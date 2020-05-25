Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд
В Черногории больше нет больных COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела эпидемию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.
Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.
Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.
Отмечается, что в стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил, введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.
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а сейчас в спам иди полудурок
Молодці! Сподіваюсь скоро весь світ звикне до нового "сусіда" до коронавірусу )))