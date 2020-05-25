Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы два наемника РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122-мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки с направления оккупированной Васильевки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-мм калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды возле Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По нашим украинским воинам неподалеку от Новолуганского от оккупированного поселка Байрак вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии 122-мм калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-мм и 82-мм калибров.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы дать врагу адекватный ответ", - отметили в штабе.

По данным разведки, 24 мая украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески вели огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Марьинки из станковых противотанковых гранатометов.

"Такие коварные действия без ответа не остались - наши военнослужащие в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



