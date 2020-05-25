Черновицкая область остается в эпицентре COVID-19: за день 55 новых случаев, всего 3083 инфицированных

По состоянию на вечер воскресенья, 24 мая, в Черновицкой области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших достигло 3083 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным… общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человека", - написал он.

Осачук отметил, что 24 мая областной лабораторный центр исследовал 300 образцов и 55 из них оказались положительными.

"6 наших земляков сегодня преодолели COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста", - добавил глава ОГА.

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