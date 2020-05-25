Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме, - замдиректора КП Макогон

В киевском метро будут обязательны маска и соблюдение дистанции. Начинать движение планируют по обычному графику - большинство станций откроется около 5:45.

Замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала в эфире канала "Украина 24", как в метро готовятся к запуску после двух месяцев карантина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", - сказала она.

Макогон рассказала, какие меры безопасности будут применяться в метрополитене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев

"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание. Призываем пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты. Жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня. В метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров, размещены оповещения о правилах", - сказала она.

Напомним, вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение будут принимать на основании показателя инцидентности — числа новых случаев заболевания за определенный период времени.