? Напрасно!
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25.05.2020 06:57 Ответить
нет, карантин, комендантский час, запреты на выезд за пределы општины, все такое было, правда в Черногории позже всех в европе нашли первого инфицированного, но похоже и раньше всех выйдем из эпидемии вообще.
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25.05.2020 07:46 Ответить
Та ясно что с туризма. Они в ЕС недавно. Там неплохо по сельхозу. Более менее чистые натур-продукты. Вина натуральные хорошие. Мне эти места знакомы ещё со времён Югославии. Там скромный народ---могут сезон и вытерпеть этот, ради будущих. Но разберутся без нас.
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25.05.2020 22:27 Ответить
Да там и населения всего 600 тыщ. Три района Киева больше.
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25.05.2020 01:30 Ответить
В Харькове - Салтовка где-то 600 тыс... (там целиком Московский район и части Киеского и Немышлянского районов).
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25.05.2020 01:34 Ответить
конче потрібні туристи )))
Молодці! Сподіваюсь скоро весь світ звикне до нового "сусіда" до коронавірусу )))
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25.05.2020 01:39 Ответить
а что вам мешает туризм у себя развить?
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25.05.2020 02:50 Ответить
Препаратов от вируса нет,но лечат вовсем Мире.Идиотизм на грани Фантастики...
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25.05.2020 04:31 Ответить
ты никогда не слышал про симптоматическое лечение. Очень полезная вещь.
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25.05.2020 06:54 Ответить
Протокол наш почитай.
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25.05.2020 07:05 Ответить
 
 