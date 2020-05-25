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Новости Коронавирус и карантин
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Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме, - замдиректора КП Макогон

Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме, - замдиректора КП Макогон

В киевском метро будут обязательны маска и соблюдение дистанции. Начинать движение планируют по обычному графику - большинство станций откроется около 5:45.

Замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала в эфире канала "Украина 24", как в метро готовятся к запуску после двух месяцев карантина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", - сказала она.

Макогон рассказала, какие меры безопасности будут применяться в метрополитене.

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"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание. Призываем пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты. Жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня. В метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров, размещены оповещения о правилах", - сказала она.

Напомним, вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение будут принимать на основании показателя инцидентности — числа новых случаев заболевания за определенный период времени.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Метрополитен (1014) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
"Метро" и "дистанция" - совершенно не совместимые понятия.
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25.05.2020 01:53
+4
да да на эскалаторе по одному))) На пероне по одному, в вагонах по 10 человек...видать эти дегенераты в метро никогда не ездили..на лисапетах же ездят преЗЕденты..
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25.05.2020 01:55
+4
Водители слушали, смеясь,
Их наивные признанья,
Потом в них зебилизм погас,
Остались разочарованья.
Они поняли то все, но не смогли сказать зебилам,
Вы так прекрасньі и дебильньі,
Быть может, будете вьі помнить
Про одинокого зебила.
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25.05.2020 04:01
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А зачем этот метрополитен. Куда ЗЕбилы ездить будут? Бизнес массово закрываеца, в стране 4 миллиона безработных, кризис только начинаеца..покупательная способность резко упала,...только деньги за зря на проезд потратите...
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25.05.2020 01:52 Ответить
"Метро" и "дистанция" - совершенно не совместимые понятия.
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25.05.2020 01:53 Ответить
да да на эскалаторе по одному))) На пероне по одному, в вагонах по 10 человек...видать эти дегенераты в метро никогда не ездили..на лисапетах же ездят преЗЕденты..
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25.05.2020 01:55 Ответить
метро и дистанция они если честно не пара не пара не пара,,,
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25.05.2020 03:48 Ответить
Водители слушали, смеясь,
Их наивные признанья,
Потом в них зебилизм погас,
Остались разочарованья.
Они поняли то все, но не смогли сказать зебилам,
Вы так прекрасньі и дебильньі,
Быть может, будете вьі помнить
Про одинокого зебила.
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25.05.2020 04:01 Ответить
это же твой любимый дурантин, пупсик! от него же ничего плохого нет и быть не может! так что сиди дома, соси... лапу, и радуйсИ мууудрости режима зелёного карлика
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25.05.2020 06:24 Ответить
Найкращий транспорт це метрополітен, але чи вплине він на те, щоб народ залишав свої автівки?
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25.05.2020 03:46 Ответить
пока нога педаль жать не устанет - метру отбой!
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25.05.2020 03:52 Ответить
Метро приносит бешеную прибыль - вот где основная причина запуска.
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25.05.2020 04:07 Ответить
Кому (приносит прибыль)? Уточните, пожалуйста, потому что оно даже не окупает себестоимости (если вести правильно расчеты)!
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25.05.2020 05:28 Ответить
Піднімуть ціни і буде прибуток. Приклад з відміною пільгового тарифу на 100 кВт вже з'являється!
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25.05.2020 05:40 Ответить
Так поднятие цен это же самое "страшное преступление" в Украине, да к тому же не станут (многие) ездить в метро (дорого) и опять нужно поднимать цены и так до банкротства, да плюс коррупция, воровство и бестолковый менеджмент - метро можно закрывать!
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25.05.2020 08:51 Ответить
🐸 А ми любимо злочинців, які піднімають ціни🤪
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25.05.2020 09:19 Ответить
А зачем вам метро,если Пандемии нет
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25.05.2020 04:27 Ответить
Метро в турборежимі?
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25.05.2020 04:51 Ответить
В метро вентиляция немедленно уносит любой чих. Вы когда-нибудь видели вентиляторы, работающие в метро ? Это вам не жалкий настольный пропеллер.
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25.05.2020 07:17 Ответить
Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме, - замдиректора КП Макогон - Цензор.НЕТ 8532
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25.05.2020 07:18 Ответить
Це "жалкий настольный пропеллер"?
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25.05.2020 07:23 Ответить
Как раз наоборот
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25.05.2020 07:27 Ответить
Если прикинуть на глаз, то пиковое количество перевозимых пассажиров уменьшится раз в пять... Если соблюдать этот цирк... На фоне этого маразма умиляет скулёж беларуской оппозиции - они хотят дурантина и орут, что Бацька устроил геноцид.
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25.05.2020 06:21 Ответить
Хочеш, щоб радів окуліст?
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25.05.2020 07:07 Ответить
Напомните мне пожалуйста, какой породы были те свиньи?
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25.05.2020 07:25 Ответить
Не пам'ятаю, але очі вони нічого не кидали🙄
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25.05.2020 09:21 Ответить
Намёка на окулиста не понял.
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25.05.2020 09:24 Ответить
Судя по тому, что 4 трамвая в расписании нет - сбылась мечта педалика ликвидировать городскую электричку и замкнуть жителей ненавистной ему Троещины на левом берегу.
С этой целью он также в очередной раз перерыл все подъезды к Северному мосту.
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25.05.2020 08:18 Ответить
Скажите спасибо что хоть минные поля, противотанковую оборону и пулемётные гнёзда пока не развернул.
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25.05.2020 09:28 Ответить
 
 