Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд

В Черногории больше нет больных COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела эпидемию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

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Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.

Отмечается, что в стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил, введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.