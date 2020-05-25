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Новости Коронавирус и карантин
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Украинский самолет "Мрия" во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко. ФОТОрепортаж

Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в канадский Монреаль с грузом медицинских средств защиты.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наша "Мрия" - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы", - отметил Шевченко.

Он также поблагодарил экипаж самолета за удачно выполненный рейс.

"Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - отметил посол.

Украинский самолет Мрия во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко 01

Как сообщается на странице посольства Украины в Канаде в Facebook крупнейший в мире транспортный самолет прибыл в Монреаль, провинция Квебек. Груз встречали дипломаты посольства, в том числе и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Украинский самолет Мрия во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко 02

"В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19", - отмечается на странице посольства.

Украинский самолет Мрия во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко 03

Фото: Шевченко/Facebook

Напомним, в апреле 2020 транспортный самолет АН-225 "Мрия" впервые доставил в Украину большой объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом, этот рейс планировали внести в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинский самолет Мрия во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко 04
Украинский самолет Мрия во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко 05

Канада (2076) карантин (16729) Мрия (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Там теж є Епіцентр?
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25.05.2020 08:03
+8
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8298
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25.05.2020 08:13
+6
Головне - там нема "Хрипатого", тому піар вийшов не йому, а Україні... Шевченко правильно "розставив акценти" - "Мрія" асоціюється в Канаді з Україною, а не з "тимчасовим зеленим непорозумінням...".
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25.05.2020 08:16
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Там теж є Епіцентр?
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25.05.2020 08:03 Ответить
Вставил свои 5 копеек?
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25.05.2020 08:05 Ответить
Для того ж вони і існують щоб їх вставляти. А як ти думав?
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25.05.2020 08:10 Ответить
Я думал, что этот полет Мрии не только помощь народу Канады, но еще и огромные деньги которые Мрия заработала. А свои пять копеек вставь себе ....
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25.05.2020 08:13 Ответить
Не наривайся, салабон.
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25.05.2020 08:15 Ответить
Ты пацан еще спой, что зебил виноват в том, что тебя мамка без мозгов родила.
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25.05.2020 08:23 Ответить
А теперь пора про Пороха что то сказать...
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25.05.2020 09:14 Ответить
Кто тебе мешает, говори.
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25.05.2020 09:15 Ответить
А могли бы зарабатывать вдвойне, если бы вся эта продукция вырабатывалась у нас а не в Китае. Но это не с нашими правителями.
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25.05.2020 11:19 Ответить
Головне - там нема "Хрипатого", тому піар вийшов не йому, а Україні... Шевченко правильно "розставив акценти" - "Мрія" асоціюється в Канаді з Україною, а не з "тимчасовим зеленим непорозумінням...".
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25.05.2020 08:16 Ответить
Тем ни менее украинцам безвиз не дали, говорят и на роботу украинцам туда не так просто оформится. Возможно какая то политика руководства Канадыв отношении украинских мигрантов. Зато с китайцами вроде безвиз )))
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25.05.2020 09:04 Ответить
"Говорят", "может быть", "вроде"... "Говорят - в Москве кур доят, а на петухах верхом ездят...". Тут есть люди, там живущие и работающие - пусть они тебе скажут... Только "не ведись" на "Фобоса" - он у нас из "ВнутриМКАДовской "Канады"...
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25.05.2020 09:09 Ответить
Я знаю от человека который там был. Конечно 1 человек мало для объективности.
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25.05.2020 09:17 Ответить
Одужання канадцям.
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25.05.2020 08:07 Ответить
Та канадійці живуть-не кашляють. Шевченко он який трудовий мозоль наїв.
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25.05.2020 11:22 Ответить
Зеленський зустрiчав?
Нi?
Тодi не рахуєця...
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25.05.2020 08:09 Ответить
по нчалу прочел доставил партию медсредстер в Канаду
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25.05.2020 08:09 Ответить
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9408
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25.05.2020 08:15 Ответить
Чому на фото не видно професійного зустрічальщика самальотов?
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25.05.2020 08:11 Ответить
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2679
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25.05.2020 08:56 Ответить
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8298
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25.05.2020 08:13 Ответить
Там тоже есть "Эпицентр"?
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25.05.2020 08:16 Ответить
Там тебе нема і це добре
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25.05.2020 08:50 Ответить
Перемога, частный самолет умеет летать и возит грузы компаниям. Ура это круто, ну теперь я горжусь
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25.05.2020 09:56 Ответить
Канада могла бы использовать транспортные Боинги-747, но предпочла нашу "Мрию".
Значит, наше предложение оказалось лучшим.
И этим можно гордиться.
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25.05.2020 11:21 Ответить
Это называется демпинг.
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25.05.2020 13:11 Ответить
Это называется иметь больший объём фюзеляжа.
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25.05.2020 14:07 Ответить
«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности - 253,8 тонны. В этот раз самолет перевез всего около 100 тонн...
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25.05.2020 14:30 Ответить
Если бы повязки были не тканевые, а чугунные, то он перевёз бы свои коронные 250 тонн.
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25.05.2020 14:55 Ответить
Тогда говорите спасибо СССР, что смогла построить такой самолет, который теперь смог перевезти такую ОГРОМНУЮ кучу повязок.
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25.05.2020 17:00 Ответить
"Мрия" с 1988 года получила модернизированную авионику, гражданский международный сертификат, которого при СССР не имела, за 30 лет многое изменено, так что это вполне украинский гражданский самолёт. При СССР "Антей" и "Руслан" были ВОЕННО-транспортными самолётами. Если бы СССР больше делал для мирных граждан, мы были бы ему благодарны. Но "Мрия" - адаптированное дитя гонки вооружений.
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25.05.2020 20:17 Ответить
Гордости-то не очень. При совке "Мрия", космический челнок транспортировала, для чего и была создана. А сейчас медицинские маски и памперсы. Знали бы конструкторы.
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25.05.2020 11:59 Ответить
Знали бы конструкторы, что их "челнок" одноразовый.
А "Мрия" летает себе по всем континентам, приносит пользу.
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25.05.2020 14:05 Ответить
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5081
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25.05.2020 12:13 Ответить
Оцей "Буран" оббурився (обосцался) по повній програмі.
Повернувся облупленим і непридатним для подальших польотів.
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25.05.2020 14:09 Ответить
молодцы. всё верно.
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25.05.2020 21:10 Ответить
 
 