Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы два наемника РФ, - штаб
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122-мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки с направления оккупированной Васильевки.
Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-мм калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды возле Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По нашим украинским воинам неподалеку от Новолуганского от оккупированного поселка Байрак вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии 122-мм калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-мм и 82-мм калибров.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы дать врагу адекватный ответ", - отметили в штабе.
По данным разведки, 24 мая украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески вели огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Марьинки из станковых противотанковых гранатометов.
"Такие коварные действия без ответа не остались - наши военнослужащие в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в пресс-центре ОС.
Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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Ну... і ось таке:
Мабуть за те що єсаул бросил коня