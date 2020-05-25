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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА

В Ривненской области по состоянию за минувшие сутки, 24 мая, подтвердили 20 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 21 до 78 лет.

Всего в области зарегистрированы 1437 случаев заболевания COVID-19. 

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 31 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 599 человек.

На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА 04

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1231)


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До 6 июня наверно ослабят карантин, т.к. 6 июня 95 квартал выступает в Минске...
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25.05.2020 08:49 Ответить
 
 