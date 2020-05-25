РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8658 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 565 7

Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 мая в мире зарегистрировали 5,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 502 512 случаев инфицирования и 346 761 летальных случаев из-за коронавируса.

Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 99 300 (+ 617 за сутки), заболевших - 1 686 436 (+19 608 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 363 618 инфицированных (+ 16 220 за сутки) и 22 716 (+ 703 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 344 481 человек (+ 8 599 за сутки), количество смертей - 3 541 (+ 153 за сутки).

В Испании зарегистрировали 282 852 пациента (+ 482), умерли 28 752 человека (+74).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория стала первой одолевшей COVID-19 страной в Европе - там не фиксировали новых случаев 20 дней подряд

В Великобритании – 259 559 заболевших (+ 2 405 за сутки), умерли 36 793 пациента (+ 118).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 229 858 (+ 531) людей. Умерли 32 785 (+ 50) человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн 02

Как сообщалось, на утро 24 мая зафиксированы 406 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 20 986, летальных - 617, выздоровели 7 099 человек.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кирилл Лєщенко- Крысолов, ану давай правду-матку про світову аферу рептилоїдів!
показать весь комментарий
25.05.2020 08:30 Ответить
ООН утверждает, что кризис, вызванный вирусобесием, заставит 250 000 000 людей голодать. вот вам, мої маленькі каченята, загадочка: Скільки з них помре за місяць?
показать весь комментарий
25.05.2020 08:36 Ответить
Моя ж ти киця!
показать весь комментарий
25.05.2020 08:45 Ответить
Пусть их ВОЗ кормит.
Сиськами.
показать весь комментарий
25.05.2020 09:12 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/news-49922689 Кстати бубонная чума в Европе в ХIV веке, которая выкосила до 60%там, пришла с Поволжья из под Казани. Ученые выяснили по ДНК.
показать весь комментарий
25.05.2020 08:39 Ответить
Экономические убытки во всем мире огласите, пожалуйста.
Так сказать, потерянный доход.
А мы разделим на число умерших, для получения полной картины.
показать весь комментарий
25.05.2020 09:11 Ответить
Так еще пандемия не закончилась, а значит и количество умерших еще не известно.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:20 Ответить
 
 