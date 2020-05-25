Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 мая в мире зарегистрировали 5,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 502 512 случаев инфицирования и 346 761 летальных случаев из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 99 300 (+ 617 за сутки), заболевших - 1 686 436 (+19 608 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 363 618 инфицированных (+ 16 220 за сутки) и 22 716 (+ 703 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 344 481 человек (+ 8 599 за сутки), количество смертей - 3 541 (+ 153 за сутки).

В Испании зарегистрировали 282 852 пациента (+ 482), умерли 28 752 человека (+74).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд

В Великобритании – 259 559 заболевших (+ 2 405 за сутки), умерли 36 793 пациента (+ 118).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 229 858 (+ 531) людей. Умерли 32 785 (+ 50) человек.

Как сообщалось, на утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек.