Украинский самолет "Мрия" во второй раз доставил партию медсредств в Канаду, - посол Шевченко. ФОТОрепортаж
Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в канадский Монреаль с грузом медицинских средств защиты.
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Наша "Мрия" - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы", - отметил Шевченко.
Он также поблагодарил экипаж самолета за удачно выполненный рейс.
"Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - отметил посол.
Как сообщается на странице посольства Украины в Канаде в Facebook крупнейший в мире транспортный самолет прибыл в Монреаль, провинция Квебек. Груз встречали дипломаты посольства, в том числе и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19", - отмечается на странице посольства.
Фото: Шевченко/Facebook
Напомним, в апреле 2020 транспортный самолет АН-225 "Мрия" впервые доставил в Украину большой объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом, этот рейс планировали внести в Книгу рекордов Гиннеса.
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И этим можно гордиться.
А "Мрия" летает себе по всем континентам, приносит пользу.
Повернувся облупленим і непридатним для подальших польотів.