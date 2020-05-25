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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая область остается в эпицентре COVID-19: за день 55 новых случаев, всего 3083 инфицированных

Черновицкая область остается в эпицентре COVID-19: за день 55 новых случаев, всего 3083 инфицированных

По состоянию на вечер воскресенья, 24 мая, в Черновицкой области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших достигло 3083 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным… общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человека", - написал он.

Осачук отметил, что 24 мая областной лабораторный центр исследовал 300 образцов и 55 из них оказались положительными.

"6 наших земляков сегодня преодолели COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста", - добавил глава ОГА.

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Черновицкая область остается в эпицентре COVID-19: за день 55 новых случаев, всего 3083 инфицированных 01

Буковина (893) карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Назви конкретну цифру - скільки, по твоєму, повинно вмерти від короновірусу, щоб ти визнав правильність карантину?
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25.05.2020 08:04
+3
А навіщо? Може вона тебе підчепить. Хоч посміюся.
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25.05.2020 08:40
+2
Кирилл Лещенко, моє ж ти сонечко! Після того як з небес на тебе зійшло одкровення і твій геніальний мозок, котрий неможливо обдурити ні масонам, ні рептилоїдам, дні і ночі ти проводиш доносячи всю святу правду простому люди.
Пророк Ковід-дисидентства, тебе колись визнають святим в Церкві ВІЛ-дисидендів та борців з рептилоїдами.
А тепер скажи одне.

Карантин тримати вічно не вийде. Скоро відмінять і буде чимала смертність.
Ти лишишся під своїм ніком і покаєшся, зміниш нік як агітатори за Зеленського, чи лишишся вірним своїй релігії?
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25.05.2020 07:48
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Какой процент смертности на Буковине "с вирусом"?
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25.05.2020 07:27 Ответить
Кирилл Лещенко, моє ж ти сонечко! Після того як з небес на тебе зійшло одкровення і твій геніальний мозок, котрий неможливо обдурити ні масонам, ні рептилоїдам, дні і ночі ти проводиш доносячи всю святу правду простому люди.
Пророк Ковід-дисидентства, тебе колись визнають святим в Церкві ВІЛ-дисидендів та борців з рептилоїдами.
А тепер скажи одне.

Карантин тримати вічно не вийде. Скоро відмінять і буде чимала смертність.
Ти лишишся під своїм ніком і покаєшся, зміниш нік як агітатори за Зеленського, чи лишишся вірним своїй релігії?
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25.05.2020 07:48 Ответить
много слов, пупсик, и очень мало мыслей. если я пойму, что я ошибся, я это признаю. но - вот пичалька! - я никогда не утверждал всего того бреда, который ты мне приписываешь.
я утверждаю, что от дурантина больше вреда, чем пользы. "чимала смертність" не опровергает этот тезис. тем более, когда "чимала" - это по твоему разумению. "много" - это сколько [нецензурное ругательство]?
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25.05.2020 07:55 Ответить
Триндиш, Кірюша.
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25.05.2020 08:01 Ответить
жидко ты как-то слился. крыша поехала от режима самомастурбации? понимаю, но не сочувствую.
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25.05.2020 08:03 Ответить
Просто я багато працюю з людьми і знаю твердолобих типу тебе. У мене на дільниці є ВІЛ-дисидентка, любить без презіка і з молодими пацанами. Я раз запитав її- ;Що ж ти твориш?;, а вона відповіла- ;А вдруг правда спід є, так хоть не сама здохну!;
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25.05.2020 08:20 Ответить
о! секс без презерватива преступен? или безумен?
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25.05.2020 08:26 Ответить
Та все нормас. Пьохайся на здоров'я.
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25.05.2020 08:29 Ответить
снова повёл себя как баба! а та диссидентка мож тебе просто не дала? пральна - бабы бздливых не любят!
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25.05.2020 08:31 Ответить
Гальмуєш.
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25.05.2020 08:34 Ответить
ась? слился так слился. чего размазывать?
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25.05.2020 08:37 Ответить
Я забув сказати що медики не знають що ВІЛ- просто світова афера і кажуть що вона хвора. І з її партнерів уже четверо хлопців інфіковані. Один так і повіситися робив спробу. Ех, ти б його заспокоїв!
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25.05.2020 08:37 Ответить
какая прелесть! просто забыл сказать самое главное! мой ты пупсик! почему не сдал её органам?
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25.05.2020 08:39 Ответить
А навіщо? Може вона тебе підчепить. Хоч посміюся.
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25.05.2020 08:40 Ответить
я с кем попало не... она дифференциальные уравнения в уме решать умеет?
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25.05.2020 08:44 Ответить
Назви конкретну цифру - скільки, по твоєму, повинно вмерти від короновірусу, щоб ти визнав правильність карантину?
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25.05.2020 08:04 Ответить
хороший вопрос. подумаю. возможно, такой цифры не будет, точнее, будут другие цифры. расчёт сложен. особенно в условиях, когда дурантинщики закрывают доступ к источникам.
кароч, идея твоя здравая, но первая попытка её воплотить очень не очень.
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25.05.2020 08:09 Ответить
В зв'язку з тим що карантин таки введено, ймовірність вирахувати смертність без карантину низька, можна порівняти зі шведами, де смертність
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25.05.2020 08:12 Ответить
в 28 разів більше, цн читам математика, інше це домисли хто і як рахує.
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25.05.2020 08:12 Ответить
просто не понял реплику. переформулируйте.
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25.05.2020 08:15 Ответить
Смертність у шведів від корони 396 на 1 млн, у нас 14 на 1 млн населення, різниця між карантином і його відсутністю.
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25.05.2020 08:17 Ответить
теперь понял. но это не чистый эффект от карантина. там весьма сложный расчёт. но не настолько сложный, чтоб я не смог справиться. если данные найду, конечно...
я склоняюсь к выводу, что главный фактор - это количество потенциальных жертв вирусочка в стране. в бедных странах их может быть и в 10 и в 100 раз меньше, чем в богатых.
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25.05.2020 08:24 Ответить
...зависит от "лечения".
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25.05.2020 09:51 Ответить
ну да... с препаратами смертность выше...
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25.05.2020 09:57 Ответить
во всех бедных странах относительно хорошая статистика по вирусочку. я имею ввиду "умерших с".
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25.05.2020 08:33 Ответить
Так, в Північній Кореї так взагалі все просто чудово.
А в Африці є країна де ВІЛ не існує. Президент видав наказ- і все. Тепер від СНІДу не помирають.
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25.05.2020 08:40 Ответить
не надоело передёргивать? чего ты хочешь? несколько месяцев играть в игру "кто первый заткнётся"? так можешь считать, что ты уже выиграл. доволен?
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25.05.2020 08:42 Ответить
Нє, кицю. Виграв би я аби натовк тобі пику....
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25.05.2020 08:43 Ответить
а если бы я начистил тебе? ты признал бы правильным моё отношение к дурантину?
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25.05.2020 08:45 Ответить
Мені вже не один намагався. Я тричі в дуло дивився. Я виріс в Луганську 90-тих, малий.
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25.05.2020 08:48 Ответить
снова ушёл от ответа как баба... даже хуже. в Интернете рассказывать, какой ты непобедимый кулачный боец - это "фи". разведпризнак малолетнего дрища. не знал?
мы здесь все "голенькие". правило простое: урой меня аргументами или завали хлебало.
но пупскам это правило не нравится. ибо они интеллектуальные дрищи.
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25.05.2020 08:53 Ответить
Барану аргументи- як горохом об стіну.
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25.05.2020 08:55 Ответить
отдыхай, суперпупс...
а как ты относишься к старомодным дуэлям? на пистолетах девятнадцатого века?
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25.05.2020 08:57 Ответить
Краще знайди нам статистику по місяцях по смертям за 19-й рік.
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25.05.2020 08:12 Ответить
О, і агітаторша за закриття лікарень тут як тут. Десь ще Дідовик і Алєксандро заблудилися.
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25.05.2020 08:24 Ответить
У нас по селах повідкривали центри первинки, і до багатопрофільних лікарень якихось 30 км в разі потреби довезуть, як і довозили.
А люди, на податки яких жив і ти, позалишались без роботи, з виробництва здебільшого.
І про дітей в селах, які залишились без освіти, бо ані гаджетів, ані інтернету в багатьох нема, ти також не думаєш. Ти думаєш про свою роботу в мінілікарні.
На які гроши може жити лікар, якому декілька місяців не платять зарплатню? А у тебе взагалі - сімейний підряд в лікарні.
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25.05.2020 08:43 Ответить
А у нас навпаки- закривають. Та і я ж тебе вже тицяв носом у твою ж брехню. ;Повідкривали;.
Тьху.
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25.05.2020 08:47 Ответить
Карту первинок подивись.
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25.05.2020 08:50 Ответить
Це коли районну лікарню та 47 ФАПів закрили, лишили на район одного терапевта з медсестрою і назвали ;ЦПМСД;?- Не сміши мої капці.
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25.05.2020 08:55 Ответить
Совкові відрижки - твої ФАПи, хоча може, там досі народжують, в тих ФАПах.
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25.05.2020 09:00 Ответить
Звичайно! Хай люди помирають. Головне що наманікюрена харків'янка завжди медичну допомогу отримає. Адже лікарня де хворому на бронхіт не можуть зробити трансплантацію лень- то не лікарня. Я пам'ятаю, ми обговорювали.
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25.05.2020 10:00 Ответить
Ой, розкажи, як в ФАПах лікували бронхіти, а то я не знаю... Швидка або направлення, якшо сумніви або стан вже поганий. Так склалося, шо і в моєму житті з'явилося село, так шо мені можеш не чухати про ФАПи, проходили, знаємо.
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25.05.2020 10:16 Ответить
Сільські амбулаторії та ФАПи для більшості селян - єдина медична допомога, яку вони мали. Розумієш, не всі люди як ти- бізнесменші з Харкова.
А, нічого ти не зрозумієш.
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25.05.2020 12:08 Ответить
Шо ти мені жалієшся - на мене це не діє. Залізь в борги, продай все, шо можна, поголодуй, поремонтуй взуття, позашивай дірки, як ми, та відкрий приватну практику.
Покачайся зі службами, підпиши договори з пацієнтами, візьми відповідальність на себе і працюй на здоров'ячко.
Для односільчан це буде безкоштовно і якісно, як ти і хочеш.
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25.05.2020 13:54 Ответить
А я й не пропаду. Мені шкода людей.
Бачив і чім між нами різниця?
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25.05.2020 14:31 Ответить
>< Я ж і кажу відкрий для людей приватну практику, це для них безкоштовно і якісно, чи ти читати не вмієш?
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25.05.2020 14:39 Ответить
Безкоштовно? Пані страждає на імбецильність?
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25.05.2020 14:46 Ответить
Первинка? А як же! Буде той же ФАП.
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25.05.2020 15:13 Ответить
А вчора ще виявилось, шо і на дом сільскі лікарі виїздять, і швидкою - на Харків в інфекцію. Бува ж таке...
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25.05.2020 08:53 Ответить
Більше ніж звичайно в травні.
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25.05.2020 08:03 Ответить
а сколько обычно умирает в мае "с коронавирусом"?
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25.05.2020 08:10 Ответить
Ніскільки, тому все що вище це корона, згідні?
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25.05.2020 08:13 Ответить
"Вот из всего,что слышала от племянницы К.М.Н доцента ,вычленила главное.

Цитата :
- Это такой же РНК-зверь,как и ВИЧ. Много от ВИЧ лекарств выдумали ?

Насколько я поняла из всех реальных досказанных и недосказанных статей: Корона- как и ВИЧ,

остается у переболевшего любой формой - навсегда.
Отдаленные последствия как у ВИЧ. Полное разрушение организма.
Лекарств нет и не будет .

Вакцина единственное спасение, но до нее надо как то дожить.

Китайцы в различных изданиях тактично упоминали импотенцию у переболевших, но навсегда или нет, никто не знает, слишком короткий срок наблюдения.

У переболевших детей пожизненные осложнения на легкие.

Что еще разрушает эта тварь в организме- покажет длительная перспектива.

Ну это если не читать и не смотреть обзоры от коментаторов Смешариков и прочей интернетшушары, а так же выживших из ума пенсионеров-вирусологов, которые в принципе последние 20 лет к микроскопу не подходили,но теории заговора,густо замешанные на Альцгеймере и склерозе сосудов головного мозга, транслируют ежечасно" (с)
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25.05.2020 15:32 Ответить
 
 