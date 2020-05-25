Президент Австрии Ван дер Беллен на 1 час нарушил карантин, владельцу ресторана грозит 30 тыс. евро штрафа

Во время ночного обхода в центре Вены полицейские заметили главу государства Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов, а на их столике - напитки. Глава государства признал нарушение и извинился.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс Ukrainian time.

Австрийская полиция во время рутинного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

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Когда полиция заглянула в итальянский ресторан "Sole", расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

Однако, это событие получило в обществе столь широкий резонанс, что заставило извиняться не только самого президента: "Мы засиделись с друзьями за разговором и, к сожалению, не обратили внимание на время", - и заявить о готовности заплатить все положенные штрафы за себя и за владельца заведения, итальянского ресторана в центре Вены, но и вызвала дискуссию среди политиков и юристов.

В понедельник полиция сообщила о том, что по поводу правонарушения составлен административный протокол, однако, согласно Конституции, административное преследование Федерального президента возможно только по решению парламента. Кроме того, специалисты по конституционному праву не уверены, можно дать этому однозначную оценку и может считаться правонарушением ситуация, в которой гости не пришли после закрытия заведения, а только задержались.

Канцлер Себастиан Курц прокомментировал, что все в стране должны нести одинаковую ответственность. Зато вице-канцлер Коглер (Партия зеленых), защищая коллегу по партии, выступил со встречным критикой представителей Партии Свободы, глава которой Норберт Гофер раз заявил, что введенные ограничения являются антиконституционными и все ранее оштрафованы должны быть амнистированными, тем более, что нарушителем стал и "главный защитник Конституции".

Общество ждет решения дела.

Отметим, что Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса сообщает о более 16 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 в Австрии. 640 заболевших умерли, более 15 тысяч выздоровели.