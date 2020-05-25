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Новости Силовики
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Рыбаки, утонувшие в автомобиле в Одесской области, были пограничниками, - региональное управление ГПСУ

Рыбаки, утонувшие в автомобиле в Одесской области, были пограничниками, - региональное управление ГПСУ

Двое мужчин, которые погибли в Одесской области в затонувшем автомобиле, были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Они поехали на рыбалку в свободное время.

Как подтвердил УНИАН представитель Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, рыбаки, которых обнаружили в затонувшем в реке Турунчук автомобиле, являются военнослужащими одного из подразделений указанного управления, передает Цензор.НЕТ.

"Во время трагедии они не были на службе. На рыбалку поехали в свое свободное время… Сейчас случившимся занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Напомним, в ночь на 24 мая в Беляевском районе Одесской области легковой автомобиль ВАЗ с людьми съехал в воду с крутого берега высотой примерно три метра и затонул. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков.

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Автор: 

Госпогранслужба (6390) Одесская область (3549) пограничники (1569) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) смерть (9215)


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Топ комментарии
+13
"Знать" і "діять" - різні речі... Основна маса людей у критичній обстановці "губиться", і вони перестають раціонально мислить і впадають в паніку. Були у моїй практиці, випадки, коли стоїть натовп, як барани, і дивляться, як людина помирає, і нема одного, хто не втратив голови та не "рявкнув" і не дав команду на виконання певних дій... Думаєш, для чого військових постійно тренують на виконання команд і елементарних дій по застосуванню зброї? Для того, щоб у них виробився автоматизм і руки-ноги почали робить те, що треба, ще до того, як мозок встиг, до кінця, оцінить і проаналізувать ситуацію... Те ж саме і у лікарів, пожежників, льотчиків, водіїв - у всіх областях діяльності, де рахунок іде на частки секунди
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25.05.2020 05:06
+8
В случае попадания машину под воду открывать двери смысла не имеет - давление воды не даст. Надо дождаться заполнения салона водой, набрать в последний момент в легкие воздуха и через секунду открывать двери.
Видели бы они mythbusters знали бы как надо действовать.. Эх..
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25.05.2020 02:13
+8
Возможно были в неадекватном состоянии как алкоголь,сон, паника.
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25.05.2020 03:24
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В случае попадания машину под воду открывать двери смысла не имеет - давление воды не даст. Надо дождаться заполнения салона водой, набрать в последний момент в легкие воздуха и через секунду открывать двери.
Видели бы они mythbusters знали бы как надо действовать.. Эх..
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25.05.2020 02:13 Ответить
Возможно были в неадекватном состоянии как алкоголь,сон, паника.
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25.05.2020 03:24 Ответить
"Знать" і "діять" - різні речі... Основна маса людей у критичній обстановці "губиться", і вони перестають раціонально мислить і впадають в паніку. Були у моїй практиці, випадки, коли стоїть натовп, як барани, і дивляться, як людина помирає, і нема одного, хто не втратив голови та не "рявкнув" і не дав команду на виконання певних дій... Думаєш, для чого військових постійно тренують на виконання команд і елементарних дій по застосуванню зброї? Для того, щоб у них виробився автоматизм і руки-ноги почали робить те, що треба, ще до того, як мозок встиг, до кінця, оцінить і проаналізувать ситуацію... Те ж саме і у лікарів, пожежників, льотчиків, водіїв - у всіх областях діяльності, де рахунок іде на частки секунди
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25.05.2020 05:06 Ответить
Тому «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».
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25.05.2020 05:17 Ответить
На роботі був випадок . Чоловік 55 років лежав у відключці на відкритому повітрі вже посинілий. І людей до десятка молоді спостерігають. Перевернув на бік розжав ,зуби ложкою, підтягнув язик вгору. Напарник приніс швидко нашатир. Допомогла військова підготовка в моїх діях. Словом ожив : в нього був приступ якоїсь хвороби.Коли приїхала швидка, то він відмовлявся з медиками їхати. І ще: він про цю той чоловік подію нічого не пам"ятав і навіть не подякував нам.
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25.05.2020 10:45 Ответить
От саме про це я і кажу... ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ!!! Там, скоріш за все, був приступ епілепсії... А те, що не подякував... Забудь... У вірменів прислів"я є: "Кидай добро в воду... Воно повернеться...".
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25.05.2020 11:52 Ответить
Глубина Турунчука 6 м, в впадинах 9 м. Значит возле берега и того меньше.. Это же надо так паниковать чтобы утонуть в луже да еще вдвоем
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25.05.2020 06:40 Ответить
Вони були на глибині 6 метрів
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25.05.2020 06:44 Ответить
Звідки відомості
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25.05.2020 06:47 Ответить
"...Машину знайшли, приблизно 4 м від берега, на глубині біля 6м лежить на боку. В машині два тіла, один на передньому сидінні, другий на задньому. Водолази достають тіла.... "
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25.05.2020 06:46 Ответить
Джерело
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25.05.2020 06:50 Ответить
А-1
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25.05.2020 08:19 Ответить
Шо А1? ПапірЮ Audi 1? Питання -джерело інформації?
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25.05.2020 08:54 Ответить
Писав в попередньому коменті питання чи не є вони мусорами...не помилився, хча і прикордоники все одно аваківська ОЗУ..шкода я к людей, співчуття рідним.
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25.05.2020 07:33 Ответить
Щиро дякую за совет, пан Бинг!!!Респект!
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25.05.2020 10:11 Ответить
ТАЗ з гайками - небезпечна машина.
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25.05.2020 06:38 Ответить
Не всем по карману на рыбалку на внедорожнике кататься
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25.05.2020 06:46 Ответить
В холодной воде тонуть хорошо.
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25.05.2020 06:56 Ответить
уже тонул в холодной?
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25.05.2020 07:11 Ответить
Ага. В море, под Коктебелем, в шторм.
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25.05.2020 08:50 Ответить
Плыл 6 км. Орджоникидзе - Коктебель, попал в шторм.
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25.05.2020 08:52 Ответить
А был бы в салоне специальный молоток для разбивания стекла, трагедии не случилось бы или хотя бы обыкновенный молоток.
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25.05.2020 07:16 Ответить
Пить надо меньше.
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25.05.2020 07:31 Ответить
Все чим керує потужний міністр САБАКОВ перетворюється в ОЗУ, безкарність, свавілля працівників правоохороних структур породжує такі наслідки. Вбивство в Житомирської обл. 7 нац. гвардійців це теж наслідки свавілля поліції і зловживання алкоголю. Людина не витримала і вчинила самосуд. Зеленувате не бачить що "потужний" міністр руйнує Україну своїм ОЗУ. Замість того щоб повертати довіру до влади поліція своїми діями розколює суспільство.
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25.05.2020 07:46 Ответить
може комусь шлях перейшли?? ((
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25.05.2020 07:54 Ответить
Хотел включить печку, завел мотор, случайно, пьяный был, снял с ручника или она не была на ручнике вообще. Вообще дебил тот, кто поставил машину не боком к обрыву, а мордой. Вот и все "обстоятельства". Пить надо меньше.
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25.05.2020 08:07 Ответить
скоріш за все піч ні до чого. зняти з ручника - 4 метри від берега не получиться досягти.
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25.05.2020 08:12 Ответить
Пьяный, нажал на газ...
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25.05.2020 08:27 Ответить
скільки ж треба випити, щоб на 4 метри в озеро влетіти?
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25.05.2020 08:15 Ответить
Незалежно в1д обставин загибель людей - це сумна под1я. Бережимо себе.
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25.05.2020 08:47 Ответить
рибалка стає дуже небезпечною
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25.05.2020 08:57 Ответить
А можливо допомогли.
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25.05.2020 09:27 Ответить
Видать опять алкоголь...
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25.05.2020 09:30 Ответить
 
 