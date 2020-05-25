На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА
В Ривненской области по состоянию за минувшие сутки, 24 мая, подтвердили 20 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 21 до 78 лет.
Всего в области зарегистрированы 1437 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 31 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 599 человек.
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показать весь комментарий25.05.2020 08:49 Ответить Мне нравится 0
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