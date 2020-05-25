На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА

В Ривненской области по состоянию за минувшие сутки, 24 мая, подтвердили 20 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 24 мая на Ривненщине зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 21 до 78 лет.

Всего в области зарегистрированы 1437 случаев заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 31 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 599 человек.







