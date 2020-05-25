Рыбаки, утонувшие в автомобиле в Одесской области, были пограничниками, - региональное управление ГПСУ

Двое мужчин, которые погибли в Одесской области в затонувшем автомобиле, были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Они поехали на рыбалку в свободное время.

Как подтвердил УНИАН представитель Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, рыбаки, которых обнаружили в затонувшем в реке Турунчук автомобиле, являются военнослужащими одного из подразделений указанного управления, передает Цензор.НЕТ.

"Во время трагедии они не были на службе. На рыбалку поехали в свое свободное время… Сейчас случившимся занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Напомним, в ночь на 24 мая в Беляевском районе Одесской области легковой автомобиль ВАЗ с людьми съехал в воду с крутого берега высотой примерно три метра и затонул. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков.

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